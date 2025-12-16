Ioan Suciu, președintele FRG: „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil”
Financial Intelligence, 16 decembrie 2025 19:20
Autor: Iulian Mareş Într-un ecosistem sportiv în care finanțarea rămâne fragmentată și dependentă de resurse publice impredictibile, anul […] The post <b>Ioan Suciu, președintele FRG:</b> „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil” appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
19:50
Zelenski anunță finalizarea documentului cu garanțiile de securitate pentru #Ucraina; Rusia temperează așteptările de încheiere a războiului # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce […] The post Zelenski anunță finalizarea documentului cu garanțiile de securitate pentru #Ucraina; Rusia temperează așteptările de încheiere a războiului appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
19:40
UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’ # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a renunțat, marți, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în […] The post UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’ appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
19:20
Ioan Suciu, președintele FRG: „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil” # Financial Intelligence
Autor: Iulian Mareş Într-un ecosistem sportiv în care finanțarea rămâne fragmentată și dependentă de resurse publice impredictibile, anul […] The post Ioan Suciu, președintele FRG: „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil” appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Purcari Wineries: Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Victor Bostan, fondatorul Societății, în funcția de Director General # Financial Intelligence
Purcari Wineries Public Company Limited, cel mai important producător de vinuri din Europa Centrală și de Est, informează […] The post Purcari Wineries: Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Victor Bostan, fondatorul Societății, în funcția de Director General appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Petrolul brut american scade sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2021 # Financial Intelligence
Marți, prețul petrolului brut din SUA a scăzut sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut […] The post Petrolul brut american scade sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2021 appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Academia de Fotbal Ciprian Marica marchează finalul anului 2025 printr-un eveniment dedicat celor peste 300 de copii din cadrul academiei # Financial Intelligence
Academia de Fotbal Ciprian Marica a organizat, pe data de 15 decembrie 2025, începând cu ora 17:00, Evenimentul de Sfârșit […] The post Academia de Fotbal Ciprian Marica marchează finalul anului 2025 printr-un eveniment dedicat celor peste 300 de copii din cadrul academiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
18:20
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă # Financial Intelligence
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă, potrivit noilor date de marți, […] The post Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Secţia pentru procurori a CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în urma aspectelor semnalate de Recorder/ Procurorii vor fi consultaţi asupra modificării legilor justiţiei # Financial Intelligence
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a votat, marţi, în unanimitate, să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru […] The post Secţia pentru procurori a CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în urma aspectelor semnalate de Recorder/ Procurorii vor fi consultaţi asupra modificării legilor justiţiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
17:50
Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din UE # Financial Intelligence
Ungaria a anunţat marţi semnarea unui contract de furnizare de gaze pe cinci ani cu compania energetică americană […] The post Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din UE appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă # Financial Intelligence
Comisia Europeană a abordat una dintre cele mai presante nevoi ale cetăţenilor europeni: accesul la locuinţe accesibile, durabile […] The post Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România # Financial Intelligence
Reglementarea tehnică şi economică a serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice, administrarea şi monitorizarea spectrului radio, precum şi […] The post Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine # Financial Intelligence
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un […] The post Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) # Financial Intelligence
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a devenit unul dintre principalii concurenţi la cumpărarea activelor internaţionale ale gigantului […] The post Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reținut, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în […] The post Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de DNA (surse) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii […] The post Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat marţi că proiectul de construcţie a unui hotel la Belgrad pe locul […] The post Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
15:50
Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale # Financial Intelligence
Republica Kazahstan, cu o suprafaţă de 2.724.900 km pătraţi şi o populaţie de 16,86 milioane de locuitori (estimare […] The post Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale appeared first on Financial Intelligence.
15:30
CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile # Financial Intelligence
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe […] The post CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului […] The post Ucraina le cere aliaţilor să-i aloce 0,25% din PIB pentru ajutorul militar appeared first on Financial Intelligence.
15:30
ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul pentru industria auto europeană? # Financial Intelligence
Volkswagen a luat marți decizia de a închide o fabrică de producție din Germania pentru prima dată în […] The post ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul pentru industria auto europeană? appeared first on Financial Intelligence.
15:10
A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB) […] The post A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița appeared first on Financial Intelligence.
14:50
BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump # Financial Intelligence
BBC a afirmat marţi că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare a preşedintelui american Donald Trump, […] The post BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm # Financial Intelligence
Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm, a afirmat, marţi, pe […] The post Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi # Financial Intelligence
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate […] The post Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major (media americane) # Financial Intelligence
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de […] The post Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major (media americane) appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Planul lui Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă, contestat în instanţă # Financial Intelligence
Planul preşedintelui Donald Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la […] The post Planul lui Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă, contestat în instanţă appeared first on Financial Intelligence.
14:10
China a finalizat investigaţia privind importurile de carne de porc din UE, văzută ca un răspuns al Beijingului […] The post China reduce taxe vamale la importurile de carne de porc din UE appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
13:50
Raportul CSAT pe 2024 – analizat în Comisiile de apărare; Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali # Financial Intelligence
Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului au discutat, marţi, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a […] The post Raportul CSAT pe 2024 – analizat în Comisiile de apărare; Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din #Ucraina, consideră ministrul de externe ungar # Financial Intelligence
Elita europeană pare să nu aibă “cu siguranţă niciun interes” în pacea din Ucraina, a declarat marţi Peter […] The post Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din #Ucraina, consideră ministrul de externe ungar appeared first on Financial Intelligence.
