Eurovision 2026. România revine în competiție. Cinci state s-au retras ca urmare a înscrierii Israelului la concurs | AUDIO
Europa FM, 16 decembrie 2025 13:20
Eurovision 2026: 35 de țări vor participa la ediția de anul viitor, cu două mai puține în comparație cu 2025. Spania, Islanda, Olanda, Irlanda și Slovenia au anunțat că nu vor concura, dar lipsa lor va fi compensată cu revenirea altor țări, printre care și România. Printre cele 35 de țări participante se află și […]
• • •
Nicușor Dan, despre neregulile din justiție: „În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun lucrurile «astea se întâmplă», înseamnă că e o problemă gravă” | AUDIO # Europa FM
Președintele participă astăzi la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la Helsinki, în Finlanda. Din capitala finlandeză, șeful statului anunță că la dezbaterile de la Palatul Cotroceni cu magistraţii, programate lunea viitoare, pe 22 decembrie, toate opiniile sunt primite. Șeful statului a spus că acest subiect este o problemă importantă, […]
Vâlcea: Polițist din Călimănești, condamnat la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru fapte de corupție. Acesta va fi exclus și din Poliție | AUDIO # Europa FM
Un agent de poliție din cadrul IPJ Vâlcea a fost condamnat la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru fapte de corupție. El a primit bani și a falsificat documente pentru ca un șofer acuzat de fraudă în domeniul asigurărilor auto să primească despăgubiri. Agentul de poliție care este cercetat în mai multe […]
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, susține astăzi interviul la CSM pentru a deveni procuror | AUDIO # Europa FM
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder, Laurenţiu Beşu, va susţine marţi interviul la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a deveni procuror. Magistratul nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea judecătorului Laurențiu Beșu este programată la ora 12:00. Procedura prevede că, la […]
Crește numărul cazurilor de gripă, iar fiecare bolnav poate să îmbolnăvească alți doi-trei oameni, spun medicii, care atrag atenția asupra importanței vaccinării | AUDIO # Europa FM
Sezonul gripal a debutat mai devreme în România și este mai agresiv decât în anii trecuți. O variantă a virusului gripal A a dus la o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri, a precizat în emisiunea „Deșteptarea” Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov. Medicul Sandra Alexiu: „Fiecare bolnav poate să îmbolnăvească doi-trei […]
Președintele Donald Trump consideră că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”, după discuțiile dintre europeni și americani de la Berlin | AUDIO # Europa FM
Președintele american Donald Trump susține că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”. Liderul de la Casa Albă a avut o convorbire cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni reuniți la Berlin. În cadrul negocierilor din Germania, Statele Unite au promis Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel […]
Sărbătorile sunt despre oameni. Despre cei de acasă, despre cei de la birou, despre copiii care încă îl așteaptă pe Moș Crăciun. Premier Energy Furnizare este partenerul campaniei Europa FM Telefonul lui Moș Crăciun, inițiativă prin care Moșul telefonează zilnic unui copil înscris pe europafm.ro. Este o discuție scurtă, dar care devine importantă pentru toată […]
Se va curăța justiția? Cristian Tudor Popescu este Cap la Cap cu Cătălin Striblea la „România în Direct” în ultima astfel de întâlnire a acestui an. Publicistul spune că situația actuală din justiție este generată de corupție și că actuala criză este un moment decisiv pentru țară. La rându-i, președintele Dan a schimbat discursul într-unul […]
Mai puțin de patru luni până la liberalizarea prețurilor la gaze. Prețul per kilowatt-oră va crește cu aproximativ 5% | AUDIO # Europa FM
Trei luni și jumătate până la expirarea plafonării pentru gaze. Furnizorii sunt obligați să îi informeze pe clienți că, începând cu 1 aprilie 2026, se încheie plafonarea. Facturile nu vor mai fi calculate la prețul de 0,31 lei/kilowați pe oră – scumpirea va fi de aproximativ 5%, estimează Asociația Furnizorilor. Un ordin al Autorității Naționale […]
