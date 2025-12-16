Câte submarine mai are Rusia în Marea Neagră? O dronă de 239.000$ a Ucrainei face praf o navă de 400.000.000$
Newsweek.ro, 16 decembrie 2025 18:20
Atacul dronei subacvatice Sub Sea Baby a SBU nu este doar primul episod din istorie al unei lovituri...
Acum 10 minute
18:40
De ce bradul tău artificial nu arată ca unul adevărat. Cum să-l faci să arate ca unul din pădure imediat # Newsweek.ro
Bradul artificial pare mereu “fals” pentru că ramurile sunt prea ordonate și uniform colorate. Desfă...
Acum 30 minute
18:30
Horoscop 2026 Care zodii își vor împlini visele și care vor fi lovite de ghinion? Cum te protejezi de rău? # Newsweek.ro
Horoscop 2026 - Fie ca Anul Nou 2026 să vă aducă fericire și prosperitate în viață. Este un nou an ș...
18:20
Acum o oră
18:10
CSM a a nunțat că a sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Ant...
18:10
The Rolling Stones au anulat turneul pe stadioane din Marea Britanie și Europa, programat pentru 2026 # Newsweek.ro
The Rolling Stones au anulat planurile pentru un turneu pe stadioane în Marea Britanie şi Europa în ...
17:50
2.000 de clienți ai unui SPA din Cluj au fost avertizați să se testeze după depistarea a două cazuri de lepră # Newsweek.ro
Două mii de clienți ai salonului SPA din Cluj unde două angajate din Indonezia au fost confirmate cu...
Acum 2 ore
17:30
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari # Newsweek.ro
Ajutorul financiar pentru pensionari va continua și în 2026, a anunțat ministrul Muncii, precizând c...
17:20
Decizia lui Bolojan cu impact pentru milioane de români. Cât va costa metru cub de lemn de la 1 ianuarie? # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a adoptat un proiect cu impact pentru milioane de români. Este vorba de acei români...
17:10
Muntenegru face un pas major spre UE. Cinci capitole de negociere închise, 12 finalizate în total # Newsweek.ro
Muntenegru continuă să avanseze pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, închizând cinci noi ca...
16:50
LIVE VIDEO Nicușor Dan, anunț important de la Helsinki: Ce spune despre războiul din Ucraina? # Newsweek.ro
Nicușor Dan face declarații de la Helsinki. Șeful statului a spus că față de amenințarea războiului ...
16:50
Nicușor Dan, despre neînțelegerile din Coaliția de guvernare: ”Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat despre neînțelegerile politice din ultima perioadă, că nu i se pare în regulă ...
16:50
Germania întărește apărarea aeriană a Ucrainei. Sisteme Patriot, Iris-T și rachete Sidewinder donate de Berlin # Newsweek.ro
Germania a livrat Ucrainei două sisteme de apărare aeriană Patriot, al nouălea sistem Iris-T și a an...
Acum 4 ore
16:40
Un adevărat lunetist al naturii: cobra scuipătoare poate „trage” venin cu precizie pe câțiva metri # Newsweek.ro
Cobra scuipătoare este unul dintre cei mai periculoși șerpi, capabil să proiecteze venin cu mare pre...
16:20
Finlanda avertizează: Rusia își va muta trupele pe flancul estic NATO după un acord de pace cu Ucraina # Newsweek.ro
Premierul Finlandei avertizează că un eventual acord de pace în Ucraina ar putea determina Rusia să ...
16:10
Livrările globale de telefoane mobile inteligente vor scădea cu 2,1% anul viitor din cauza costurilor # Newsweek.ro
Livrările globale de telefoane mobile inteligente a urma să scadă cu 2,1% anul viitor, majorarea cos...
15:50
FOTO Povestea BMW Seria 3, de la „Rechin”, „Ursuleț” și „Pisică”, la Neue Klasse, în 50 de ani # Newsweek.ro
BMW Seria 3 a împlinit 50 de ani. De la începutul producţiei, în 1975, „Rechinul”, „Ursulețul”, „Pis...
