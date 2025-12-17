Libertatea de mișcare 2.0: Cum trecem de la blocaj la mobilitate inteligentă
PSNews.ro, 18 decembrie 2025 00:20
Mitul mașinii personale ca simbol al libertății s-a prăbușit în realitatea Bucureștiului, unde ambuteiajele au transformat condusul în captivitate. Adevărata libertate a secolului XXI nu mai este proprietatea asupra unui vehicul, ci accesul rapid. Avem nevoie de un nou contract social: trecerea de la dreptul de a conduce la dreptul de a ajunge la timp
Acum o oră
00:20
Acum 4 ore
22:40
VIDEO Andi Cristea: În toată Europa, cetățenii au mai multă încredere în platforme decât în instituțiile statului
Uniunea Europeană se confruntă cu o criză profundă de suveranitate digitală, în condițiile în care marile platforme de social media, aflate în afara controlului european, influențează masiv opiniile, comportamentele și procesele democratice din statele membre, a avertizat europarlamentarul PSD Andi Cristea, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg.
21:30
PE SCURT: Marea Britanie urmează să fie reintegrată în programul Erasmus începând din 2027, ca parte a apropierii de UE, oferind studenților britanici acces la schimburi educaționale fără taxe suplimentare. În Franța, bugetul pentru securitatea socială pe 2026 a fost adoptat după compromisuri politice, inclusiv suspendarea temporară a creșterii vârstei de pensionare. La Roma, noua
21:30
Grindeanu: Rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de coaliție
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a salutat deciziile luate miercuri de coaliția de guvernare, afirmând că 'rațiunea a învins', iar argumentele social-democraților au fost validate de parteneri. El a scris, pe Facebook, că PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale. "Mă bucur că rațiunea a învins și argumentele PSD au fost
21:30
Un milion de români plătiți cu salariul minim vor avea, din iulie, cu 100 de lei în plus la salariu. Decizia a fost luată în această seară de Coaliția de guvernare. Premierul Bolojan a fost de acord, în contextul în care măsura vine la pachet cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru firme. Guvernanții
21:30
VIDEO Taxă de 1% pe profitul firmelor de jocuri de noroc. Negrescu: „Au o cifră de afaceri de 200 de miliarde de euro"
Europarlamentarul PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg, că a propus introducerea unei taxe europene de 1% pe profitul firmelor de jocuri și pariuri online, ca soluție alternativă de finanțare a bugetului Uniunii Europene, în special pentru zona
21:30
„Puterea Știrilor", din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Ștefan Mușoiu
Marți, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor", realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Ștefan Mușoiu. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți, doar pe Ps News. Emisiunea poate fi urmărită live
Acum 8 ore
18:50
Aprobarea majorării de la 1 ianuarie 2026 a tarifului reglementat de transport al energiei electrice practicat de Transelectrica, precum și a celor de distribuție aplicate de 3 operatori regionali de profil din 4, s-a datorat, printre altele, includerii printre costurile recunoscute în tarife a celebrei ″taxe de stâlp″, pe construcții speciale, introdusă de Guvern din
18:50
Pensii speciale tăiate pentru aleșii locali: sunt vizați foștii primari, viceprimari și președinți de consilii județene
Desființarea pensiilor speciale pentru primari, date pe hârtie acum șase ani, pe timpul guvernului Dăncilă, urmează să intre în dezbatere. Nu au fost în plată niciodată, dar nici nu a fost vreun guvern care să le elimine pur și simplu. Acum este un proiect în Parlament în acest sens. Aceste pensii pot ajunge până la aproape 19.000 lei pentru
18:50
Bani de la Guvern: Peste 2,4 miliarde lei pentru investiții locale și 188 de milioane lei pentru instituții culturale
Guvernul aprobă suplimentarea din Fondul de Rezervă Bugetară cu peste 2,4 miliarde de lei pentru plata facturilor generate de programele de investiții aflate în derulare și, de asemenea, alocarea a 188 de milioane de lei epntru instituțiile publice de spectacole. Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării cu peste 2,4 miliarde de lei din Fondul de
18:50
Victor Negrescu anunță la „Puterea Știrilor" că va fi raportor pentru bugetul agriculturii în Parlamentul European
Europarlamentarul PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat în exclusivitate, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg, că urmează să fie desemnat raportor al Parlamentului European pentru bugetul destinat agriculturii și dezvoltării rurale. Anunțul vine într-un context tensionat, marcat de nemulțumirile fermierilor europeni și de
18:50
VIDEO Andi Cristea avertizează: „Inteligența artificială va crea inegalități fără precedent". Sfaturi pentru români
Inteligența artificială va înlocui o parte semnificativă a locurilor de muncă și va accentua inegalitățile sociale și profesionale, iar adaptarea continuă este singura soluție reală pentru menținerea relevanței pe piața muncii, a avertizat Andi Cristea, europarlamentar PSD, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg. Întrebat ce pot face
