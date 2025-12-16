Lichidatorul Euroins: Ce sumă a încasat pentru acțiunile PAID?
MainNews.ro, 16 decembrie 2025 17:50
CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, a vândut un pachet de 5,5% din acțiunile PAID România pentru peste 8,18 milioane de lei. Această tranzacție va ajuta la plata datoriilor companiei falimentare, care datorează aproape 800 de milioane de euro păgubiților. Omniasig devine astfel noul acționar al PAID. CITR a vândut acțiunile Euroins de 5,5% din PAID … Articolul Lichidatorul Euroins: Ce sumă a încasat pentru acțiunile PAID? apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
18:10
Ciocolata Dubai este periculoasă pentru persoanele cu alergii, avertizează agenția de supraveghere a siguranței alimentare din Marea Britanie. Produsele nu respectă standardele de siguranță și etichetare, conținând arahide și susan neindicate. Se recomandă evitarea acestor preparate până la clarificarea situației. Ciocolata Dubai poate fi periculoasă pentru persoanele cu alergii din cauza nerespectării standardelor alimentare Agenția … Articolul Ciocolata Dubai: Avertisment pentru alergici din Marea Britanie apare prima dată în Main News.
18:10
Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care interzice aplicarea hotărârilor instanțelor din alte țări, protejându-l astfel pe Vladimir Putin de mandatul de arestare al Curții Penale Internaționale. Modificările vizează recunoașterea limitată a competenței instanțelor străine în Rusia, consolidând imunitatea liderului rus. Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care interzice … Articolul Duma de Stat a Rusiei interzice hotărârile instanțelor străine pentru Putin apare prima dată în Main News.
18:10
CSM și Inspecția Judiciară investighează acuzațiile din documentarul Recorder despre Curtea de Apel București # MainNews.ro
Inspecția Judiciară și CSM au început verificările după documentarul Recorder privind Curtea de Apel București. Acuzațiile vizează influențarea soluțiilor prin schimbarea componenței completurilor de judecată, inclusiv în cazuri celebre precum Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu. Rezultatele vor fi publicate ulterior. Inspecția Judiciară a început verificări după documentarul Recorder privind Curtea de Apel București Aspectele prezentate … Articolul CSM și Inspecția Judiciară investighează acuzațiile din documentarul Recorder despre Curtea de Apel București apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
18:00
Belgia a respins din nou planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, blocând astfel negocierile înainte de summitul crucial. Comisia Europeană a încercat să convingă statele membre, dar temerile privind posibile represalii din partea Rusiei persistă. Aceasta complică eforturile de finanțare pentru Ucraina. Belgia a respins planul UE de a … Articolul Belgia respinge din nou folosirea activelor rusești, tensionând negocierile UE apare prima dată în Main News.
18:00
Sorin Grindeanu evadează întrebările despre încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu, subliniind prioritățile cetățenilor fără apă. Liderii UDMR și PNL critică votul PSD alături de AUR, invocând articolul 19 din protocolul coaliției care interzice moțiuni împotriva miniștrilor. Coaliția continuă discuțiile. Sorin Grindeanu a evitat să comenteze încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu Critici … Articolul Sorin Grindeanu despre încălcarea protocolului coaliției și articolul 19 apare prima dată în Main News.
18:00
Investițiile în inteligența artificială generează dezbateri privind impactul acesteia asupra societății și mediului. AI poate amplifica problemele precum șomajul, dar și proteja natura prin platforme precum Global Forest Watch. O utilizare responsabilă este esențială pentru a maximiza beneficiile în fața provocărilor ecologice. Investițiile în inteligența artificială generează dezbateri între beneficii și riscuri AI poate contribui … Articolul Inteligența artificială: soluții inovatoare sau amenințări reale? apare prima dată în Main News.
18:00
Simona Halep a anunțat lansarea albumului dedicat carierei sale, bucurându-se de reacții entuziaste din partea fanilor. Fosta jucătoare de tenis a împărtășit emoția acestui moment special, iar albumul surprinde momente importante și personale din viața ei. Interesul pentru albumul limitat este uriaș, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să-l comande. Simona Halep a lansat un album … Articolul Simona Halep anunță o veste extraordinară: Visul devine realitate! apare prima dată în Main News.
