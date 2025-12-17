Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit”. Ce amendă riscă
Libertatea, 17 decembrie 2025 08:20
Giorgio Oliva, 66 de ani, un om de afaceri bogat, a aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtia din stațiunea Maniva (provincia Brescia) din Alpii italieni, provocând uimirea turiștilor și a autorităților. Miliardarul, care a declarat că „era grăbit și voia să schieze”, va plăti o amendă de 2.000 de euro, relatează Corriere della Sera. […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 10 minute
08:30
Cum se poarta de fapt geacile care au gluga cu blană : „Nu trebuie să fie elegantă, trebuie să fie funcțională” # Libertatea
Un videoclip viral pe Instagram atrage atenția asupra faptului că majoritatea oamenilor poartă greșit gluga gecilor care vin cu o bandă de blană atașată. Cum se poartă de fapt gluga cu blană O influenceriță explică faptul că majoritatea dintre noi am purtat greșit gecile până acum: „Oameni buni, purtați haina greșit. Vă rog să nu […]
08:30
Arctica a înregistrat cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice: „Tendința este fără precedent în perioada recentă” # Libertatea
Arctica s-a confruntat cu cel mai cald an consemnat vreodată de măsurătorile meteorologice, potrivit unui raport publicat marți de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA), care evidențiază impactul sever al schimbărilor climatice asupra acestei regiuni extrem de vulnerabile, relatează agenția AFP. Fenomenul de „amplificare arctică” În intervalul octombrie 2024 – septembrie 2025, temperaturile […]
Acum 30 minute
08:20
Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit”. Ce amendă riscă # Libertatea
Giorgio Oliva, 66 de ani, un om de afaceri bogat, a aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtia din stațiunea Maniva (provincia Brescia) din Alpii italieni, provocând uimirea turiștilor și a autorităților. Miliardarul, care a declarat că „era grăbit și voia să schieze”, va plăti o amendă de 2.000 de euro, relatează Corriere della Sera. […]
Acum o oră
08:00
Chef Florin Dumitrescu a felicitat-o pe Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025: „A fost la înălțime” # Libertatea
Chef Florin Dumitrescu i-a transmis felicitări Cosminei Boboc care a câștigat MasterChef 2025, sezonul 9, spunând că a fost la înălțime și a făcut o treabă minunată. „Felicitări! Ai făcut o treabă minunată. Abia aştept să mâncăm ceva asiatic în restaurantul pe care ṭi-l doreşti! Nu ştiu cum se face că @masterchefro îl câştigă fetele […]
08:00
Un șofer a fost prins depășind limita de viteză în două orașe diferite în mai puțin de două ore. Poliția a constatat că avea 38 de condamnări # Libertatea
Un șofer a fost condamnat pentru două excese de viteză comise în aceeași zi. Incidentele au avut loc pe 4 mai 2023, la interval de mai puțin de două ore. Primul exces de viteză a fost înregistrat la Hastière, la ora 13.13, când șoferul circula cu 81 km/h într-o zonă cu limita de 50 km/h. […]
07:50
Câștiga salariul minim, dar avea Lamborghini urus și vilă luxoasă cu piscină. Ce a descoperit poliția italiană în casa unui bărbat # Libertatea
Timp de mai mulți ani, un bărbat din Sicilia a încasat salariul minim, deși nu a declarat niciun venit stabil autorităților fiscale din Italia. Situația a părut inițial una obișnuită, însă recent a atras atenția autorităților din cauza unor tranzacții financiare suspecte. În urma acestor suspiciuni, a fost declanșată rapid o anchetă, relatează La Libre. […]
Acum 2 ore
07:20
17 decembrie 1989. Cea mai grea zi a Revoluției de la Timișoara. Ordinul prin care Ceaușescu a cerut ca timișorenii să fie împușcați în masă: „Spor la muncă!” # Libertatea
În fiecare an, în data 17 decembrie, Timișoara își plânge morții de la Revoluție. Anual, în 17 decembrie la Timișoara este zi de doliu pentru că aceasta a fost cea mai mai neagră zi a Revoluției de la Timișoara. După primele scântei aprinse în seara de 15 decembrie și izbucnirea Revoluției în data de 16 […]
Acum 8 ore
01:00
Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025, sezonul 9, și-a pierdut tatăl în timpul show-ului, după ce mama ei murise în 2024 # Libertatea
