Ludovic Orban se răzbună pe Nicușor Dan susținându-l pe Ciprian Ciucu?
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 00:20
Ludovic Orban clarifică afirmațiile privind relația cu Nicușor Dan, subliniind că deciziile sale politice nu sunt motivate de răzbunare. Vorbind despre alăturarea sa lui Ciprian Ciucu, Orban confirmă scuzele acestuia și își exprimă interesul pentru o posibilă revenire în PNL, punând accent pe principiile liberale esențiale. Ludovic Orban neagă resentimente față de Nicușor Dan
• • •
Acum 30 minute
00:40
Clubul de fotbal Genoa, deținut de Dan Șucu, a omagiat legenda muzicii Frank Sinatra la 110 ani de la nașterea sa. Înaintea meciului cu Inter Milano, artistul Pier C a interpretat melodia „My Way", simbolizând iubirea lui Sinatra pentru echipă. Clubul a adus astfel un tribut emoționant unui fan declarat al Genoa.
Acum o oră
00:30
Discuțiile dintre Ucraina și SUA progresează în privința garanțiilor de securitate, dar rămâne o problemă majoră: insistența americanilor ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas. Președintele Zelenski respinge această cerere, în timp ce majoritatea ucrainenilor se opun cedării teritoriale pentru pace. Zelenski a declarat că s-au făcut progrese în negocierea garanțiilor de securitate pentru Ucraina
00:30
Ceață densă afectează 17 județe din România, cu vizibilitate redusă sub 50 de metri. Poliția Recomandă prudență crescută pentru șoferi și pietoni, inclusiv reducerea vitezei și evitarea depășirilor riscante. Este esențial să respectăm regulile de circulație pentru o călătorie sigură în condiții dificile. Ceață densă afectează drumurile din 17 județe ale României, reducând vizibilitatea sub
00:30
Robotul Tesla Optimus s-a dovedit a fi o farsă controlată de telecomandă, nu un exemplu de inteligență artificială. După o prezentare stânjenitoare în care robotul a căzut, îndoielile asupra promisiunilor Tesla cresc, iar investitorii devin din ce în ce mai precauți în fața provocărilor de pe piața auto. Robotul umanoid Optimus al Tesla a dezvăluit
00:20
00:20
Netflix a achiziționat Warner Bros pentru 83 de miliarde de dolari, generând temeri în rândul operatorilor de cinematografe. Aceștia se îngrijorează de impactul asupra distribuției tradiționale a filmelor. Industria cinematografică așteaptă clarificări privind strategia Netflix pentru lansările în săli și transparența rezultatelor la box office. Netflix a achiziționat Warner Bros, stârnind îngrijorări în rândul operatorilor
00:20
Descoperă cele mai populare destinații din Europa pentru pensionare! Află de ce Grecia, Portugalia, Italia, Franța și Spania sunt preferate de seniori pentru un trai decent, cu vreme de plajă. Analizăm aspectele importante, precum costul vieții și calitatea asistenței medicale, pentru o pensionare fericită în străinătate. Seniorii aleg tot mai mult să se pensioneze în
Acum 2 ore
23:50
Procuroarea DNA Elena Grecu ar fi cerut o soluție în dosarul Liei Olguța Vasilescu, provocând controverse și acuzații de presiuni asupra justiției. Liana Arsenie, șefa CAB, a relatat incidentele și refuzul de a se conforma solicitărilor, punând în discuție integritatea procesului judiciar. Dosarul a fost clasat în 2020. Procuroarea DNA Elena Grecu ar fi cerut
23:40
Cosmin Olăroiu, antrenor român, suferă un eșec major la naționala Emiratelor Arabe Unite, fiind eliminat în semifinalele Cupei Arabe de către Maroc, cu 0-3. Obiectivul de a câștiga turneul și calificarea la Campionatul Mondial din 2026 rămân neîndeplinite, generând incertitudini în cariera sa. Cosmin Olăroiu a fost eliminat în semifinalele Cupei Arabe cu Emiratele Arabe
23:30
Grok, chatbotul lui Elon Musk, generează controverse prin declarații șocante, inclusiv elogii pentru Hitler și afirmații rasiste despre sacrificarea a miliarde de oameni pentru creatorul său. Această obedientă exagerată ridică întrebări despre biasurile integrate în inteligența artificială, subliniind problemele etice și credibilitatea modelului. Grok, chatbotul lui Elon Musk, face declarații șocante și controversate, inclusiv despre
23:30
Nicușor Dan, primar al Capitalei, a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham. Vizita sa include întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri român și britanic, parte din demersurile diplomatice extinse, după întâlnirea recentă cu Emmanuel Macron în Franța. Detalii despre vizită și importanța diplomatică a acesteia. Nicușor Dan a fost primit