18:00
Ciocolata Dubai prezintă riscuri pentru persoanele cu alergii, avertizează Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie. Multe produse nu respectă standardele de siguranță și etichetare, conținând alergeni neindicați. Consumatorii alergici sunt sfătuiți să evite aceste ciocolate până la clarificarea situației. Persoanele cu alergii ar trebui să evite ciocolata Dubai, conform agenției britanice FSA Produsele nu … Articolul Alergii și ciocolata din Dubai: Avertisment din Marea Britanie apare prima dată în Main News.
17:50
CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, a vândut un pachet de 5,5% din acțiunile PAID România pentru peste 8,18 milioane de lei. Această tranzacție va ajuta la plata datoriilor companiei falimentare, care datorează aproape 800 de milioane de euro păgubiților. Omniasig devine astfel noul acționar al PAID. CITR a vândut acțiunile Euroins de 5,5% din PAID … Articolul Lichidatorul Euroins: Ce sumă a încasat pentru acțiunile PAID? apare prima dată în Main News.
Acum o oră
17:30
Ucraina, Republica Moldova și Țările de Jos au semnat convenția pentru înființarea unei comisii internaționale de despăgubire, sub egida Consiliului Europei. Aceasta va evalua daunele cauzate de Federația Rusă și va stabili despăgubiri, răspunzând la peste 80.000 de cereri de compensație. Ucraina, Republica Moldova și Țările de Jos au semnat convenția pentru înființarea unei comisii … Articolul Semnarea Convenției pentru Comisia Internațională de Despăgubire a Ucrainei apare prima dată în Main News.
17:30
Raportul CSAT subliniază impactul semnificativ al TikTok și influențelor Rusiei asupra alegerilor din 2024 în România. Un candidat a beneficiat de expunere preferențială, afectând procesul electoral. Tentativele externe de manipulare au fost identificate ca riscuri majore pentru democrație. Raportul CSAT subliniază impactul semnificativ al TikTok și influențelor rusești asupra alegerilor din România din 2024 Un … Articolul Influența Rusiei asupra TikTok: Impact major în social media apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
17:10
Antoanela Manac, triatlonista din România, a câștigat o medalie la primul său Half Ironman pe pista de Formula 1 din Bahrain, la scurt timp după ce a devenit medic specialist în radioterapie. Ea s-a calificat pentru Campionatul Mondial de Half Ironman din 2026, unde va concura din nou sub steagul României. Antoanela Manac a câștigat … Articolul Cyborgul român: campioană pe pista de Formula 1 cu bicicleta apare prima dată în Main News.
17:00
Sorin Grindeanu, liderul PSD, se abține de la comentarii în scandalul din Justiție, evidențiind că PSD nu este implicat în politicizarea acestui demers. El critică USR pentru încercările de schimbare a legilor justiției, menționând că profesioniștii trebuie să abordeze aceste probleme. Kelemen Hunor din UDMR subliniază necesitatea modificării legislației. Sorin Grindeanu, liderul PSD, afirmă că … Articolul Forțe politice încearcă să politizeze demersul; PSD nu e implicat apare prima dată în Main News.
16:30
Familia Iohannis se află din nou în atenția justiției, ANAF contestând respingerea sechestrului asupra bunurilor lor. Statul Român solicită recuperarea aproape unui milion de euro pentru lipsa de folosință a unei proprietăți din Sibiu. Detalii asupra apelului și demersurilor ANAF în articolul complet. ANAF a depus apel împotriva respingerii sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis de … Articolul Familia Iohannis, provocată de ANAF după respingerea sechestrului apare prima dată în Main News.
16:20
Maia Sandu reafirmă la Haga importanța sprijinului continuu pentru Ucraina, subliniind că stabilitatea Europei depinde de acest ajutor. Securitatea continentului este amenințată de agresiunea Rusiei, iar succesul Ucrainei este vital pentru prevenirea conflictelor viitoare. Sprijinirea Ucrainei reprezintă o investiție în pacea europeană. Maia Sandu subliniază la Haga importanța sprijinului continuu pentru Ucraina ca investiție în … Articolul Maia Sandu la Haga: Sprijin pentru Ucraina și stabilitatea Europei apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
16:10
Un avion privat Cessna Citation III s-a prăbușit în Mexic, la Toluca, omorând toți cei zece pasageri, inclusiv trei copii. Accidentul, provocat aparent de o problemă la motor, a avut loc în apropierea aeroportului, generând incendiul într-un depozit. Autoritățile investighează cauzele disasterului. Un avion privat Cessna Citation III s-a prăbușit în Toluca, Mexic, provocând moartea … Articolul Avion privat prăbușit în Mexic: zece victime, inclusiv trei copii apare prima dată în Main News.
