(P) CJ Olt, ALRO și ASCAR, parteneri la Gala Excelenței în Artă
Gândul, 16 decembrie 2025 13:50
Palatul Copiilor „Adrian Băran” din Slatina a găzduit ediția a III-a a Galei Excelenței în Artă, o ediție dedicată teatrului. Evenimentul a fost organizată de Consiliul Județean , cu sprijinul Companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România, și a reunit copii și tineri pasionați de teatru și de artele spectacolului. Cea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:10
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun # Gândul
Ne apropiem cu pași repezi spre Crăciun, iar mulți gospodari au început, deja, cumpărăturile pentru aceste sărbători. Lista de cumpărături este pregătită, iar clienții au luat cu asalt o parte dintre centrele comerciale. În unele cazuri, în schimb, prețurile sunt de infarct. Iată mai jos, în articol, cât costă un sfert de porc într-un supermarket […]
Acum 30 minute
13:50
Palatul Copiilor „Adrian Băran” din Slatina a găzduit ediția a III-a a Galei Excelenței în Artă, o ediție dedicată teatrului. Evenimentul a fost organizată de Consiliul Județean , cu sprijinul Companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România, și a reunit copii și tineri pasionați de teatru și de artele spectacolului. Cea […]
Acum o oră
13:40
Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat” # Gândul
Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre soțul său finlandez Veikko Miettinen. Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, artista a […]
13:40
După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă” # Gândul
Președintele Statelor Unite a semnat luni un ordin executiv care declară fentanilul drept armă de distrugere în masă și care oferă guvernului american putere juridică suplimentară în eforturile sale de a combate traficul cu droguri sintetice. În discursul său din Biroul Oval, Donald Trump a spus că volumul de droguri care intră în SUA pe […]
13:40
Repararea hidroagregatelor de la Paltinu s-a încheiat: „Alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată” # Gândul
Președinte Consiliul Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a transmis că în noapte de 15 spre 16 decembrie, a stat alături de inginerii care au executat lucrări pentru deblocarea hidroagregatelor Hidroelectrica de la Barajul Paltinu. Virgiliu Nanu a precizat că procedurile au decurs bine și că alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată. „Noaptea […]
13:40
Raportul CSAT privind anularea alegerilor este pe masa parlamentarilor. Nicușor Dan spune că va desecretiza ședința CSAT „în două-trei luni” # Gândul
Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea pe întreg anul 2024 este analizat într-o ședința a Comisiilor reunite de apărare. Printre ele, se află și raportul anulării alegerilor prezidențiale, despre care Nicușor Dan spune că-l va face public „în două-trei luni”. Documentul vizează principalele provocări de securitate apărute în această perioadă și menționează […]
13:20
O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni # Gândul
O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit dramatic, luni, în timpul unei furtuni puternice cu vânturi de peste 90 km/h. Imaginile surprinse de martori au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Nu au fost înregistrate victime, deoarece zona a fost evacuată cu puțin timp înainte. Structura instalată, în […]
13:20
Unii dintre angajați pot primi cel de-al 13-lea salariu, la finalul anului 2025. Acești bani sunt acordați în funcție de angajator, precum și de reguline interne ale companiei. Este un beneficiu financiar și poate fi privit precum un „bonus” la final de an. Iată mai jos, în articol, ce trebuie să știi. Ai auzit vreodată […]
13:20
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate # Gândul
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor „Popăuți” – Botoșani caută în perioada aceasta un îngrijitor pentru animale. Candidatul care va obține postul urmează să primească cazare gratuită, spor de toxicitate, iar salariul se va stabili în funcție de vechime. Salariile pornesc de la 2.574 de lei net, pentru un angajat care nu are […]
13:20
Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate! # Gândul
Într-o societate agitată de scandaluri care nu se mai termină, două dintre ele par să acopere adevăratele probleme din economie, din finanțe, din administrațiile locale, din industrie, din agricultură, din mlaștina politicii românești. Unul este cel legat de Justiția capturată de stradă și convulsiile unui sistem care se năruie din interior printr-un plan al magistraților […]
Acum 2 ore
13:10
Mesajul de reconciliere transmis de Kelemen Hunor, după votul dat de PSD împotriva Dianei Buzoianu: ”A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția” # Gândul
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a transmis un mesaj de reconciliere după votul PDS împotriva Dianei Buzoianu. Acesta a transmis că, după părerea sa, PSD a greșit atunci când a votat moțiunea simplă depusă contra Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Kelemen a menționat că înțelege nemulțumirea social-democraților, dar și că ar trebui stabilit nivelul de responsabilitate pentru […]
13:10
