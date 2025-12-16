Deutsche Welle pe lista neagră a rușilor
Veridica.ro, 16 decembrie 2025 20:50
Rusia a etichetat Deutsche Welle drept „organizație indezirabilă”, în cadrul a ceea ce postul de televiziune internațional german a numit un efort de a suprima reportajele independente.
Acum o oră
20:50
20:30
Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând, după care emisarii americani le vor prezenta Kremlinului.
Acum 6 ore
17:10
Sisteme anti-aeriene și bani pentru achiziții militare sunt pe lista de suținere a Kievului în fața agresiunii ruse
16:00
Un summit organizat la Helsinki, cu participarea României își propune consolidarea apărării pe flancul estic al UE
Acum 8 ore
15:20
Creșterea cantităților confiscate reflectă tendința consumului european și a producției mondiale.
15:00
Președintele american acuză modificarea cu răutate a unui discurs controversat.
13:40
Donald Trump încearcă să impună un acord de pace pentru Ucraina și se arată convins că acesta va fi respectat. Liderul american e la fel de convins că până acum a oprit opt războaie – dar realitatea e mai nuanțată.
Acum 12 ore
13:20
Inițiativa are loc pe fondul discuțiilor intense mediate de americani care urmăresc rezolvarea conflictului declanșat de Rusia.
Acum 24 ore
06:00
Principalele motive pentru nefinalizarea unui program de educație au fost neîndeplinirea așteptărilor şi dificultatea ridicată.
05:30
Ieri, şeful statului s-a întâlnit cu comunitatea de români din Finlanda.
15 decembrie 2025
22:50
Fiul actorului și cineastului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat și acuzat de uciderea părinților săi, după ce aceștia au fost găsiți morți în casa lor în weekend, a declarat luni șeful poliției din Los Angeles, Jim McDonnell.
22:30
Australia a promis luni legi mai stricte privind armele de foc, în timp ce începe să jelească victimele celui mai grav atac armat în masă din ultimii aproape 30 de ani, în care poliția a acuzat un tată și un fiu de uciderea a 15 evrei care sărbătoreau Hanukah pe faimoasa plajă Bondi din Sydney.
21:40
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
Ieri
21:00
Pentru prima dată în istoria războiului, Serviciul de Securitate al Ucrainei a detonat un submarin rusesc folosind drone marine.
20:50
Cancelarul german, care a gazduit discuțiile la Berlin, a declarat că pentru prima oară de la invadarea Ucrainei de către ruși există șanse reale de pace.
16:00
Veridica despre cum Trump și Putin folosesc pretextul negocierilor de pace privind Ucraina pentru a tranzacționa ceea ce nu dețin: Europa. După perdeaua de fum a discuțiilor ruso-americane referitoare la Ucraina, cei doi lideri discută despre o nouă împărțire a sferelor de influență în Europa, Trump hrănindu-i lui Putin iluzia că va ieși din războiul din Ucraina în postura de nou stăpân al Europei Centrale și de Sud-Est, așa cum a reușit Stalin la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În pofida angajamentelor pe care diplomația rusă este gata să le ofere Europei, discursul politic rusesc pentru consum interior încearcă să acrediteze ideea nu doar că Rusia este deja învingătoare în războiul cu Ucraina, dar și că la sfârșitul acestuia va redeveni imperiul pe care l-a pierdut odată cu prăbușirea regimurilor comuniste și dezintegrarea URSS.
13:10
Mișcarea Legionară nu a fost o organizație fascistă și nu a comis crime în masă, fapt recunoscut și de Tribunalul de la Nürnberg, aberează Diana Șoșoacă.
12:40
În Statele Unite continuă căutarea atacatorului care a ucis doi studenţi într-o unversitate din Rhode Island # Veridica.ro
Procuratura a decis punerea în libertate a singurei persoane reţinute în legătură cu cazul.
12:20
Două din aeroporturile capitalei ruse au fost închise temporar.
12:00
Fostul patron al presei pro-democrație din Hong Kong a fost găsit vinovat pentru ameninţarea securității naționale. # Veridica.ro
Jimmy Lai este fondatorul unui ziar independent şi susţinător al drepturilor democratice din fosta colonie britanică devenită regiune autonomă chineză.
11:50
Noul contract social al Rusiei: de ce sancțiunile îi afectează pe toți, cu excepția decidenților # Veridica.ro
Nici severitatea sancțiunilor, nici amploarea pierderilor pe front nu au împins Kremlinul către un compromis.
11:00
Cel puţin 15 persoane au fost ucise în timpul unei sărbători evreieşti pe o plajă din Sidney.
10:10
O nouă rundă de convorbiri ucraineano-americane la Berlin, pe tema unui plan de pace cu Rusia # Veridica.ro
Emisarul american susţine că s-au făcut multe progrese în discuţiile de ieri
09:00
Tot astăzi, Senatul va dezbate și vota moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului.
