Purcari Wineries: Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Victor Bostan, fondatorul Societății, în funcția de Director General

Financial Intelligence, 16 decembrie 2025 19:20

Purcari Wineries Public Company Limited, cel mai important producător de vinuri din Europa Centrală și de Est, informează […]

Acum 5 minute
19:50
Zelenski anunță finalizarea documentului cu garanțiile de securitate pentru #Ucraina; Rusia temperează așteptările de încheiere a războiului Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce […]
Acum 15 minute
19:40
UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’ Financial Intelligence
Uniunea Europeană a renunțat, marți, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în […]
Acum o oră
19:20
Ioan Suciu, președintele FRG: „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil” Financial Intelligence
Autor: Iulian Mareş Într-un ecosistem sportiv în care finanțarea rămâne fragmentată și dependentă de resurse publice impredictibile, anul […]
19:20
19:10
Petrolul brut american scade sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2021 Financial Intelligence
Marți, prețul petrolului brut din SUA a scăzut sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut […]
19:10
Academia de Fotbal Ciprian Marica marchează finalul anului 2025 printr-un eveniment dedicat celor peste 300 de copii din cadrul academiei Financial Intelligence
Academia de Fotbal Ciprian Marica a organizat, pe data de 15 decembrie 2025, începând cu ora 17:00, Evenimentul de Sfârșit […]
Acum 2 ore
18:20
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă Financial Intelligence
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă, potrivit noilor date de marți, […]
18:20
Secţia pentru procurori a CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în urma aspectelor semnalate de Recorder/ Procurorii vor fi consultaţi asupra modificării legilor justiţiei Financial Intelligence
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a votat, marţi, în unanimitate, să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru […]
Acum 4 ore
17:50
Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din UE Financial Intelligence
Ungaria a anunţat marţi semnarea unui contract de furnizare de gaze pe cinci ani cu compania energetică americană […]
17:40
Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă Financial Intelligence
Comisia Europeană a abordat una dintre cele mai presante nevoi ale cetăţenilor europeni: accesul la locuinţe accesibile, durabile […]
17:30
Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România Financial Intelligence
Reglementarea tehnică şi economică a serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice, administrarea şi monitorizarea spectrului radio, precum şi […]
17:20
Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine Financial Intelligence
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un […]
17:20
Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) Financial Intelligence
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a devenit unul dintre principalii concurenţi la cumpărarea activelor internaţionale ale gigantului […]
16:40
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de DNA (surse) Financial Intelligence
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reținut, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în […]
16:30
Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri Financial Intelligence
Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii […]
16:10
Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat marţi că proiectul de construcţie a unui hotel la Belgrad pe locul […]
Acum 6 ore
15:50
Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale Financial Intelligence
Republica Kazahstan, cu o suprafaţă de 2.724.900 km pătraţi şi o populaţie de 16,86 milioane de locuitori (estimare […]
15:30
CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile Financial Intelligence
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe […]
15:30
Ucraina le cere aliaţilor să-i aloce 0,25% din PIB pentru ajutorul militar Financial Intelligence
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului […]
15:30
ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul  pentru industria auto europeană? Financial Intelligence
Volkswagen a luat marți decizia de a închide o fabrică de producție din Germania pentru prima dată în […]
15:10
A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB) […]
14:50
BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump Financial Intelligence
BBC a afirmat marţi că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare a preşedintelui american Donald Trump, […]
14:20
Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm Financial Intelligence
Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm, a afirmat, marţi, pe […]
14:20
Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi Financial Intelligence
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate […]
14:10
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major (media americane) Financial Intelligence
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de […]
14:10
