FIFA a desemnat cel mai bun judecător al planetei. Cine este acesta

15:30

Diana Buzoianu a declarat, referitor la moțiunea de demitere a acesteia, care a trecut în urma votului din partea PSD, că nu reprezintă „un semnal că nu se mai susține un ministru”. „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru sau altul. fie nu mai ai coaliție deloc. Fiecare dintre partide își […]