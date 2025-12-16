Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă”
Adevarul.ro, 16 decembrie 2025 18:00
Rusia a declarat „organizaţie indezirabilă” postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle (DW), interzicându-i practic activităţile în ţară, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Berlin din cauza conflictului din Ucraina.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:15
„The Rest is Football”, podcastul lui Gary Lineker (62 de ani), ar putea fi cumpărat de Netflix cu 16 milioane de euro.
18:15
CNAIR anunță posibile disfuncționalități temporare, miercuri, la plata rovinietei şi a taxelor de pod # Adevarul.ro
CNAIR anunță posibile întreruperi temporare în emiterea rovinietei și a peajului prin SMS, miercuri seară, din cauza unor lucrări la infrastructura de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă.
18:15
Grindeanu a anunțat temele cu care PSD merge în ședința Coaliţiei, miercuri. „Nu tăiem salarii” # Adevarul.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi cu ce va merge PSD în coaliţie, în şedinţa de miercuri, el enumerând mărirea salariului minim, eliminarea impozitului pe solarii. Legat de administraţia centrală, Grindeanu a precizat că PSD nu susţine tăierea salariilor în administraţie.
18:15
Blocaj internațional: Rusia restricționează apelurile telefonice din 47 de țări considerate „neprietenoase” # Adevarul.ro
Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor.
Acum 30 minute
18:00
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două decenii # Adevarul.ro
O pensionară în vârstă de 86 de ani, din Germania, a fost obligată de instanță să returneze suma de 59.831 de euro, după ce timp de două decenii a încasat pensia de urmaș a soțului decedat, fără să declare că primea și propria pensie de bătrânețe.
18:00
Accesul la locuinţe accesibile, durabile şi de bună calitate este o prioritate pentru Comisia Europeană care va lua o serie de măsuri prin primul „Plan european privind locuinţele la preţuri accesibile" prezentat marţi de Executivul comunitar.
18:00
Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă” # Adevarul.ro
Rusia a declarat „organizaţie indezirabilă” postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle (DW), interzicându-i practic activităţile în ţară, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Berlin din cauza conflictului din Ucraina.
18:00
O bătrână a murit în timp ce aștepta eliberarea unei adeverințe la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Rădăuți # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 84 de ani a murit după ce i s-a făcut brusc rău în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Rădăuți, unde se afla pentru a obţine o adeverinţă.
Acum o oră
17:45
Judecătorul care a vorbit în ancheta Recorder devine procuror. CSM i-a aprobat cererea # Adevarul.ro
Laurențiu Beșu, magistratul care a apărut cu dezvăluiri în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a fost avizat de Secția pentru procurori a CSM pentru numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
17:45
Livrările globale de telefoane mobile inteligente a urma să scadă cu 2,1% anul viitor, majorarea costurilor cu cipurile urmând probabil să afecteze cererea, a estimat marţi firma de cercetare de piaţă Counterpoint Research.
17:30
„Avertismentul” unei tinere chinezoaice, stabilită în țara noastră: „România este periculoasă pentru fete”. Motivul este surprinzător # Adevarul.ro
O tânără influenceriță din China, mutată în România de două luni și jumătate, a atras atenția pe TikTok după ce a declarat că țara noastră este „periculoasă pentru fete”.
Acum 2 ore
17:15
Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlament. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu # Adevarul.ro
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe anul 2024, prezentat marți în comisiile de Apărare, confirmă oficial cauzele care au dus la decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut.
17:15
România va fi conectată la „autostrada de energie” din vestul Europei. Bogdan Ivan: Avem 30 de miliarde de euro până în 2035 # Adevarul.ro
România va fi conectată la noua „autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan. Investiţiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene.
17:15
Un adolescent a fost arestat pentru crimă, după ce o fetiță de nouă ani a fost găsită moartă în Marea Britanie # Adevarul.ro
Un adolescent a fost arestat sub suspiciunea de crimă, după moartea unei fetițe de nouă ani, la o adresă din Weston-super-Mare, sud-vestul Angliei.
17:15
Hainele destinate Europei ar putea necesita în curând pașapoarte digitale pentru a le dovedi acreditările ecologice, deschizând o nouă eră a transparenței pentru industria modei mondiale, în valoare de 1,7 trilioane de dolari, potrivit unei analize.
17:15
Președintele Nicușor Dan consideră că problemele din justiție trebuie rezolvate din interiorul sistemului. „Am anunțat pentru luni o discuție cu magistrații” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat marți, la Helsinki, că problemele din justiția românească trebuie să fie rezolvate în principal din interiorul sistemului, fără intervenții politice.
