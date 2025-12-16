Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
Gândul, 16 decembrie 2025 16:50
Toni Neacșu, fost judecător CSM, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a transmis că premierul Ilie Bolojan are două obligații directe, după ce moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a trecut de votul senatorilor. Avocatul susține că premierul României ar trebui să o înlăture pe Diana Buzoianu, ”care și-a pierdut sprijinul […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
17:10
Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă # Gândul
Secretarul de Stat pentru Apărare din Marea Britanie, John Healey, a anunțat, la deschiderea reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (formatul Ramstein) o investiție de 600 de milioane de lire sterline ( aproximativ 684 milioane euro) pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Pentru vă Rusia își continuă atacurile asupra Ucrainei, John Healey a […]
17:10
Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie # Gândul
Angajații mai multor aeroporturi din Europa organizează greve în perioada sărbătorilor de iarnă, în semn de protest față de comportamentul angajaților care le oferă salarii mici, relatează Euronews. În Italia, greva este coordonată pe 5 aeroporturi. Miercuri, 17 decembrie, anumiți membri ai personalului de handling la sol, membri ai echipajelor de zbor și controlori de […]
17:10
Detalii din ancheta DNA în care a fost reținut fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Discuții în restaurante din București și acasă pentru intermedierea șpăgii. Șeful RAR s-a cablat și a colaborat cu DNA # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, marți dimineață, percheziții într-un dosar constituit pentru presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, petrecute la mijlocul acestui an și în perioada septembrie – noiembrie 2025. În acest dosar sunt vizați fostul ministru al Transporturilor – Răzvan Cuc – și omul de afaceri […]
Acum 30 minute
17:00
Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele” # Gândul
După participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic, președintele României, Nicușor Dan, critică tensiunile din interiorul coaliției de guvernare. Președintelui îi e rușine și spune că ar fi greu să-i explice unui străin că are „patru partide care formează o coaliție și se atacă între ele”. „E foarte greu să explic unui străin […]
17:00
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți numărul ascuns în această iluzie optică. Indiciu: Are două cifre # Gândul
Dacă îți plac jocurile de inteligență și provocările vizuale, acest puzzle este făcut pentru tine. Pune-ți la treabă viziunea perfectă și încearcă să găsești numărul ascuns în acest fundal grafic, înainte ca timpul să se termine. Trebuie să găsiți numărul ascuns într-un timp limită de 21 de secunde. Acest test captivant de stil optic este […]
17:00
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare # Gândul
Turiștii străini care vor să viziteze celebra Fontana di Trevi din Roma ar putea fi nevoiți să plătească o taxă de doi euro, începând din 7 ianuarie 2026, relatează agenția ANSA. Pentru locuitorii Romei, accesul la celebrul monument va continua să fie gratuit. Se așteaptă ca această măsură să aducă 20 de milioane de euro […]
16:50
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze” # Gândul
Președintele Nicușor Dan spune, de la Helsinki, că luni, 22 decembrie, va avea, așa cum a promis, o discuție cu magistrații nemulțumiți pe modul cum funcționează în prezent sistemul judiciar. El spune că, din punctul său de vedere, sunt trei probleme pe care le are acum, sistemul judiciar, iar cea mai mare o reprezintă administrarea […]
16:50
Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune # Gândul
Toni Neacșu, fost judecător CSM, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a transmis că premierul Ilie Bolojan are două obligații directe, după ce moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a trecut de votul senatorilor. Avocatul susține că premierul României ar trebui să o înlăture pe Diana Buzoianu, ”care și-a pierdut sprijinul […]
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum o oră
16:40
Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, de care este foarte mândră. Artista a spus spre ce cariere se îndreaptă aceștia. Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu […]
16:40
BANC. Bulă, Bubulina și motivul de divorț. Iată bancul savuros al acestei după-amiezi de marți. – Bubulino, am auzit că te-ai despărțit de Bulă. De ce? – Mi-a zis că sunt soarele lui. – Foarte frumos din partea lui. Dar acesta este motiv de despărțire? – Da, pentru că i-am verificat mesajele din telefon și […]
16:30
Convenția privind înființarea comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei a fost semnată # Gândul
Cu ocazia actualei conferințe de la Haga, Europa plănuiește înființarea unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei – un organ administrativ ce va opera în cadrul Consiliului Europei. Înființarea comisiei vine în urma creării unui așa-numit „Registru al Daunelor”, care a primit deja peste 80.000 de cereri de despăgubiri din partea unor persoane fizice sau […]