16 decembrie 2025 – 36 de ani de la declanșarea Revoluției Române din decembrie 1989, la Timișoara | AUDIO # Europa FM
Astăzi se împlinesc 36 de ani de la declanșarea Revoluției Române din decembrie 1989, la Timișoara: pe 16 decembrie se scandau primele lozinci împotriva sistemului comunist. Prima revoltă anticomunistă a blocat tramvaiele și a adunat câteva sute de persoane în Piața Sfânta Maria din Timișoara, orașul în care a început revolta. Ce a urmat, zile […]
Constanța: Transportul în comun, în continuare paralizat, după ce șoferii au aflat că nu își vor primi primele de Crăciun: „S-a umplut paharul”. Reacția Primăriei | AUDIO # Europa FM
Revoltă la Societatea de Transport în comun Constanța. Autobuzele au rămas în parcul auto al companiei și angajații s-au adunat în curte într-un protest spontan. Oamenii au fost anuntați că nu își vor primi primele de Crăciun și tichetele de vacanță, deși conducerea dăduse asigurări că va respecta contractul colectiv de muncă. Transportul în comun […]
Prima reacție a PSD în legătură cu documentarul Recorder. Grindeanu: „E străvezie toată povestea”. „Unii lideri USR, cu dosare în justiție, vorbesc de schimbarea legilor justiției. Măcar noi tăcem din gură” | AUDIO # Europa FM
Prima reacție a PSD în scandalul din justiție declanșat de documentarul Recorder. Preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, acuză USR că cere schimbarea legilor justiției și condamnă intervenția politică în domeniul judiciar. „Unii lideri USR, cu dosare în justiție, vorbesc de schimbarea legilor justiției. Măcar noi tăcem din gură. Pe mine mă deranjează, nu vă supărați, acest […]
Liderii europeni au anunțat un plan comun prin care oferă Ucrainei garanții de securitate. „Forța multinațională” propune, printre altele, un mecanism de supraveghere a încetării focului și sprijinul pentru aderarea țării la UE | AUDIO # Europa FM
Europenii propun o „forţă multinaţională” în Ucraina cu „contribuţii ale naţiunilor voluntare”. O declaraţie comună – în șase puncte – a fost transmisă luni seară la Berlin. Aceasta a fost făcută publică după ce liderii europeni s-au reunit la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după discuţiile lor de duminică şi luni […]
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-un dosar de mită # Europa FM
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, este vizat de un dosar de mită, declară surse judiciare citate de Agerpres. Procurorii DNA fac percheziții, marți dimineață, la acesta și la un om de afaceri. Cei doi sunt vizați într-un dosar de dare de mită şi complicitate la dare de mită. Conform surselor Agerpres, valoarea mitei în […]
Buzoianu: „Aceasta nu este o moțiune simplă, este o moțiune bambilici, care a fost cerută de PSD”/ „Nu este un document politic, ci, mai degrabă, un film prost” | AUDIO # Europa FM
Senatul dezbate și votează, la această oră, moțiunea simplă inițiată de AUR, prin care se cere demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Senatorii PSD au anunțat că votează pentru moțiune. Principala acuzație care i se aduce ministrei Mediului este legată de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. Vasilică Potecă, senator AUR: „Această moțiune își propune […]
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat # Europa FM
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi «pentru» și 43 de voturi «împotrivă». S-a înregistrat și o abținere. Moțiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare. Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simplă […]
Dominic Fritz: „Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri”/ „Are toată susținerea noastră și a premierului să continue reformele pe care le-a început” # Europa FM
„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri”, spune liderul USR, Dominic Fritz, după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi „pentru” și 43 de voturi „împotrivă”. Totodată, acesta transmite că USR rămâne în coaliția de guvernare, acuzând PSD și AUR că au votat împreună pentru a […]
