Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit”. Ce amendă riscă

17:30

Vlad Pascu pierde la Înalta Curte de Casație și Justiție(ÎCCJ) șansa de reducere a pedespei, după ce instanța supremă i-a respins cererea de recurs în casație pentru lipsă de admisibilitate. Autorul accidentului de la 2 Mai din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi, condamnat la 10 ani de închisoare, solicitase micșorarea pedepsei. Cererile, […]