16:30
Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia # Gândul
Transportul public din Constanța a fost paralizat astăzi după ce șoferii de la compania de transport în comun a municipiului Constanța au declanșat un protest spontan, unde niciun autobuz nu a fost scos pe traseu, arată Radio România Constanța. Peste 100 de angajați au protestat în curtea societății de transport. Potrivit liderului Sindicatului Transportatorilor și […]
16:20
La o lună după ce a absolvit examenul de medic specialist în radioterapie, triatlonista Antoanela Manac a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la primul ei Half Ironman internațional, pe pista de Formula 1 din Bahrain. Antoanela Manac, cea mai bună triatlonistă din România, a făcut anul acesta trecerea de la proba olimpică […]
16:20
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, l-a avut ca invitat pe omul de afaceri Viorel Cataramă. Liberal convins și unul dintre membrii marcanți ai PNL după 1989, Cataramă a lansat o critică virulentă la adresa propriei formațiuni politice. Viorel Cataramă a fost chestionat de moderator cum […]
16:20
Sorin Grindeanu se dezice de influența politică din Justiție: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, reacționează la scandalul din Justiție. A urmărit desfășurarea evenimentelor, însă a ales să se „tină departe de subiect”. Șeful social-democraților spune că „sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers”, însă „PSD nu e parte la așa ceva”. În aceeași notă, luni seară, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat […]
16:20
Prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare, CSM a transmis că, în urma ședinței care a a avut loc marți, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în unanimitate, sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate […]
Acum 2 ore
16:00
Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit # Gândul
Un polițist local la Sectorul 1 s-a aruncat de pe o macara în zona Drumul Poiana Petrei. Înainte şi-ar fi provocat mai multe plăgi pe corp cu un cuțit. Tatăl acestuia ar fi murit de câteva zile, însă nu au fost semnale că trece printr-o perioadă complicată, au declarat surse Gândul. Polițistul era tatăl unei […]
15:50
Mbappé a dat lovitura. Cum a câștigat atacantul francez 61 de milioane de euro într-o singură zi # Gândul
Victorie uriașă pentru atacantul francez Kylian Mbappé. Consiliul de arbitraj din Paris a decis, marți, că fostul club al fotbalistului – Paris Saint-Germain (PSG) – va fi obligat să îi plătească 60,9 milioane de euro, despăgubiri pentru bonusurile și salariile neplătite, cu efect imediat, relatează Le Monde. În schimb, recalificarea contractului jucătorului de la contract […]
15:40
Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre relații. ”Aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul”, a afirmat acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul […]
15:40
Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut! # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, omul de afaceri Viorel Catarama, unul din membrii marcanți ai PNL, a lansat o previziune sumbră la adresa fostului președinte Klaus Iohannis, pe care îl consideră unul din vinovații deciziei de anulare a alegerilor din 2024, în care vede „o lovitură dată democrației în moalele capului”. Liberalul […]
15:30
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru” # Gândul
Diana Buzoianu a declarat, referitor la moțiunea de demitere a acesteia, care a trecut în urma votului din partea PSD, că nu reprezintă „un semnal că nu se mai susține un ministru”. „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru sau altul. fie nu mai ai coaliție deloc. Fiecare dintre partide își […]
15:30
O femeie are de înapoiat suma de 60.000 de euro. Din 1999 până acum, ea a încasat două pensii # Gândul
O femeie a primit timp de peste 20 de ani două pensii, iar acum este obligată de o instanță de judecată să înapoieze aproape 60.000 de euro pe care i-a primit începând cu anul 1999. Femeia din Hessen, Germania, se confruntă cu o situație financiară destul de dificilă, ea este obligată să returneze aproape 60.000 […]
15:30
ArcMedia gibt die offizielle Gründung der komplexesten und vielfältigsten Verlagsgruppe Rumäniens bekannt, einem Verlagsökosystem, das auf Professionalität, Pluralität und Glaubwürdigkeit basiert. ArcMedia gehört dem Unternehmer und Journalisten Radu Budeanu und vereint unter einer Marke viele der bekanntesten und angesehensten Publikationen auf dem rumänischen Markt, was einen neuen Meilenstein für die lokale Medienbranche darstellt. ArcMedia ist […]
15:30
CSAT a verificat, sub Klaus Iohannis, dacă sunt „acoperiți” în Justiție. Câte cereri a primit și ce a găsit # Gândul
În anul 2024, sub Klaus Iohannis ca președinte, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a desfăşurat verificări ample pentru a stabili dacă magistraţii din România ar putea fi „acoperiţi” de serviciile de informaţii – un efect al „erei Kovesi”. Potrivit raportului oficial, instituţiile au analizat 4.568 de declaraţii ale judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi, personalului de […]
