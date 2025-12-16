FIFA a desemnat cel mai bun judecător al planetei. Cine este acesta
Gândul, 16 decembrie 2025 19:50
Lumea fotbalului și-a îndreptat atenția la Premiile FIFA 2025 de la Doha. S-a aflat numele fotbalistului încoronat ca „cel mai bun jucător de fotbal al anului”. Acesta este Ousmane Dembele. Știre în curs de actualizare
• • •
Acum 5 minute
20:20
Ce calcule face Filipe Coelho înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova! Părerea lui Sorin Cîrțu # Gândul
AEK Atena – Universitatea Craiova, în etapa a 6-a din grupa unică de Conference League, se joacă joi seara, 18 decembrie, de la ora 22:00. În runda a șasea, ultima din faza ligii pentru Craiova, va urma deplasarea la AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin. Ce calcule face Filipe Coelho înainte de AEK Atena – […]
Acum 15 minute
20:10
George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, a lansat marți seară manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”, un decalog de măsuri prin care partidul său anunță o opoziție fermă față de Guvernul Bolojan. „Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară”, spune George Simion. „Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor, […]
Acum 30 minute
20:00
Politica influențează turismul. De ce Coreea de Sud devine o destinație atractivă pentru turiștii chinezi? # Gândul
Analiștii au declarat că, pe măsură ce turiștii chinezi se retrag din Japonia pe fondul unei dispute diplomatice, scăderea valorii monedei sud-coreene „won” poziționează Coreea de Sud în topul destinațiilor de călătorie pentru chinezii din China continentală. „Won-ul mai slab a făcut din Coreea de Sud o destinație mai avantajoasă pentru călătorii chinezi, în timp […]
Acum o oră
19:50
19:50
Cadavrul unui bărbat, găsit în apropierea unui șantier din Spania. Se presupune că ar fi un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august # Gândul
Cadavrul unui bărbat a fost găsit în apropierea unui șantier din Spania, iar autoritățile preuspun că ar putea fi vorba de un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august. Identitatea persoanei decedate va fi stabilită cu exactitate abia după finalizarea autopsiei. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de un localnic, duminică, în […]
19:40
Un fost colonel german trage un semnal de alarmă: Putin antrenează sute de mii de soldați în Belarus, la granița cu NATO. 2026-2027 sunt ani critici # Gândul
Roderich Kiesewetter, un politician german din CDU, fost colonel al Forțelor Armate Germane, acum expert în politica externă, a avertizat că există un „risc crescut” al declanșării unui război dintre NATO și Rusia în următorii doi ani. Într-un interviu acordat într-o emisiune de radio germană „Pinar Atalay”, Kiesewetter expune „naivitatea excesivă” a Occidentului în relațiile […]
Acum 2 ore
19:20
AUR vrea să facă un Guvern paralel și să răstoarne Executivul Bolojan. Gândul prezintă documentul # Gândul
Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) adoptă astăzi un document intern. Potrivit surselor Gândul, AUR pregătește un plan de măsuri prin care își va exprima opoziția față de coaliția aflată la guvernare. Potrivit documentului obținut de Gândul, AUR pregătește o „Opoziție Totală” După cum se poate observa în documentele de mai […]
19:20
Când pot vecinii de la bloc să cheme Poliția, dacă folosești unele electrocasnice zgomotoase în locuință. Legea este clară, în asemenea cazuri # Gândul
Dacă locuiești la bloc și ai electrocasnice zgomotoase în locuință, riști să ai probleme cu vecinii. Regulile privind zgomotele produse în interiorul casei sunt reglementate prin lege și vizează sancționarea faptelor de încălcare a ordinii și liniștii publice. Actul normativ definește tulburarea liniștii locatarilor ca fiind o contravenție atunci când zgomotul este de natură să […]
19:20
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care impune cluburilor cota de 40% sportivi români: ”Afectează dreptul la muncă” # Gândul
Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Nicușor Dan a anunțat că a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români. Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea care obligă echipele să aibă minimum […]
19:00
(P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor. A urmat o adevărată „desfășurare de forțe” # Gândul
Infrastructură Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone. „Am intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari, generând o situație dificilă pentru cetățeni și afectând circulația și siguranța […]
19:00
SUA au desemnat Clan del Golfo din Columbia, cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, drept organizație teroristă # Gândul
