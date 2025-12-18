Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, revelații
Newsweek.ro, 18 decembrie 2025 07:20
Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, rev...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
07:40
Afirmații false despre vitamina D. Cât de importantă este pentru organism și cum o asimilăm? # Newsweek.ro
Vitamina D este considerată un panaceu de către unii influenceri. Chiar dacă medicii recomandă supli...
Acum 10 minute
07:30
Proiectul „Centura Verde” a Europei: un paradis natural pentru urși, râși și alte specii pe cale de dispariție # Newsweek.ro
De la Capul Nord până la Marea Adriatică: „Centura Verde” a Europei conectează 24 de țări - și oferă...
Acum 30 minute
07:20
Nu cumpăra bradul înainte să vezi aceste 5 sfaturi esențiale – atenție la panglică! Ce informații are eticheta # Newsweek.ro
Experții oferă cinci sfaturi valoroase pentru a cumpăra cel mai ecologic brad de Crăciun. Atenție, s...
07:20
Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, revelații # Newsweek.ro
Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, rev...
Acum 2 ore
06:40
EXCLUSIV Ce articole din legea pensiilor au contestat pensionarii la CCR? Sunt sute de cazuri. Care e stadiul? # Newsweek.ro
O serie de articole din legea pensiilor au ajuns pe masa Curții Constituționale a României. Judecăto...
Acum 12 ore
22:00
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald T...
21:40
Hackerii au furat informații despre cei care intrau pe site-uri de filme pentru adulți. Vă știm obiceiurile # Newsweek.ro
O bandă notorie de hackeri susține că a obținut acces la numele, locația și obiceiurile de vizionare...
21:20
Premiile Oscar vor fi difuzate, începând din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost făcut miercuri de Acad...
21:10
Sistemul de rachete Patriot al SUA, activat acum la 360 de grade, în orice direcție. Ce variantă are România # Newsweek.ro
Apărarea „over-the-shoulder” este o nouă capacitate Patriot, care permite interceptorilor să angajez...
20:50
„Marțea Neagră” a Mediului. Comisia UE intenționează să elimine reaprobările periodice pentru pesticide # Newsweek.ro
Trei eșecuri masive în ceea ce privește protecția climei în Europa, marți (16 decembrie), au provoca...
20:40
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles, care a deținut mai multe case în România # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles, care a deținut mai multe case în România...
20:30
Cine sunt cei 1.200.000 români care vor lua 175 lei net în plus la salariu de luna viitoare. Ce lucrează? # Newsweek.ro
Veste bună pentru peste 1.200.000 de români. Ei vor lua 175 de lei net (în mână) de la 1 ianuarie 20...
20:10
Purtarea zilnică a căciulii poate împiedica părul să respire și poate favoriza acumularea de sebum ș...
19:50
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu menținut sub control judiciar pentru propagandă legionară # Newsweek.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce Trib...
19:30
Unul dintre cei mai bogați ucraineni, Rinat Akhmetov, își extinde imperiul în România. Cumpără o fabrică # Newsweek.ro
Metinvest a finalizat achiziţia companiei din Iaşi ArcelorMittal Tubular Products Iaşi, pe 16 decemb...
19:20
Lovitură pentru ajutoarele sociale în Germania: venitul minim dispare. Cum sunt afectați românii din diaspora? # Newsweek.ro
Germania renunță la venitul minim garantat și introduce reguli mai dure pentru ajutoarele sociale, o...
19:10
Putin, amenințător. Până la sfârșitul anului, rachetele nucleare Oreșnik vor putea lovi capitalele Europei # Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat, în timpul discursului său la ședința anuală a Ministerului Apărării, că R...
19:00
Acord în coaliție pe măsurile fiscale. Cât va fi salariul minim în 2026? Vor fi tăieri în administrație # Newsweek.ro
Coaliția de guvernare a căzut de acord pe unele măsuri fiscale. De anul viitor va crește salariul mi...
18:50
Finanţare guvernamentală de 200 de milioane de lei pentru teatre şi filarmonici din 48 de localităţi # Newsweek.ro
Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, aproape 200 de mi...
18:40
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor impo...
Acum 24 ore
18:20
Marina Suediei avertizează că petrolierele sancționate ale Rusiei au militari la bord. Risc de conflict # Newsweek.ro
Marina suedeză a înregistrat prezența personalului militar rus la bordul unor petroliere ale „flote ...
