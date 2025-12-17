Horoscop 18 decembrie 2025. Zodia care își pierde răbdarea din cauza stresului
Cancan.ro, 18 decembrie 2025 00:20
Horoscop 18 decembrie 2025. Află zodia care își pierde răbdarea din cauza stresului, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia este bună, dar […]
Acum 5 minute
01:00
Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru că subiectul are o consecință istorică” # Cancan.ro
Amazon a publicat primul trailer pentru documentarul despre Melania Trump care urmează să fie lansat anul viitor. Filmul, intitulat simplu „MELANIA”, o va urmări pe prima doamnă a SUA în cele 20 de zile dinaintea […]
Acum 30 minute
00:40
Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista să se schimbe pentru totdeauna # Cancan.ro
În decembrie 2015, Playboy marca sfârșitul unei ere. După mai bine de șase decenii în care nuditatea a fost semnătura sa editorială, celebra revistă pentru bărbați anunța că renunță definitiv la fotografiile cu femei goale. […]
Acum o oră
00:20
Acum 2 ore
00:00
Președintele Nicușor Dan, din Marea Britanie la Bruxelles. Va participa la ședința Consiliului European care vizează Ucraina # Cancan.ro
Președintele Nicușor Dan are o săptămână destul de plină. Astăzi, 17 decembrie, a avut o întrevedere oficială cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, în cadrul vizitei sale de lucru în Regatul […]
17 decembrie 2025
23:50
Toto Dumitrescu a scăpat de arestul la domiciliu, dar rămâne sub control judiciar după incidentul rutier din Primăverii. CANCAN.RO a aflat la ce eveniment ar putea participa fiul lui Ilie Dumitrescu, după o lungă absență […]
23:40
„Assassin’s Creed” revine din umbră! Netflix pregătește serialul care vrea să repare eșecul filmului și să cucerească fanii jocului # Cancan.ro
CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
23:30
Adi Mutu este unul dintre foștii sportivi cărora nu ai cum să le treci cu vederea nicio apariție. Oriunde merge, Briliantul atrage atenția căci are un stil inconfundabil. Și de data aceasta a intrat în […]
23:20
Iubire pe blitz, nervi pe Dorobanți și morală reciclată. Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu exploziv! # Cancan.ro
Tineri, frumoși și foarte zgomotoși. Tudor Chirilă (cântăreț, 51 de ani) și Andreea Raicu (influenceriță, 47 de ani) au fost un cuplu care trăia iubirea cu intensitate maximă și discreție minimă, documentat pas cu pas […]
23:10
Fiica lui Ioniță de la Clejani e gravidă pentru a patra oară! Bucuria i-a fost știrbită de Viorica: ce interdicție majoră i-a dat Ramonei # Cancan.ro
Bucurie mare pentru Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani! Solista de muzică lăutărească este însărcinată și se pregătește să aducă pe lumea al patrulea copil. Ramona este în al nouălea cer […]
23:10
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști # Cancan.ro
Momente tensionate, miercuri dimineață, la INML, acolo unde iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat pentru a ridica trupul neînsuflețit al fostei demnitare, cu intenția de a o îngropa din nou. Totul vine după ce, pe 15 […]
Acum 4 ore
23:00
Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă # Cancan.ro
Apropierea sărbătorilor de iarnă și a zilelor libere de Crăciun și Anul Nou ne face pe mulți dintre noi să ne gândim la o mică vacanță, iar Europa este plină de destinații turistice numai bune […]
22:50
Cum arăta blondina Tania Budi acum 20 de ani! Poza pe care ar vrea să o șteargă de pe internet: cu vulturul pe maieu, în epoca în care Mamaia se visa America! # Cancan.ro
O fotografie cu un vultur pe maieu spune astăzi povestea unei epoci întregi, epoca în care Tania Budi era peste tot. În anul 2007, Mamaia era mai mult decât o stațiune: era un univers paralel […]
22:40