16:00
Diana Buzoianu a afirmat că moțiunea de demitere nu indică lipsa susținerii pentru un ministru. Ea subliniază că fiecare partid își poate propune miniștri, iar discuțiile cu Nicușor Dan au vizat soluții tehnice. Buzoianu crede că vinovații sunt cei de la Apele Române, nu ministerul condus de ea. Diana Buzoianu afirmă că moțiunea de demitere … Articolul Semnale de susținere continuă pentru ministru, fără schimbări anunțate apare prima dată în Main News.
15:30
Belgia se opune înființării unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei, în ciuda sprijinului internațional. Comisia va evalua cererile de despăgubire pentru daunele cauzate de Rusia. Detalii despre responsabilități și funcționare rămân neclare, necesitând discuții ulterioare pentru soluționarea conflictului. Belgia se opune înființării unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei în contextul unei conferințe la Haga Comisia … Articolul Belgia refuză comisia internațională pentru despăgubiri în Ucraina apare prima dată în Main News.
15:30
Ghidul complet pentru utilizarea drujbei în cele 4 anotimpuri: activități și siguranță # MainNews.ro
Descoperă cum să utilizezi eficient lanțul de drujbă în fiecare anotimp. Află activitățile specifice primăvara, vara, toamna și iarna, precum și precauțiile necesare pentru întreținerea acestuia. Optimizează-ți munca cu motoferăstrăul prin adaptarea metodei de lucru la condițiile de mediu și provocările sezoniere. Motoferăstrăul și lanțul său sunt esențiale în fiecare anotimp pentru diverse activități casnice … Articolul Ghidul complet pentru utilizarea drujbei în cele 4 anotimpuri: activități și siguranță apare prima dată în Main News.
15:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, subliniind necesitatea probelor concrete pentru susținerea afirmațiilor. De asemenea, el încurajează magistrații să semnaleze abuzurile și să folosească canale instituționale adecvate pentru a-și exprima îngrijorările legate de sistemul judiciar. Ministrul Justiției Radu Marinescu solicită dovezi concrete pentru acuzațiile aduse de documentarul Recorder privind derapaje în sistemul … Articolul Acuzațiile nu sunt suficiente: cum să optimizezi titlul pentru SEO apare prima dată în Main News.
15:00
Raportul CSAT 2024 analizează anularea alegerilor din România, evidențiind riscurile de influență externă, în special din partea Moscovei. Un candidat a beneficiat de expunere majoră pe TikTok, nerespectând legislația electorală. CSAT solicită verificări urgente pentru clarificarea impactului acestor acțiuni asupra rezultatului alegerilor. Raportul CSAT din 2024 semnalează riscuri serioase pentru democrație, generate în special de … Articolul Raportul CSAT 2024: Detalii despre anularea alegerilor în România apare prima dată în Main News.
14:50
Drumul de mare viteză Bacău-Piatra Neamț, cu o valoare de 5,17 miliarde lei, va conecta municipiul Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7. Garanția lucrărilor este de cinci ani, iar finalizarea se preconizează în 48 de luni. Constructorul va beneficia de punctaj suplimentar pentru angajarea șomerilor din județe. Articolul Constructor desemnat pentru drumul rapid Piatra Neamț – Autostrada Moldovei A7 apare prima dată în Main News.
14:30
Recurs în casație la Înalta Curte în cazul Vlad Matei Pascu, tânărul judecat pentru accidentul rutier din 2023, soldat cu două decese. Apărarea solicită reducerea pedepsei de 10 ani instituită de Curtea de Apel Constanța. Decizia finală va fi pronunțată marți, fără posibilitate de apel. Înalta Curte de Casație și Justiție analizează recursul lui Vlad … Articolul Recurs în casație Vlad Pascu: Cerere de reducere a pedepsei la Înalta Curte apare prima dată în Main News.
14:20
Președintele Maia Sandu și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au purtat discuții la Haga despre aderarea Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, iar sprijinul reciproc a fost reconfirmat. Cei doi lideri au salutat formarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un pas important pentru justiție și despăgubiri. Maia Sandu și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la … Articolul Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții despre front și aderarea la UE apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
14:10
Polina Kudermetova, o jucătoare de tenis din Rusia, a renunțat la cetățenia rusă și a ales Uzbekistan. Această decizie vine în contextul impactului războiului din Ucraina asupra sportivilor ruși, afectându-le accesul la competiții internaționale. Kudermetova se alătură altor sportive care au făcut schimbări similare. Polina Kudermetova a renunțat la cetățenia rusă și a ales Uzbekistan … Articolul O jucătoare de tenis a renunțat la cetățenia rusă pentru o nouă identitate apare prima dată în Main News.
