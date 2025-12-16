Comisiile de Apărare din Parlament, aviz favorabil pe Raportul CSAT privind activitatea din 2024: Evidenţiază agravarea mediului de securitate, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi al intensificării ameninţărilor hibride
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au analizat, în şedinţă comună, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2024, document care, potrivit parlamentarilor, evidenţiază agravarea mediului de securitate regional şi internaţional, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al intensificării ameninţărilor hibride şi cibernetice, anunţă preşedintele comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, social-democratul Mihai Weber.
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, marţi, că doar o evaluare a activităţii ministrei Diana Buzoianu a cerut PSD premierului înainte de votul pentru moţiunea simplă iar rezultatul a fost tăcere, şi, mai mult, premierul însuşi a mers în Senat pentru a se asigura că protejata sa îşi păstrează scaunul. Fifor spune că PSD cere şi astăzi, fără echivoc, această evaluare împreună cu revocarea ministrei USR a Mediului.
Administratorul mai multor societăţi comerciale din domeniul transportului alternativ de persoane, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupţie, care au pus în mişcare acţiunea penală în cazul său. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi plătit la negru mai mulţi şoferi colaboratori, timp de trei ani, prejudiciul adus bugetului de stat depăşind 21 de milioane de lei.
Consiliul Concurenţei a anunţat că a autorizat tranzacţia prin care Econergy International Limited, Marea Britanie, intenţionează să preia Ratesti Solar Plant SRL.
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au analizat, în şedinţă comună, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2024, document care, potrivit parlamentarilor, evidenţiază agravarea mediului de securitate regional şi internaţional, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al intensificării ameninţărilor hibride şi cibernetice, anunţă preşedintele comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, social-democratul Mihai Weber.
Aproximativ 150 de copii ai militarilor morţi sau răniţi în difeite misiuni, acţiuni sau operaţiuni militare au primit, marţi, cadouri de Crăciun şi au vizionat un spectacol în cadrul unui eveniment special desfăşurat la Circul Metropolitan Bucureşti şi la sediul Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit MApN, darurile au fost împachetate cu o zi în urmă de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, de secretarii de stat în MApN Eduard Bachide şi Sorin Dan Moldovan, precum şi de personal al Armatei României.
Italianul Gianluigi Donnarumma a fost desemnat cel mai bun portar FIFA 2025. Este pentru prima dată când portarul italian câştigă premiul FIFA The Best.
Nick Reiner este „responsabil” pentru moartea părinţilor săi, legendarul regizor hollywoodian Rob Reiner şi producătoarea Michele Singer Reiner, a declarat poliţia din Los Angeles. Fiica cuplului i-a descoperit duminică în casa lor din Brentwood, potrivit unei surse citată de CNN.
Clubul saudit Al-Qadisiyya a anunţat, marţi, numirea lui Brendan Rodgers în funcţia de antrenor, la mai puţin de două luni după plecarea sa de la Celtic.
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, după zile de negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene şi americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de discuţii pe tema planului de pace, în Statele Unite, posibil încă din acest weekend, după ce Washingtonul se va consulta cu Moscova, relatează Kyiv Post.
Deputatul Ionuţ Stroe (PNL) salută decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a trimite la Curtea Constituţională legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor româneşti pe criterii de cetăţeni. Stroe arată că a iniţiat petiţia publică, transmisă Administraţiei Prezidenţiale, în care a cerut explicit ca această lege să nu fie promulgată şi să fie atacată la CCR sau trimisă din nou în Parlament pentru reexaminare, pentru că încalcă principiile competiţiei, libertatea de muncă şi regulamentele sportive europene.
„Harta Literară” este prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărţi şi a spaţiilor cu valoare literară şi propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii. Bucureştiul este primul oraş inclus în proiect, cu peste 300 de locuri documentate şi mai mult de 600 de conexiuni cu opere clasice şi contemporane sau cu episoade semnificative din istoria literaturii române.
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că el susţine majorarea alocaţiilor copiilor, de la 1 ianuarie 2026, cu rata inflaţiei, arătând că nu ştie să fi avut loc în guvern, în coaliţie, vreo discuţie şi vreo decizie în legătură cu îngheţarea alocaţiei pentru anul viitor.
Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO, afirmă că decizia de luni a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul fostului judecător Cristi Danileţ, sancţionat de CSM pentru două postări în spaţiul virtual, referitoare la libertatea de exprimare a magistraţilor europeni, elaborează principii contemporane „de o importanţă capitală în materie, cu reverberaţii la nivel european şi nu numai”.
