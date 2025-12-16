Dennis Politic, apărat de fotbalistul care s-a botezat la 45 de ani! Mesaj pentru Gigi Becali: „Biblia spune asta. Ataci un frate”. Exclusiv
Fanatik, 16 decembrie 2025 23:50
Dennis Politic a jucat foarte puțin după transferul la FCSB. Un fost fotbalist a sărit în apărarea jucătorului adus de la Dinamo și nu s-a sfiit să-l critice pe Gigi Becali.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
00:20
Florin Tănase, replică fabuloasă pentru Mihai Stoica după victoria lui FCSB cu Unirea Slobozia: „Nu spuneți nimic!?” # Fanatik
Florin Tănase a fost decisiv la ambele goluri ale lui FCSB în meciul cu Unirea Slobozia, iar imediat după partidă i-a dat o replică fabuloasă lui Mihai Stoica
Acum o oră
23:50
Dennis Politic, apărat de fotbalistul care s-a botezat la 45 de ani! Mesaj pentru Gigi Becali: „Biblia spune asta. Ataci un frate”. Exclusiv # Fanatik
Dennis Politic a jucat foarte puțin după transferul la FCSB. Un fost fotbalist a sărit în apărarea jucătorului adus de la Dinamo și nu s-a sfiit să-l critice pe Gigi Becali.
23:40
Legenda din fotbal care a făcut cea mai tare declarație despre Giorgia Meloni. Cuvintele cu care i-a uimit pe toți # Fanatik
Renumitul jucător de fotbal a impresionat cu o afirmație la adresa prim-ministrului italian, Giorgia Meloni. Nu s-a ferit să spună acest lucru în văzul tuturor.
Acum 2 ore
23:20
Pontul zilei de miercuri, 17 decembrie. Ce cote au FCSB, CFR Cluj și restul echipelor la calificarea în play-off # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 17 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe echipele ce se vor califica în play-off-ul sezonului 2025/2026
23:20
„Așa era și Tavi Popescu!”. Mihai Stoica, avertizat de Andrei Nicolescu cu privire la Alexandru Stoian # Fanatik
Mihai Stoica și Andrei Nicolescu au vorbit despre noua speranță a fotbalului românesc, Alexandru Stoian. „Gigi a cumpărat mereu jucători tineri. L-a plăcut mult”.
23:10
Florin Prunea, amendat de Pro TV pentru dezvăluirile despre Desafio? Cum a reacționat fostul fotbalist # Fanatik
Florin Prunea riscă să fie sancționat de Pro TV pentru informațiile din interiorul show-ul Desafio? Ce a dezvăluit fostul jucător de fotbal, după o lună de filmări.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 decembrie 2025. Câștig de 392 de lei cu două meciuri din Cupa Spaniei # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 17 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 392 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante din Cupa Spaniei.
22:30
Cu cine au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru premiul „The Best” oferit de FIFA. Niciunul nu l-a pus pe Ousmane Dembele pe prima poziție # Fanatik
Premiul FIFA „The Best” pentru cel mai bun jucător al sezonului a fost oferit prin voturile căpitanilor și a selecționerilor tuturor echipelor naționale din lume. Cu cine au votat Ianis Hagi și Mircea Lucescu
Acum 4 ore
22:20
Haos înainte de meciul Barcelonei din Cupa Spaniei! Mii de fani așteaptă în afara stadionului, iar startul a fost decalat # Fanatik
Barcelona va juca în 16-imile Cupei Spaniei pe terenul celor de la CD Guadalajara, grupare din liga a treia spaniolă. Startul întâlnirii a fost decalat cu o jumătate de oră dintr-un motiv incredibil.
21:50
Denis Ciobotariu le dă curaj suporterilor înainte de derby-ul FCSB – Rapid: „Sigur că putem” # Fanatik
Denis Ciobotariu a prefațat partida pe care echipa sa, Rapid, o va disputa pe terenul FCSB-ului în ultima etapă din acest an. Fundașul a dezvăluit și ce sfat a primit de la tatăl său, Liviu Ciobotariu.