13:50
Raportul CSAT privind anularea alegerilor 2024 este discutat de parlamentari. Nicușor Dan promite desecretizarea acestuia în două-trei luni, subliniind importanța dovedirii influenței ruse în scrutin. El afirmă că transparența e esențială pentru încrederea românilor în stat și pentru partenerii externi. Raportul CSAT privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 este analizat de Comisiile reunite de apărare … Articolul Nicușor Dan va desecretiza ședința CSAT despre anularea alegerilor apare prima dată în Main News.
13:20
Forumul Judecătorilor din România solicită CSM asumarea răspunderii după decizia CEDO privind abuzul din cazul Danileț. Asociația cere demisii sau revocări ale judecătorilor implicați, evidențiind regresul sistemului judiciar și lipsa de reacție a CSM, subliniind nevoia de reforme urgente pentru independența justiției. Forumul Judecătorilor solicită CSM să își asume răspunderea după decizia CEDO în cazul … Articolul Judecătorii solicită responsabilizarea CSM după decizia CEDO Danileț apare prima dată în Main News.
13:00
Jean Vlădoiu, antrenorul Unirii Slobozia, rămâne optimist chiar și după al nouălea eșec consecutiv în Superligă, înfrângerea cu FCSB (0-2). El subliniază importanța următorului meci cu Metaloglobus și îndeamnă echipa să-și mențină atitudinea pozitivă, focusându-se pe îmbunătățirea jocului și corectarea greșelilor. FCSB a învins Unirea Slobozia cu 2-0 în etapa a 20-a a Superligii Unirea … Articolul Jean Vlădoiu: 9 eșecuri consecutive, dar Unirea Slobozia încă speră! apare prima dată în Main News.
12:50
Numărul dosarelor depuse la redeschiderea Programului Rabla 2025, actualizat în timp real # MainNews.ro
Programul Rabla 2025 s-a redeschis, iar la o zi de la start, 5.722 de dosare pentru mașini electrice și 12.922 pentru vehicule cu motor termic au fost depuse. Bugetul total este de 200 de milioane de lei. Detalii și înscriere pe site-ul AFM. Beneficiază de ecotichete atractive și condiții actualizate pentru solicitanti. Articolul Numărul dosarelor depuse la redeschiderea Programului Rabla 2025, actualizat în timp real apare prima dată în Main News.
12:50
Firma Civitta, fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, a obținut contracte de consultanță de peste 4,6 milioane lei în 2025. Acestea includ servicii pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, având implicații asupra evaluării și utilizării fondurilor europene. Activitatea sa cu statul depășește 7 milioane de euro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atribuit două contracte … Articolul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu ministerul MIPE pe care îl conduce apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
11:50
Nicușor Dan, președintele României, se arată pesimist în privința intenției Rusiei de a accepta pacea în conflictul cu Ucraina. El subliniază importanța sprijinului continuu pentru Ucraina și necesitatea de a furniza garanții de securitate. România trebuie să se pregătească pentru orice amenințare posibilă din partea Rusiei. Nicușor Dan se declară pesimist în privința intenției Rusiei … Articolul Pesimismul meu față de intențiile Rusiei pentru o pace durabilă apare prima dată în Main News.
10:50
Vremea se răcește în România, cu ceață și temperaturi între 3 și 15 grade. Meteorologii ANM avertizează asupra riscurilor de lapoviță și ninsoare. În diminețile de decembrie, vizibilitatea este redusă în mai multe județe, iar Bucureștiul se va confrunta cu vreme rece și noros. Rămâneți informați! Ceața este predominantă în diminețile din decembrie, cu coduri … Articolul Vremea se răcește rapid: când ne așteptăm la lapoviță și ninsoare? apare prima dată în Main News.
10:50
Fostul ministru Marius Budăi critică dur afirmațiile actualului ministru Radu Miruță privind salariul minim. Budăi subliniază obligația legală de a majora salariul minim conform Legii 283/2024, responsabilitate pe care o ignoră atât Miruță, cât și premierul Bolojan. În contextul economic actual, aceste declarații generează controverse și confuzie. Marius Budăi atacă declarațiile lui Radu Miruță privind … Articolul Respectați legea: Nu vă fie jenă să acționați corect! apare prima dată în Main News.
10:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca teritoriu rusesc, subliniind că nu se va organiza un referendum pe tema statutului regiunii. Negocierile de pace continuă, dar pozițiile părților rămân divergente, iar soluțiile propuse nu vor diminua legitimitatea terenurilor ucrainene. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va … Articolul Teritoriu neacceptat: Nu va fi considerat rusesc apare prima dată în Main News.
10:20
Cărțile rare ale Rodicăi Stănoiu, valoroase pentru domeniul juridic, au fost salvate și donate Muzeului Cărții și Exilului Românesc. Acestea fac parte din moștenirea fostului ministru al Justiției și a soțului său, Șerban Stănoiu, contribuind la educația tinerilor juriști și profesioniștilor din domeniu. Cărțile rare ale Rodicăi Stănoiu au fost salvate și se află într-un … Articolul Cărțile rare ale Rodicăi Stănoiu salvate: Cine e, de fapt, „iubițelul”? apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
10:00
Gigi Becali a comentat partida FCSB – Unirea Slobozia, câștigată cu 2-0, având un schimb de replici cu Radu Naum la Digi Sport. Fostul politician a criticat arbitrul și a subliniat ocaziile echipei sale, în timp ce Naum a adus exemple de meciuri în care posesia nu a garantat victoria. Intriga și ironia au fost … Articolul Gigi Becali, conflict cu un prezentator TV: „Câtă nebunie?” apare prima dată în Main News.
09:20
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, suspectat de luare de mită de 250.000 de euro. Ancheta vizează atribuirea preferențială a unui contract de 23 milioane lei. Detalii despre implicarea omului de afaceri, Cătălin Daniel Bușe, și despre alte acuzații legate de mandatul lui Cuc. Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan … Articolul Percheziții DNA la fostul ministru PSD al Transporturilor pentru mită apare prima dată în Main News.
09:00
Gigi Becali a explicat situația lui Octavian Popescu, mijlocașul FCSB, care nu a jucat din cauza unei gripe. Becali a impus un set de reguli strict pentru a-l ajuta să devină un mare fotbalist, interzicându-i TikTok și Instagram, limitându-i anturajul la colegi și impunându-i un program strict de somn. FCSB a învins Unirea Slobozia cu … Articolul Gigi Becali explică situația lui Octavian Popescu și regulile impuse acestuia apare prima dată în Main News.
07:10
Ford Motor anunță retragerea planurilor pentru vehicule electrice, înregistrând pierderi de 19,5 miliarde de dolari. Compania va produce doar modele pe gaz și hibride, renunțând la camionetele electrice. Această decizie reflectă politica Administrației Trump de reducere a stimulentelor pentru vehiculele electrice. Ford anunță retragerea planurilor de producție a automobilelor electrice, suferind pierderi de 19,5 miliarde … Articolul Ford înregistrează pierderi de 19,5 miliarde dolari după renunțarea la EV-uri apare prima dată în Main News.
06:20
Acuzații grave aduse judecătoarei Raluca Moroșanu în dosarul „Coldea 2”. Cătălin Hideg susține că refuzul de a autoriza percheziții informatice a împiedicat descoperirea legăturilor dintre Florian Coldea și omul de afaceri chinez Wang Yan, cu implicații asupra jafului resurselor minerale din România. Descoperă detalii șocante acum! Acuzații grave împotriva judecătoarei Raluca Moroșanu în Dosarul Coldea … Articolul Acuzații grave la adresa judecătoarei Raluca Moroșanu în Dosarul „Coldea 2” apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
01:10
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că persoanele implicate în fapte de corupție în sistemul judiciar trebuie eliminate. Acesta a subliniat importanța gestionării situației cu seriozitate și a promis că orice nereguli semnalate vor fi investigate, urmând să fie aplicate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea justiției. Ministrul Justiției Radu Marinescu a comentat despre presiunile asupra magistraților … Articolul Eliminarea persoanelor care comit fapte inacceptabile din sistem apare prima dată în Main News.