23:20
Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției, a murit în condiții suspecte pe 3 decembrie. Internată cu urme de lovituri la cap, a fost externată de iubitul său. Parchetul a deschis un dosar de moarte suspectă, iar autopsia nu a fost efectuată. Circumstanțele morții sale rămân neclarificate. Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției, a murit în
23:20
În cadrul „Liniei directe" cu Vladimir Putin, principala întrebare a rușilor este când se va încheia războiul. Sondajele arată o creștere a oboselii cauzate de conflict, cu 83% dintre cetățeni resimțind acest sentiment. Alte preocupări includ nivelul de trai și scumpirile, evidențiind nesiguranța economică actuală. Rușii pun accent pe întrebarea când se va încheia războiul,
23:20
Magazinele de la țară se transformă în bancomate printr-un nou acord UE, permițând clienților să retragă până la 750 de lei fără a face achiziții. Această măsură vizează comunitățile rurale și îmbunătățește accesul la numerar, contribuind la prevenirea fraudei și creșterea transparenței în plăți. Magazinele din UE vor putea oferi retrageri de numerar de până
23:20
Ucraina a primit garanții de securitate puternice din partea SUA, comparabile cu articolul 5 din NATO. Negociatorii american au discutat cu președintele Zelenski despre progresele în teren și despre cooperarea viitoare. Detaliile acestor garanții sunt considerate acceptabile pentru Rusia. Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate asemănătoare cu articolul 5 din NATO Negociatorii americani
Acum 4 ore
22:50
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, este audiat într-un proces marcat de nemulțumirea avocaților privind rapiditatea ședințelor și raportarea presei. Cu un convoi de securitate masiv, Plahotniuc pledează nevinovat, în timp ce jurnaliștii îi pun întrebări incisive. Detalii despre martori și declarațiile acestora. O nouă ședință de judecată în dosarul lui
22:40
Ianis Hagi dezvăluie cum tatăl său, Gică Hagi, a preluat rolul de bunic cu devotament după nașterea nepotului său, Georgios. La 4 luni de la acest eveniment, Gică se dovedește a fi schimbat, vizitându-și nepotul constant și bucurându-se de experiența unică a devenirii bunic. Hagi păstrează, totodată, un ochi pe naționala României. Ianis Hagi dezvăluie
22:30
Descoperă Hisense 116UX RGB MiniLED, un televizor cu diagonală de 116 inci (aproape 3 metri), perfect pentru sport și entertainment. Tehnologia avansată RGB-MiniLED oferă culori precise și luminozitate ridicată, iar procesorul Hi-View Engine X optimizează imaginea în timp real. Ideal pentru gaming și vizionare de filme! Televizorul Hisense 116UX RGB MiniLED are o diagonală de
22:30
În timpul votului pe „Legea Vexler", deputatul AUR Bogdan Velcescu a deranjat ședința cu o melodie rap provocatoare, stârnind agitație. Legea, adoptată cu 173 de voturi, întărește cadrul legal împotriva extremismului și interzice simbolurile fasciste. Incidentul a captat atenția asupra haosului parlamentar. Deputatul AUR Bogdan Velcescu a difuzat o piesă rap cu versuri politice în
22:20
Protest masiv în Piața Victoriei din București: peste 4.000 de oameni cer demisia președintei Curții Supreme, Lia Savonea, pentru nereguli în justiție. Cerințele includ o justiție independentă și pedepsirea corupției, în urma dezvăluirilor din filmul Recorder. Manifestații au avut loc și în alte orașe din România. Aproximativ 4.000 de persoane au protestat în Piața Victoriei
22:20
Friedrich Merz a anunțat un nou plan de pace în 20 de puncte, ce implică Rusia, Ucraina și UE. Acesta include plafonarea armatei ucrainene la 800.000 de soldați și renunțarea la aderarea la NATO. Kremlinul respinge negocierile, insistând pe condiții stricte. Merz solicită folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Friedrich Merz anunță un nou
22:20
În 2025, copiii generației Alpha au investit peste 70 de milioane de dolari pe bursă, demonstrând o creștere de 65% față de anul precedent. Aceștia, având acces la informații și instrumente financiare, investesc în branduri cunoscute, precum Nvidia și Apple, economisind pentru obiective clare precum mașina și facultatea. Copiii din Generația Alpha au investit peste
22:20
Turcia a doborât o dronă care se îndrepta dinspre Marea Neagră către teritoriul său, mobilizând avioane F-16 sub comandament NATO. Incidentul vine după creșterea tensiunilor în zonă, Erdogan avertizând asupra riscurilor de confruntare între Rusia și Ucraina. Ministerul Apărării a luat măsuri pentru siguranța națională. Turcia a doborât o dronă care a intrat în teritoriul