Dispariția misterioasă a unui cerșetor român în Olanda. A doua zi, în locul lui a apărut alt român # Gândul
Un român care cerșea de câteva săptămâni într-o gară din Olanda, spunând că are nevoie de bani pentru a se întoarce acasă de Crăciun, a dispărut în mod misterios într-o zi, însă locul lui a fost luat rapid de un alt român care pretinde că este rudă cu primul. Cazul a stârnit multă îngrijorare în […]
13:10
Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților # Gândul
Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul tensiunilor. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, […]
13:00
Jean Vlădoiu, 9 eșecuri la rând și Unirea Slobozia încă respiră! Ce spune după eșecul cu FCSB # Gândul
FCSB a învins, luni seară, în deplasare, scor 2-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 20-a. Bucureștenii ocupă locul 9 în Superligă, cu 28 de puncte, la două puncte de locurile care duc în play-off. Unirea Slobozia ocupă poziţia a 13-a, cu 18 puncte și are 9 înfrângeri consecutive în Superliga. Jean […]
13:00
Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret” # Gândul
În urma valului de critici declanșat de afirmația în care a numit ”tâ**e proaste” mai multe activiste feminine, Brigitte Macron și-a prezentat scuze, luni seara, în cadrul unui interviu acordat canalului media Brut. Soția lui Emmanuel Macron a precizat că remarcile sale erau private și destinate către ”patru persoane”. „Îmi pare rău dacă am rănit […]
12:50
Echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat intervenția din intersecția Ene Modoran × Str. Bârcă, unde au fost efectuate reparații locale menite să îmbunătățească traficul și confortul pietonilor și șoferilor. „Echipa noastră a lucrat în zona Ene Modoran × Str. Bârcă, unde a realizat reparațiile locale necesare pentru a asigura o circulație mai bună și un […]
12:40
Cu ce preparat ar putea cuceri jurații Răzvan Fodor la ”Chefi la cuțite”. Irina e convinsă că ar lua patru cuțite # Gândul
Irina Fodor a spus cu ce preparat consideră că soțul său, Răzvan, ar avea succes la show-ul culinar ”Chefi la cuțite” și i-ar cuceri pe jurați. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 […]
12:40
Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro # Gândul
Un copil a stricat o coroană de aur în valoare de aproape 300.000 de euro în numai câteva secunde. Bijuteria care are o greutate de 2 kilograme, aparține influencerului de frumusețe Zhang Kaiyi și a fost creată de soțul ei pentru nunta lor. Incidentul neobișnuit a avut loc la Muzeul X din Beijing, China, unde […]
12:40
De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite # Gândul
Odată cu scăderea abruptă a vânzărilor de locuințe, guvernul chinez a restricționat raportarea independentă a datelor, ascunzând astfel declinul pieței imobiliare, care ar putea eroda prosperitatea gospodăriilor și pune presiune pe băncile Chinei. Beijingul urmărește să înăsprească controlul asupra dezvoltatorilor, ca urmare a îngrijorărilor legate de o nouă criză pe piața imobiliară din China. Pentru […]
12:40
„Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a oferit o analiză complexă a crizei din justiție. În opinia cunoscutului gazetar, faptul că judecătoarea Raluca Moroșanu, transformată în eroină de ancheta Recorder, nu a semnalat abuzurile din epoca Binomului SRI-DNA este doar o parte a unui tablou mai mare, care […]
12:40
Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse # Gândul
Administrația Fondului pentru Mediu a anunţat cu o zi înainte redeschiderea unei noi sesiuni a Programului Rabla Auto 2025. Programul este valabil până la finalul lunii decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se […]
12:40
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente # Gândul
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei unei companii fondate și administrate în trecut de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Este vorba despre firma Civitta Strategy & Consulting, care a obținut aceste contracte în a doua […]
12:30
La un pas de interdicție de 1 an. Un bărbat a cumpărat mii de globulețe de Crăciun, pentru a-și orna localul. Ce s-a întâmplat apoi # Gândul
Cu scopul de a-și orna localul pe care îl deține, un bărbat din Belgia, orașul Hasselt, și-a achiziționat ornamente de Crăciun colorate dintr-un magazin de grădinărit, care se afla în apropiere. Bărbatul a început, rând pe rând, să golească rafturile, umplând nu mai puțin de 17 cărucioare cu globulețe de Crăciun. Achiziția, în schimb, a […]
12:20
Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni” # Gândul
Radu Marinescu îi dă replica fostului ministru al Justiției, Stelian Ion (USR), după ce a acesta l-a acuzat că, la formarea coaliției, a ignorat problemele semnalate, recent, în documentarul Recorder. ”Îi răspund foarte simplu, rugându-l să exerseze puțin memoria și să-și aducă aminte că atunci când am discutat programul pe Justiție și dânsul s-a aflat […]
Acum 4 ore
12:10
În ultima perioadă în lumea tenisului s-au înregistrat mai multe schimbări ale cetățeniei și acum Polina Kudermetova e ultima care se adaugă pe listă. Pe profilul WTA al jucătoarei de 22 de ani se arată că a ales Uzbekistan în locul Rusiei. Războiul pornit de Rusia în Ucraina are efecte și în lumea tenisului. Sportivii […]