15:40
Hackerii au obținut codul sursă al registrului militar rusesc. Baza de date a recruților a fost furată # Newsweek.ro
Baza de date rusească pentru recruți s-a dovedit vulnerabilă la atacuri cibernetice și infiltrări su...
15:20
Este sau nu „ucigașă” bacteria găsită în apa de la Spitalul de Copii Iași? Ce zice un infecționist? # Newsweek.ro
Prof.dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, explic...
15:20
Sondaj: 40% dintre românii din diaspora vor să investească în România. Care sunt domeniile de interes # Newsweek.ro
Studiul, desfășurat în septembrie - octombrie 2025, arată că 4 din 10 români plecați își doresc să i...
15:10
Zeci de persoane au cerut daune morale după un accident soldat cu trei morți. Cele 45 de părți civil...
15:10
Cine a redeschis cazul Berihoi, ucigașul cu 150 km/h pe zebră de la Iași: mâna dreaptă a Liei Savonea # Newsweek.ro
Proaspăt numită în echipa de conducere a Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiț...
14:50
Zelenski spune că Ucraina şi SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în acest weekend # Newsweek.ro
Zelenski a declarat, după zile de negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene şi americane se...
Acum 6 ore
14:40
Ministrul Educației amână publicarea programei de limba română pentru clasa a IX-a, după reacțiile negative # Newsweek.ro
Ministrul Educației decide să amâne publicarea programei de limba și literatura română pentru clasa ...
14:20
Ministrul Muncii a spus ce se va întâmpla cu alocațiile de anul viitor. În 2025, nu au crescut # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că el susţine majorarea alocaţiilor copiilor, de la 1 ianuar...
14:00
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care obligă cluburile sportive să aibă cel puțin 40% români într-o echipă # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea care obligă clubu...
13:40
VIDEO De la București la Adjud, în 2 ore, cu mașina, pe Autostrada Moldovei, de Crăciun? Cum merg lucrările # Newsweek.ro
Moș Crăciun s-ar putea să vină cu un „cadou” pentru șoferi în 2025: de la București la Adjud, în 2 o...
13:40
La universitate, la 12 ani! Cel mai tânăr absolvent de liceu studiază acum economia. Unde se întâmplă # Newsweek.ro
Lina Heider (12 ani) este cea mai tânără absolventă de liceu din Germania – și probabil și cea mai t...
13:30
Kelemen Hunor a discutat cu Sorin Grindeanu. Liderul UDMR spune că PSD a încălcat protocolul coaliției # Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul unor ...
13:20
Casa de Pensii: Pensiile speciale sunt de 8 mai mari ca pensii „normale” și de 15 ori cât cele de invaliditate # Newsweek.ro
Casa de pensii a anunțat cât de mari sutn pensiile speciale, pensiile contributive și pensiile de in...
13:10
Impactul deciziei CEDO în cazul Dănileț: Magistrații pot face comentarii publice pe rețele de socializare # Newsweek.ro
Nicoleta Popescu, avocata care l-a reprezentat pe Cristi Danileț la CEDO a explicat impactul decizie...
12:50
Specialist în economie: România încheie 2025 cu un deficit de circa 8%. Economia încetinește. Ce urmează? # Newsweek.ro
România încheie 2025 cu un deficit de circa 8%, economia încetinește, iar, pentru piețe, problema pr...
Acum 8 ore
12:40
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble? # Newsweek.ro
Pensiile nu sunt unitare. În unele orașe, pensiile au ajuns să fie de 2 ori mia mari decât în altele...
12:30
Nicuşor Dan: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada următoare” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţi...
12:20
Actriţa americană Angelina Jolie îşi dezvăluie cicatricile rămase în urma dublei mastectomii, interv...