Cosmina Boboc a câștigat MasterChef 2025, sezonul 9. Concurenta a primit trofeul show-ului culinar de la Pro TV, dar și premiul în valoare de 75.000 de euro. Cosmina Boboc a câștigat finala MasterChef În vârstă de 34 de ani și originară din Iași, Cosmina Boboc a fost declarată câștigătoare în fața celor doi rivali din […]
Acum 12 ore
00:30
Cosmina Boboc a câștigat MasterChef 2025, sezonul 9. Concurenta a primit trofeul show-ului culinar de la Pro TV, dar și premiul în valoare de 75.000 de euro. Cosmina Boboc, Florentin Drăgoiu și Ștefan Măchiță au luptat în finala MasterChef 2025, care a avut loc în această seară la Pro TV. Spre uimirea tuturor, premiul a […]
00:20
Cele mai bogate familii din lume: primul loc a adunat o avere de peste 500 miliarde de dolari # Libertatea
Cele mai bogate familii ale lumii își consolidează dominația financiară în 2025, acumulând averi record pe fondul creșterii piețelor și influenței construite în timp. Familia Walton se află în fruntea clasamentului. Cele mai bogate 25 de familii din lume au o avere combinată de 2,9 trilioane de dolari Cele mai bogate 25 de familii au […]
00:10
Șefa de cabinet de la Casa Albă, într-un interviu inedit: Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, iar J.D. Vance este un „teoretician al conspirațiilor” # Libertatea
Preşedintele american Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, iar vicepreședintele J.D. Vance este un „teoretician al conspirațiilor”, afirmă şefa de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, într-un articol inedit și răsunător publicat marţi în două părți de revista Vanity Fair. Susie Wiles (68 de ani), o figură crucială în cea de-a doua campanie prezidențială […]
16 decembrie 2025
23:40
Cât a costat concertul de sărbători al lui Hrușcă de la Galați: „Nu am văzut o sală așa plină de pe vremea Cenaclului „Flacăra”!” # Libertatea
Artistul Ştefan Hruscă a susţinut un recital de colinde la Galaţi, în cadrul Festivalului de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou „Tudor Pamfile”. Evenimentul a avut loc vineri seară la Sala Sporturilor, conform Viața Liberă. Potrivit portalului achiziţiilor publice, recitalul a costat 69.300 de lei (13.678 de euro fără TVA). Contractul a fost […]
23:10
Măsurile economice ale lui Trump duc șomajul din SUA la 4,6%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani # Libertatea
Statele Unite au creat 64.000 de locuri de muncă în noiembrie, dar au pierdut 105.000 în octombrie din cauza plecării angajaților federali în urma reducerilor de personal impuse de administrația Trump, conform datelor oficiale publicate marți de Departamentul Muncii, date amânate de închiderea guvernului de 43 de zile între octombrie și mijlocul lunii noiembrie, relatează El Diario. […]
23:00
Ginerele lui Donald Trump nu mai construiește un hotel de lux la Belgrad, din cauza unui scandal de corupție legat de proiect. Patru inculpați, inclusiv ministrul culturii # Libertatea
Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a renunţat la un proiect considerat controversat privind construirea unui hotel de lux pe ruinele fostului cartier general al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999, relatează AFP. Aleksandar Vucici își dorea construirea hotelului Preşedintele sârb Aleksandar Vucici a confirmat marţi abandonarea acestui proiect, după retragerea societăţii de […]
23:00
Mai are Kamala Harris vreo șansă să candideze la prezidențiale în 2028. Iată ce spune cel mai recent sondaj # Libertatea
Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA, ar putea fi candidata democrată la alegerile prezidențiale din 2028, conform unui sondaj recent realizat de firma Big Data Poll din Florida. Potrivit Lalibre, Harris a obținut 31,1% din susținere, devansându-i pe Gavin Newsom și Pete Buttigieg. Sondajul a întrebat respondenții pentru cine ar vota dacă alegerile primare democrate […]
22:50
Ousmane Dembele și Aitana Bonmati, cei mai buni fotbaliști ai anului, la Gala The Best FIFA # Libertatea