Radu Vancu, despre programa școlară pentru Limba și literatura română la clasa a IX-a: Problema acestei programe este că se concentrează exclusiv pe literatura veche/ Propune o scriitură care vorbește despre o lume complet străină elevului | VIDEO # Europa FM
Viitoarea programă școlară la limba română pentru clasele de liceu a generat numeroase controverse, atât din perspectiva conținuturilor, cât și a modului în care a fost aprobată. Numeroase voci din mediul universitar și preuniversitar critică lipsa de transparență, dar și lipsa de adecvare la nevoile de învățare ale elevilor. Profesorul Marcel Bartic a discutat în […]
Diana Buzoianu acuză social-democrații că blochează reforma Romsilva: „PSD a venit și a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum”/ „Eu nu voi minți Comisia Europeană” | GALERIE FOTO # Europa FM
Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că încearcă să blocheze reforma Romsilva și precizează că, în ședința grupului de lucru cu reprezentanții coaliției, desfășurată duminică, social-democrații au susținut că nu mai este nevoie să se realizeze nicio reorganizare în prezent, propunând ca cele 41 de direcții și […]
Forumul Judecătorilor din România cere demisia sau revocarea magistraților responsabili de sancționarea abuzivă a fostului judecător Cristi Danileț | AUDIO # Europa FM
Asociația Forumul Judecătorilor din România cere demisiile de onoare sau revocarea magistraților responsabili de sancționarea abuzivă a fostului judecător Cristi Danileț, după ce statul român a pierdut la CEDO procesul intentat de acesta. Printre cei menționați se află inclusiv judecătoarele Lia Savonea și Simona Camelia Marcu, membre ale completului disciplinar, dar și magistratul care a […]
15 decembrie – ziua care în urmă cu 36 de ani dădea startul Revoluției la Timișoara. Totul a pornit de la micul protest din fața prahohiei episcopului Laslo Tokes. În weekend sunt programate primele slujbe pentru pomenirea erolilor Revoluției din decembrie 1989. Fiind un opozant al regimului cominist, înainte de 15 decembrie 1989 – rudele, […]
Legile privind deținerea de arme ar urma să fie schimbate în Australia, după atacul în urma căruia au fost uciși 16 oameni | AUDIO # Europa FM
Australia vrea să înăsprească legile privind deținerea armelor de foc. Se întâmplă în contextul sângerosului atac care a avut loc pe plaja Bondi din Sydney, în urma căruia 16 oameni și-au pierdut viața. Astăzi este zi de doliu naţional în Australia, drapelele sunt coborâte în bernă, în toată țara, în semn de omagiu, au anunțat […]
Georgescu și Potra, față în față la Curtea de Apel București, în dosarul privind comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale | AUDIO # Europa FM
Călin Georgescu și Horațiu Potra ar urma să fie față în față în sala de judecată. Astăzi este termen în dosarul pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ședința are loc la Curtea de Apel București. Horațiu Potra va ajunge în sala de judecată din arest preventiv, iar Călin Georgescu se află sub […]
Parlamentarii s-au reunit în ședință comună pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului inițiată de grupul din Senat denumit „Pace – Întâi România” și susținută de parlamentari ai AUR și neafiliați. Invitat să ia cuvântul, premierul Ilie Bolojan a subliniat că semnatarii moțiunii se folosesc de suferințele oamenilor, generând haos și scandal, […]
USR a prezentat o serie de propuneri pentru „debaronizarea justiției”. Printre ele, continuitatea completurilor de judecată pentru un anumit dosar și reforma CSM | AUDIO # Europa FM
USR solicită „debaronizarea justiției” prin zece modificări ale legislației care să combată, printre altele, prescripția dosarelor din corupție, dar să modifice și procedura de alegere a membrilor din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Deputatul USR și fost ministru al Justiției, Stelian Ion, a explicat cum ar putea membrii din CSM să fie aleși de către […]
Brașov: Au fost puse în funcțiune tunurile cu zăpadă artificială în Masivul Postăvarul | VIDEO # Europa FM