12:00
FOTO Cine este cea mai bună jucătoare de tenis din circuitul WTA? Are 27 de ani și a câștigat 15.000.000 $ # Newsweek.ro
Asociația jucătoarelor profesioniste de tenis a desemnat cea mai bună jucătoare din circuitul profes...
11:50
Războiul cu Rusia a aruncat în aer producția de armament a Ucrainei: 17.500.000.000$. Cum stă România # Newsweek.ro
Industria de apărare a Ucrainei a trecut printr-o transformare profundă în timpul războiului, trecân...
11:40
Răzvan Cuc a cumpărat cu 20.000€ un teren pe care l-a vândut după 3 ani cu 215.000€. Acuzat că a dat de mit # Newsweek.ro
Senatorul PSD, Răzvan Cuc, este suspect într-un dosar de corupție. Răzvan Cuc a achiziționat un hect...
11:20
VIDEO „Minune”! Chinezii au terminat cu 3 ani întârziere centura orașului Zalău. Are 5 km și o bandă pe sens # Newsweek.ro
Orașul Zalău are în sfârșit șosea de centură. Chinezii au terminat lucrările, cu 3 ani întârziere, ș...
11:10
VIDEO Cum se trăiește la -45 de grade? Peștele, țeapăn pe tarabă, oamenii se îmbracă în straturi, ca o varză # Newsweek.ro
În cel mai friguros oraș de pe Pământ, temperaturile au coborât deja la -45 de grade Celsius. Imagin...
11:00
Dosarul 2 Mai. Verdict final așteptat marți la ÎCCJ în cazul accidentului mortal provocat de Vlad Pascu # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță marți asupra recursului în casație formulat de avoca...
Acum 12 ore
10:40
25.000 lei salariu ia judecătoarea sunată de Lia Savonea în conferința de presă, pe modelul Gigi Becali # Newsweek.ro
O judecătoare a fost sunată în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel. Ionela Tudor a fost...
10:40
UE și SUA "strangulează" petrolul rusesc. Compania-mamă a Lukoil România, lovită de noile sancțiuni europene # Newsweek.ro
UE a adoptat un nou pachet de sancțiuni care vizează rețeaua de companii și persoane implicate în oc...
10:20
Războiul economic SUA – Marea Britanie: Trump a „dinamitat” acordul tehnologic. Ce urmează? # Newsweek.ro
Trump a „dinamitat” acordul tehnologic dintre SUA și Marea Britanie, parafat în septembrie, și duce ...
10:10
Accident grav pe DN 13A, la ieșirea din Odorheiu Secuiesc. Cinci persoane rănite, trafic blocat complet # Newsweek.ro
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite într-un accident rutier produs marți dimine...
09:50
Percheziții DNA la fostul ministru Răzvan Cuc. Procurorii anchetează o posibilă mită de 1.400.000 de lei # Newsweek.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-un dos...
09:40
Meteo. Cum va fi vremea de Revelion? Meteorologii au revizuit prognoza pentru sfârșitul anului și au...
09:30
SUA propun Ucrainei garanții de securitate ca în Articolul 5 NATO: „Suntem aproape de pace” # Newsweek.ro
Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, comparabile cu cele prev...
09:20
Româncele care îngrijesc italieni ajunși la pensie au slujbele în pericol. Cine le înlocuiește? # Newsweek.ro
Presa din pensinsulă scrie că Româncele care îngrijesc italieni ajunși la pensie au slujbele în peri...
09:10
Rusia atacă Europa pe toate fronturile. Putin cere 230.000.000.000 $ despăgubiri pentru activele înghețate # Newsweek.ro
Banca Centrală a Rusiei a deschis un proces împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximat...
09:00
Pace în Ucraina. Zelenski exclude un referendum și orice recunoaștere a Donbasului ca teritoriu rus # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că nu există, în acest moment, discuții privind or...
