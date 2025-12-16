Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul
Sport.ro, 16 decembrie 2025 22:50
FCSB s-a impus cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda a 20 din Superliga.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
23:20
După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat # Sport.ro
Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA), subiectul principal al unui conflict între Federațiile de Tenis ale Rusiei și Kazahstanului.
23:20
Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, a acceptat dialogul cu Sport.ro și a vorbit despre parcursul ”câinilor” de până acum din Superligă.
Acum 30 minute
23:00
Takehiro Tomiyasu (27 de ani), fostul fundaș de la Arsenal, a semnat cu noua sa echipă.
Acum o oră
22:50
Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda a 20 din Superliga.
22:30
FIFA a organizat gala The Best, marți seară, în Qatar, iar printre cei care au votat pentru premiul de cel mai bun jucător s-au numărat Mircea Lucescu și Ianis Hagi.
Acum 2 ore
22:20
Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, este impresionat de un fotbalist de la FCSB.
21:50
Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a menţionat marţi că poziţia sa la club "rămâne aceeaşi", în ciuda victoriei de duminică, cu 2-1, în deplasare cu Deportivo Alaves, rezultat care a redus presiunea imediată asupra lui, scrie Xinhua.
21:50
Octavian Popescu (22 de ani) a lipsit din lotul lui FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, câștigat luni de campioana României, 2-0.
21:50
Rapid a pierdut în ultima etapă, pe teren propriu, scor 0-2 cu Oțelul Galați.
21:30
FIFA a prezentat „primul 11” al celor mai buni jucători la gala care a avut loc în 2025.
21:30
Antrenorul care trebuia să preia Rapidul, forțat să plece de la Celtic, deși avea șapte victorii în opt meciuri! # Sport.ro
Acesta a fost înlocuit cu un tehnician francez, care a pierdut primele sale trei partide.
Acum 4 ore
21:20
FIFA a organizat, marți seară, în Qatar, gala The Best în care au fost premiați cei mai buni fotbaliști ai anului.
21:00
Bookmakerii au dat verdictul cu privire la lupta la titlu, după 20 de etape.
20:40
Florin Gardoș (37 de ani) a revenit oficial în fotbalul românesc, la aproape patru ani de la retragerea din activitate.
20:30
FCSB o va întâlni pe Rapid, într-un meci din runda a 21-a din Superliga.
20:30
Spaniolul Luis Enrique a fost desemnat antrenorul anului la gala FIFA The Best.
20:20
Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, a acceptat dialogul cu Sport.ro și a vorbit despre parcursul ”câinilor” de până acum din Superligă.
20:20
Ousmane Dembele, The Best! Francezul i-a învins pe Yamal și Mbappe și a făcut dubla la gala FIFA # Sport.ro
Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2025 la gala FIFA The Best.
20:00
Supercupa Italiei din acest an va fi găzduită de Arabia Saudită. Competiția la care vor participa Inter, AC Milan, Napoli și Bologna va fi transmisă în direct de VOYO.
20:00
Crina Pintea și vedeta care a exasperat-o. "Mi-a rămas mult timp în minte, era și în perioada în care apăra foarte bine" # Sport.ro
Crina Pintea a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
19:50
Nicolae Stanciu (32 de ani) prinde foarte puține minute la Genoa, iar în iarnă ar putea schimba din nou echipa.
19:50
„Mi-e greu să spun eu că am întâlnit pe cineva dur” Impunătoarea Crina Pintea, la Poveștile Sport.ro, despre jocurile murdare de pe semicerc # Sport.ro
Crina Pintea a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre cele mai mari dificultăți întâmpinate de pivoți, în handbal.
19:30
S-a discutat despre vânzarea clubului Juventus.
Acum 6 ore
19:10
Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!” # Sport.ro
Lupta la titlu în Superliga din acest sezon este spectaculoasă.
19:00
Vinicius pozează iar în victimă: "Pentru că am fost eu!" Ce l-a făcut pe starul Realului să reacționeze # Sport.ro
Vinicius este unul dintre cei mai buni jucători din La Liga, dar și printre cei mai capricioși.
19:00
"Fane, când te vei transfera în Premier League, să nu uiți de profesorul tău!" Târnovanu, aruncat în 'groapa cu lei' # Sport.ro
Ștefan Târnovanu valorează acum 5 milioane de euro.
