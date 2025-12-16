Desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România. Are aluatul fin și este umplut cu limoncello și fistic sau cremă de zmeură

11:40

Nicușor Dan, aflat în Finlanda la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, spune că este „pesimist” că Rusia ar accepta orice variantă de pace în războiul cu Ucraina. Președintele a reiterat ideea că trebuie să sprijim Ucraina în continuare, tocmai ca linia frontului să nu se schimbe. „Ce este important pentru noi, este […]