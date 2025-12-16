Facturile la energie cresc de la 1 ianuarie, exceptând o singură zonă din țară
Adevarul.ro, 16 decembrie 2025 14:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) aprobă majorarea de la 1 ianuarie 2026 a tarifelor reglementate de transport al energiei electrice, precum și a celor de distribuție, în cazul celor din urmă fiind exceptată o singură zonă de rețea din țară.
