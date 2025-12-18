Preşedintele SUA va susţine un discurs la Casa Albă despre primul său an în funcţie

10:50

Persoanele fizice se pot înscrie, începând de astăzi, de la ora 10:00, într-o nouă sesiune a programului național Rabla, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Acesta se va desfășura până pe 31 decembrie 2025 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Bugetele alocate depășesc 20 de milioane de lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare […]