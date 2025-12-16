Desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România. Are aluatul fin și este umplut cu limoncello și fistic sau cremă de zmeură
Gândul, 16 decembrie 2025 14:50
Tu știi care este desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România? Este vorba despre o prăjitură tradițională cu o umplutură bogată, devenind „visul” oricărui împătimat de dulce. Deși prețul său poate fi „piperat”, desertul începe să câștige tot mai multă popularitate printre români. Acest desert este, de fapt, un cozonac însiropat care […]
Oboseala rămasă din ultimele zile începe să-și spună cuvântul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 17 decembrie 2025. Berbec S-ar putea să te simți puțin obosit astăzi. Este un moment potrivit pentru a face bilanțul vieții tale. S-ar putea să fi primit vești despre cineva care ți-au provocat durere. Este un moment […]
Judecătorul Laurențiu Beșu recunoaște că a activat ca ofițer în cadrul DGPI: „Nu văd care-i problema” # Gândul
Judecătorul Laurențiu Beșu a recunoscut, cu nonșalanță, în fața presei că a fost ofițer de informații la DGPI, fostul „doi și un sfert”, informație omisă din documentarul Recorder. Întrebat motivul pentru care dorește să treacă de la funcția de judecător la cea de procuror, Beșu a oferit un răspuns evaziv. Laurențiu Beșu a fost întâmpinat […]
Emilia Șercan a anunțat că dosarul penal în care este vizat Adrian Ciroianu a trecut de camera preliminară și poate intra pe fondul cauzei. Anul trecut, Directorul Bibliotecii Naționale a făcut public faptul că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană într-o sală a instituției. Conflictul inițial dintre Emilia Șercan și Adrian Cioroianu a pornit de […]
Situație incertă legată reînhumarea Rodicăi Stănoiu. De ce semnătură este nevoie pentru a doua înmormântare a fostei ministre de Justiție # Gândul
Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni, în urma deschiderii unui dosar penal pentru moarte suspectă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Medicii legiști au efectuat autopsia pentru a stabili circumstanțele decesului fostului minstru, dar aceasta nu a evidențiat leziuni recente. În urma acestui proces, Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a […]
Imagini virale. Un cuplu de pensionari australieni a încercat să-l dezarmeze pe atacatorul de la Bondi Beach # Gândul
O nouă înregistrare video de la atacul armat din Australia devine virală pe rețelele de socializare. La fel ca cetățeanul sirian, care a fost declarat „erou“ de comunitatea sa, un cuplu de australieni a încercat și el să-l dezarmeze pe unul dintre atacatori. Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și soția sa, Sofia, […]
Atac violent într-o școală din apropierea Moscovei. Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal de un alt elev # Gândul
Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți de un alt elev la o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a anunțat poliția rusă într-un comunicat. Un băiat de 15 ani l-a atacat pe agentul de pază cu un cuțit înainte de a-l ataca pe copilul de 10 ani, care a […]
Prin intermediul unui comunicat de presă, Parlamentul a anuțat că aprobă norme mai simple și un sprijin mai mare pentru fermieri. Eurodeputații au adoptat marți noi norme care introduc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri privind respectarea politicii agricole comune (PAC) a UE. Acordul preliminar, la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului […]
Mircea Dinescu: „De erai curvă cinstită, astăzi erai fericită… Această paradoxală frază dintr-un vechi cântec de amor și jale din mahalaua Bucureștilor concentrează în sine destinul justiției române” # Gândul
În stilul zeflemitor care l-a făcut celebru, poetul Mircea Dinescu cântă prohodul justiției din România, pe fondul crizei care a scos mii de români în stradă. Astfel, într-o amplă postare cu caracter de pamflet, poetul face o radiografie necruțătoare a unei justiții pe care o consideră duplicitară. În viziunea poetului disident în Epoca de Aur, […]
Desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România. Are aluatul fin și este umplut cu limoncello și fistic sau cremă de zmeură # Gândul
Sânziana Buruiană dă detalii despre fiicele sale. ”Nu știu dacă ele chiar vor ajunge modele” # Gândul
Sânziana Buruiană a oferit amănunte despre cele două fetițe ale sale – Izabela și Antonia. ”Nu știu dacă ele chiar vor ajunge modele”, a spus blonda. Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Izabela, fiica lor cea mare, a venit pe lume în anul 2016. În octombrie 2020, Sânziana Buruiană a […]
Ministrul Transporturilor: „Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor” # Gândul
Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor, anunță Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, astăzi – unei asocieri româno-bulgare – contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț. „Oferta Asocierii Danlin XXL (Leader)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski […]