17:40
ANAR: UE nu a transmis României nicio instrucţiune privind demolarea barajelor sau golirea acumulărilor importante
Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR) precizează, în contextul unor informaţii care circulă în spaţiul public, că Uniunea Europeană nu a emis şi nu a transmis României nicio instrucţiune sau obligaţie privind demolarea sau dezafectarea barajelor ori golirea acumulărilor importante de pe teritoriul naţional. Aceeaşi sursă menţionează că deciziile privind conservarea, modernizarea sau dezafectarea barajelor se
17:40
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat
Clădirea Palatului Parlamentului ar urma să fie scutită de plata impozitului pe clădiri pentru spațiile aflate în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului, utilizate conform destinației aprobate de birourile permanente ale celor două Camere. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, miercuri, 17 decembrie, de Senat. Proiectul a fost votat cu 77
17:40
Guvernul adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80%
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de Guvern, în cadrul căreia va fi adoptată Ordonanța de Urgență care va conduce la creșterea cu până la 80% a impozitelor și taxelor pe mașini sau locuințe. În termen de 3 zile de la adoptarea OUG, fiecare primărie va comunica organelor fiscale competente valoarea noilor impozite,
17:40
VIDEO Negrescu: Bolile cardiovasculare ucid 1,7 milioane de europeni pe an și adâncesc inegalitățile dintre state
Europarlamentarul Victor Negrescu a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra impactului major al bolilor cardiovasculare în Uniunea Europeană și asupra diferențelor uriașe dintre statele membre în ceea ce privește prevenția și tratamentul acestora. „Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Uniunea Europeană. 1,7 milioane de oameni mor în fiecare an. Vorbim de aproape
17:40
Parlamentul European adoptă, cu o largă majoritate, abandonarea gazelor naturale ruseşti în toamna lui 2027
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană – începând din toamna lui 2027 cel mai târziu -, cu scopul de a priva Rusia de resurse ale finanţării Războiului din Ucraina, relatează AFP. Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate acest
17:40
PSnews la Strasbourg / VIDEO / Daniel Buda: Statele UE trebuie să controleze strict calitatea produselor din Mercosur
Europarlamentarul Daniel Buda a vorbit despre provocările și oportunitățile generate de un posibil acord comercial între Uniunea Europeană și Mercosur, subliniind că deschiderea piețelor trebuie să meargă mână în mână cu protejarea fermierilor europeni și a consumatorilor. Într-o declarație pentru PSnews, Daniel Buda a atras atenția că responsabilitatea privind verificarea calității produselor agricole care intră
Acum 12 ore
16:40
Vești bune pentru studenți: Comisia Europeană sprijină acordarea a 40.000 de burse sociale în România
Comisia Europeană sprijină acordarea burselor sociale pentru 40.000 de studenţi din România prin Fondul Social European Plus, coordonat la nivel european de Roxana Mînzatu, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire. Comisia Europeană susţine propunerea României de a utiliza Fondul Social European Plus (FSE+), prin
16:40
Misiune încheiată la Zalău, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, cu ocazia deschiderii circulației pe Centura Zalău. Lucrările au fost finalizate, iar de la această oră se circulă pe Varianta Ocolitoare (VO) a municipiului Zalău. Este momentul pe care îl așteptau atât locuitorii, cât și transportatorii: traficul de tranzit (în special cel greu)
16:40
Cu tractoarele la Parlamentul European. Fermierii francezi protestează la Strasbourg împotriva pactului Mercosur – UE
Franța este afectată de ample proteste ale fermierilor împotriva acordului Mercosur – UE, printre care unul – chiar în fața Parlamentului European din Strasbourg. Ei consideră că pactul Mercosur este o „concurență neloială legalizată" și cer amânarea acordului până anul viitor, în speranța că vor obține „garanții solide" pentru agricultura europeană. „Agricultura nu este o
16:40
PS News la Strasburg – Folosirea activelor rusești în reconstrucția Ucrainei: Atractivă politic, periculoasă juridic
După ani de împrumuturi, garanții și granturi pentru Kiev, Uniunea Europeană caută soluții pentru a finanța în continuare Ucraina și reconstrucția sa. Victor Negrescu explică, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor transmisă din studioul Parlamentului European, faptul că opțiunea folosirii activelor rusești înghețate este atractivă politic, dar riscă să devină un bumerang, dacă nu are
16:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că ur
16:40
Societatea Națională de Medicină a Familiei (SNMF) anunță că Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat debutul sezonului gripal în România și face un apel către populație să se adreseze medicilor de familie pentru vaccinarea antigripală anuală. Avertismentul vine în contextul creșterii rapide a numărului de îmbolnăviri, în prima săptămână din decembrie fiind raportate […] Articolul Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal apare prima dată în PS News.