Atacantul francez Ousmane Dembele de la PSG și mijlocașul spaniol Aitana Bonmati, de la Barcelona, au fost desemnați cei mai buni fotbaliști ai anului, la masculin, respectiv feminin, marți seara, la Doha, la Gala Premiilor „The Best FIFA”. Câștigătorii premiilor acordate de FIFA Gala The Best FIFA a avut loc marți, 16 decembrie la Doha, […]
22:30
Fenomenul „67” (six-seven) a devenit viral în rândul adolescenților la nivel global, pornind de pe TikTok și extinzându-se pe alte rețele de socializare. Acest simbol al generației Alpha s-a transformat dintr-un simplu meme într-un element de identificare. Google a recunoscut popularitatea fenomenului prin introducerea unei animații speciale în motorul său de căutare. Aceasta apare atunci […]
22:00
Prețurile locuințelor au crescut cu peste 60%, iar chiriile cu peste 20% în ultimii zece ani în UE. Măsurile Comisiei pentru locuințe mai ieftine # Libertatea
Comisia Europeană a prezentat marți în plenul Parlamentului European primul plan european privind locuințe la prețuri accesibile. Acesta vine ca răspuns la creșterea semnificativă a prețurilor locuințelor și chiriilor în ultimul deceniu, conform Digi24. Ce prevede planul european pentru locuințe Planul propune acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile, incluzând stimularea investițiilor, reglementarea închirierilor […]
22:00
Zece morți, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal și a luat foc # Libertatea
Zece persoane, printre care trei copii, au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit luni în centrul Mexicului, potrivit autorităților locale, relatează People. Avionul privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal din orașul San Mateo Atenco, la aproximativ 50 de kilometri vest de capitala Ciudad de Mexico, […]
22:00
Horoscop 17 decembrie 2025. Berbecii s-ar putea să se trezească puși în situații pe care nu le înțeleg, chiar dacă nu sunt deloc complicate # Libertatea
Horoscop 17 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 17 decembrie 2025: S-ar putea să te trezești pus în situații pe care nu le înțelegi și nu le poți […]
22:00
Sărbători cu nod în gât. Sfaturile unui psiholog pentru a trece cu bine peste tumultul sărbătorilor de iarnă # Libertatea
Perioada sărbătorilor de Crăciun este încărcată de bucurii și momente frumoase pentru multe persoane. Cu toate acestea, nu puțini sunt cei care se pot confrunta cu probleme de sănătate mintală precum singurătate, depresie, stres, anxietate și multe altele. Totuși, există câteva aspecte ce ne pot reechilibra dacă sărbătorilor. Cu ce probleme se confruntă oamenii în […]
22:00
Un crematoriu încălzește locuințele și instituțiile dintr-un oraș din Franța cu căldura rezultată din incinerări # Libertatea
Un crematoriul din Petit-Quevilly, lângă Rouen, Franța, încălzește locuințele și instituțiile din oraș cu căldura rezultată din incinerări, relatează France Info. „Proiectul a fost o alegere naturală” Lângă Rouen se află un sistem aproape unic în Franța. Căldura emisă în timpul incinerării corpurilor defuncților este reutilizată direct în rețeaua urbană de încălzire, care furnizează căldură locuințelor și instalațiilor […]
21:50
Uniunea Europeană (UE) a decis marți, 16 decembrie, să renunțe la obligativitatea impusă producătorilor auto de a trece integral la vehicule electrice până în 2035, pe fondul dificultăților majore cu care se confruntă industria auto europeană. UE introduce flexibilități pentru industria auto Constructorii vor avea posibilitatea ca, și după acest termen, să comercializeze un număr […]
21:40
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO # Libertatea
Judecătorul Laurenţiu Beşu, cunoscut pentru dezvăluirile sale în documentarul Recorder despre corupţia din sistemul judiciar, va deveni procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Potrivit News.ro, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis în unanimitate să înainteze această propunere preşedintelui României. Decizia CSM, la solicitarea magistratului Laurențiu Beșu Decizia CSM […]
21:30
Cât costă să angajezi deținuți cu ora pentru treburile casnice: spart lemne, săpat sau curățat pomii # Libertatea
Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești? Penitenciarul Mioveni vă scapă de griji, oferind muncă la domiciliu cu deținuți. Aproximativ 27 de lei, atât costă să angajezi deținuți cu ora, atunci când ai nevoie de ajutor. Condiții avantajoase Conform unei postări pe Facebook, reprezentanții unității de detenție arată […]
21:20
„Lovitură de stat în Franța, condusă de un colonel”. Cum a reacționat Emmanuel Macron și ce răspuns a primit din partea Facebook # Libertatea
Președintele francez Emmanuel Macron a deplâns marți faptul că nu a reușit să obțină eliminarea unei știri false pe Facebook care pretinde că a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat. Această așa-zisă știre l-a alarmat chiar pe un lider de stat din Africa și a fost dată ca exemplu pentru […]
21:10
Momentul în care trebuie să vă rezervați biletul de avion pentru a plăti mai puțin în 2026 # Libertatea
Momentul rezervării biletelor de avion poate influența semnificativ prețul. Companiile ajustează tarifele în funcție de cerere, perioade de vârf și destinații populare, de aceea flexibilitatea și anticiparea sunt esențiale. De ce contează momentul rezervării Prețurile biletelor de avion par uneori imprevizibile, dar, contrar credințelor populare, fluctuațiile nu sunt întâmplătoare. Înțelegerea momentului potrivit pentru rezervare implică […]
20:30
Un șef de la Mercedes acuză angajații din Germania că își iau prea ușor concediu medical și sunt mai puțin productivi # Libertatea
Britta Seeger, șefa departamentului de Resurse Umane de la Mercedes-Benz, acuză angajații din Germania că își iau prea ușor concediu medical și sunt mai puțin productivi, relatează Handelsblatt. Un decalaj de performanță Aceasta afirmă că există un decalaj tot mai mare de performanță în rândul angajaților din companiile germane, lucru care face ca „grupul celor […]
20:30
La doar 12 ani, Lina urmează cursurile de Economie Politică la Universitatea Bonn și stârnește uimirea în Germania # Libertatea
Lina Heider, copilul minune care a intrat la Universitatea din Bonn la vârsta de 12 ani, sparge limitele educației tradiționale. După doar șase ani de școală, a început să studieze economia politică. A ajuns la universitate după doar șase ani de școală La doar 12 ani, Lina Heider este deja studentă la Universitatea din Bonn, […]
20:10
Salariul pe care ar trebui să-l câștigi lunar pentru a fi mai fericit, potrivit studiilor # Libertatea
Un studiu american recent a scos la iveală o legătură interesantă între venit și fericire. Potrivit cercetării, un angajat cu un salariu anual de cel puțin 65.000 de euro are șanse mari să fie fericit în viață. Această descoperire pune sub semnul întrebării unele proverbe populare despre bani și fericire, conform Capital. Cât influențează venitul […]
20:10
Vladimir Putin a decis să-i lase pe ucraineni fără case și a lăsat un indiciu că vrea să continue războiul. Ce prevede legea privind confiscarea locuințelor din Ucraina # Libertatea
Liderul de la Kremlin Vladimir Putin a semnat luni o lege privind confiscarea caselor părăsite în teritoriile ocupate de armata rusă în Ucraina, informează The Moscow Times. Liderul rus dă semne că intenționează să ducă războiul până cel puțin în 2030 Legea este aplicabilă caselor părăsite până acum și caselor care vor fi părăsite până […]
19:40
Mai multe deputate s-au tras de păr și și-au împărțit pumni în Congresul Ciudad de México | VIDEO # Libertatea
A fost un adevărat haos în Congresul din Mexico City după ce mai multe deputate s-au tras de păr și și-au împărțit pumnii în Congresul Ciudad de Mexico, relatează AP. Deputații PAN (Partidul Național de Acțiune) au ocupat tribuna pentru a se opune eliminării Institutului de Transparență din Mexico City, provocând o bătaie legislativă fără […]
19:40
O funcție banală a smartphone-ului trebuie dezactivată pentru a evita riscuri serioase de securitate, avertizează experții # Libertatea
Smartphone-urile pot fi vulnerabile la atacuri cibernetice dacă anumite funcții sunt activate. Experții avertizează utilizatorii asupra riscurilor asociate utilizării funcției Wi-Fi. Exemple de atacuri cibernetice prin utilizarea rețelelor WI-FI publice CERT-FR, autoritatea franceză de securitate cibernetică, subliniază că utilizarea rețelelor Wi-Fi publice crește riscul de atacuri de tip Man-in-the-Middle. Aceasta este o formă de atac […]
