PSD anunță acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din administrație. Ce au convenit partidele

Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE, Siegfried Mureșan, a declarat pentru Digi24.ro că fondurile pentru agricultură nu vor fi reduse, așa cum prevedea proiectul inițial venit de la Comisia Europeană, iar țara noastră ar putea primi până la 60 de miliarde de euro pentru fermieri, dar și pentru fondul de coeziune. Acesta susține că este nevoie de o colaborare mai bună între autoritățile de la București pentru ca România să poată accesa mai multe fonduri europene.