16:40
Câți magistraţi vor fi prezenţi la întâlnirea cu preşedintele, din 22 decembrie. Anunțul lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere. Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie […] Articolul Câți magistraţi vor fi prezenţi la întâlnirea cu preşedintele, din 22 decembrie. Anunțul lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
16:40
Ministerul Finanțelor alocă 3,8 miliarde lei pentru investiții publice. Transporturile, agricultura și sănătatea primesc fonduri. În plus, prin redistribuiri directe operate de Ministerul Finanțelor, doar în ultima săptămână au fost alocate peste 1,35 miliarde către Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și altor autorități de management ale fondurilor europene care finanțează proiecte din domeniul dezvoltării regionale. De […] Articolul Nazare dezvăluie planul pentru 3,8 miliarde lei. Ce sectoare primesc bani apare prima dată în PS News.
15:40
Ministrul Radu Miruță, amendat „pe persoană fizică” de AMEPIP. Care e suma pe care trebuie să o plătească # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului și ministru interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat miercuri, pe contul său de Facebook, că a primit „pe persoană fizică” o amendă de 15.000 lei din partea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pe care intenţionează să o conteste. „Următoarea etapă a absurdului: astăzi […] Articolul Ministrul Radu Miruță, amendat „pe persoană fizică” de AMEPIP. Care e suma pe care trebuie să o plătească apare prima dată în PS News.
15:40
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe # PSNews.ro
Cedric Lodge, fostul director al morgii Facultății de Medicină Harvard, a fost condamnat pentru trafic de organe, punând capăt scandalului care a afectat prestigioasa universitate americană. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a primit o sentință de opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane. Decizia a fost anunțată marți […] Articolul Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe apare prima dată în PS News.
15:30
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că bugetul pe 2026 va fi construit pe reducerea deficitului bugetar, cu ținta de a ajunge la 6,4% anul viitor și la 3% din PIB până în 2030. „Toate guvernele care vor veni în anii următori vor trebui să respecte o […] Articolul Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit apare prima dată în PS News.
15:30
VIDEO Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de dialog în coaliție și că, în ceea ce privește declarațiile politice, s-a exagerat foarte mult. Șeful statului a fost întrebat dacă este momentul ca Legile Justiției se fie rediscutate având în vedere modul în care funcționează coaliția de guvernare. „Eu cred că atunci când societatea conștientizează o problemă, […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice apare prima dată în PS News.
15:20
Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, în arest preventiv pentru 30 de zile # PSNews.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, conform unor surse judiciare. Decizia aparține Tribunalului București. Aceeași măsură a fost luat și pentru omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Procurorii DNA au făcut marți percheziții într-un dosar ce ar viza fapte de dare de mită și complicitate la […] Articolul Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR # PSNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, înainte de ședința coaliției, că subiectul creșterii taxelor locale și al distribuirii veniturilor către autoritățile locale trebuie tranșat pe baza datelor financiare, în contextul pregătirii cadrului fiscal pentru anul viitor. Întrebat când se va regla în coaliție chestiunea legată de taxele locale, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a spus anterior, într-o […] Articolul VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR apare prima dată în PS News.