15:30
Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist asupra unui târg de Crăciun. Tânărul polonez de 19 ani avea afinități cu ISIS # Gândul
Serviciile secrete din Polonia au reținut astăzi un student suspectat că pregătea un „atac în masă” la un târg de Crăciun, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze. Mateusz W., student la Universitatea Catolică din Lublin, învățase anterior cum să-și fabrice propriile materiale explozibile pentru a comite un act terorist. De […]
15:30
ArcMedia annonce le lancement officiel du groupe d’édition le plus complexe et le plus diversifié de Roumanie, un écosystème éditorial fondé sur le professionnalisme, la pluralité et la crédibilité. Détenu par l’entrepreneur et journaliste Radu Budeanu, ArcMedia rassemble sous une seule marque plusieurs des publications les plus connues et les plus respectées du marché roumain, […]
15:30
Mormântul în care Rodica Stănoiu a fost îngropată a fost acoperit cu coroane de flori, după deshumarea sa, care a avut loc luni. Autopsia nu a evidențiat leziuni de dată recentă, doar niște fracturi costale, care se închiseseră, și a căror vechime putea fi de o lună de zile. Femeia urmează să fie îngropată pentru […]
15:20
Cu ocazia actualei conferințe de la Haga, Europa plănuiește înființarea unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei – un organ administrativ ce va opera în cadrul Consiliului Europei. Înființarea comisiei vine în urma creării unui așa-numit „Registru al Daunelor”, care a primit deja peste 80.000 de cereri de despăgubiri din partea unor persoane fizice sau […]
15:20
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă moțiunea de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru” # Gândul
Diana Buzoianu a declarat, referitor la moțiunea de demitere a acesteia, care a trecut în urma votului din partea PSD, că nu reprezintă „un semnal că nu se mai susține un ministru”. „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru sau altul. fie nu mai ai coaliție deloc. Fiecare dintre partide își […]
Acum 4 ore
15:10
Oboseala rămasă din ultimele zile începe să-și spună cuvântul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 17 decembrie 2025. Berbec S-ar putea să te simți puțin obosit astăzi. Este un moment potrivit pentru a face bilanțul vieții tale. S-ar putea să fi primit vești despre cineva care ți-au provocat durere. Este un moment […]
15:10
Judecătorul Laurențiu Beșu recunoaște că a activat ca ofițer în cadrul DGPI: „Nu văd care-i problema” # Gândul
Judecătorul Laurențiu Beșu a recunoscut, cu nonșalanță, în fața presei că a fost ofițer de informații la DGPI, fostul „doi și un sfert”, informație omisă din documentarul Recorder. Întrebat motivul pentru care dorește să treacă de la funcția de judecător la cea de procuror, Beșu a oferit un răspuns evaziv. Laurențiu Beșu a fost întâmpinat […]
15:00
Emilia Șercan a anunțat că dosarul penal în care este vizat Adrian Ciroianu a trecut de camera preliminară și poate intra pe fondul cauzei. Anul trecut, Directorul Bibliotecii Naționale a făcut public faptul că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană într-o sală a instituției. Conflictul inițial dintre Emilia Șercan și Adrian Cioroianu a pornit de […]
15:00
Situație incertă legată reînhumarea Rodicăi Stănoiu. De ce semnătură este nevoie pentru a doua înmormântare a fostei ministre de Justiție # Gândul
Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni, în urma deschiderii unui dosar penal pentru moarte suspectă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Medicii legiști au efectuat autopsia pentru a stabili circumstanțele decesului fostului minstru, dar aceasta nu a evidențiat leziuni recente. În urma acestui proces, Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a […]
15:00
Imagini virale. Un cuplu de pensionari australieni a încercat să-l dezarmeze pe atacatorul de la Bondi Beach # Gândul
O nouă înregistrare video de la atacul armat din Australia devine virală pe rețelele de socializare. La fel ca cetățeanul sirian, care a fost declarat „erou“ de comunitatea sa, un cuplu de australieni a încercat și el să-l dezarmeze pe unul dintre atacatori. Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și soția sa, Sofia, […]
15:00
Atac violent într-o școală din apropierea Moscovei. Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal de un alt elev # Gândul
Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți de un alt elev la o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a anunțat poliția rusă într-un comunicat. Un băiat de 15 ani l-a atacat pe agentul de pază cu un cuțit înainte de a-l ataca pe copilul de 10 ani, care a […]
15:00
Prin intermediul unui comunicat de presă, Parlamentul a anuțat că aprobă norme mai simple și un sprijin mai mare pentru fermieri. Eurodeputații au adoptat marți noi norme care introduc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri privind respectarea politicii agricole comune (PAC) a UE. Acordul preliminar, la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului […]
15:00
Mircea Dinescu: „De erai curvă cinstită, astăzi erai fericită… Această paradoxală frază dintr-un vechi cântec de amor și jale din mahalaua Bucureștilor concentrează în sine destinul justiției române” # Gândul