Planul premierului italian Giorgia Meloni de a vinde cadourile primite în timpul mandatului său a eşuat chiar înainte de prima lovitură de ciocan, după ce casa de licitaţii aleasă a fost implicată într-o anchetă penală, relatează POLITICO.
Seriale consacrate de acţiune şi aventură, producţii cu elemente de mister şi competiţie se regăsesc în grila de ianuarie la AXN Black.
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, marţi, în Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din oraşul Espoo, una din cele mai importante instituţii europene de profil, care colaborează cu parteneri români în proiecte finanţate de Uniunea Europeană, vizând mineritul, industria alimentară, managementul deşeurilor sau silvicultura şi a avut şi o discuţie cu reprezentanţii PIA, organizaţia care reuneşte cele mai relevante companii din industria finlandeză de apărare. Şeful statului arată că modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm.
Arbitrul georgian Giorgi Kruaşvili va conduce la centru meciul AEK Atena - Universitatea Craiova, care va avea loc, joi, în grupa principală din Conference League.
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că libertatea şi independenţa Europei nu sunt negociabile iar gazul rusesc nu a fost niciodată un simplu bun comercial, ci a fost un instrument de presiune, constrângere şi şantaj politic. Popescu arată despre votul din PE prin care se pune capăt, definitiv, dependenţei de gazul rusesc, că este un pas esenţial, care trasează o direcţie clară şi fermă: fără dependenţă, fără ambiguităţi, fără portiţe ocolitoare.
Cancerul colorectal reprezintă aproximativ 10% din toate cazurile de cancer la nivel mondial, conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În 2020 au fost estimate peste 1,9 milioane de cazuri noi de cancer colorectal şi peste 930.000 de decese la nivel mondial, fiind a doua cauză de deces prin cancer.
Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean anunţă, marţi, că una dintre modificările importante aduse Legii drepturilor pacientului, care a fost aprobată în Comisia pentru sănătate şi familie, este aceea prin care, dacă primeşti un diagnostic greu sau ţi se recomandă o intervenţie importantă, vei avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări.
Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace, informează Reuters.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a obţinut, în consiliul de miniştri UE, conectarea României la noua ”autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei. Este foarte important de menţionat că investiţiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro, până în 2035, iar ţara noastră participă cu prioritate într-un proiect comun cu Ungaria şi Austria.
Kremlinul a declarat marţi că ultima convorbire telefonică directă între Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump a avut loc la 16 octombrie şi a făcut trimitere la comunicatul Preşedinţiei ruse emis cu acea ocazie, după ce luni şeful Casei Albe a spus că a discutat „recent” cu omologul său rus, relatează TASS.
Angelo Greco, prim-balerin la Houston Ballet, care va dansa, în premieră la Bucureşti, la Gala Balanchine`s Legacy, a împărtăşit, într-un interviu pentru News.ro, admiraţia pentru repertoriul clasic al Operei Naţionale Bucureşti, precum şi emoţia că va dansa pe scena Sălii Palatului, la 11 februarie. A fondat o companie pentru că este încrezător că „a sprijini tânăra generaţie înseamnă a sprijini viitorul baletului”.
Clubul Sportiv Concordia Chiajna din Liga 2 a anunţat încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaş.
Tragerea la sorţi de marţi, de la sediul FR Handbal, a stabilit meciurile din sferturile de finală ale Cupei României.
Serviciile de securitate poloneze au reţinut un student de la o universitate catolică suspectat de pregătirea unui „atac în masă” asupra unui târg de Crăciun, a declarat marţi Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze, relatează Reuters.
Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul noii Legi a managementului cultural, subliniind că legea actuală este „depăşită şi larg contestată”.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, informează că în acest an românii au investit în total, în cele 11 ediţii FIDELIS, peste 21 de miliarde de lei, un record istoric pentru programul de titluri de stat al MF. Potrivit ministrului, cea mai căutată în 2025 a fost emisiunea în euro pe 10 ani, „un semnal clar că tot mai mulţi români preferă stabilitatea şi randamentele predictibile, alegând să îşi plaseze economiile pe termen lung”.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţiei Ruse de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei ”un spate în negocierile pe care le desfăşoară”. Nicuşor Dan participă ,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.
Hotelul Zenith Conference & Spa din Mamaia, de patru stele, a fost vândut către proprietarii complexului Steaua de Mare Hotels & Resorts din Eforie Nord, anunţă compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
Novak Djokovici va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie) pentru a se pregăti pentru Openul Australiei (18 ianuarie-1 februarie), au anunţat organizatorii.