14:50
Schimbare majoră: Universitățile vor asigura 75% din stagiile de practică ale studenților. Legea merge la promulgare # PSNews.ro
Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de cameră decizională, iniţiativa legislativă USR prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75%. Inițiativa a fost adoptată cu 107 voturi ”pentru” 4 voturi ”împotrivă” şi 6 abţineri. Noua lege reprezintă „un pas important în consolidarea legăturii dintre educaţia universitară şi cerinţele […] Articolul Schimbare majoră: Universitățile vor asigura 75% din stagiile de practică ale studenților. Legea merge la promulgare apare prima dată în PS News.
14:40
PS News la Strasbourg/Negrescu: „Garanțiile de securitate ne privesc direct, de la Marea Neagră la flancul estic” # PSNews.ro
Negocierile de la Berlin dintre americani și ucraineni deschid un scenariu sensibil: Kievul acceptă să renunțe la obiectivul aderării la NATO, în schimbul unor garanții de securitate solide. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor difuzată de la Strasbourg, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, avertizează că felul în care va fi scris acest compromis privește direct […] Articolul PS News la Strasbourg/Negrescu: „Garanțiile de securitate ne privesc direct, de la Marea Neagră la flancul estic” apare prima dată în PS News.
14:40
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace # PSNews.ro
Statele Unite se pregătesc să impună o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei, în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge un posibil acord de pace cu Ucraina, potrivit unor surse citate de Bloomberg. SUA ia în considerare opțiuni precum „vizarea navelor din așa-numita flotă […] Articolul Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace apare prima dată în PS News.
14:40
Misterul căsătoriei lui Bolojan a fost elucidat: Premierul a ținut să se afle chiar de la el # PSNews.ro
Uneori afli lucruri noi despre tine, spune Ilie Bolojan, întrebat, miercuri, dacă s-a căsătorit. Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, la Digi FM, dacă s-a căsătorit înaintea lui Nicușor Dan, după ce presa din România a scris că premierul s-a căsătorit. „Uneori afli din presa din România lucruri noi despre tine. Nu este real, dar […] Articolul Misterul căsătoriei lui Bolojan a fost elucidat: Premierul a ținut să se afle chiar de la el apare prima dată în PS News.
14:40
STENOGRAME halucinante din dosarul fostului ministru Cuc. Șpaga de la RAR, negociată pe butoane de telecomandă # PSNews.ro
Dosarul DNA în care procurorii solicită arestarea fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și a omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe include mai multe interceptări ambientale realizate în restaurante și alte locații, în care se discută despre șpaga din contractul RAR. Conform documentelor din dosar, mita ar fi fost stabilită la 6% din valoarea unui […] Articolul STENOGRAME halucinante din dosarul fostului ministru Cuc. Șpaga de la RAR, negociată pe butoane de telecomandă apare prima dată în PS News.
14:20
Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei # PSNews.ro
Camera Deputaților, care este for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului. S-au înregistrat 173 voturi „pentru” și 101 „împotrivă”. […] Articolul Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei apare prima dată în PS News.
14:20
PREMIERĂ: Prima analiza completă a pensiilor MAI: 39 de oameni primesc lunar între 20.001 lei şi 25.000 de lei # PSNews.ro
Aproape 36.000 de angajați din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au încasat, în octombrie 2025, pensii de serviciu nete între 5.001 și 7.000 de lei, în timp ce aproape 30.000 au primit pensii între 3.001 și 5.000 de lei. Aceasta este prima analiză detaliată a pensiilor de serviciu efectiv plătite de MAI, care prezintă distribuția […] Articolul PREMIERĂ: Prima analiza completă a pensiilor MAI: 39 de oameni primesc lunar între 20.001 lei şi 25.000 de lei apare prima dată în PS News.
14:20
În direct la DigiFM, premierul Ilie Bolojan a evidențiat necesitatea eliminării prescripției pentru faptele de corupție gravă și a reducerii duratei proceselor. Miercuri, 17 decembrie, premierul Ilie Bolojan a vorbit în direct la DigiFM despre problema prescripției și durata excesivă a proceselor penale, în special în materia faptelor grave de corupție, care reprezintă un subiect de […] Articolul Premierul Bolojan susține scoaterea prescrierii în dosarele de corupție grave apare prima dată în PS News.
14:20
Confederaţiile sindicale protestează joi la Cotroceni. Se cere medierea preşedintelui în conflictul cu Guvernul # PSNews.ro
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN anunţă organizarea unei manifestaţii publice joi, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă […] Articolul Confederaţiile sindicale protestează joi la Cotroceni. Se cere medierea preşedintelui în conflictul cu Guvernul apare prima dată în PS News.