În stilul zeflemitor care l-a făcut celebru, poetul Mircea Dinescu cântă prohodul justiției din România, pe fondul crizei care a scos mii de români în stradă. Astfel, într-o amplă postare cu caracter de pamflet, poetul face o radiografie necruțătoare a unei justiții pe care o consideră duplicitară. În viziunea poetului disident în Epoca de Aur, […]
14:50
Desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România. Are aluatul fin și este umplut cu limoncello și fistic sau cremă de zmeură # Gândul
Tu știi care este desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România? Este vorba despre o prăjitură tradițională cu o umplutură bogată, devenind „visul” oricărui împătimat de dulce. Deși prețul său poate fi „piperat”, desertul începe să câștige tot mai multă popularitate printre români. Acest desert este, de fapt, un cozonac însiropat care […]
14:40
Sânziana Buruiană dă detalii despre fiicele sale. ”Nu știu dacă ele chiar vor ajunge modele” # Gândul
Sânziana Buruiană a oferit amănunte despre cele două fetițe ale sale – Izabela și Antonia. ”Nu știu dacă ele chiar vor ajunge modele”, a spus blonda. Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Izabela, fiica lor cea mare, a venit pe lume în anul 2016. În octombrie 2020, Sânziana Buruiană a […]
14:40
Ministrul Transporturilor: „Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor” # Gândul
Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor, anunță Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, astăzi – unei asocieri româno-bulgare – contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț. „Oferta Asocierii Danlin XXL (Leader)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski […]
14:40
Un bihorean și-a împodobit Dacia 1310 cu sute de beculețe de Crăciun: „Costă mai mult instalația decât cotețul” # Gândul
Un tânăr din Bihor a decis să împodobească o Dacia 1310 cu sute de beculețe de Crăciun și a stârnit un val de reacții în mediul online, acolo unde a distribuit videoclipurile. În timp ce unii oameni l-au încurajat, alții au făcut numeroase glume pe seama mașinii împodobite. În 2025 tot mai mulți internauți se […]
14:30
Raportul Consiliului Suprem de Apărare al Țării, aprobat în perioada în care Ilie Bolojan era președinte interimar, arată că anul electoral 2024 a adus riscuri serioase pentru procesul democratic din România, venite în special din partea Moscovei. Potrivit raportului, un candidat la alegerile prezidențiale ar fi beneficiat de o expunere mult mai mare decât ceilalți, […]
14:20
Șeful unei firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alți doi complici sunt anchetați # Gândul
În urma perchezițiilor din data de 15 decembrie, din Iași și Ilfov, procurorii DNA au impus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în cazul patronului firmei de ride-sharing. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, alți trei colaboratori sunt anchetați penal în același dosar. Potrivit procurorilor DNA, patronul firmei de […]
14:20
(P)Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social # Gândul
Mai mult decât un deschizător de drumuri în industria iGaming, Kaizen Gaming este recunoscut ca Great Place to Work în Europa și America de Sud, aflându-se în avangarda inovației tehnologice și demonstrând un angajament constant față de responsabilitatea socială. Cu milioane de utilizatori în Europa, America și Africa și parteneriate cu unele dintre cele mai […]
14:20
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Roș-albaștrii vin după victoria cu Unirea Slobozia, 2-0, dar și după succesul fantastic din Europa League cu Feyenoord, 4-3. După jocul de la Clinceni, arbitrul […]
14:10
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun # Gândul
Ne apropiem cu pași repezi spre Crăciun, iar mulți gospodari au început, deja, cumpărăturile pentru aceste sărbători. Lista de cumpărături este pregătită, iar clienții au luat cu asalt o parte dintre centrele comerciale. În unele cazuri, în schimb, prețurile sunt de infarct. Iată mai jos, în articol, cât costă un sfert de porc într-un supermarket […]
13:50
Palatul Copiilor „Adrian Băran” din Slatina a găzduit ediția a III-a a Galei Excelenței în Artă, o ediție dedicată teatrului. Evenimentul a fost organizată de Consiliul Județean , cu sprijinul Companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România, și a reunit copii și tineri pasionați de teatru și de artele spectacolului. Cea […]
13:40
Narcisa Suciu face dezvăluiri despre soțul ei. ”E ceva ce nu îmi place la el în felul în care a fost educat” # Gândul
Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre soțul său finlandez Veikko Miettinen. Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, artista a […]
13:40
După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă” # Gândul
Președintele Statelor Unite a semnat luni un ordin executiv care declară fentanilul drept armă de distrugere în masă și care oferă guvernului american putere juridică suplimentară în eforturile sale de a combate traficul cu droguri sintetice. În discursul său din Biroul Oval, Donald Trump a spus că volumul de droguri care intră în SUA pe […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.