21:30
Nebunie totală în campionatul unde evoluează mai mulți jucători români! Diferență incredibilă între lider și „lanterna roșie” după 18 etape: „Ar trebui studiat” # Fanatik
Clasamentul unui campionat din Europa, unde joacă mai mulți fotbaliști români, arată incredibil înainte de pauza de iarnă. Deși s-au disputat 18 etape, distanța dintre prima clasată și echipa de pe ultimul loc nu este deloc mare.
21:10
Cine este arbitrul favorit pentru a conduce derby-ul FCSB – Rapid! Cristi Balaj: ”Pe el l-aș pune” # Fanatik
Duelul dintre FCSB și Rapid încheie anul în forță. Discuția a mers către cine va fi delegat să conducă acest derby, iar Cristi Balaj a rostit numele unui arbitru.
21:10
Piedone a cerut schimbarea judecătoarei, pentru că l-a făcut să se simtă prost. Cine e magistratul care a vorbit despre ”anturajul și mediul” fostului șef ANPC # Fanatik
Situație întâlnită mai rar în justiție. Cristian Popescu Piedone a cerut schimbarea judecătoarei pe motiv că l-a afectat prin judecățile ei de valoare, considerate lipsite de imparțialitate
20:40
Ousmane Dembele e „The Best”! Cine au fost ceilalți câștigători de la gala organizată de FIFA # Fanatik
După ce a cucerit Balonul de Aur în septembrie, Ousmane Dembele a fost desemnat cel mai bun jucător al anului și la gala FIFA The Best. Cine a pus mâna pe celelalte premii ale serii.
Acum 6 ore
20:20
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!” # Fanatik
Nicușor Dan a blocat „Legea Novak” și a contestat-o la CCR. Declarații nucleare la adresa Președintelui României după ce a luat această decizie: „Nu mă așteptam niciodată!”
20:00
Eduard Novak, reacție dură după ce Nicușor Dan i-a blocat legea: „Ne prefacem că suntem cei mai buni. Ceva nu e bine!” # Fanatik
Prima reacție a lui Eduard Novak, fostul ministru al Sportului, despre decizia lui Nicușor Dan de a-i trimite legea la CCR. „Normal că sunt dezamăgit. Declarația este un pic prea prematură”.
19:30
După ce s-a aflat că Gabi Tamaș e noul concurent Survivor România 2026, a venit anunțul momentului: ”Mult succes” # Fanatik
Gabi Tamaș, printre participanții competiției Survivor România 2026. Ce pas a făcut pentru a lua parte la emisiunea care se va difuza la Antena 1, în curând.
19:00
Bărbatul care a vrut să îi masacreze pe fanii lui Liverpool și-a aflat pedeapsa! Își va petrece aproape tot restul vieții după gratii # Fanatik
Paul Doyle, bărbatul ce a pătruns cu mașina în mulțime de oameni de la parada de titlu a lui Liverpool, și-a primit sentința. Își va petrece mulți ani în închisoare
18:30
Cauzele declinului lui Denis Alibec la FCSB. Atacantul, propus în direct la marea rivală a roș-albaștrilor: „Are nevoie de unul ca el” # Fanatik
Analiștii FANATIK au discutat despre declinul lui Denis Alibec de la transferul la FCSB. Atacantul a fost propus în direct la o rivală la titlu a roș-albaștrilor.
Acum 8 ore
18:10
Specialiștii avertizează: România pierde de trei ori mai mult din evaziunea TVA decât primește din PNRR. „O declarație de neagresiune împotriva marilor hoți” # Fanatik
Specialiștii în fiscalitate avertizează că România riscă să piardă miliarde de euro din evaziunea TVA, sumă de trei ori mai mare decât cea pe care o primește din PNRR.
18:00
Crăciun vișiniu într-o piață din București! Jucătorul străin de la Rapid a refuzat să mănânce un produs adorat de mulți români # Fanatik
Rapid a fost aproape de copii înainte de Crăciun. Jucătorii din Giulești au oferit cadouri și au participat la un eveniment special în Piața Berceni. Imagini de colecție cu elevii lui Costel Gâlcă.