18:50
Ce lovitură pentru Chivu! Starul lui Inter s-a operat azi și va lipsi multă vreme de pe teren # Sport.ro
Inter Milano a urcat pe primul loc după ultima etapă din Serie A, însă Cristi Chivu a primit și o veste proastă.
18:40
Siyabonga Ngezana a fost chemat la naționala Africii de Sud pentru meciurile de la Cupa Africii.
18:30
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, este liber de contract după ce s-a despărțit de polonezii de la Legia Varșovia.
18:30
Bruno Fernandes, dezamăgit teribil de Manchester United: "Au vrut să plec în vară, m-a durut" # Sport.ro
Bruno Fernandes (31 de ani), căpitanul lui Manchester United, a refuzat să plece în vară de pe Old Trafford, deși avea o ofertă foarte tentantă din Arabia Saudită.
18:00
FCSB și Rapid se pregătesc pentru ultimul meci al anului, derby-ul de pe Arena Națională, programat duminică, de la ora 20:00.
17:50
Dinamo a câștigat cu 4-0 în ultima etapă, cu Metaloglobus, în etapa a 20-a din Superliga României.
17:50
Din România, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: „Tuchel a atras atenția” # Sport.ro
Superliga a livrat mai mulți jucători de calitate la echipe importante din afară de-a lungul timpului.
Acum 8 ore
17:20
Un patron din Superliga României a recunoscut că a făcut investiții fabuloase de când este implicat în fotbalul românesc.
17:20
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie # Sport.ro
John Terry, carieră impresionantă în Premier League, campionat care se vede pe VOYO.
17:10
S-a luat decizia! Care este sentința șoferului care a lovit mulțimea la parada lui Liverpool # Sport.ro
Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP.
17:00
Kylian Mbappe ar urma să primească o sumă importantă de la fostul său club.
17:00
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul lui Rayo Vallecano, va rata ultimul meci al anului din LaLiga.
16:50
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: ”Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva” # Sport.ro
FCSB a reușit să câștige cu greu duelul cu Unirea Slobozia din etapa a 20-a, scor 2-0, iar campioana se apropie tot mai mult de zona de play-off.
16:40
Noul stadion Dinamo a intrat în linie dreaptă.
16:30
Situație interesantă pentru unul dintre fotbaliștii plecați recent din Superliga României.
16:20
Portarul Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) rămâne pe lista neagră a celor de la FC Barcelona, astfel că ar putea fi nevoit să plece în această iarnă.
15:50
Gregory Tade a vorbit sincer despre un fost atacant român.
15:40
Apocalipsa acum: un club din Superliga are datorii de 8 milioane de euro și riscă să dea faliment! # Sport.ro
Avem un fotbal intern, în care sărăcia face ravagii. Iar acum, prinde contur un veritabil dezastru pentru o grupare de tradiție din primul nostru eșalon.
15:30
„Jucătoarea-problemă” de la Cluj și Melbourne s-a pronunțat categoric despre „Bătălia Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios # Sport.ro
Eva Lys s-a pronunțat despre „Bătălia Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios, programată în 28 decembrie. Meciul va fi transmis în exclusivitate de VOYO.
Acum 12 ore
15:20
Formația din Florența trece printr-o perioadă neagră.
15:10
Echipa etapei 20 din Superligă! Cine a înscris după ”o acțiune personală de toată frumusețea” # Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat cel mai bun ”unsprezece” al ultimei runde.
15:10
Așteptate în Australia: unde se antrenează Cristian, Cîrstea și Ruse, cele trei românce calificate pe tabloul principal al Openului de la Melbourne # Sport.ro
Fiecare dintre cele trei sportive din țara noastră calificate direct pe tabloul principal al Openului Australian se antrenează într-o locație diferită.
14:50
Știm arbitrii de la AEK Atena - Universitatea Craiova! Kruashvili, Varamishvili și Elikashvili îl arbitrează pe Mekvabishvili # Sport.ro
Oltenii au meci greu în capitala Greciei în Conference League.
14:30
Becali, Șucu și Rotaru răsuflă ușurați: decizia lui Nicușor Dan îi scutește de un pericol imens # Sport.ro
Președintele României a reacționat, așa cum era de așteptat, după ce Parlamentul României a aprobat o lege discriminatorie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.