Rusia, noi acuzații grave! Oficialul rus care susţine că Europa şi NATO se pregătesc pentru un război direct în 2030 # Cancan.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina este departe de a se termina, iar asta a confirmat și ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov. Acesta a punctat că există „toate condițiile” ca războiul să continue și anul […]
22:30
O frescă creștină rară din secolul al III-lea îl prezintă pe Iisus Hristos ca „Păstorul cel Bun” # Cancan.ro
Arheologii turci au descoperit recent o frescă deosebit de rară care îl înfățișează pe Iisus Hristos ca „Păstorul cel Bun”, o reprezentare timpurie a iconografiei creștine, realizată cu trăsături clar influențate de arta romană. Descoperirea […]
22:20
Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?! # Cancan.ro
Orlando Bloom a dezvăluit ce calități caută la următoarea sa parteneră, după ce fosta sa logodnică, Katy Perry, a început o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Pe 13 decembrie, actorul a apărut […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 18 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat […]
21:50
Prezentatoare TV și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția # Cancan.ro
O cunoscută prezentatoare TV de sport și soțul ei au fost găsiți morți în locuința lor din statul Alabama, într-un caz care a șocat atât comunitatea locală. Cei doi soți au fost descoperiți împușcați în […]
21:10
„Deschid geamul să mângâi ursul, că poate scap de tine. Cam ăsta e mesajul!” Ce gest a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței # Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, continuă să ridice semne de întrebare și să provoace neliniște în rândul celor care au cunoscut-o sau au urmărit parcursul ei public. La mai bine de două săptămâni […]
21:10
Delia nu a mai suportat și a comis-o! Derapaj la adresa celor care o hărțuiesc: „Deci, dacă mai aud asta mă duc la poliție. La poliție!” # Cancan.ro
Delia a răbufnit în mediul online! Artista nu a mai ținut cont de nimic și i-a mustrat serios pe cei care își permit glume deplasate. Câțiva internauți au enervat-o la culme, iar cântăreața a reacționat […]
Acum 6 ore
20:30
Final de poveste pentru Cosmin Olăroiu în Emiratele Arabe! Tehnicianul român urmează să părăsească naționala # Cancan.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani) se apropie de finalul poveștii cu naționala Emiratelor Arabe Unite. Joi, 18 decembrie, selecționata pregătită de român o va înfrunta pe Arabia Saudită, în finala mică din FIFA Arab Cup. […]
20:20
Câte mii de persoane au masat angajatele din Cluj. Autoritățile au emis un mesaj urgent: cine trebuie să meargă urgent la medic # Cancan.ro
Autoritățile sanitare din Cluj-Napoca au declanșat o amplă acțiune de informare și prevenție după confirmarea a două cazuri de lepră la un salon de masaj din oraș. Este vorba despre două angajate de origine indoneziană, […]
20:10
Cărțile care au cucerit TikTok-ul încep să atragă și investitorii. Editura din spatele seriei „Fourth Wing”, devenită fenomen global pe TikTok, a fost evaluată la 400 de milioane de dolari după o investiție majoră. O […]
19:50
Fenomenul bizar care a pus stăpânire pe România! Meteorologii ANM nu mai știu să calculeze temperaturile. Pericol de poluare și ceață # Cancan.ro
Finalul de an aduce o vreme ciudată în România. Atât de ciudată încât meteorologii ANM nu mai știu să calculeze temperaturile. Însă, există și o explicație. Se pare că un fenomen bizar se instalează în […]
19:30
Prețul pe care l-a plătit celebra actriță pentru succesul internațional: „Nu dispare, îl cari cu tine în fiecare zi” # Cancan.ro
Olimpia Melinte (39 de ani) a trăit una dintre cele mai solicitante perioade din viața sa profesională și personală odată cu rolul principal din filmul italian Lastima, care a ținut-o mai multe săptămâni departe de […]
19:30
Schimbarea majoră a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat: „Am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor.” Ce religie are acum? # Cancan.ro