Statele Unite intensifică războiul împotriva drogurilor și desemnează Clan del Golfo din Columbia, cea maimare grupare armată criminală din țară, drept Organizație Teroristă Străină și Organizație Teroristă Globală Special Desemnată. Gruparea Clan del Golfo este o organizație criminală puternică, cu mii de membrii, iar principala sursă de venit a acesteia provine din traficul de cocaină, […]
18:40
Cântărețul Pepe, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre tradițiile de Crăciun din familia sa. ”Magia sărbătorilor trebuie să rămână”, a spus acesta. Pepe ține foarte mult la tradițiile de Crăciun. Artistul a explicat, într-un interviu pentru a1.ro, ce se întâmplă în această perioadă a sărbătorilor de iarnă în familia sa. ”Tot ce […]
18:40
Acum 4 ore
18:20
Alocațiile copiilor ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026, în funcție de rata inflației. Precizările ministrului Muncii, Florin Manole # Gândul
Alocațiile copiilor ar putea crește, începând cu 1 ianuarie 2026, în funcție de rata inflației. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că înghețarea sau ajustarea alocațiilor nu a fost încă discutată în coaliție, ceea ce conturează un context încă deschis deciziilor politice. Acesta a transmis că susține ajustarea alocațiilor pentru copii în funcție de rata […]
18:20
Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare # Gândul
Sursele Gândul povestesc că aseară, în Parlamentul României, a avut loc o ședință nepublică, informală, între ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, deputații Radu Mihaiu, USR, Florin Roman, PNL și Alin Chirilă, PSD și minorități. La discuții a fost prezent și președintele României, prin Skype, direct de la Helsinki. Nicușor Dan ar fi trebuit să fie, potrivit […]
18:10
Circulația rutieră este închisă, marți, pe DN 1 – Valea Prahovei, pe banda 1 de mers a sensului Brașov – Ploiești din cauza unei alunecări de teren, relatează Mediafax. Restricția parțială de trafic a fost impusă pe Drumul Național 1, între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov […]
18:10
Iranul face demonstrație de forță la o expoziție cu rachete și drone. Comandant iranian: Fără rachete, războiul de 12 zile cu Israel ar fi durat 8 ani # Gândul
La câteva luni după „Războiul de 12 zile” cu Israelul, Iranul a organizat din noiembrie o expoziție cu armament de ultima generație în Parcul Național Aerospațial din Teheran. Regimul îi asigură pe cetățenii Republicii Islamice Iraniene că țara lor este pregătită pentru viitoarele ostilități cu Statele Unite și Israel. Vizitator: „Fără aceste rachete, Iranul ar […]
18:10
17:40
De ce nu mai vor Cleopatra Stratan și Edward Sanda să participe la reality show-uri. ”N-avem ce să facem” # Gândul
Cleopatra Statan, în vârstă de 23 de ani, și soțul ei, Edward Sanda, în vârstă de 28 de ani, au explicat de ce nu mai vor să participe la reality show-uri. Cleopatra Stratan este fiica muzicianului Pavel Stratan. Aceasta a cunoscut faima încă de pe vremea când era doar o copilă, grație melodiei ”Ghiță”. […]
17:40
USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news # Gândul
O inițiativa legislativă nouă a parlamentarilor USR, Adrian Wiener și Remus Negoi, privind sancționarea medicilor care promovează informații false în domeniul sănătății, a primit astăzi raport de admitere la Comisia de Sănătate din Senat. Inițiativa urmează să meargă la vot, în Plenul Senatului, și vizează sancționarea medicilor care, prin declarații publice sau în mediul online, […]
17:40
Gândul a obținut în exclusivitate Acordul-cadru între MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $ # Gândul
Parlamentul a avizat marți un acord de peste 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților F-16. Acordul-cadru de prestări servicii de instruire a personalului va fi încheiat cu compania Lockheed Martin și este pe o perioadă de 60 de luni. Valoarea estimată a acestui Acord-cadru este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Gândul […]
17:40
Cancan are rezultatele necropsiei Rodicăi Stănoiu! Controversele de după moartea sa i-au determinat pe procurori s-o deshumeze pe fosta ministră a Justiției, mai ales că mulți colegi de breaslă, dar și apropiați, s-au declarat revoltați de faptul că a fost îngropată fără autopsie, mai ales că aceasta ajunsese la spital cu mai multe lovituri, dar și […]
17:20
Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe Viorel Cataramă. Politicianul a comentat originea și scopul mișcărilor de stradă apărute ca urmare a dezvăluirilor Recorder, mișcări despre care crede că sunt susținute din interiorul statului. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a punctat că, din punctul său de vedere, se […]
17:10
Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă # Gândul