17:40
Fostul colaborator al lui Xabi Alonso a lansat un atac dur la adresa conducerii lui Real Madrid. Tehnicianul se află într-o poziție foarte dificilă, existând posibilitatea ca el să fie demis în următoarea perioadă.
17:20
Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Paris a luat decizia în procesul dintre Kylian Mbappe și PSG, iar partea învinsă va achita o sumă imensă!
17:10
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor # Fanatik
Profesorii preuniversitari sunt în atenția unei schimbări legislative prin care nu are mai putea deține simultan anumite funcții. Ce scrie în documentul depus în Parlament?
16:50
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!” # Fanatik
Probleme interne înaintea marelui derby FCSB - Rapid! Anunțul de ultimă oră făcut de conducerea clubului
Acum 12 ore
16:20
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala” # Fanatik
Valeriu Iftime a dezvăluit la SUPER GALA FANATIK 2025 care este suma pe care a investit-o la FC Botoșani, grupare aflată momentan pe locul 3 în Superliga.
16:00
Răzvan Ioan Boanchiș explică de ce decizia FIFA care a scandalizat internetul este perfect normală: „Rețeta financiară Ronaldo. Și Ilie Năstase, mai mult ca perfectul” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a abordat controversa momentului născută din decizia FIFA. Ce legături au Cristiano Ronaldo și Ilie Năstase.
15:40
Lovitură cruntă pe final de an pentru U Cluj! Jucătorul a ajuns pe masa de operație: „Fractură”. Exclusiv # Fanatik
Radu Constantea a dezvăluit ce lovitură dură a primit U Cluj în acest final de an. Cine este jucătorul pregătit de Cristiano Bergodi care riscă să nu prindă cantonamentul de iarnă.
15:30
SUA mai dau o lovitură planurilor de apărare ale NATO. Pentagonul vrea să reducă drastic importanța Comandamentului militar din Europa # Fanatik
O reformă radicală pregătită la Pentagon prevede restrângerea rolului Comandamentului militar al SUA în Europa şi subordonarea lui unei structuri globale.
15:10
Cine este jucătorul venerat de Peluza Nord după Unirea Slobozia – FCSB 0-2. Gigi Mustață: „Trebuia puțin motivat. A crescut în ochii mei” # Fanatik
Gigi Mustață a spus totul despre noul idol al Peluzei Nord. Cine este fotbalistul pe care îl apreciază și despre care crede că va ajunge departe în cariera lui.
14:50
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Îl simți din voce. Nu este ușor” # Fanatik
Ionel Culina a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Cum se simte „Procurorul” după ce a fost externat din spital.
14:20
Ce arbitru a trimis UEFA la meciul decisiv AEK – Universitatea Craiova. Oltenii, pe mâna unui „central“ cunoscut bine de o rivală din SuperLiga # Fanatik
Universitatea Craiova va fi arbitrată la Atena de un „central“ georgian cu ecuson FIFA, care a mai fluierat o echipă românească în sezoanele precedente.
14:20
Cât plătesc în plus românii care vor să petreacă Revelionul la restaurant. Prețurile au luat-o razna pentru noaptea dintre ani # Fanatik
Află cu cât mai mult plătesc românii pentru Revelion în 2026 comparativ cu 2025. Prețurile petrecerilor de Anul Nou au crescut semnificativ
14:00
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe club!”. Exclusiv # Fanatik
Un club din SuperLiga are mari probleme financiare. Datoriile se pare că au ajuns la suma de 8 milioane de euro, ceea ce înseamnă că falimentul bate la ușă.
13:40
Adevăratul motiv pentru care Tavi Popescu nu a fost în lot la Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „N-a venit la antrenament deloc”. Exclusiv # Fanatik
Motivul din spatele absenței lui Octavian Popescu din lotul FCSB-ului la meciul câștigat cu 2-0 contra Unirii Slobozia. Ce sfat a primit în direct.
