Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder

13:20

Într-o societate agitată de scandaluri care nu se mai termină, două dintre ele par să acopere adevăratele probleme din economie, din finanțe, din administrațiile locale, din industrie, din agricultură, din mlaștina politicii românești. Unul este cel legat de Justiția capturată de stradă și convulsiile unui sistem care se năruie din interior printr-un plan al magistraților […]