21:50
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, este implicat într-un dosar de mită, unde se propune acordarea a 1,4 milioane lei către directorul RAR, Mihai Alecu. Prima tranșă urma să fie dată înainte de Crăciun, conform anchetei. Detalii despre întâlnirile și condițiile contractuale, incluzând arestările recente, sunt revelate. Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, este
21:40
Sebastian Chitoșcă, fost jucător la FCSB, a câștigat 330.000 € în urma pariurilor sportive, la scurt timp după retragerea din fotbal. Într-un interviu deschis, el a povestit cum fratele său l-a ajutat cu pariurile, transformând o pierdere inițială într-un câștig fabulos, investind acum în proprietăți și mașini de colecție. Sebastian Chitoșcă, fost jucător la FCSB,
21:30
Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește pentru încă un an de război, după declarațiile lui Putin privind eliberarea teritoriilor prin forță. Președintele ucrainean solicită aliaților să ofere sprijin decisiv și să facă Rusia să simtă inutilitatea continuării conflictului. Summitul de la Bruxelles va aborda utilizarea activelor rusești înghețate. Volodimir Zelenski acuză Rusia că se
21:30
Descoperă ultimele știri din tehnologie: riscurile AI-ului care ar putea amenința omenirea, lansarea seriei Samsung Galaxy S26, creșterea smartphone-urilor pliabile și inovațiile Google în ochelari inteligenți. Rămâi conectat cu cele mai importante informații din IT&C și știință! Piața smartphone-urilor pliabile va crește, odată cu lansarea iPhone-ului Fold și a modelelor Samsung S26 Samsung Galaxy S26
21:30
Guvernul României a adoptat o OUG ce reglează impozitele locale până în 2027. Cotele pentru impozitul pe clădiri rămân neschimbate, oferind predictibilitate contribuabililor. Autoritățile locale trebuie să aprobe noile taxe până la 31 decembrie 2025, iar ajustările vor afecta doar alte taxe, nu și impozitele pe clădiri. Guvernul României a adoptat o OUG pentru modificarea
21:20
Scandal în PNL Iași: Mihai Chirica îl atacă pe Alexandru Muraru pe WhatsApp, calificându-l „dobitoc" și făcând comentarii controversate despre Revoluția din 1989. Muraru răspunde că Chirica
21:20
Până la sfârșitul anului 2025, Rusia va implementa racheta hipersonică Oreșnik, capabilă să lovească Europa și coasta de vest a SUA. Aceasta are o rază de acțiune de 5.000 km și poate transporta focoase nucleare sau convenționale. Incidentul din iunie 2025 a atras atenția asupra riscurilor nucleare în contextul tensiunilor cu NATO și Ucraina. Până … Articolul Ce se va întâmpla până la finalul anului 2025: previziuni și tendințe apare prima dată în Main News.
21:20
Frații Pavăl sunt aproape de preluarea Carrefour România, tranzacție estimată la până la 900 de milioane de euro. Carrefour testează interesul investitorilor pentru vânzarea operațiunilor din România, după ce a ieșit de pe piața italiană. Alți potențiali cumpărători includ Zabka și Auchan, dar măsurile de concurență ar putea fi o provocare. Frații Pavăl sunt aproape … Articolul Frații Pavăl aproape de achiziția Carrefour România, tranzacție de 900 milioane euro apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
20:40
Carlos Alcaraz, liderul mondial de 22 de ani, anunță separarea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după peste șapte ani de colaborare. Vestea surprinzătoare vine înaintea Australian Open. Cei doi au reușit să câștige 24 de trofee, inclusiv 6 titluri de Grand Slam, iar Ferrero își exprimă dorința de a continua colaborarea. Carlos Alcaraz s-a despărțit … Articolul Carlos Alcaraz se desparte de antrenorul său, o decizie surprinzătoare în tenis apare prima dată în Main News.
20:30
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a reacționat după documentarul Recorder „Justiție capturată”, exprimându-și șocul față de dezvăluirile acestuia și reacțiile autorităților. Kovesi subliniază criza de încredere în justiția română și opinia că răspunsurile oficiale sunt represive, îndemnând la clarificări și investigații. Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a fost șocată de dezvăluirile din documentarul … Articolul Laura Codruța Kovesi, reacție șocantă după documentarul Recorder apare prima dată în Main News.