Secretarul de Stat pentru Apărare din Marea Britanie, John Healey, a anunțat, la deschiderea reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (formatul Ramstein) o investiție de 600 de milioane de lire sterline ( aproximativ 684 milioane euro) pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Pentru vă Rusia își continuă atacurile asupra Ucrainei, John Healey a […]
17:10
Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie # Gândul
Angajații mai multor aeroporturi din Europa organizează greve în perioada sărbătorilor de iarnă, în semn de protest față de comportamentul angajaților care le oferă salarii mici, relatează Euronews. În Italia, greva este coordonată pe 5 aeroporturi. Miercuri, 17 decembrie, anumiți membri ai personalului de handling la sol, membri ai echipajelor de zbor și controlori de […]
17:10
Detalii din ancheta DNA în care a fost reținut fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Discuții în restaurante din București și acasă pentru intermedierea șpăgii. Șeful RAR s-a cablat și a colaborat cu DNA # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, marți dimineață, percheziții într-un dosar constituit pentru presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, petrecute la mijlocul acestui an și în perioada septembrie – noiembrie 2025. În acest dosar sunt vizați fostul ministru al Transporturilor – Răzvan Cuc – și omul de afaceri […]
17:00
Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele” # Gândul
După participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic, președintele României, Nicușor Dan, critică tensiunile din interiorul coaliției de guvernare. Președintelui îi e rușine și spune că ar fi greu să-i explice unui străin că are „patru partide care formează o coaliție și se atacă între ele”. „E foarte greu să explic unui străin […]
17:00
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți numărul ascuns în această iluzie optică. Indiciu: Are două cifre # Gândul
Dacă îți plac jocurile de inteligență și provocările vizuale, acest puzzle este făcut pentru tine. Pune-ți la treabă viziunea perfectă și încearcă să găsești numărul ascuns în acest fundal grafic, înainte ca timpul să se termine. Trebuie să găsiți numărul ascuns într-un timp limită de 21 de secunde. Acest test captivant de stil optic este […]
17:00
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare # Gândul
Turiștii străini care vor să viziteze celebra Fontana di Trevi din Roma ar putea fi nevoiți să plătească o taxă de doi euro, începând din 7 ianuarie 2026, relatează agenția ANSA. Pentru locuitorii Romei, accesul la celebrul monument va continua să fie gratuit. Se așteaptă ca această măsură să aducă 20 de milioane de euro […]
16:50
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze” # Gândul
Președintele Nicușor Dan spune, de la Helsinki, că luni, 22 decembrie, va avea, așa cum a promis, o discuție cu magistrații nemulțumiți pe modul cum funcționează în prezent sistemul judiciar. El spune că, din punctul său de vedere, sunt trei probleme pe care le are acum, sistemul judiciar, iar cea mai mare o reprezintă administrarea […]
16:50
Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune # Gândul
Toni Neacșu, fost judecător CSM, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a transmis că premierul Ilie Bolojan are două obligații directe, după ce moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a trecut de votul senatorilor. Avocatul susține că premierul României ar trebui să o înlăture pe Diana Buzoianu, ”care și-a pierdut sprijinul […]
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:40
Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, de care este foarte mândră. Artista a spus spre ce cariere se îndreaptă aceștia. Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu […]
16:40
BANC. Bulă, Bubulina și motivul de divorț. Iată bancul savuros al acestei după-amiezi de marți. – Bubulino, am auzit că te-ai despărțit de Bulă. De ce? – Mi-a zis că sunt soarele lui. – Foarte frumos din partea lui. Dar acesta este motiv de despărțire? – Da, pentru că i-am verificat mesajele din telefon și […]
16:30
Convenția privind înființarea comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei a fost semnată # Gândul
Cu ocazia actualei conferințe de la Haga, Europa plănuiește înființarea unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei – un organ administrativ ce va opera în cadrul Consiliului Europei. Înființarea comisiei vine în urma creării unui așa-numit „Registru al Daunelor”, care a primit deja peste 80.000 de cereri de despăgubiri din partea unor persoane fizice sau […]
16:30
Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia # Gândul
Transportul public din Constanța a fost paralizat astăzi după ce șoferii de la compania de transport în comun a municipiului Constanța au declanșat un protest spontan, unde niciun autobuz nu a fost scos pe traseu, arată Radio România Constanța. Peste 100 de angajați au protestat în curtea societății de transport. Potrivit liderului Sindicatului Transportatorilor și […]