08:50
Agenda reuniunii include discuții despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, și despre situația din Orientul Mijlociu.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Trafic deschis pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei, în perioada sărbătorilor de iarnă # Veridica.ro
Între 18 decembrie şi 8 ianuarie lucrările la podul Giurgiu - Ruse vor fi suspendate.
06:10
Mii de oameni au manifestat în toată ţara, cerând demisia conducerii ÎCCJ şi a ministrului de Interne.
13 decembrie 2025
19:40
Ghosting continental: SUA dă „cancel” - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că rețeaua președintelui Donald Trump, Truth Social, vrea să devină vocea rațiunii, iar Casa Albă crede că Europa riscă să dispară ca civilizație.
11:40
Băiatul şi-a pierdut mama şi a suferit arsuri grave într-un atac rusesc asupra unui spital
10:40
Autorităţile de la Teheran se luptă cu traficul ilegal de combustibil iranian ieftin
10:30
Nerespectarea legii poate fi pedepsită cu închisoare de la unul la cinci ani.
10:10
Decizia vine ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvern pentru reducerea deficitului bugetar.
10:00
Thailanda promite să continue lupta împotriva Cambodgiei, în pofida armistiţiului anunţat de Trump # Veridica.ro
Preşedintele american spune că i-a convins pe liderii celor două ţări să respecte un acord de încetarea focului convenit anterior
08:50
Kievul a trimis Statelor Unite o versiune revizuită a planului american de pace, considerat prea favorabil Rusiei
08:30
Atacul are loc la câteva ore după convorbirile dintre liderii Rusiei şi Turciei
12 decembrie 2025
19:40
Mitropolitul pro-rus al românilor din Ucraina, Longhin Jar, acuzat de abuzuri împotriva copiilor # Veridica.ro
Orfani care au crescut la un cămin pentru copii administrat de controversatul mitropolit al românilor din Ucraina, Longhin Jar, afirmă că au fost ținta unor abuzuri fizice, inclusiv bătăi și mușcături pe față, în perioada în care s-au aflat la cămin. Problemele de la căminul din Molnița au fost denunțate, anterior, și de bloggerul Edgar Calancea, care a publicat mărturii ale unor persoane care îl acuză pe starețul Longhin Jar din Cernăuți de rele tratamente aplicate copiilor aflați la orfelinatul său.
17:20
Zelenski spune că succesul de pe front întărește eforturile diplomatice.
17:00
Varșovia acuză Minskul, aliatul Moscovei de complot pentru destabilizarea Poloniei prin intermediul migranților aduși din Orientul Mijlociu și Africa
16:20
Banca Centrală a Rusiei anunță că dă în judecată depopzitarul european al activelor sale.
15:30
Rutte spune că Uniunea Europeană este următoarea țintă a Rusiei, dacă Putin își atinge obiectivele în Ucraina
15:00
Guvernul german promite contramăsuri în cooperare cu partenerii europeni.
13:30
Guvernul Bulgariei a demisionat după ce s-a confruntat cu proteste repetate în ultimele două săptămâni. Decizia a reprezentat o surpriză pentru o țară unde politicienii discreditați rareori cedează, și până și reformiștii care se desprind din valurile de proteste ajung să facă politică „pe stil vechi".
10:30
În octombrie, salariul mediu net a crescut cu 4,3 procente.
09:40
Războiul continuă doar din cauza regimului ilegitim instalat la Kiev și controlat din exterior, iar pacea nu poate fi obținută fără înlocuirea acestuia, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:10
Înarmarea Europei pentru a se apăra de agresiunea Rusiei, dar și propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina sunt teme majore de atac pentru propaganda Kremlinului, care le vede drept amenințări.
06:40
Sute de magistraţi şi-au exprimat susţinerea pentru autorii dezvăluirilor, Nicuşor Dan le adresează o invitaţie la discuţii.
11 decembrie 2025
19:10
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă. În noul episod PROFILAKTIKA de la Veridica, examinăm de ce Kremlinul sperie Europa, de ce diplomația rusă a pierdut contactul cu realitatea și cum propaganda face din regimul Lukașenko o comedie.
17:40
Atac al șefei CAB la documentarul Recorder. Judecătoare: ce s-a spus în documentar e adevărat # Veridica.ro
Șefa Curții de apel București acuză manipulare publică după difuzarea documentarului realizat de Recorder, dar judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat că tot ce s-a spus în documentar e adevărat.
15:50
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a demisionat joi, în urma unor săptămâni de proteste masive împotriva politicilor economice și a eșecului perceput de a combate corupția.
15:30
Închiderea Centrului rus de cultură arată rusofobia guvernării de la Chișinău, care vrea să lichideze autonomia găgăuză și să renunțe la Transnistria de dragul integrării europene, potrivit unei narațiuni false preluate de presa pro-rusă.