Primăria Brașov anunță că a început producerea zăpezii artificiale pe pârtiile din Poiana Brașov. Temperaturile scăzute din ultimele zile au permis punerea în fucțiune a tunurilor de zăpadă, pentru prima dată în acest sezon. Weekendul a adus temperaturi negative în Masivul Postăvarul, așa că administratorii domeniului schiabil au decis punerea în funcțiune a tunurilor de […]
Concluziile anchetei interne la clinica din Capitală unde a murit o fetiță de doi ani: Cabinetul funcționa fără autorizație | AUDIO # Europa FM
„Nu aveam autorizație, dar nu știam acest lucru”, este, pe scurt, justificarea venită de la șefii clinicii dentare private din București, în care a murit recent o fetiță de doi ani. O așa-numită „anchetă internă” făcută de compania privată arată că de vină ar fi fost unii angajați din Departamentul administrativ, care nu ar fi […]
Peste 14% dintre tinerii din UE au abandonat educația sau formarea profesională cel puțin o dată în timpul vieții. Pe ce loc se situează România | AUDIO # Europa FM
Peste 14% dintre tinerii europeni abandonează educaţia cel puţin o dată în timpul vieţii, indică cele mai recente date Eurostat, colectate anul trecut. Cele mai ridicate rate ale abandonului şcolar s-au înregistrat în Ţările de Jos, iar cele mai scăzute în România și Grecia. Potrivit Oficiului European de Statistică, 14,2% dintre tinerii cu vârste între […]
Academia Europa FM. Ce vor învăța elevii de liceu la limba română? Invitat este scriitorul Radu Vancu # Europa FM
Ce vor învăța elevii de liceu la limba română? Viitoarea programă școlară la limba română pentru clasele de liceu a generat numeroase controverse, atât din perspectiva conținuturilor, cât și a modului în care a fost aprobată. Numeroase voci din mediul universitar și preuniversitar critică lipsa de transparență, dar și lipsa de adecvare la nevoile de […]
Avocatul Nicoleta Popescu, despre decizia CEDO în cazul fostului judecător Cristi Danileț: „Curtea a oferit astăzi un instrument juridic magistraților români” | AUDIO # Europa FM
Marea Cameră a CEDO a decis că magistrații au obligația să se pronunțe public pe chestiuni de interes general. Decizia vine într-un proces pe care fostul judecător Cristi Danileț l-a intentat statului român la Curtea Europeană, după ce a fost sancționat disciplinar pentru două postări pe Facebook. Nicoleta Popescu este unul dintre avocații care l-au […]
Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași ar putea relua internările săptămâna viitoare. Managerul interimar: „Mâine îi așteptăm din nou pe cei de la DSP să preleveze probe” | AUDIO # Europa FM
Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași ar putea relua internările săptămâna viitoare, după criza apei, care – în urma analizelor – s-a dovedit că avea clor insuficient, sub limita minimă admisă, care îi asigură potabilitatea. Managerul interimar, Gheorghe Diaconu, spune că – între timp – rezervele de apă sunt suficiente. Managerul interimar, Gheorghe […]
În plină tensiune publică privind situația sistemului de justiție, după dezvăluirile din documentarul Recorder, Consiliul Superior al Magistraturii, contestat în această perioadă, anunță consultări – miercuri – cu reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor. Același CSM care a votat-o pe Lia Savonea în fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Având în vedere contextul actual din […]
Judecătoarea Raluca Moroşanu: „Dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece” | AUDIO # Europa FM
În prima apariție publică după conferința de presă (de săptămâna trecută) de la Curtea de Apel București unde a luat apărarea magistraților care au apărut în documentarul Recorder și a reclamat presiunile din justiție. Judecătoarea Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt consultaţi sau implicaţi […]
Prahova: Apa de la robinet este potabilă și în localitățile Vărbilău şi Şotrile, indică analizele DSP | AUDIO # Europa FM