Acum 24 ore
19:00
Povestea lui Maui, câinele care nu și-a părăsit stăpânul ucis în atacul armat de pe plaja Bondi din Australia # Libertatea
Un câine a rămas lângă trupul stăpânului său după atacul armat care a avut loc pe plaja Bondi din Sydney – Australia. În urma incidentului au murit 16 persoane, inclusiv unul dintre atacatori. Câinele Maui a fost loial până la sfârșit Câinele, un ciobănesc de Berna pe nume Maui, a fost găsit stând singur lângă […]
18:50
S-a surpat șoseaua pe sensul Brașov – Ploiești de pe DN1, Valea Prahovei. Se circulă pe o singură bandă # Libertatea
Circulația pe Valea Prahovei, pe DN 1, sensul Brașov – Ploiești, a fost restricționată parțial din cauza unei alunecări de teren. Incidentul s-a produs în zona localităților Breaza – Cornu, afectând banda nr. 1 între km 99+150 m și km 99+050 m. Poliția Prahova a confirmat situația și a explicat măsurile luate pentru siguranța participanților […]
18:50
Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură după decizia CEDO din cazul său # Libertatea
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat dreptate fostului judecător Cristi Danileț în cazul sancționării sale pentru mesaje distribuite pe Facebook. În urma acestei decizii, Danileț a cerut demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Lia Savonea. Danileț a publicat un mesaj amplu pe pagina sa de Facebook, adresându-se direct Liei Savonea. […]
18:50
Un polițist din București a murit după ce s-a tăiat pe corp cu un cuțit și s-a aruncat de pe o macara # Libertatea
Un polițist local din București a murit marți după ce a s-a aruncat de pe o macara, pe o stradă din Sectorul 1. Înainte de gestul șocant, bărbatul în vârstă de 42 de ani s-a tăiat pe corp cu un cuțit, relatează Observator News. Când au ajunns la fața loculuia, salvatorii l-au găsit pe polițistul […]
18:40
Patriarhul Kirill le spune rușilor să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin și „vremurile foarte prospere” pe care le trăiesc # Libertatea
Patriarhul Kirill I al Moscovei susține într-o predică înțesată cu propagandă pentru liderul de la Kremlin Vladimir Putin că rușii trăiesc „vremuri foarte prospere” pe motiv că sunt conduși de „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, relatează The Moscow Times. Patriarhul Kirill le insuflă rușilor că o duc mai bine decât occidentalii Șeful […]
18:40
Programa la Istorie pentru clasa a IX-a, criticată de specialiști: „Lipsă de viziune, ambiguități, simplitate și doar două personaje feminine despre care se vorbește. Totul trebuie regândit” # Libertatea
Societatea de Științe Istorice din România a transmis într-un comunicat de presă că programa de Istorie pentru clasa a IX-a, lansată în dezbatere publică, trebuie regândită. Specialiștii au precizat că există cel puțin 200 de puncte care trebuie revizuite. Mai mult, există voci care acuză Ministerul Educației că s-a grăbit, gândind o programă pe repede-nainte. […]
18:40
Cerințele PSD pentru Bolojan: mărirea salariului minim, eliminarea impozitului pe solarii și fără tăierea salariilor din administrația centrală # Libertatea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți care sunt principalele propuneri cu care partidul va intra în ședința coaliției de miercuri, menționând majorarea salariului minim și eliminarea impozitului pe solarii, relatează News.ro. În ceea ce privește administrația centrală, liderul social-democrat a subliniat că PSD nu susține reducerea salariilor din sectorul public. PSD nu vrea ca […]
18:20
Iulia Vântur petrece Crăciunul departe de Salman Khan. Decizia luată de vedetă în prag de sărbători. „M-am schimbat” # Libertatea
Iulia Vântur trăiește de mai mulți ani în India, acolo unde locuiește alături de Salman Khan și familia acestuia. Chiar dacă se află departe de România, vedeta păstrează tradițiile de sărbători și dezvăluie ce preparat nu lipsește de pe masa de Crăciun. Iulia Vântur nu renunță la tradițiile de Crăciun. La „Vorbește lumea”, vedeta a […]
18:10
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz împreună la Timișoara, fotografiați râzând în timp ce PSD vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu # Libertatea