17:15
MasterChef 2025, la final. Trei concurenți cu povești de viață diferite luptă pentru titlu și premiul de 75.000 de euro # Adevarul.ro
După luni de competiție intensă și probe spectaculoase, finala MasterChef 2025 de marţi seară va stabili care dintre cei trei concurenţi rămaşi în cursă va pleca acasă cu trofeul şi premiul de 75.000 de euro.
17:00
Nicușor Dan, din Finlanda: „E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliție și toate se atacă între ele și niciunul nu spune un cuvânt despre opoziție” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut marți declarații după Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est și s-a referit și la ce s-a întâmplat la moțiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu.
16:45
Gest extrem al unui polițist local din Sectorul 1. S-a tăiat pe corp și s-a aruncat de pe o macara aflată la mare înălțime # Adevarul.ro
Un polițist local din Sectorul 1 a murit după un gest extrem, acesta aruncându-se de pe o macara, potrivit primelor informații.
16:45
În ultimii ani, digitalizarea a schimbat profund modul în care românii gestionează un cont bancar: de la depuneri și retrageri, la plăți curente și transferuri instantanee.
16:45
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marți, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificarea activității procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
16:30
FBI-ul a publicat fotografii și imagini video cu suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown. Bărbatul, de negăsit la patru zile de la atac # Adevarul.ro
FBI-ul a publicat fotografii cu un nou suspect în legătură cu atacul armat care a avut loc în urmă cu patru zile la Universitatea Brown, în timp ce studenții dădeau examene și care s-a soldat cu doi morți și nouă răniți, relatează CNN.
16:30
Zboruri Wizz Air, anulate pe neașteptate pe Aeroportul Craiova. Pasagerii au fost luați prin surprindere # Adevarul.ro
Haos pe Aeroportul Internațional Craiova, unde mai multe curse Wizz Air au fost anulate marți, atât la sosire, cât și la plecare. Autoritățile sau compania aeriană nu au oferit, deocamdată, explicații.
16:30
Mesaj controversat al Patriarhului Kirill către ruși: „Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?” # Adevarul.ro
Rușii trăiesc astăzi într-o „perioadă foarte prosperă”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox din vremea țarilor”, a declarat patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.
16:30
CEC Bank a împrumutat 25 de milioane de euro de la BEI pentru finanţarea dezvoltării economice durabile # Adevarul.ro
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe care îl va utiliza pentru finanţarea proiectelor din sectorul public care contribuie la dezvoltarea economică durabilă, în special în regiunile cele mai afectate de tranziţia climatică.
16:30
Cetăţean turc arestat după ce a fost prins în flagrant cu 37 de kilograme de canabis la vamă # Adevarul.ro
Un cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, prins în flagrant la punctul de trecere Ruse-Giurgiu cu 37 de kilograme de canabis, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de trafic internațional de droguri.
Acum 4 ore
16:15
Elon Musk, donații consistente către Partidul Republican al lui Donald Trump înainte de alegerile intermediare din 2026 # Adevarul.ro
Elon Musk a făcut donații importante pentru campaniile republicane înainte de alegerile intermediare din 2026 și intenționează să continue sprijinul financiar, renunțând aparent la ideea de a-și crea un partid politic propriu.
16:15
Lideri din zeci de țări au semnat, la Haga, un acord pentru crearea unei comisii internaționale de despăgubiri destinate Ucrainei. # Adevarul.ro
Lideri din zeci de ţări au semnat la Haga tratatul care înfiinţează o comisie internaţională ce va analiza şi decide despăgubirile pentru pagubele provocate Ucrainei de invazia Rusiei.
16:15
Simona Halep își vede visul împlinit.
16:00
Momentul șocant în care un avion privat s-a prăbușit în Mexic. Toți cei zece pasageri de la bord, printre care și trei copii, au murit # Adevarul.ro
Un avion privat de tip Cessna Citation III s-a prăbușit peste un depozit de materiale din comunitatea San Pedro Totoltepec, în Toluca-Mexic.
16:00
Raportul CSAT pentru anul 2024 a primit aviz favorabil de la comisiile de Apărare. „România se confruntă cu un mediu de securitate tot mai complex şi impredictibil” # Adevarul.ro
Raportul CSAT privind activitatea desfăşurată în 2024 a primit aviz favorabil, după ce a fost analizat de comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat.
16:00
Grindeanu a justificat votul social-democraților pentru moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Dacă suntem în Coaliție, nu trebuie să fim un copil pus la colț” # Adevarul.ro
În plină criză a actualei Coaliții, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a justificat marți, 16 decembrie, votul de luni al social-democraților pentru moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, în ciuda acordului politic încheiat de partidele aflate la guvernare.