Planul lui Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă, contestat în instanţă Financial Intelligence
Planul preşedintelui Donald Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la […]
14:10
China reduce taxe vamale la importurile de carne de porc din UE Financial Intelligence
China a finalizat investigaţia privind importurile de carne de porc din UE, văzută ca un răspuns al Beijingului […]
Acum 8 ore
13:50
Raportul CSAT pe 2024 – analizat în Comisiile de apărare; Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali Financial Intelligence
Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului au discutat, marţi, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a […]
13:50
Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din #Ucraina, consideră ministrul de externe ungar Financial Intelligence
Elita europeană pare să nu aibă "cu siguranţă niciun interes" în pacea din Ucraina, a declarat marţi Peter […]
13:40
amera Deputaţilor/ Kelemen Hunor, despre votul dat de PSD la moţiunea simplă: Mâine în coaliţie va fi un subiect Financial Intelligence
Votul dat de parlamentarii PSD la moţiunea simplă din Senat împotriva ministrului Mediului va fi, cel mai probabil, […]
13:40
Turiştii europeni combină sărbătorile clasice de Crăciun cu dorinţa de a explora destinaţiile îndepărtate (platformă de rezervări) Financial Intelligence
Europenii care îşi rezervă vacanţele prin agenţiile de turism combină interesul pentru sărbătorile clasice cu dorinţa tot mai […]
13:40
Germania: Femeile câştigă în continuare semnificativ mai puţin decât bărbaţii Financial Intelligence
Femeile din Germania au câştigat din nou semnificativ mai puţin decât bărbaţii în acest an, a raportat marţi […]
13:30
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România. […]
13:30
TAROM lansează Flight Status, o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea statusului zborurilor în timp real Financial Intelligence
TAROM lansează o nouă funcționalitate digitală, disponibilă pe tarom.ro și în aplicația mobilă TAROM, care permite verificarea statusului […]
13:10
Grecia rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro Financial Intelligence
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona […]
13:00
Kremlinul susţine că armistiţiul de Crăciun propus de #Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de ajungerea sau nu la un […]
12:20
Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Helsinki, înainte de a participa la Summitul UE de pe Flancul […]
12:10
Piaţa imobiliară, influenţată negativ de încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe (raport) Financial Intelligence
Încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe au influenţat negativ anumite segmente ale pieţei imobiliare din România, […]
Acum 12 ore
11:10
Chisăliţă (AEI): Blocajele din reţelele Europei Centrale menţin ridicat preţul energiei electrice în Estul Europei Financial Intelligence
Europa de Est are un preţ mai ridicat la energia electrică pe pieţele PZU decât Europa de Vest, […]
11:10
Franţa cere “garanţii de securitate robuste” pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială Financial Intelligence
Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată […]
11:10
Averea lui Elon Musk a trecut de 600 de miliarde de dolari, potrivit Forbes Financial Intelligence
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de […]
11:00
Organizația Patronală Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanța Financial Intelligence
Organizaţia Patronală Constanţa Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanţa şi susţine că […]
09:20
Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari Financial Intelligence
Donald Trump, care acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de […]
09:10
Horváth, CFO Study 2026: Peste 40% dintre CFOs consideră contextul economic actual „nefavorabil” Financial Intelligence
Peste patru din zece directori financiari (CFOs) evaluează situația economică actuală ca fiind nefavorabilă, arată cea mai recentă […]
09:00
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse) Financial Intelligence
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de […]
08:50
Puterea de cumpărare a salariului mediu, stabilizată la cota -5%    Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna octombrie 2025 a fost de 9.152 lei, cu 74 […]
08:50
DN AGRAR avansează în implementarea strategiei cu o nouă unitate de compostare și decizia privind Piața Principală Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
Acum 24 ore
06:50
Compania chineză de cipuri AI Biren va lansa IPO-ul la Hong Kong în următoarele săptămâni Financial Intelligence
Start-up-ul chinez de cipuri AI Biren Technology intenționează să lanseze o ofertă publică inițială la Hong Kong în […]
06:50
Trezoreria SUA respinge oferta condusă de Xtellus pentru activele Lukoil, potrivit unor surse Financial Intelligence
Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele străine ale companiei […]
06:40
„Coaliția celor dispuși” pregătește planuri pentru trimiterea de trupe în Ucraina — premierul britanic Financial Intelligence
Keir Starmer a declarat că întrebarea principală este dacă se poate obține o pace justă și durabilă „Coaliția […]