Acum 6 ore
16:20
La o lună după ce a absolvit examenul de medic specialist în radioterapie, triatlonista Antoanela Manac a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la primul ei Half Ironman internațional, pe pista de Formula 1 din Bahrain. Antoanela Manac, cea mai bună triatlonistă din România, a făcut anul acesta trecerea de la proba olimpică […]
16:20
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, l-a avut ca invitat pe omul de afaceri Viorel Cataramă. Liberal convins și unul dintre membrii marcanți ai PNL după 1989, Cataramă a lansat o critică virulentă la adresa propriei formațiuni politice. Viorel Cataramă a fost chestionat de moderator cum […]
16:20
Sorin Grindeanu se dezice de influența politică din Justiție: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, reacționează la scandalul din Justiție. A urmărit desfășurarea evenimentelor, însă a ales să se „tină departe de subiect”. Șeful social-democraților spune că „sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers”, însă „PSD nu e parte la așa ceva”. În aceeași notă, luni seară, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat […]
16:20
Prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare, CSM a transmis că, în urma ședinței care a a avut loc marți, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în unanimitate, sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate […]
16:00
Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit # Gândul
Un polițist local la Sectorul 1 s-a aruncat de pe o macara în zona Drumul Poiana Petrei. Înainte şi-ar fi provocat mai multe plăgi pe corp cu un cuțit. Tatăl acestuia ar fi murit de câteva zile, însă nu au fost semnale că trece printr-o perioadă complicată, au declarat surse Gândul. Polițistul era tatăl unei […]
15:50
Mbappé a dat lovitura. Cum a câștigat atacantul francez 61 de milioane de euro într-o singură zi # Gândul
Victorie uriașă pentru atacantul francez Kylian Mbappé. Consiliul de arbitraj din Paris a decis, marți, că fostul club al fotbalistului – Paris Saint-Germain (PSG) – va fi obligat să îi plătească 60,9 milioane de euro, despăgubiri pentru bonusurile și salariile neplătite, cu efect imediat, relatează Le Monde. În schimb, recalificarea contractului jucătorului de la contract […]
15:40
Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre relații. ”Aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul”, a afirmat acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul […]
15:40
Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut! # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, omul de afaceri Viorel Catarama, unul din membrii marcanți ai PNL, a lansat o previziune sumbră la adresa fostului președinte Klaus Iohannis, pe care îl consideră unul din vinovații deciziei de anulare a alegerilor din 2024, în care vede „o lovitură dată democrației în moalele capului”. Liberalul […]
15:30
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru” # Gândul
Diana Buzoianu a declarat, referitor la moțiunea de demitere a acesteia, care a trecut în urma votului din partea PSD, că nu reprezintă „un semnal că nu se mai susține un ministru”. „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru sau altul. fie nu mai ai coaliție deloc. Fiecare dintre partide își […]
15:30
O femeie are de înapoiat suma de 60.000 de euro. Din 1999 până acum, ea a încasat două pensii # Gândul
O femeie a primit timp de peste 20 de ani două pensii, iar acum este obligată de o instanță de judecată să înapoieze aproape 60.000 de euro pe care i-a primit începând cu anul 1999. Femeia din Hessen, Germania, se confruntă cu o situație financiară destul de dificilă, ea este obligată să returneze aproape 60.000 […]
15:30
15:30
CSAT a verificat, sub Klaus Iohannis, dacă sunt „acoperiți” în Justiție. Câte cereri a primit și ce a găsit # Gândul
În anul 2024, sub Klaus Iohannis ca președinte, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a desfăşurat verificări ample pentru a stabili dacă magistraţii din România ar putea fi „acoperiţi” de serviciile de informaţii – un efect al „erei Kovesi”. Potrivit raportului oficial, instituţiile au analizat 4.568 de declaraţii ale judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi, personalului de […]
15:30
Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist asupra unui târg de Crăciun. Tânărul polonez de 19 ani avea afinități cu ISIS # Gândul
Serviciile secrete din Polonia au reținut astăzi un student suspectat că pregătea un „atac în masă” la un târg de Crăciun, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze. Mateusz W., student la Universitatea Catolică din Lublin, învățase anterior cum să-și fabrice propriile materiale explozibile pentru a comite un act terorist. De […]
15:30
