Cetăţean turc arestat după ce a fost prins în flagrant cu 37 de kilograme de canabis la vamă
Adevarul.ro, 16 decembrie 2025 16:30
Un cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, prins în flagrant la punctul de trecere Ruse-Giurgiu cu 37 de kilograme de canabis, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de trafic internațional de droguri.
Gest extrem al unui polițist local din Sectorul 1. S-a tăiat pe corp și s-a aruncat de pe o macara aflată la mare înălțime # Adevarul.ro
Un polițist local din Sectorul 1 a murit după un gest extrem, acesta aruncându-se de pe o macara, potrivit primelor informații.
În ultimii ani, digitalizarea a schimbat profund modul în care românii gestionează un cont bancar: de la depuneri și retrageri, la plăți curente și transferuri instantanee.
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marți, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificarea activității procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
FBI-ul a publicat fotografii și imagini video cu suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown. Bărbatul, de negăsit la patru zile de la atac # Adevarul.ro
FBI-ul a publicat fotografii cu un nou suspect în legătură cu atacul armat care a avut loc în urmă cu patru zile la Universitatea Brown, în timp ce studenții dădeau examene și care s-a soldat cu doi morți și nouă răniți, relatează CNN.
Zboruri Wizz Air, anulate pe neașteptate pe Aeroportul Craiova. Pasagerii au fost luați prin surprindere # Adevarul.ro
Haos pe Aeroportul Internațional Craiova, unde mai multe curse Wizz Air au fost anulate marți, atât la sosire, cât și la plecare. Autoritățile sau compania aeriană nu au oferit, deocamdată, explicații.
Mesaj controversat al Patriarhului Kirill către ruși: „Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?” # Adevarul.ro
Rușii trăiesc astăzi într-o „perioadă foarte prosperă”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox din vremea țarilor”, a declarat patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.
CEC Bank a împrumutat 25 de milioane de euro de la BEI pentru finanţarea dezvoltării economice durabile # Adevarul.ro
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe care îl va utiliza pentru finanţarea proiectelor din sectorul public care contribuie la dezvoltarea economică durabilă, în special în regiunile cele mai afectate de tranziţia climatică.
Cetăţean turc arestat după ce a fost prins în flagrant cu 37 de kilograme de canabis la vamă # Adevarul.ro
Un cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, prins în flagrant la punctul de trecere Ruse-Giurgiu cu 37 de kilograme de canabis, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de trafic internațional de droguri.
Elon Musk, donații consistente către Partidul Republican al lui Donald Trump înainte de alegerile intermediare din 2026 # Adevarul.ro
Elon Musk a făcut donații importante pentru campaniile republicane înainte de alegerile intermediare din 2026 și intenționează să continue sprijinul financiar, renunțând aparent la ideea de a-și crea un partid politic propriu.
Lideri din zeci de țări au semnat, la Haga, un acord pentru crearea unei comisii internaționale de despăgubiri destinate Ucrainei. # Adevarul.ro
Lideri din zeci de ţări au semnat la Haga tratatul care înfiinţează o comisie internaţională ce va analiza şi decide despăgubirile pentru pagubele provocate Ucrainei de invazia Rusiei.
Simona Halep își vede visul împlinit.
Momentul șocant în care un avion privat s-a prăbușit în Mexic. Toți cei zece pasageri de la bord, printre care și trei copii, au murit # Adevarul.ro
Un avion privat de tip Cessna Citation III s-a prăbușit peste un depozit de materiale din comunitatea San Pedro Totoltepec, în Toluca-Mexic.
Raportul CSAT pentru anul 2024 a primit aviz favorabil de la comisiile de Apărare. „România se confruntă cu un mediu de securitate tot mai complex şi impredictibil” # Adevarul.ro
Raportul CSAT privind activitatea desfăşurată în 2024 a primit aviz favorabil, după ce a fost analizat de comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat.
Grindeanu a justificat votul social-democraților pentru moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Dacă suntem în Coaliție, nu trebuie să fim un copil pus la colț” # Adevarul.ro
În plină criză a actualei Coaliții, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a justificat marți, 16 decembrie, votul de luni al social-democraților pentru moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, în ciuda acordului politic încheiat de partidele aflate la guvernare.
Statul Român atacă cu apel decizia Tribunalului Sibiu, care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei Iohannis # Adevarul.ro
Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis.