12:00
O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului # Gândul
Scandal de proporții în Mexic, după ce mai multe deputate din Congresul din Ciudad de México s-au luat la bătaie în plină ședință. Imaginile, care au făcut înconjurul internetului, arată cum mai multe membre ale partidelor PAN și Morena se îmbrâncesc, se trag de păr și își aruncă insulte. Unul dintre legislatori este surpins în […]
11:50
Majoritatea șoferilor cunosc regula de bază că în localități se circulă cu maximum 50 km/h. În ultimii ani au apărut și anumite excepții importante care au generat confuzie în rândul șoferilor. Mai exact, faptul că este legal să mergi cu 70 km/h în localitate, dar doar în anumite condiții strict stabilite de lege. Când pot […]
11:40
Adelina Chivu, partenera de viață a lui Cristi Chivu, a explicat ce relație are cu cele două fiice ale lor – Natalia și Anastasia. Cristi Chivu este unul dintre cei mai titrați fotbaliști și fost căpitan al Naționalei. În ceea ce privește viața sentimentală, Cristi Chivu formează o familie împlinită alături de soția sa, […]
11:40
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea? # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare”. „Preocupată de asaltul împotriva Justiției, presa a neglijat un eveniment de o mare importanță pentru scena nostră politică. Și, după părerea mea, chiar și pentru stabilitatea România. La […]
11:40
Majoritatea șoferilor cunosc regula de bază că în localități se circulă cu maximum 50 km/h. În ultimii ani au apărut și anumite excepții importante care au generat confuzie în rândul șoferilor. Mai exact, faptul că este legal să mergi cu 70 km/h în localitate, dar doar în anumite condiții strict stabilite de lege. Când pot […]
11:40
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace” # Gândul
Nicușor Dan, aflat în Finlanda la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, spune că este „pesimist” că Rusia ar accepta orice variantă de pace în războiul cu Ucraina. Președintele a reiterat ideea că trebuie să sprijim Ucraina în continuare, tocmai ca linia frontului să nu se schimbe. „Ce este important pentru noi, este […]
11:30
Manifestație în memoria victimelor Revoluției de la 1989: „Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi” # Gândul
Un marş în memoria victimelor Revoluției de la 1989 va avea loc la 21 dece,brie, ora 17:00, pe traseul Piaţa Victoriei – Piaţa Universităţii – Piaţa Revoluţiei. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor […]
11:10
Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii # Gândul
Cele două zile de negocieri intense de la Berlin – între Ucraina, SUA și oficialii europeni – au dus la progrese clare în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar au lăsat lacune semnificative în chestiunea teritorială, au declarat oficiali americani, luni, reporterilor, relatează Axios. Potrivit acestora, părțile se apropie de un acord […]
11:10
(P)Se lucrează la DJ 546C Potcoava–Perieți, iar proiectul este finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” # Gândul
Se lucrează la DJ 546 C Potcoava–Perieți, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Olt. Până la sfârșitul anului, 4 km vor avea două straturi de asfalt, parte din cei 6 km incluși în proiectul de modernizare, mai spun autorităţile judeţene. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, însă, în contextul sistării plăților […]
11:00
AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri # Gândul
Președintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formațiunii din Camera Deputaților și Senat, Mihai Enache și Petrișor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o inițiativă legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate exclusiv procesului de producție agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri. Propunerea legislativă urmărește exceptarea de la impozitare a […]
11:00
Călin Georgescu se prezintă la Poliția din Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Susținătorii acestuia îl așteaptă # Gândul
Călin Georgescu ajunge marți, 16 decembrie, la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar. Acesta este așteptat de un număr impresionant de susținători. Luni, fostul candidat la președinție s-a prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel pentru procesul în care este judecat pentru tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu a […]
10:50
Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, acuzând postul public britanic de defăimare și practici comerciale ilegale, în urma modului în care a fost editat discursul său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama. Trump solicită despăgubiri totale de 10 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a dat în judecată trustul […]
10:50
Singurele 3 aparate electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Soluția pe care să o urmezi, pentru a nu plăti o factură mai mare # Gândul
În cazul multor cetățeni români, factura la energie poate deveni o reală provocare. Cu gândul să economisească, pot căuta metode eficiente care să nu le „umfle” factura la curent. Însă, uneori, pot uita că există și aparte electrocasnice care consumă electricitate fără să le folosească, arată CANCAN. De aceea, pentru a putea economisi, este important […]