DN Agrar Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, anunţă începerea operaţiunilor la cea de-a doua unitate automatizată de compostare a gunoiului de grajd, amplasată în cadrul fermei Lacto Agrar, situată în satul Vaidei, judeţul Hunedoara. Investiţia este în valoare de 1,7 milioane euro.
Anul acesta au fost începute mai multe proceduri de restructurare, atât în sectorul public cât şi în cel privat, care conduc inevitabil la disponibilizări. Fie că avem în vedere o procedură de concediere colectivă, mai multe concedieri individuale sau o încetare de comun acord a contractului de muncă însoţită de salarii compensatorii, angajaţii trebuie să-şi cunoască şi să-şi apere drepturile.
Brigitte Macron şi-a cerut scuze luni seara dacă a „rănit femeile victime” ale violenţei sexuale, reacţionând pentru prima dată, într-un interviu, la polemica pe care a declanşat-o după ce a calificat drept „proaste nenorocite” nişte militante feministe care protestau la o piesă de teatru, relatează AFP.
Poliţiştii şi procurorii au făcut percheziţii în Bucureşti şi în două localităţi din judeţul Buzău la administratorii unor societăţi comerciale care ar fi înşelat o firmă din Tulcea, folosind bilete la ordin şi diverse facturi, cu aproximativ 900.000 de lei. Administratorii sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune.
Câştigător la proba de 200 metri la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Letsile Tebogo (22 de ani) din Botswana a primit trei oferte din partea unor ţări care doresc să îi acorde cetăţenia.
Expoziţia „Brâncuşi. Sculptând cu lumina”, curatoriată de Doina Lemny în colaborare cu Karolina Wójcik şi găzduită de Centrul Internaţional pentru Cultură în perioada 27 septembrie - 14 decembrie, s-a încheiat la Cracovia.
Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să îşi asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Danileţ împotriva României, prin demersuri ce „pot începe cu demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor Lia Savonea şi Simona Camelia Marcu”, care au dispus „sancţionarea abuzivă” a lui Cristi Danileţ, precum şi a lui Claudiu Marian Drăguşin, membru al CSM prezent la pledoariile de la CEDO, consideră Asociaţia Forumul Judecătorilor din România. Potrivit sursei citate, legile justiţiei, adoptate în 2022, au adus „un regres inacceptabil”, sistemul judiciar fiind „afectat grav în privinţa pilonilor săi şi a fundamentelor unei justiţii independente”. În opinia membrilor asociaţiei, CSM „s-a compromis prin sancţiuni disciplinare aplicate discreţionar unor magistraţi” excluşi „arbitrar din profesie şi de câte 4-5 ori”, aceştia câştigând întotdeauna la instanţa supremă. Alături de celelalte două asociaţii ale magistraţilor, Forumul Judecătorilor îşi exprimă disponibilitatea participării la grupul de lucru organizat de Guvern pentru modificarea legilor justiţiei.
DNA precizează că marţi au loc două percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială. Vizat este fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, pentru fapte comise în 2025.
Constructorul lotului Chiribiş-Biharia, asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, a început montarea grinzilor pe lotul Chiribiş-Biharia din Autostrada Transilvania, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). În total, peste 600 de grinzi urmează să fie montate la podurile subsecţiunii 3C2 Chiribiş-Biharia.
Atacurile americane împotriva a trei ambarcaţiuni suspectate de Washington de trafic de droguri au făcut opt morţi, luni, în Oceanul Pacific, a anunţat armata americană, ale cărei atacuri de acest tip s-au soldat cu peste 90 de morţi de la începutul lunii septembrie, relatează AFP.
Şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un autocamion cu rumeguş produs marţi pe DN 13, la ieşirea din Odorheiu Secuiesc.
Turcia a doborât o dronă necontrolată care se apropia de spaţiul său aerian dinspre Marea Neagră, a anunţat Ministerul Apărării de la Ankara, relatează Reuters.
Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un autocamion cu rumeguş produs marţi pe DN 13, la ieşirea din Odorheiu Secuiesc.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra unei cereri de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în cazul accidentului din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme va fi definitivă.
Viitorul proiectelor-fanion de apărare propuse de UE - inclusiv un sistem de contracarare a dronelor denumit iniţial „zidul anti-drone” - este incert, întrucât liderii Uniunii Europene intenţionează să evite solicitarea de a le aproba la summitul de la Bruxelles de săptămâna viitoare, scrie Reuters.
La câteva zile după anunţarea plecării sale de la Red Bull, consilierul Helmut Marko a asigurat că Max Verstappen ar fi fost campion mondial în acest sezon dacă echipa l-ar fi înlăturat mai devreme pe directorul Christian Horner.