Deputatul PSD Mihai Fifo spune că social-democrații au cerut o evaluare a activităţii ministrului Diana Buzoianu înainte de moţiune # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, marţi, 16 decembrie, că social-democrații au cerut premierului Ilie Bolojan, înainte de votul pentru moțiunea simplă, o evaluare a activității ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Lovitură neașteptată pentru campionul mondial: Lando Norris, în fața unei oferte surprinzătoare # Adevarul.ro
Lando Norris, campion mondial F1, a fost provocat să urce pe două roți.
Giorgia Meloni renunţă la vânzarea cadourilor oficiale primite în timpul mandatului. Care este motivul # Adevarul.ro
Planul premierului italian Giorgia Meloni de a scoate la licitaţie cadourile oficiale primite în timpul mandatului său a fost abandonat înainte de a fi pus în practică.
Averea impresionantă lăsată de Rodica Stănoiu și situația delicată a partenerului cu 50 de ani mai tânăr. Explicațiile avocaților # Adevarul.ro
Moartea fostului ministru Rodica Stănoiu a declanșat o anchetă penală și a deschis o dezbatere amplă despre moștenirea unei averi considerabile.
Amendă usturătoare încasată de PSG. Campioana Europei, datoare la superstarul francez Kylian Mbappé # Adevarul.ro
Kylian Mbappé are 26 de ani și s-a mutat la Real Madrid.
Trupele rusești încercuite în Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, susțin ucrainenii. Moscova insistă că are controlul asupra orașului # Adevarul.ro
Trupele rusești încercuite în orașul nord-estic Kupiansk primesc în continuare provizii limitate lansate din drone, iar unele dintre ele conțin steaguri mai degrabă decât alimente, a declarat luni un oficial ucrainean. De partea cealaltă, Moscova susține că deține controlul total asupra orașului.
Deznodământ șocant în cazul jafului lui Donnarumma. Unul dintre hoți s-a sinucis în închisoare.
Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist pus la cale de un student într-un târg de Crăciun # Adevarul.ro
Un student la drept în vârstă de 19 ani de la Universitatea Catolică din Lublin din Polonia a fost arestat pentru că ar fi planificat un atac terorist în sprijinul grupării jihadiste SI.
Emisiunea Survivor revine la Antena 1 începând cu luna ianuarie, iar lista concurenților a stârnit deja reacții.
Norme mai simple și sprijin consistent pentru fermieri prin noile măsuri adoptate în Parlamentul European # Adevarul.ro
Eurodeputații au adoptat marți noi norme care introduc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri privind respectarea politicii agricole comune (PAC) a UE.
Mii de jucării, aduse din Asia, au fost confiscate în vama din Portul Constanța. Acestea sunt realizate dintr-un plastic care se sparge ușor, conțin vopsea toxică sau materiale care se desprind foarte ușor și pot fi copii.
Volkswagen închide fabrica din Germania după 88 de ani. Ce înseamnă asta pentru viitorul auto în Europa # Adevarul.ro
Volkswagen a luat marți decizia de a închide o fabrică de producție din Germania pentru prima dată în 88 de ani, decizie care reprezintă un moment simbolic și un semnal important pentru industria auto europeană, potrivit unei analize de piață.
Instruirea piloţilor români pe avioanele F-16 se face numai cu aprobarea Parlamentului. Solicitarea a fost făcută de MApN # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a solicitat, marţi, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16.
Motoferăstrăul, în general, și lanțul său, în particular, sunt echipamente care își dovedesc utilitatea în fiecare anotimp, întrucât mereu este ceva de făcut în jurul casei sau în scop profesional.
Michelle şi Barack Obama dezvăluie că urmau să se întâlnească cu regizorul Rob Reiner și soția lui în seara în care au fost găsiţi morţi # Adevarul.ro
Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.
Nicușor Dan, după discuţiile cu două organizaţii finlandeze de prestigiu în domeniul cercetării şi apărării: posibil exemplu pentru Romarm # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a vizitat marți, 16 decembrie, Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, Finlanda, de unde a transmis că „modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm”.
Kremlinul are altă variantă pentru data ultimei convorbiri directe între Putin şi Trump, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că a vorbit „recent” cu omologul rus # Adevarul.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a clarificat, marți, când a avut loc ultima convorbire directă între Putin şi Trump, după ce președintele SUA a afirmat că a discutat „recent” cu omologul său rus.
Aeroportul militar Boboc ar putea fi transformat într-unul mixt, civil și militar, care ar putea avea denumirea de Otopeni II. MApN a precizat că este nevoie de un aviz, iar decizia finală va fi fundamentată exclusiv pe interesele de apărare și securitate națională ale României.