13:30
Cristi Munteanu și Robert Niță, dialog aprins în direct după arbitrajul de la Rapid – Oțelul 0-2: „A fost deranjant” / „A văzut toată lumea” # Fanatik
Cristi Munteanu și Robert Niță au purtat un dialog aprins după arbitrajul din Rapid - Oțelul 0-2. Ce a spus președintele gălățenilor despre victoria obținută în Giulești.
13:20
Românii îşi lasă economiile pe seama inteligenţei artificiale. Ce dezvăluie raportul Revolut despre tendinţele în gestionarea banilor # Fanatik
După un 2025 marcat de austeritate și incertitudine economică, datele Revolut arată că românii apelează tot mai mult la inteligența artificială pentru eficientizarea bugetelor.
13:10
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv # Fanatik
Pentru FCSB urmează marele duel cu Rapid. Veștile nu sunt deloc bune pentru ”roș-albaștri”, doi titulari fiind indisponibili pentru partida de pe Arena Națională.
12:50
Probleme cu plecarea delegației Universității Craiova la Atena! Oltenii, nevoiți să vină de urgență la București. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova întâmpină probleme la plecarea delegației către Atena, pentru meciul cu AEK din etapa 6 UEFA Conference League. Oltenii, nevoiți să vină de urgență la București.
12:40
Au venit special la Rapid – Oțelul pentru cel mai căutat jucător al momentului din SuperLiga: ”Suma e mulțumitoare. Totul se învârte în jurul banilor”. Exclusiv # Fanatik
Oțelul este una dintre revelației primei părți a SuperLigii. Unul dintre jucătorii formației gălățene a atras atenția mai multor cluburi și a fost urmărit în mod special la partida cu Rapid.
12:30
Dezastrul descoperit de Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Evoluția datoriilor de la STB: ce arată cifrele # Fanatik
Nici nu bine a ajuns la Primăria Capitalei că Ciprian Ciucu a început să se plângă de dezastrul pe care l-a descoperit la instituția pe care o va conduce pentru doi ani.
12:20
Fostul fotbalist al Stelei, atac cu talpa după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Mediocri. Jucători de liga a doua” # Fanatik
Fostul fotbalistul al Stelei a răbufnit după ce FCSB a învins Unirea Slobozia. Nu a avut milă de jucători, pe care îi consideră de liga a doua. Ce l-a nemulțumit.
12:00
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj a analizat fazele controversate din Rapid - Oțelul 0-2. Ce spune fostul arbitru despre deciziile lui Cristian Moldoveanu, dar și despre declarațiile giuleștenilor de după meci.
11:50
Luptă incendiară! Patru echipe se bat pentru a încheia anul pe primul loc în SuperLiga! Toate calculele înaintea ultimei etape din 2025 # Fanatik
Rapid, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Craiova au șansa, în funcție de celelalte rezultate, să termine anul pe primul loc. Toate calculele înaintea etapei a 21-a, ultima din 2025.
11:30
E corectă eliminarea lui Daniel Șerbănică din Unirea Slobozia – FCSB 0-2? Cristi Balaj s-a pronunțat în direct: „Cisotti ar fi ajuns singur cu portarul” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat arbitrajul din etapa a 20-a din SuperLiga. Verdictul fostului mare „central” român în privința eliminării lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB 0-2.
Acum 24 ore
11:20
În luna în care fiecare zi vine cu promisiunea unui cadou, Don transformă așteptarea într-o competiție cu miză mare. Cursa Cadourilor e mai mult decât un turneu de sezon, e o invitație la joc calculat, […]
11:20
Sportiva care a renunțat la carieră la doar 24 de ani pentru altă activitate. Face bani dintr-o platformă dedicată adulților # Fanatik
Fosta jucătoare de fotbal s-a retras la numai 24 de ani pentru a se concentra pe altă carieră. Din ce își câștigă, de fapt, aceasta veniturile lunare.
11:10
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici” # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo din ultimul an și jumătate, Kennedy Boateng, a vorbit despre viitorul său la trupa bucureșteană.
10:50
Inter a găsit înlocuitor pentru Denzel Dumfries, care riscă să ajungă la operație. Cristi Chivu primește întăriri chiar de la viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.