După ani în care viața sa a fost marcată de pierderi materiale și dificultăți financiare, Irinel Columbeanu și-a regăsit liniștea interioară printr-o apropiere de credință. În prezent, el locuiește într-un azil din Ghermănești, unde primește […]
Acum 8 ore
18:50
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?” # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu a dat de belele. Din neatenție și din grabă, blondina a lovit o mașină în parcarea unui mall. Însă, nu asta a fost problema principală, vedeta a fost enervată teribil de un martor […]
18:50
Regele Instagramului, scos pe ușa din dos! Dan Bilzerian spune că tatăl său i-a furat imperiul # Cancan.ro
Influencerul Dan Bilzerian dă din nou în judecată compania de țigări electronice și alcool Ignite, pe care a fondat-o, susținând că a fost dat afară pe nedrept și împiedicat să înființeze o nouă companie concurentă. […]
18:30
Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob Reiner înainte de crimă # Cancan.ro
Nick Reiner, acuzat că și-a ucis părinții, celebrul regizor Rob Reiner și soția sa, producătoarea Michele Singer Reiner, a fost văzut trecând pe lângă o benzinărie din apropierea vilei părinților săi din Brentwood, în orele […]
18:20
Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham! Imaginea cu momentul istoric # Cancan.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o întrevedere oficială cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, în cadrul vizitei sale de lucru în Regatul Unit. Șeful statului a postat pe rețeaua […]
18:00
Cum a reacționat Teo când a aflat că Naba Salem merge la Survivor 2026! Nu s-a abținut deloc, dar ea i-a dat replica: „Leșiiiiiin” # Cancan.ro
Nu mai este mult până când marea aventură Survivor 2026 va începe. Concurenții au fost prezentați și sunt gata să se alinieze la start. Din echipa Faimoșilor face parte în acest an și Naba Salem, […]
18:00
Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu # Cancan.ro
Noaptea dintre ani aduce anul acesta o ediție de Revelion care promite să rămână în amintirea telespectatorilor. În centrul atenției se află Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego, care aduce pe scenă peste 30 de […]
18:00
Ce este al 13-lea salariu și cine beneficiază de el? Ce spun legile din România despre acordarea lui # Cancan.ro
La finalul anului 2025, al 13-lea salariu continuă să fie unul dintre cele mai râvnite beneficii pentru angajați. Mulți îl văd ca pe un ajutor valoros sau o recompensă pe care o merită la sfârșitul […]
17:20
Ce moștenire a primit o badantă de la pensionarul pe care-l îngrijise. Când s-a citit testamentul, a crezut că e o glumă # Cancan.ro
O badantă din Italia s-a îmbogățit peste noapte. De o bună perioadă, femeia avea grijă de un bătrân, iar imediat ce acesta s-a stins din viață, ea s-a prezentat la notar cu un testament prin […]
17:20
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
Acum 12 ore
17:00
Cea mai scumpă nostalgie din comunism! Cât costă o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun # Cancan.ro
Timișoara se află, în această perioadă, în plin sezon al târgurilor de Crăciun, însă vizitatorii trebuie să fie pregătiți să plătească sume considerabile pentru delicatesele tradiționale. Produsele care odinioară erau accesibile, precum pâinea cu untură […]
16:50
Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât.” De ce a slăbit atât de mult? # Cancan.ro
Recent, Oana Ciocan a fost luat în vizor de fanii lui Jador. Aceștia au criticat-o, iar artistul i-a sărit acum în apărare. Cântărețul îi ține partea soției și a avut un mesaj clar pentru cei […]
16:30
Sacrificiile pe care le face Marian Mexicanu pentru carieră și un viitor mai bun pentru fiica sa: „Suferă copilul, dar noi suferim mai rău” # Cancan.ro
În seara de 31 decembrie 2025, românii sunt invitați să petreacă alături de Marian Mexicanu și familia sa într-un spectacol de gală care promite să fie unul memorabil. „Revelion 2026” va fi difuzat pe TVR […]
16:00