Cadavrul unui român dispărut de aproape două luni în Spania a fost descoperit lângă o autostradă # Adevarul.ro
Trupul neînsuflețit al lui George Dan Romila, românul în vârstă de 46 de ani dispărut la finalul lunii august, a fost descoperit duminică.
Ministrul Muncii susține majorarea alocațiilor copiilor din 2026, în funcție de inflație: „Avem tot felul de creşteri de preţuri, se simte şi pentru un copil” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, 16 decembrie, că nu știe să fi avut loc o discuție în guvern, sau coaliție, cu privire la majorarea alocaţiilor copiilor, de la 1 ianuarie 2026, cu rata inflaţiei.
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) aprobă majorarea de la 1 ianuarie 2026 a tarifelor reglementate de transport al energiei electrice, precum și a celor de distribuție, în cazul celor din urmă fiind exceptată o singură zonă de rețea din țară.
Legea anti-străini, contestată la CCR. Președintele Nicușor Dan a reacționat la scrisoarea primită de la patronii din fotbal # Adevarul.ro
Legea anti-străini, care a trecut de Parlament, n-a fost promulgaată de liderului de la Cotroceni.
De pe teren, direct în junglă: Gabi Tamaș și-a reziliat contractul cu Concordia Chiajna și a bătut palma cu Survivor 2026 # Adevarul.ro
Gabi Tamaș s-a despărțit de CS Concordia Chiajna și a semnat cu Survivor România 2026.
Un diplomat american îl contrazice pe Trump privind negocierile de pace: „Moscova trebuie să simtă durerea” # Adevarul.ro
Un diplomat american de rang înalt avertizează că Moscova trebuie să fie pusă sub presiune reală, contrazicând subtil abordarea președintelui Donald Trump.
Tarom a lansat o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea în timp real a statusului zborurilor Tarom și ale partenerilor din alianța SkyTeam, direct pe website și în aplicația mobilă.
Trump a semnat un ordin executiv prin care desemnează fentanilul drept armă de distrugere în masă # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care desemnează fentanilul drept armă de distrugere în masă, oferind astfel guvernului american autoritate legală suplimentară în eforturile sale de combatere a traficului de droguri sintetice.
Sfârșit tragic înainte de sărbători. Un muncitor a murit electrocutat, iar un altul a fost rănit în timp ce montau instalații de Crăciun pe proprietatea şefului # Adevarul.ro
Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit, în timp ce montau instalații de Crăciun pe proprietatea angajatorului lor, într-o localitate din judeţul Bacău.
Novak Djokovic are 38 de ani și niciun gând să renunțe la tenis.
ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Prognoza pentru perioada 16 decembrie 2025 - 11 ianuarie 2026 # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada sărbătorilor de iarnă, anunțând o schimbare bruscă a vremii pe final de an.
Ministrul Justiției le cere magistraților să vorbească deschis despre abuzuri: „Nu este suficient să acuzi, trebuie să și probezi, să vii cu elemente concrete” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că îi îndeamnă pe magistrați să aibă curajul „să spună lucrurilor pe nume” și să vină cu dovezi concrete, în contextul scandalului din justiție declanșat de documentarul Recorder, publicat săptămâna trecută.
Un motociclist, reținut la frontieră după ce a încercat să pătrundă în România cu viteză mare # Adevarul.ro
Un bărbat care a încercat să pătrundă cu viteză pe teritoriul României a fost reținut de poliția de frontieră la punctul de trecere Porubne.
Decalajul de încasare la TVA a urcat la 30% în 2023, de la 26,7% cu un an în urmă, în condiţiile în care, în 2023, raportarea SAF-T a fost extinsă şi la contribuabilii mijlocii, potrivit unei analize realizate de Deloitte România.
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, s-a logodit pentru a treia oară # Adevarul.ro
Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o figură cunoscută în cercurile mondene din Palm Beach
Rusia și Ucraina sunt pe punctul de a ajunge la un acord privind încheierea războiului, spune viceministrul rus de externe # Adevarul.ro
Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a declarat luni pentru ABC News, într-un interviu în exclusivitate, că, din punctul său de vedere, părțile beligerante sunt „pe punctul” de a ajunge la o soluție diplomatică de încheiere a războiului.
Brigitte Macron reacţionează în scandalul declarațiilor sale despre feministe: „Nu pot să regret” # Adevarul.ro
Brigitte Macron reacționează pentru prima dată la polemica declanșată de o înregistrare video în care folosește un limbaj vulgar la adresa activistelor feministe, afirmând că regretă doar dacă a rănit victimele violenței sexuale, nu și cuvintele rostite în privat.