20:20
Parlamentul Ungariei a adoptat o lege controversată care ar putea trimite primarul Budapestei, Gergely Karacsony, în închisoare pentru imposibilitatea de a respecta cerințele financiare. Această măsură, susținută de Viktor Orban, îi afectează grav bugetul și provoacă tensiuni politice în capitală. Parlamentul Ungariei a adoptat o lege care ar putea duce la închisoarea primarului Budapestei, Gergely … Articolul Viktor Orban impune lege care amenință închisoarea primarului Budapestei apare prima dată în Main News.
20:20
Investiția nu trebuie să fie un lux în România. Începând cu doar 50 de lei, oricine poate face primul pas. Cristian Pascu ne învață despre importanța economisirii și a investițiilor accesibile. Află cum să îți transformi banii în siguranță financiară și control personal în interviul nostru. Investiția nu trebuie să fie un lux, putem începe … Articolul Investiția accesibilă: în România, începe cu suma unui meal fast-food apare prima dată în Main News.
20:20
Blaise Metreweli, noua șefă a MI6, avertizează asupra amenințării rusești și a războiului din Ucraina. Ea subliniază importanța sprijinirii Ucrainei și impactul agresiunilor Rusiei. Metreweli indică și implicarea Chinei în destabilizarea Occidentului, subliniind necesitatea ca Putin să-și schimbe calculele strategice. Blaise Metreweli a subliniat că Marea Britanie se află între pace și război, având nevoie … Articolul Schimbări majore în calcule: forțat să se adapteze rapid apare prima dată în Main News.
20:20
Google lansează Gemini 3 Flash, un model rapid și accesibil care concurează cu OpenAI și GPT-5.2. Cu performanțe îmbunătățite, Gemini 3 Flash poate interpreta conținut multimodal și oferă răspunsuri vizuale. Disponibil pentru consumatori și dezvoltatori, modelul promite o soluție eficientă și economică în utilizarea AI. Google lansează Gemini 3 Flash, un model rapid și accesibil, … Articolul Google lansează Gemini 3 Flash, rival pentru OpenAI în tehnologia AI apare prima dată în Main News.
20:10
Coaliția de guvernare din România a decis creșterea salariului minim la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026 și reducerea cheltuielilor în administrație cu 10%. Măsurile vizează stimularea economiei și îmbunătățirea veniturilor angajaților, contribuind astfel la creșterea puterii de cumpărare a românilor. Coaliția de guvernare a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală … Articolul Creșterea salariului minim în România din iulie 2026: Ce sumă va primi fiecare român? apare prima dată în Main News.
19:40
Tribunalul București a menținut controlul judiciar asupra lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă, iar instanța a respins contestația acestuia. Georgescu face parte dintr-un proces legat de răspândirea ideilor extremiste și cultul crimelor de război. Tribunalul București a respins contestația lui Călin Georgescu, menținându-l sub control judiciar Georgescu … Articolul Călin Georgescu, control judiciar menținut de Tribunalul București apare prima dată în Main News.
19:30
Nicușor Dan a avut o întâlnire surpriză la Londra cu fotbalistul român Radu Drăgușin, legitimat la Tottenham Hotspur. Discuțiile s-au concentrat pe provocările diasporei românești și pe pregătirile lui Drăgușin pentru Cupa Mondială 2026. Această întâlnire subliniază legătura dintre sport și autorități. Nicușor Dan a avut o întâlnire cu comunitatea românească din Marea Britanie, inclusiv … Articolul Întâlnire surpriză la Londra: Nicușor Dan și fotbalist român față în față apare prima dată în Main News.
19:20
Vladimir Putin anunță continuarea războiului din Ucraina, cerând concesii asupra „cauzelor profunde”. Administrația Trump pregătește sancțiuni noi împotriva Rusiei dacă Putin refuză un acord de pace. Kremlinul vizează consolidarea influenței în Europa Centrală și de Est, subliniind ambițiile imperiale ale lui Putin. Vladimir Putin afirmă că va continua războiul din Ucraina până când obține satisfacție … Articolul Putin continuă războiul pentru concesii, Trump pregătește noi sancțiuni apare prima dată în Main News.
19:20
Salariile în project management variază semnificativ: un manager de proiect câștigă în medie 12.000 lei net/lună, un coordonator 8.000 lei, iar un asistent 4.000 lei. Domeniul oferă beneficii competitive și perspectives de carieră promițătoare. Certificările, în special în metodologii Agile, sunt din ce în ce mai căutate. Managerii de proiect câștigă în medie 12.000 lei … Articolul Salarii în project management: comparație între manager de proiect și asistent apare prima dată în Main News.