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă […]
15:40
Ce veste importantă a primit Rodica Stănoiu chiar în ziua morții. Decizia a venit prea târziu! # Cancan.ro
Împreună cu alți foști parlamentari, Rodica Stănoiu a dat în judecată Camera Deputaților și Senatului pentru încetarea plății indemnizației pentru limită de vârstă. Ei susțineau că, odată cu încetarea mandatelor și îndeplinirea condițiilor legale de […]
15:40
Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă” # Cancan.ro
Tot mai multe cercetări din domeniul nutriției confirmă rolul esențial pe care microbiota intestinală îl are asupra sănătății generale, de la digestie și imunitate până la metabolism și controlul greutății. Iată ce spune dr. Mihaela […]
15:10
Sătul de aceleași Reel-uri? Pe Instagram ai, în sfârșit, controlul: poți spune ce vrei și ce nu vrei să vezi! # Cancan.ro
Instagram schimbă regulile jocului și îți permite să ajustezi singur ce clipuri îți apar în Reels. O nouă funcție bazată pe inteligență artificială promite un feed mai „pe gustul tău”, potrivit The Verge. Cum funcționează […]
15:10
Cadouri pentru ea de Crăciun, în funcție de zodie. Sfaturi ca să îți surprinzi partenera # Cancan.ro
Sărbătorile de iarnă aduc, an de an, aceeași provocare: alegerea cadourilor potrivite pentru cei apropiați. Într-un context în care opțiunile sunt aproape nelimitate, astrologia continuă să fie pentru mulți un instrument util de orientare. Trăsăturile […]
14:50
Ce-a putut să pățească Gabriela Cristea, după ce a fost la concertul lui Ricky Martin din Capitală: ”E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate” # Cancan.ro
Gabriela Cristea le declară război fumătorilor. Deși în trecut și ea a fumat țigări, odată cu trecerea timpului, prezentatoare TV pare să aibă toleranță din ce în ce mai scăzută față ce acest viciu și […]
14:50
Gina Chirilă, pe patul de spital! Imaginea cu care și-a îngrijorat fanii: ”Sănătatea nu e ceva ce poți amâna” # Cancan.ro
Gina Chirilă a trecut recent printr-un episod delicat din punct de vedere medical, care a necesitat intervenție de urgență și internare în spital. Apariția sa într-o fotografie realizată pe patul de spital, unde se observă […]
14:20
Daniela Iliescu, reacție tranșantă după ce a fost criticată pentru că a plecat în vacanță doar cu fiul ei. În grija cui a rămas Miray # Cancan.ro
După ce a fost criticată în mediul online pentru faptul că a plecat în vacanță doar cu fiul ei, Milan, Daniela Iliescu a simțit nevoia să explice public decizia luată. Soția lui Culiță Sterp a […]
14:00
Marco, elevul de 18 ani găsit fără suflare după un majorat, a fost înmormântat. Gestul sfâșietor făcut de mama lui # Cancan.ro
Marco, tânărul de 18 ani din Timișoara, a fost condus pe ultimul drum. Moartea băiatului a îndurerat întreaga comunitate locală. Și-a dat ultima suflare la scurt timp după ce a petrecut la un majorat. Au […]
13:40
Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere! # Cancan.ro
Pat McGrath, make-up artistul care a însoțit-o pe Taylor Swift în turneu și i-a creat look-urile devenite virale, face senzație cu un Lip Kit în ediție limitată ce promite buze roșii perfecte ca ale cântăreței. […]
13:40
Rapid așteaptă derby-ul cu FCSB din postura de lider al ligii 1, iar noi vă aducem ultimele detalii despre partida de duminică seară, în direct la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00, pe YouTube – ProSport # Cancan.ro
Alexandru Albu a adus victoria Rapidului în derby-ul cu FCSB din aprilie 2023 și se mândrește cu alte 5 partide în care a învins marea rivală în tricoul alb-vișiniu. Astăzi discutăm despre ceea ce se […]
13:30
Doliu în lumea medicală! Vharoon Nunkoo Sharma, unul dintre cei mai iubiți doctori din Oradea, a murit la 42 de ani # Cancan.ro
Un medic neurolog care profesa la un spital din Oradea a murit în urmă cu puțin timp. Decesul a avut loc marți, pe 16 decembrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Specialistul era foarte […]