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz au fost fotografiați râzând, în timp ce PSD vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Cei doi s-au aflat, luni seară, la un eveniment în Timișoara, relatează Express de Banat. Prezenți la celebrarea Hanuka Sorin Grindeanu, liderul PSD și Dominic Fritz, primarul Timișoarei și șeful USR, au luat parte la celebrarea Hanuka […]
18:00
Procurori din cadrul CSM cer verificarea șefului DNA Marius Voineag după acuzațiile din documentarul Recorder # Libertatea
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru a verifica acuzațiile apărute în urma investigației Recorder, care îl vizează pe procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, suspectat că ar fi pretins control asupra unor dosare. În cadrul ședinței din data de 16 decembrie 2025, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului […]
18:00
Cum a ajuns o mașină călare pe alta în Brăila, după un carambol din cauza nepăstrării distanței # Libertatea
Un accident rutier a avut loc marți, 16 decembrie, în jurul orei 8.15, la ieșirea pe digul care leagă municipiul Galați de Brăila. Incidentul a fost cauzat de un șofer grăbit care nu a păstrat distanța regulamentară față de vehiculul din față. Cele două autoturisme implicate, un Volkswagen Passat și o Skoda, ambele înmatriculate în […]
17:50
Fostul deputat „Mitralieră”, achitat de Curtea de Apel București după 19 amânări ale pronunțării # Libertatea
Curtea de Apel București a dat decizia în dosarul fostului deputat „Mitralieră”, acuzat că a primit ilegal certificatul de revoluționar, după ce pronunțarea a fost amânată de 19 ori. Cătălin Rădulescu a fost achitat de judecători Cătălin Rădulescu, fost deputat în Parlamentul României, cunoscut sub porecla de „deputatul mitralieră” a fost achitat marți, 16 decembrie, […]
17:50
Intrarea pe piața UE prin Polonia: De ce externalizarea financiară este cheia pentru scalarea rapidă a operațiunilor # Libertatea
Pentru companiile care vizează Uniunea Europeană, alegerea platformei de lansare potrivite are o importanță crucială. În acest context, Polonia nu este doar un hub convenabil, ci un avanpost strategic care oferă o combinație unică de avantaje geografice, economice și logistice. Avantajul geografic: Pod între Est și Vest Polonia, situată în centrul Europei, servește drept punte […]
17:50
Răzvan Cuc a fost reținut de DNA. Fostul ministru al transporturilor din partea PSD este acuzat într-un dosar de mită # Libertatea
Fostul ministru al transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost reținuți, marți, 16 decembrie, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită. Acuzat de complicitate la dare de mită Răzvan Cuc este acuzat de complicitate […]
17:30
Momentul în care Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit lângă mașinile dintr-o parcare | VIDEO # Libertatea
O replică a Statuii Libertății amplasată în parcarea centrului comercial Havan din orașul Canoas, Brazilia, a fost doborâtă de rafale puternice de vânt, relatează Wiadomości. Statuia s-a înclinat, apoi s-a prăbușit Imaginile apărute pe internet surprind momentul în care structura începe să se încline și, treptat, se prăbușește. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu […]
17:30
Traficul rutier pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse, va fi reluat fără restricții de sărbători # Libertatea
Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi reluat pe ambele sensuri de circulație începând de joi, 18 decembrie, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Decizia a fost luată ca urmare a faptului că lucrările de construcție pe tronsonul de 320 de metri, închis în prezent pe sensul de mers spre România, […]
17:30
Vlad Pascu pierde la Înalta Curte de Casație și Justiție(ÎCCJ) șansa de reducere a pedespei, după ce instanța supremă i-a respins cererea de recurs în casație pentru lipsă de admisibilitate. Autorul accidentului de la 2 Mai din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi, condamnat la 10 ani de închisoare, solicitase micșorarea pedepsei. Cererile, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.