00:10
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său rămân în arest preventiv, după decizia Curții de Apel București. Aceștia sunt acuzați de tentativă de subminare a ordinii constituționale și posedare ilegală de arme. Detalii despre rechizitoriu și activitățile grupului lor paramilitar care viza destabilizarea României. Horațiu Potra și fiul său rămân în arest preventiv conform deciziei Curții … Articolul Potra rămâne în arest înainte de Sărbători: Decizia Curții de Apel apare prima dată în Main News.
00:00
Donald Trump anunță progrese semnificative în discuțiile pentru pacea în Ucraina, afirmând că sunt mai aproape de un acord decât oricând. Liderii europeni au sprijinit ideea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, iar negocierile continuă în Miami, pregătind un posibil armistițiu între Kiev și Moscova. Donald Trump anunță progrese în discuțiile cu Vladimir Putin pentru pacea … Articolul Trump: Proape de pace în Ucraina ca niciodată apare prima dată în Main News.
15 decembrie 2025
23:10
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că prescripția răspunderii penale trebuie modificată, subliniind că actualul sistem este defectuos. El evidențiază și probleme structurale în justiția română, inclusiv schimbarea judecătorilor în procese și deficitul de magistrați, ce necesită reforme legislative rapide. Kelemen Hunor, liderul UDMR, a subliniat necesitatea modificării mecanismului de prescripție a răspunderii penale în … Articolul Modificarea prescripției: necesitate urgentă pentru un sistem mai eficient apare prima dată în Main News.
22:50
Turcia a doborât o dronă scăpată de sub control deasupra Mării Negre, avertizând asupra riscurilor la securitatea națională. Intervenția a implicat avioane F-16 sub comandamentul NATO, în contextul tensiunilor regionale crescute. Detalii despre incident și provocările actuale din zonă. Turcia a doborât o dronă scăpată de sub control deasupra Mării Negre Intervenția a fost decisă … Articolul Drone doborâtă de Turcia, avioane NATO implicate în misiune apare prima dată în Main News.
22:10
Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, condamnând la închisoare pentru luare de mită, își contestă pedeapsa invocând prescripția. A solicitat Curții Constituționale o excepție de neconstituționalitate, în urma unui recurs recent care stabilește momentul de prescripție în aceaste cazuri. Cătălin Cherecheș, fost primar al Baia Mare, condamnat la cinci ani de închisoare pentru … Articolul Cătălin Cherecheș folosește corcodușe pentru a evita închisoarea apare prima dată în Main News.
21:00
Maia Sandu, președinta Moldovei, efectuează o vizită în Grecia, având discuții cu liderii greci despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și securitatea energetică. Accentul este pus pe dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea economică și valorificarea potențialului investițiilor grecești în Moldova. Maia Sandu se află în Grecia pentru discuții cu liderii greci despre aderarea Republicii Moldova la … Articolul Maia Sandu în Grecia: întâlniri pe teme europene și energetice apare prima dată în Main News.
21:00
Liderii europeni ezită să-i răspundă lui Donald Trump după atacurile la adresa Uniunii Europene, temându-se că o reacție dură ar putea periclita negocierile de pace cu Rusia în legătură cu Ucraina. Aceste tensiuni afectează solidaritatea europeană și îi pun în dificultate pe liderii din Bruxelles. Donald Trump a criticat Uniunea Europeană, afirmând că îndreaptă Europa … Articolul Liderii europeni evită răspunsul la atacurile lui Trump din frica pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
21:00
DNA a clarificat ordinul emis de Marius Voineag, regenerând controversele după critica din documentarul Recorder. Similaritățile cu un ordin din 2013 al Laurei Kovesi sunt evidente, dar Voineag extinde cerințele pentru toți procurorii, provocând discuții despre independența acestora. Detalii relevante în articol. DNA a emis un ordin similar celui semnat de Kovesi în 2013 Doi … Articolul Kovesi a emis o decizie similară în 2013, care a stârnit controverse apare prima dată în Main News.
20:50
Aeroportul din Japonia care se scufundă în mare: ambiție inginerească de 17 miliarde euro # MainNews.ro
Aeroportul Kansai din Japonia, o realizare inginerească de 17 miliarde de euro, se scufundă în mare. Inginerii luptă să prevină problemele de stabilitate care afectează milioane de pasageri. După taifunul Jebi, măsurile de protecție devin urgente, iar viitorul aeroportului rămâne incert. Aeroportul Kansai din Japonia, construit pe insule artificiale, se scufundă în mare, punând în … Articolul Aeroportul din Japonia care se scufundă în mare: ambiție inginerească de 17 miliarde euro apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.