13:40
amera Deputaţilor/ Kelemen Hunor, despre votul dat de PSD la moţiunea simplă: Mâine în coaliţie va fi un subiect # Financial Intelligence
Votul dat de parlamentarii PSD la moţiunea simplă din Senat împotriva ministrului Mediului va fi, cel mai probabil, […] The post amera Deputaţilor/ Kelemen Hunor, despre votul dat de PSD la moţiunea simplă: Mâine în coaliţie va fi un subiect appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Turiştii europeni combină sărbătorile clasice de Crăciun cu dorinţa de a explora destinaţiile îndepărtate (platformă de rezervări) # Financial Intelligence
Europenii care îşi rezervă vacanţele prin agenţiile de turism combină interesul pentru sărbătorile clasice cu dorinţa tot mai […] The post Turiştii europeni combină sărbătorile clasice de Crăciun cu dorinţa de a explora destinaţiile îndepărtate (platformă de rezervări) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Germania: Femeile câştigă în continuare semnificativ mai puţin decât bărbaţii # Financial Intelligence
Femeile din Germania au câştigat din nou semnificativ mai puţin decât bărbaţii în acest an, a raportat marţi […] The post Germania: Femeile câştigă în continuare semnificativ mai puţin decât bărbaţii appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România # Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România. […] The post Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România appeared first on Financial Intelligence.
13:30
TAROM lansează Flight Status, o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea statusului zborurilor în timp real # Financial Intelligence
TAROM lansează o nouă funcționalitate digitală, disponibilă pe tarom.ro și în aplicația mobilă TAROM, care permite verificarea statusului […] The post TAROM lansează Flight Status, o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea statusului zborurilor în timp real appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona […] The post Grecia rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Kremlinul susţine că armistiţiul de Crăciun propus de #Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace # Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de ajungerea sau nu la un […] The post Kremlinul susţine că armistiţiul de Crăciun propus de #Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Helsinki, înainte de a participa la Summitul UE de pe Flancul […] The post Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Piaţa imobiliară, influenţată negativ de încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe (raport) # Financial Intelligence
Încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe au influenţat negativ anumite segmente ale pieţei imobiliare din România, […] The post Piaţa imobiliară, influenţată negativ de încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe (raport) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
11:10
Chisăliţă (AEI): Blocajele din reţelele Europei Centrale menţin ridicat preţul energiei electrice în Estul Europei # Financial Intelligence
Europa de Est are un preţ mai ridicat la energia electrică pe pieţele PZU decât Europa de Vest, […] The post Chisăliţă (AEI): Blocajele din reţelele Europei Centrale menţin ridicat preţul energiei electrice în Estul Europei appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Franţa cere “garanţii de securitate robuste” pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială # Financial Intelligence
Franţa a cerut din nou stabilirea unor “garanţii de securitate robuste” pentru Kiev, înainte de a fi abordată […] The post Franţa cere “garanţii de securitate robuste” pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Averea lui Elon Musk a trecut de 600 de miliarde de dolari, potrivit Forbes # Financial Intelligence
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de […] The post Averea lui Elon Musk a trecut de 600 de miliarde de dolari, potrivit Forbes appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Organizația Patronală Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanța # Financial Intelligence
Organizaţia Patronală Constanţa Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanţa şi susţine că […] The post Organizația Patronală Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanța appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Donald Trump, care acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de […] The post Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Horváth, CFO Study 2026: Peste 40% dintre CFOs consideră contextul economic actual „nefavorabil” # Financial Intelligence
Peste patru din zece directori financiari (CFOs) evaluează situația economică actuală ca fiind nefavorabilă, arată cea mai recentă […] The post Horváth, CFO Study 2026: Peste 40% dintre CFOs consideră contextul economic actual „nefavorabil” appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse) # Financial Intelligence
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de […] The post Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna octombrie 2025 a fost de 9.152 lei, cu 74 […] The post Puterea de cumpărare a salariului mediu, stabilizată la cota -5% appeared first on Financial Intelligence.
08:50
DN AGRAR avansează în implementarea strategiei cu o nouă unitate de compostare și decizia privind Piața Principală # Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […] The post DN AGRAR avansează în implementarea strategiei cu o nouă unitate de compostare și decizia privind Piața Principală appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
06:50
Compania chineză de cipuri AI Biren va lansa IPO-ul la Hong Kong în următoarele săptămâni # Financial Intelligence
Start-up-ul chinez de cipuri AI Biren Technology intenționează să lanseze o ofertă publică inițială la Hong Kong în […] The post Compania chineză de cipuri AI Biren va lansa IPO-ul la Hong Kong în următoarele săptămâni appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Trezoreria SUA respinge oferta condusă de Xtellus pentru activele Lukoil, potrivit unor surse # Financial Intelligence
Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele străine ale companiei […] The post Trezoreria SUA respinge oferta condusă de Xtellus pentru activele Lukoil, potrivit unor surse appeared first on Financial Intelligence.
06:40
„Coaliția celor dispuși” pregătește planuri pentru trimiterea de trupe în Ucraina — premierul britanic # Financial Intelligence
Keir Starmer a declarat că întrebarea principală este dacă se poate obține o pace justă și durabilă „Coaliția […] The post „Coaliția celor dispuși” pregătește planuri pentru trimiterea de trupe în Ucraina — premierul britanic appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.