10:50
Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România # Gândul
Costul pentru o vacanță la schi poate să ajungă rapid la o sumă de patru cifre atunci când pui la socoteală și echipamentul, abonamentul la teleschi, cazarea, zborurile, mesele de pe pârtie și băuturile après-ski. Un nou studiu indică faptul că există destinații europene unde bugetul se întinde considerabil mai mult. Italia este în topul […]
10:50
Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul de la 2 Mai, află marți dacă i se reduce pedeapsa de 10 ani de închisoare # Gândul
Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis în august 2023 doi studenți în apropiere de 2 Mai, condamnat la 10 ani de închisoare, vrea reducerea pedepsei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra cererii. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme […]
10:40
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave” # Gândul
Ciprian Ciucu este foarte îngrijorat cu privire la ceea ce a găsit în Primăria Capitalei, odată cu preluarea mandatului de primar general. Datoriile ajung pe la 3 miliarde de lei, iar bugetul necheltuit se va situa în jurul sumei de 20 de milioane de lei, la începutul anului. În cadrul interviului pe care l-a acordat […]
10:40
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!” # Gândul
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), a lansat un atac dur la adresa actualul ministru al Economiei, Radu Miruță (USR) după ce a declarat că o creștere forțată a salariului minim ar îngenunchea firmele mici și mijlocii. Marius Budăi i-a transmis lui Miruță că statul este obligat de lege să crească salariul minim și […]
10:40
Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni seara, în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă, că fiul său cel mare, Donald Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o personalitate mondenă din Palm Beach, relatează The New York Times. Îi mulțumesc Bettinei pentru un singur cuvânt: „Da” (la cererea în căsătorie), a spus […]
10:40
Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta” # Gândul
La jumătatea lunii decembrie, ceața este predominantă în fiecare dimineață, în multe regiuni ale țării. Temperaturile sunt în scădere, vizibilitatea este redusă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit coduri galbene de ceață. Astăzi, la primele ore, au fost vizate localități din județele Alba, Bihor, Constanța, Galați, Brăila, Gorj, Caraș-Severin și Suceava. În excusivitate […]
Acum 6 ore
10:10
SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume? # Gândul
După decenii de dezvoltare modelată de moștenirea Războiului Rece, Statele Unite și China își desfășoară, acum, cele mai avansate bombardiere strategice. Avionul american B-21 Raider a intrat deja în faza de testare în zbor, în cadrul unui program strict gestionat al Forțelor Aeriene. În același timp, avionul chinez Xi’an H-20 rămâne – oficial – nedescoperit, […]
10:10
Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc” # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în cadrul negocierilor de pace de la Berlin, că în acest moment nu se discută despre organizarea unui referendum privind statutul Donbasului, precizând că Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto. Volodimir Zelenski a afirmat că problema teritorială a Donbasului […]
10:00
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară # Gândul
Se anunță schimbări uriașe pentru mai multe zodii, în următoarele 2 luni. Acești nativi vor fi binecuvântați de Dumnezeu și vor fi încărcați cu o energie cu totul specială. Astrologii susțin că acești nativi vor avea parte de protecție divină, oportunitățile vor ieși în calea lor, iar liniștea sufletească va fi recăpătată. Următoarele două luni […]
10:00
Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar” # Gândul
Poliția australiană investighează o călătorie în Filipine a celor doi presupuși autori ai atacului mortal de pe plaja Bondi, Australia, soldat cu 15 victime. Suspecții ar fi vizitat Filipine, cu o lună înainte de comiterea crimelor, pentru a primi „antrenament de tip militar”. Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a călătorit în Filipine […]
10:00
Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies” # Gândul
O femeie din Los Angeles, statul american California, a descoperit un străin în portbagajul unei mașini autonome Waymo pe care o comandase pentru fiica ei. Incidentul s-a petrecut în parcul MacArthur și ridică întrebări despre siguranța și fiabilitatea serviciilor de transport autonome. Când vehiculul a ajuns la destinație, femeia și fiica ei au descoperit un […]
10:00
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela” # Gândul
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la aproximativ 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico și s-a plasat la o distanță de atac rapid față de Venezuela, notează Army Recognition. Această mișcare semnalează o supraveghere și o descurajare sporite ale SUA în Caraibe, pe fondul tensiunilor regionale tot mai […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.