Apa de la robinet este potabilă în alte două localităţi din județul Prahova, a anunțat Consiliul Judeţean. Avizul de la Direcția de Sănătate Publică este favorabil. Direcţia de Sănătate Publică Prahova a anunţat ieri ridicarea interdicţiei de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău şi Şotrile, apa putând fi folosită şi pentru băut, gătit […]
SUA: Poliția investighează moartea actorului şi regizorului hollywoodian Rob Reiner şi a soţiei sale, găsiți înjunghiați în casă | AUDIO # Europa FM
Actorul şi regizorul hollywoodian Rob Reiner şi soţia sa au fost găsiți morţi în locuinţa lor din Los Angeles. Potrivit primelor informaţii, cei doi ar fi fost înjunghiaţi. Tragica veste a declanșat un val de reacții pe internet, inclusiv din partea fostului președinte american Barack Obama. Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și […]
Nicușor Dan, mesaj despre situația din justiție în drum spre Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, la Helsinki: „Voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept” # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan participă luni, 15 decembrie, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la Helsinki, în Finlanda. Șeful statului a transmis că ia cu cu el „îngrijorările societății legate de funcționarea justiției”, pe care a spus că le împărtășește. Mesajul său vine după ce duminică seară mii de oameni […]
Un procuror DNA confirmă problemele instituției dezvăluite în documentarul Recorder și spune că angajații le-au acceptat din teamă, ani la rând | AUDIO # Europa FM
„Toate lucrurile semnalate în investigația Recorder noi le știam… A fost o eliberare pentru noi…” este mărturia unui procuror DNA, sub protecția anonimatului, într-un interviu pentru Hotnews. Acesta mai susține că forța de cercetare a instituției a fost slăbită intenționat și în mod coordonat. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție știau problemele semnalate în investigația Recorder și […]
Dosar de moarte suspectă, deschis în cazului fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu. Trupul său a fost luni deshumat | AUDIO # Europa FM
Un dosar de moarte suspectă a fost deschis în cazului fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu. Procurorii s-au autosesizat în urma informațiilor controversate din spațiul public, notează Televiziunea Română. Moartea Rodicăi Stănoiu a fost anunțată pe 3 decembrie. Rodica Stănoiu a fost internată de mai multe ori recent la spital. A ajuns în fața medicilor, […]
Decizie a CEDO în cazul fostului judecător Cristi Danileț. România a încălcat dreptul la libera exprimare în cazul magistratului. Curtea a stabilit că „sancționarea unui magistrat pentru postări pe rețelele sociale, în contexte de interes public, poate produce autocenzură” # Europa FM
Decizie istorică a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Curtea a stabilit în cazul fostului judecător Cristi Danileț că „sancționarea unui magistrat pentru postări pe rețelele sociale, în contexte de interes public, încalcă art. 10 din Convenția drepturilor omului și poate produce autocenzură”. Hotărârea de azi clarifică faptul că, deși sunt supuși unei obligații generale […]
Ne-a sărăcit sau ne-a salvat guvernul Bolojan? Guvernul Bolojan este astăzi vizat de o moțiune de cenzură în Parlament. Demersul opoziției a fost intitulat „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”. Votul din Parlament nu va fi însă unul cu surprize, după declarațiile PSD că nu va vota moțiunea. Inițiatorii moțiunii vorbesc […]
Senatorii PSD au decis să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu. Senatorul Daniel Zamfir: „PSD nu poate cauționa în guvern o asemenea persoană” | AUDIO # Europa FM
Senatorii PSD au decis astăzi să voteze pentru moțiunea simplă – inițiată de AUR – împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea a fost depusă la Parlament după ce Diana Buzoianu a fost acuzată de unii parlamentari, inclusiv de la PSD, că nu a reușit să gestioneze incidentul de la barajul Paltinu, care a dus la […]
Negocierile de pace în Ucraina continuă luni la Berlin între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarii americani | AUDIO # Europa FM