Un bihorean și-a împodobit Dacia 1310 cu sute de beculețe de Crăciun: „Costă mai mult instalația decât cotețul” # Gândul
Un tânăr din Bihor a decis să împodobească o Dacia 1310 cu sute de beculețe de Crăciun și a stârnit un val de reacții în mediul online, acolo unde a distribuit videoclipurile. În timp ce unii oameni l-au încurajat, alții au făcut numeroase glume pe seama mașinii împodobite. În 2025 tot mai mulți internauți se […]
Raportul Consiliului Suprem de Apărare al Țării, aprobat în perioada în care Ilie Bolojan era președinte interimar, arată că anul electoral 2024 a adus riscuri serioase pentru procesul democratic din România, venite în special din partea Moscovei. Potrivit raportului, un candidat la alegerile prezidențiale ar fi beneficiat de o expunere mult mai mare decât ceilalți, […]
Șeful unei firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alți doi complici sunt anchetați # Gândul
În urma perchezițiilor din data de 15 decembrie, din Iași și Ilfov, procurorii DNA au impus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în cazul patronului firmei de ride-sharing. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, alți trei colaboratori sunt anchetați penal în același dosar. Potrivit procurorilor DNA, patronul firmei de […]
(P)Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social # Gândul
Mai mult decât un deschizător de drumuri în industria iGaming, Kaizen Gaming este recunoscut ca Great Place to Work în Europa și America de Sud, aflându-se în avangarda inovației tehnologice și demonstrând un angajament constant față de responsabilitatea socială. Cu milioane de utilizatori în Europa, America și Africa și parteneriate cu unele dintre cele mai […]
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Roș-albaștrii vin după victoria cu Unirea Slobozia, 2-0, dar și după succesul fantastic din Europa League cu Feyenoord, 4-3. După jocul de la Clinceni, arbitrul […]
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun # Gândul
Ne apropiem cu pași repezi spre Crăciun, iar mulți gospodari au început, deja, cumpărăturile pentru aceste sărbători. Lista de cumpărături este pregătită, iar clienții au luat cu asalt o parte dintre centrele comerciale. În unele cazuri, în schimb, prețurile sunt de infarct. Iată mai jos, în articol, cât costă un sfert de porc într-un supermarket […]
Palatul Copiilor „Adrian Băran” din Slatina a găzduit ediția a III-a a Galei Excelenței în Artă, o ediție dedicată teatrului. Evenimentul a fost organizată de Consiliul Județean , cu sprijinul Companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România, și a reunit copii și tineri pasionați de teatru și de artele spectacolului. Cea […]
Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat” # Gândul
Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre soțul său finlandez Veikko Miettinen. Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, artista a […]
După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă” # Gândul
Președintele Statelor Unite a semnat luni un ordin executiv care declară fentanilul drept armă de distrugere în masă și care oferă guvernului american putere juridică suplimentară în eforturile sale de a combate traficul cu droguri sintetice. În discursul său din Biroul Oval, Donald Trump a spus că volumul de droguri care intră în SUA pe […]
Repararea hidroagregatelor de la Paltinu s-a încheiat: „Alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată” # Gândul
Președinte Consiliul Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a transmis că în noapte de 15 spre 16 decembrie, a stat alături de inginerii care au executat lucrări pentru deblocarea hidroagregatelor Hidroelectrica de la Barajul Paltinu. Virgiliu Nanu a precizat că procedurile au decurs bine și că alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată. „Noaptea […]
Raportul CSAT privind anularea alegerilor este pe masa parlamentarilor. Nicușor Dan spune că va desecretiza ședința CSAT „în două-trei luni” # Gândul
Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea pe întreg anul 2024 este analizat într-o ședința a Comisiilor reunite de apărare. Printre ele, se află și raportul anulării alegerilor prezidențiale, despre care Nicușor Dan spune că-l va face public „în două-trei luni”. Documentul vizează principalele provocări de securitate apărute în această perioadă și menționează […]
O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni # Gândul
O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit dramatic, luni, în timpul unei furtuni puternice cu vânturi de peste 90 km/h. Imaginile surprinse de martori au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Nu au fost înregistrate victime, deoarece zona a fost evacuată cu puțin timp înainte. Structura instalată, în […]
