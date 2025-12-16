Putin folosește legea confiscării locuințelor pentru a continua războiul în Ucraina

18:40

Averea lui Elon Musk a ajuns la 677 de miliarde de dolari, după ce SpaceX, cu o participație de 42% deținută de acesta, se pregătește de listarea pe bursă. Acțiunile Tesla au crescut, iar Musk vizează o remunerare record de un trilion de dolari. Startup-ul său xAI caută să strângă 15 miliarde de dolari în … Articolul Averea lui Musk atinge 677 miliarde dolari cu listarea SpaceX pe bursă apare prima dată în Main News.