Discuţiile de la Berlin între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarii americani, la care a participat și cancelarul german Friedrich Merz, s-au încheiat duminică după cinci ore şi vor continua luni, au anunţat autoritățile ucrainene, citate de AFP şi Reuters. Înainte de întâlnirea de la Berlin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit […]
A cincea seară de proteste în România. Manifestanții cer demiteri și reformarea justiției | AUDIO # Europa FM
Locuitorii din București și marile orașe au ieșit în stradă din nou duminică seara pentru a cere reforme în justiție. În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Au participat mii de persoane. În Cluj peste 1.000 de persoane au mărşăluit pentru independenţa justiţiei. În Timiş, sute de persoane au protestat şi au scandat […]
Turist de 56 de ani, salvat în Munții Făgăraș, în urma unei intervenții dificile, la peste 2.000 de metri altitudine # Europa FM
Interveție dificilă în Munții Fărăgăraș. Salvamontiștii au recuperat un turist care s-a accidentat la peste 2.000 de metri altitudine. Anca Marin. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani din Odorheiul Secuiesc, a plecat într-o tură în Munții Făgăraș împreună cu un prieten. Cei doi erau echipați corespunzător. La un moment dat acesta s-a dezechilibrat și […]
Protest și în Constanța pentru o justiție fără corupție| Manifestanții au cerut demisia șefei Înaltei Curți, Lia Savonea # Europa FM
Sub sloganul „Constanța nu doarme”, peste 100 de protestari au cerut in fața prefecturii din oraș o justiție fără corupție și demisia șefei Inaltei Curți, judecătoarea Lia Savonea. Nici fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, care ar fi girat abuzurile din sistem nu a scăpat de furia manifestanților. Ghiulfer Predescu: „Justiție, nu corupție! Justiție, nu […]
S-au extins protestele față de neregulile grave din justiție. Pentru prima dată de la începerea protestelor, sâmbătă seara oamenii au ieșit în stradă și în Arad. Ciprian Boițiu a stat de vorbă cu manifestanții Mai mulți oameni s-au adunat la un protest spontan, în fața primăriei, din centrul orașului, după ce s-au mobilizat în mediul […]
Laureatul premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiațki, eliberat de Belarus în cadrul unei înțelegeri cu SUA # Europa FM
123 de deținuți politici și 5 ucraineni au fost eliberați de Belarus, în urma unei înțelegeri cu Statele Unite. Printre aceștia, se află și laureatul premiului Nobel pentru pace, Ales Bialiațki, unul dintre cei mai mari critici ai regimului Lukașenko. Statele Unite, în schimb, au abrogat sancțiunile impuse Belarusului în cazul exporturilor de potasă, utilizată […]
Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul “Sf. Maria” din Iaşi, neconforme | AUDIO # Europa FM
Şapte din opt probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” din Iaşi au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă, potrivit buletinelor de analizele emise de DSP Iaşi, a informat vineri Ministerul Sănătăţii. Potrivit sursei citate, 6 din cele 8 probe […]
Proteste pentru schimbări în justiție au loc vineri seară în București și în alte orașe din țară: „Susținem judecătorii corecți!”, transmit oamenii. Se cere din nou demisia șefei ÎCCJ | AUDIO # Europa FM
Câteva sute de persoane protestează și vineri această seară în mai multe orașe din țară, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre abuzurile din Justiție. București, Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara, Brașov, Iași și Craiova sunt câteva dintre orașele unde piețele centrale s-au umplut de oameni care cer o justiție independentă. Unul dintre organizatori, ONG-ul Corupția Ucide, […]
Peste 130.000 de oameni au semnat petiția adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a Legilor Justiţiei | AUDIO # Europa FM
Aproape 132.000 de persoane au semnat până vineri după-amiază petiţia adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a Legilor Justiţiei. Petiţia a fost lansată de Comunitatea Declic şi Funky Citizens după documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, care a dezvăluit existenţa unui grup de interese care controleaza sistemul […]