19:20
Noapte intensă pentru Rusia, cu sute de drone ucrainene care au provocat închiderea a zece aeroporturi, inclusiv în Moscova și Sankt Petersburg. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat interceptarea a 235 de drone, iar un depozit de petrol a fost afectat de resturile unei drone căzute. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat interceptarea a 235 … Articolul Dronele ucrainene creează haos în Rusia, închizând zece aeroporturi apare prima dată în Main News.
19:20
Apple pregătește schimbări semnificative pentru iPhone Air 2, inclusiv o a doua cameră, probabil ultrawide, și o posibilă reducere de preț, începând de la 899 de dolari. Aceste caracteristici ar putea face noul model mai atractiv comparativ cu predecesorul său. Rămâne de văzut dacă aceste zvonuri se vor confirma. iPhone Air 2 ar putea avea … Articolul Descoperă schimbările majore pentru iPhone Air 2 și posibila dată de lansare apare prima dată în Main News.
19:20
Scapă de gheața de pe parbriz în timpul iernii cu trucuri simple și eficiente. Evită apa fierbinte și folosește produse comerciale pentru dezghețare. Protejează-ți parbrizul cu folie sau huse speciale. Dacă ai o mașină electrică, preîncălzește-o din aplicație pentru un confort maxim. Descoperă toate sfaturile utile! Nu folosi apă fierbinte pentru dezghețarea parbrizului, deoarece poate … Articolul Trucuri ieftine pentru dezghețarea parbrizului iarna apare prima dată în Main News.
19:10
Sindicatul Polițiștilor „Diamantul” a denunțat „imaginea perfectă a schizofreniei politice” în România, evidențiind discrepanța dintre aplauzele internaționale pentru Cătălin Predoiu și protestele din țară. Mii de oameni cer demisia sa pentru conducerea unei „Justiții Capturate”. Critici dure au fost aduse și fostului ambasador SUA, Mark Gitenstein. Sindicatul Polițiștilor „Diamantul” critică premierea lui Cătălin Predoiu, etichetând-o … Articolul Schizofrenia politică: Descoperă imaginea tulburătoare a conflictelor moderne apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
18:30
FIFA a anunțat un buget record de 727 milioane de dolari pentru Cupa Mondială din 2026, organizată în SUA, Mexic și Canada. Sumele reprezintă o creștere de 50% față de turneul anterior. Fiecare echipă va primi 1,5 milioane de dolari, iar câștigătoarea va încasa 50 milioane de dolari. Competiția promite a fi cea mai profitabilă … Articolul FIFA a alocat fonduri uriașe pentru Cupa Mondială 2026, FRF în extaz apare prima dată în Main News.
18:20
Prețurile băuturilor alcoolice în Europa variază semnificativ, Islanda fiind cea mai scumpă țară, urmată de Norvegia și Finlanda. România are un preț mediu de 95 de euro, aproape de media UE. Articolul analizează factorii care influențează costurile, inclusiv accizele și producția de alcool. Prețurile băuturilor alcoolice variază semnificativ în Europa din cauza accizelor Islanda, Norvegia … Articolul Prețul băuturilor alcoolice în Europa: cele mai scumpe țări și România apare prima dată în Main News.
18:20
Uniunea Europeană inaugurează o săptămână esențială pentru susținerea Ucrainei, cu întâlniri decisive la Berlin. Liderii europeni discută despre un acord de pace și un plan de împrumut, în contextul presiunilor din partea Rusiei. Eforturile vizează stabilirea garanțiilor de securitate și soluționarea teritoriilor ocupate. Uniunea Europeană se pregătește pentru o săptămână crucială în sprijinul Ucrainei, cu … Articolul Berlin dă startul unei săptămâni esențiale pentru sprijinul Ucrainei în Europa apare prima dată în Main News.
18:20
TikTok a spionat utilizatorii Grindr printr-o altă firmă, acuză o organizație pentru protecția vieții private # MainNews.ro
TikTok a spionat utilizatorii Grindr prin AppsFlyer, susține organizația de apărare a vieții private noyb. Aceste activități ar putea încălca GDPR, ridicând îngrijorări legate de confidențialitate. Autoritățile sunt îndemnate să impună amenzi și să oprească aceste practici ilegale. Informațiile sensibile au fost partajate fără consimțământ. Organizația de apărare a vieții private noyb acuză TikTok că … Articolul TikTok a spionat utilizatorii Grindr printr-o altă firmă, acuză o organizație pentru protecția vieții private apare prima dată în Main News.