14:20
Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii # PSNews.ro
Senatul a modificat miercuri Legea pensiilor private, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional. Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, în forma iniţială, principala […] Articolul Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii apare prima dată în PS News.
13:30
Guvernul analizează două opțiuni privind impozitul pe cifra de afaceri şi majorarea salariului minim # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis miercuri reprezentanților investitorilor străini în România scenariile de lucru pentru mediul economic anul viitor. Bolojan a menționat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opțiuni, potrivit unui comunicat. Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu […] Articolul Guvernul analizează două opțiuni privind impozitul pe cifra de afaceri şi majorarea salariului minim apare prima dată în PS News.
13:30
Proiect PNL depus de Alina Gorghiu în Parlament: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere e violenţă economică # PSNews.ro
Deputatul PNL ALina Gorgiu anunţă miercuri că a depus în Parlament un proiect de lege care modifică art. 378 din Codul penal, în sensul eliminării plângerii prealabile pentru infracţiunea de abandon de familie, astfel încât acţiunea penală să se pună din oficiu, ca expresie a responsabilităţii statului de a proteja copiii şi persoanele vulnerabile. ”Neplata […] Articolul Proiect PNL depus de Alina Gorghiu în Parlament: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere e violenţă economică apare prima dată în PS News.
13:20
Fost ministru al Muncii, săgeți către llie Bolojan: ‘Majorarea salariului minim e obligatorie. Nu vă jucați cu focul!’ # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi spune că premierul Ilie Bolojan este obligat să majoreze salariul minim conform legislaţiei în vigoare, prin urmare opiniile sale pe acest subiect sunt irelevante în faţa obligaţiei legale, potrivit unei postări pe pagina sa de socializare. „Pe legislaţia în vigoare, domnul prim-ministru Bolojan este obligat să majoreze salariul minim! Aşadar, opiniile […] Articolul Fost ministru al Muncii, săgeți către llie Bolojan: ‘Majorarea salariului minim e obligatorie. Nu vă jucați cu focul!’ apare prima dată în PS News.
13:20
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar # PSNews.ro
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat marţi de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deşi nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege. Decizia nu este însă definitivă. Curtea de Apel Bucureşti, instanţa […] Articolul Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar apare prima dată în PS News.
13:20
Orașul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. S-a dezvoltat enorm în ultimul deceniu # PSNews.ro
Un mic oraș din nordul extrem al Moldovei este una dintre puținele localități din România care are drumurile asfaltate în proporție de sută la sută. Este vorba despre Săveni, orașul care în ultimul deceniu a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă cu ajutorul fondurilor europene și guvernamentale, notează Adevărul. Este foarte greu de găsit o așezare urbană […] Articolul Orașul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. S-a dezvoltat enorm în ultimul deceniu apare prima dată în PS News.
13:20
Senator PNL: Am votat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului de lemn prin portiţe din lege # PSNews.ro
Senatorul PNL Glad Varga anunţă miercuri că a votat în Senat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului mascat de lemn prin portiţe din lege. Legea introduce un management bazat pe competenţă şi performanţă în Romsilva şi în Ocoalele Silvice. ”Pădurile României sunt ale românilor, nu ale nimănui pe viaţă. De […] Articolul Senator PNL: Am votat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului de lemn prin portiţe din lege apare prima dată în PS News.
13:20
Structurile administrative domină Ministerul Apărării Naționale, în timp ce efectivele de luptă rămân limitate # PSNews.ro
Personalul Ministerului Apărării Naţionale ar trebui să se împartă în două categorii: cei care luptă şi cei care îi sprijină pe primii. În Ministerul Apărării Naţionale există structuri administrative care s-au mărit exagerat în ultimii 20 de ani, unele noi au fost înfiinţate, încât s-a ajuns ca numărul militarilor care ar intra în tranşee să […] Articolul Structurile administrative domină Ministerul Apărării Naționale, în timp ce efectivele de luptă rămân limitate apare prima dată în PS News.
13:20
Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit” # PSNews.ro
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a vorbit despre schimbarea de direcție venită din Statele Unite și despre felul în care aceasta afectează Europa. Discuția a pornit de la noua strategie de securitate americană și de la ideea revenirii la statele-națiune. Victor Ponta: „Noi am rămas […] Articolul Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit” apare prima dată în PS News.