16:00
Statul Român atacă cu apel decizia Tribunalului Sibiu, care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei Iohannis # Adevarul.ro
Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis.
15:45
Deputatul PSD Mihai Fifo spune că social-democrații au cerut o evaluare a activităţii ministrului Diana Buzoianu înainte de moţiune # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, marţi, 16 decembrie, că social-democrații au cerut premierului Ilie Bolojan, înainte de votul pentru moțiunea simplă, o evaluare a activității ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
15:45
Lovitură neașteptată pentru campionul mondial: Lando Norris, în fața unei oferte surprinzătoare # Adevarul.ro
Lando Norris, campion mondial F1, a fost provocat să urce pe două roți.
15:45
Giorgia Meloni renunţă la vânzarea cadourilor oficiale primite în timpul mandatului. Care este motivul # Adevarul.ro
Planul premierului italian Giorgia Meloni de a scoate la licitaţie cadourile oficiale primite în timpul mandatului său a fost abandonat înainte de a fi pus în practică.
15:30
Averea impresionantă lăsată de Rodica Stănoiu și situația delicată a partenerului cu 50 de ani mai tânăr. Explicațiile avocaților # Adevarul.ro
Moartea fostului ministru Rodica Stănoiu a declanșat o anchetă penală și a deschis o dezbatere amplă despre moștenirea unei averi considerabile.
15:30
Amendă usturătoare încasată de PSG. Campioana Europei, datoare la superstarul francez Kylian Mbappé # Adevarul.ro
Kylian Mbappé are 26 de ani și s-a mutat la Real Madrid.
15:15
Trupele rusești încercuite în Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, susțin ucrainenii. Moscova insistă că are controlul asupra orașului # Adevarul.ro
Trupele rusești încercuite în orașul nord-estic Kupiansk primesc în continuare provizii limitate lansate din drone, iar unele dintre ele conțin steaguri mai degrabă decât alimente, a declarat luni un oficial ucrainean. De partea cealaltă, Moscova susține că deține controlul total asupra orașului.
15:15
Deznodământ șocant în cazul jafului lui Donnarumma. Unul dintre hoți s-a sinucis în închisoare.
15:15
Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist pus la cale de un student într-un târg de Crăciun # Adevarul.ro
Un student la drept în vârstă de 19 ani de la Universitatea Catolică din Lublin din Polonia a fost arestat pentru că ar fi planificat un atac terorist în sprijinul grupării jihadiste SI.
15:00
Emisiunea Survivor revine la Antena 1 începând cu luna ianuarie, iar lista concurenților a stârnit deja reacții.
15:00
Norme mai simple și sprijin consistent pentru fermieri prin noile măsuri adoptate în Parlamentul European # Adevarul.ro
Eurodeputații au adoptat marți noi norme care introduc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri privind respectarea politicii agricole comune (PAC) a UE.
15:00
Mii de jucării, aduse din Asia, au fost confiscate în vama din Portul Constanța. Acestea sunt realizate dintr-un plastic care se sparge ușor, conțin vopsea toxică sau materiale care se desprind foarte ușor și pot fi copii.
14:45
Volkswagen închide fabrica din Germania după 88 de ani. Ce înseamnă asta pentru viitorul auto în Europa # Adevarul.ro
Volkswagen a luat marți decizia de a închide o fabrică de producție din Germania pentru prima dată în 88 de ani, decizie care reprezintă un moment simbolic și un semnal important pentru industria auto europeană, potrivit unei analize de piață.
14:45
Instruirea piloţilor români pe avioanele F-16 se face numai cu aprobarea Parlamentului. Solicitarea a fost făcută de MApN # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a solicitat, marţi, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16.
14:30
Motoferăstrăul, în general, și lanțul său, în particular, sunt echipamente care își dovedesc utilitatea în fiecare anotimp, întrucât mereu este ceva de făcut în jurul casei sau în scop profesional.
14:30
Michelle şi Barack Obama dezvăluie că urmau să se întâlnească cu regizorul Rob Reiner și soția lui în seara în care au fost găsiţi morţi # Adevarul.ro
Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.
Acum 6 ore
14:15
Nicușor Dan, după discuţiile cu două organizaţii finlandeze de prestigiu în domeniul cercetării şi apărării: posibil exemplu pentru Romarm # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a vizitat marți, 16 decembrie, Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, Finlanda, de unde a transmis că „modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm”.
14:15
Kremlinul are altă variantă pentru data ultimei convorbiri directe între Putin şi Trump, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că a vorbit „recent” cu omologul rus # Adevarul.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a clarificat, marți, când a avut loc ultima convorbire directă între Putin şi Trump, după ce președintele SUA a afirmat că a discutat „recent” cu omologul său rus.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.