Unii dintre angajați pot primi cel de-al 13-lea salariu, la finalul anului 2025. Acești bani sunt acordați în funcție de angajator, precum și de reguline interne ale companiei. Este un beneficiu financiar și poate fi privit precum un „bonus” la final de an. Iată mai jos, în articol, ce trebuie să știi. Ai auzit vreodată […]
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate # Gândul
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor „Popăuți” – Botoșani caută în perioada aceasta un îngrijitor pentru animale. Candidatul care va obține postul urmează să primească cazare gratuită, spor de toxicitate, iar salariul se va stabili în funcție de vechime. Salariile pornesc de la 2.574 de lei net, pentru un angajat care nu are […]
Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate! # Gândul
Într-o societate agitată de scandaluri care nu se mai termină, două dintre ele par să acopere adevăratele probleme din economie, din finanțe, din administrațiile locale, din industrie, din agricultură, din mlaștina politicii românești. Unul este cel legat de Justiția capturată de stradă și convulsiile unui sistem care se năruie din interior printr-un plan al magistraților […]
Mesajul de reconciliere transmis de Kelemen Hunor, după votul dat de PSD împotriva Dianei Buzoianu: ”A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția” # Gândul
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a transmis un mesaj de reconciliere după votul PDS împotriva Dianei Buzoianu. Acesta a transmis că, după părerea sa, PSD a greșit atunci când a votat moțiunea simplă depusă contra Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Kelemen a menționat că înțelege nemulțumirea social-democraților, dar și că ar trebui stabilit nivelul de responsabilitate pentru […]
Dispariția misterioasă a unui cerșetor român în Olanda. A doua zi, în locul lui a apărut alt român # Gândul
Un român care cerșea de câteva săptămâni într-o gară din Olanda, spunând că are nevoie de bani pentru a se întoarce acasă de Crăciun, a dispărut în mod misterios într-o zi, însă locul lui a fost luat rapid de un alt român care pretinde că este rudă cu primul. Cazul a stârnit multă îngrijorare în […]
Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților # Gândul
Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul tensiunilor. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, […]
Jean Vlădoiu, 9 eșecuri la rând și Unirea Slobozia încă respiră! Ce spune după eșecul cu FCSB # Gândul
FCSB a învins, luni seară, în deplasare, scor 2-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 20-a. Bucureștenii ocupă locul 9 în Superligă, cu 28 de puncte, la două puncte de locurile care duc în play-off. Unirea Slobozia ocupă poziţia a 13-a, cu 18 puncte și are 9 înfrângeri consecutive în Superliga. Jean […]
Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret” # Gândul
În urma valului de critici declanșat de afirmația în care a numit ”tâ**e proaste” mai multe activiste feminine, Brigitte Macron și-a prezentat scuze, luni seara, în cadrul unui interviu acordat canalului media Brut. Soția lui Emmanuel Macron a precizat că remarcile sale erau private și destinate către ”patru persoane”. „Îmi pare rău dacă am rănit […]
Echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat intervenția din intersecția Ene Modoran × Str. Bârcă, unde au fost efectuate reparații locale menite să îmbunătățească traficul și confortul pietonilor și șoferilor. „Echipa noastră a lucrat în zona Ene Modoran × Str. Bârcă, unde a realizat reparațiile locale necesare pentru a asigura o circulație mai bună și un […]
Cu ce preparat ar putea cuceri jurații Răzvan Fodor la ”Chefi la cuțite”. Irina e convinsă că ar lua patru cuțite # Gândul
Irina Fodor a spus cu ce preparat consideră că soțul său, Răzvan, ar avea succes la show-ul culinar ”Chefi la cuțite” și i-ar cuceri pe jurați. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 […]
Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro # Gândul
Un copil a stricat o coroană de aur în valoare de aproape 300.000 de euro în numai câteva secunde. Bijuteria care are o greutate de 2 kilograme, aparține influencerului de frumusețe Zhang Kaiyi și a fost creată de soțul ei pentru nunta lor. Incidentul neobișnuit a avut loc la Muzeul X din Beijing, China, unde […]
De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite # Gândul
Odată cu scăderea abruptă a vânzărilor de locuințe, guvernul chinez a restricționat raportarea independentă a datelor, ascunzând astfel declinul pieței imobiliare, care ar putea eroda prosperitatea gospodăriilor și pune presiune pe băncile Chinei. Beijingul urmărește să înăsprească controlul asupra dezvoltatorilor, ca urmare a îngrijorărilor legate de o nouă criză pe piața imobiliară din China. Pentru […]
„Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a oferit o analiză complexă a crizei din justiție. În opinia cunoscutului gazetar, faptul că judecătoarea Raluca Moroșanu, transformată în eroină de ancheta Recorder, nu a semnalat abuzurile din epoca Binomului SRI-DNA este doar o parte a unui tablou mai mare, care […]
Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse # Gândul
Administrația Fondului pentru Mediu a anunţat cu o zi înainte redeschiderea unei noi sesiuni a Programului Rabla Auto 2025. Programul este valabil până la finalul lunii decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se […]
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente # Gândul
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei unei companii fondate și administrate în trecut de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Este vorba despre firma Civitta Strategy & Consulting, care a obținut aceste contracte în a doua […]
La un pas de interdicție de 1 an. Un bărbat a cumpărat mii de globulețe de Crăciun, pentru a-și orna localul. Ce s-a întâmplat apoi # Gândul
Cu scopul de a-și orna localul pe care îl deține, un bărbat din Belgia, orașul Hasselt, și-a achiziționat ornamente de Crăciun colorate dintr-un magazin de grădinărit, care se afla în apropiere. Bărbatul a început, rând pe rând, să golească rafturile, umplând nu mai puțin de 17 cărucioare cu globulețe de Crăciun. Achiziția, în schimb, a […]
Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni” # Gândul
Radu Marinescu îi dă replica fostului ministru al Justiției, Stelian Ion (USR), după ce a acesta l-a acuzat că, la formarea coaliției, a ignorat problemele semnalate, recent, în documentarul Recorder. ”Îi răspund foarte simplu, rugându-l să exerseze puțin memoria și să-și aducă aminte că atunci când am discutat programul pe Justiție și dânsul s-a aflat […]
În ultima perioadă în lumea tenisului s-au înregistrat mai multe schimbări ale cetățeniei și acum Polina Kudermetova e ultima care se adaugă pe listă. Pe profilul WTA al jucătoarei de 22 de ani se arată că a ales Uzbekistan în locul Rusiei. Războiul pornit de Rusia în Ucraina are efecte și în lumea tenisului. Sportivii […]
O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului # Gândul
Scandal de proporții în Mexic, după ce mai multe deputate din Congresul din Ciudad de México s-au luat la bătaie în plină ședință. Imaginile, care au făcut înconjurul internetului, arată cum mai multe membre ale partidelor PAN și Morena se îmbrâncesc, se trag de păr și își aruncă insulte. Unul dintre legislatori este surpins în […]
Majoritatea șoferilor cunosc regula de bază că în localități se circulă cu maximum 50 km/h. În ultimii ani au apărut și anumite excepții importante care au generat confuzie în rândul șoferilor. Mai exact, faptul că este legal să mergi cu 70 km/h în localitate, dar doar în anumite condiții strict stabilite de lege. Când pot […]
Adelina Chivu, partenera de viață a lui Cristi Chivu, a explicat ce relație are cu cele două fiice ale lor – Natalia și Anastasia. Cristi Chivu este unul dintre cei mai titrați fotbaliști și fost căpitan al Naționalei. În ceea ce privește viața sentimentală, Cristi Chivu formează o familie împlinită alături de soția sa, […]
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea? # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare”. „Preocupată de asaltul împotriva Justiției, presa a neglijat un eveniment de o mare importanță pentru scena nostră politică. Și, după părerea mea, chiar și pentru stabilitatea România. La […]
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace” # Gândul
Nicușor Dan, aflat în Finlanda la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, spune că este „pesimist” că Rusia ar accepta orice variantă de pace în războiul cu Ucraina. Președintele a reiterat ideea că trebuie să sprijim Ucraina în continuare, tocmai ca linia frontului să nu se schimbe. „Ce este important pentru noi, este […]
Manifestație în memoria victimelor Revoluției de la 1989: „Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi” # Gândul
Un marş în memoria victimelor Revoluției de la 1989 va avea loc la 21 dece,brie, ora 17:00, pe traseul Piaţa Victoriei – Piaţa Universităţii – Piaţa Revoluţiei. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor […]
Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii # Gândul
Cele două zile de negocieri intense de la Berlin – între Ucraina, SUA și oficialii europeni – au dus la progrese clare în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar au lăsat lacune semnificative în chestiunea teritorială, au declarat oficiali americani, luni, reporterilor, relatează Axios. Potrivit acestora, părțile se apropie de un acord […]
(P)Se lucrează la DJ 546C Potcoava–Perieți, iar proiectul este finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” # Gândul
Se lucrează la DJ 546 C Potcoava–Perieți, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Olt. Până la sfârșitul anului, 4 km vor avea două straturi de asfalt, parte din cei 6 km incluși în proiectul de modernizare, mai spun autorităţile judeţene. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, însă, în contextul sistării plăților […]