18:20
Horoscopul din ianuarie 2026 deschide anul ca o ușă cosmică, invitându-te să te oprești, să respiri ...
18:00
Guvernul alocă 2,5 miliarde de lei pentru plata arieratelor şi continuarea investiţiilor publice # Newsweek.ro
Guvernul a anunțat miercuri că a aprobat o Hotărâre de Urgență prin care Ministerul Finanțelor alocă...
18:00
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Este una dintre zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăci...
17:50
În timp ce președintele Donald Trump începea represiunea împotriva criminalității în Washington, D.C...
17:40
Premierul Ilie Bolojan: Impozitele pe proprietate trebuiau majorate de acum trei ani, conform PNRR # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu t...
17:30
Renaște mașina românească ARO? A fost înregistrat modelul e-ARO 25, prototipul costă 12-14 milioane € # Newsweek.ro
Marca românească de mașini de teren ARO ar putea să renască. La OSIM, a fost înregistrat numele mode...
17:20
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că implicarea politicului ...
17:00
Nazare anunță alocarea a 3,8 miliarde lei: transporturile, agricultura și sănătatea primesc fonduri # Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor va aloca 3,8 miliarde lei pentru investiții publice. O parte din bani, aproape...
16:50
Cea mai lungă telecabină din Europa a fost inaugurată la Paris, la 17 ani de la inițierea proiectulu...
16:40
Fabrica de țevi structurale sudate din Iași, aflată pe pierdere, cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina # Newsweek.ro
Fabrica de țevi structurale sudate ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta Tepro SA, aflată pe pi...
16:30
China respinge folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina: Beijingul critică sancțiunile unilaterale # Newsweek.ro
China s-a pronunțat împotriva folosirii activelor rusești înghețate pentru Ucraina. Beijingul critic...
16:20
MApN a cerut Parlamentului aprobarea pentru Acordul-cadru de instruire a piloților de F-16. Cât costă # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a solicitat, marți, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru s...
16:20
Până în 2040, lumea ar putea pierde 3.000 de ghețari pe an, chiar și cu reducerea emisiilor # Newsweek.ro
Lumea ar putea pierde până la 3.000 de ghețari pe an până în 2040, chiar dacă țările își reduc emisi...
16:10
Se schimbă regulile de obținere a avizului pentru securitate la incendiu a clădirilor. Pompierii explică # Newsweek.ro
Regulile de obținere a avizului pentru securitate la incendiu a clădirilor se schimbă.
16:00
Răzvan Cuc arestat: A făcut dreptul la privat, pus de Dragnea șef la Transporturi. Exmatriculat de la doctorat # Newsweek.ro
Răzavan Cuc a fost ministru al Transporturilor în 2 rânduri deși el este paralel cu domeniu. Răzvan ...
15:50
„Dosarul electronic” a crescut de 130 de ori, alfabetizarea digitală a clienților justiției a rămas ca acum 20 # Newsweek.ro
Pandemia și frecventele proteste ale grefierilor ori magistraților au reprezentat „motoarele” trecer...
15:20
China vrea cel mai puternic sistem hidroenergetic din lume în Himalaya. Costă 168.000.000.000$ # Newsweek.ro
La sute de kilometri de coasta populată a Chinei, o curbă bruscă a unui râu himalayan îndepărtat est...
15:10
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a vorbit pentru prima oară despre pensiile militare și a anunțat că...
15:00
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv # Newsweek.ro
Fostul ministru al transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătășin Bușe au primit ma...
14:40
Firma Rustrans SRL din Bacău, controlată de controversatul om de afaceri Viorel Rusu, a cerut instan...
14:30
Cum spălau banii membri unei rețele de crimă organizată. Instituții publice, implicate în sistem # Newsweek.ro
Cinci persoane sunt suspectate că au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate orga...
14:20
Bolojan, despre Predoiu: Nu pot să judec un ministru pentru gestionarea unui sistem unde nu mai are răspundere # Newsweek.ro
Bolojan a spus, la Digi FM, despre o demitere a lui Cătălin Predoiu, că nu poate să judece un minist...
14:00
Europa, la răscruce de drumuri. Democrație vs extremism. Cum riscă Trump să divizeze Uniunea Europeană # Newsweek.ro
Summitul liderilor UE de joi, de la Bruxelles, are loc sub o presiune fără precedent din partea SUA,...
13:50
„Război” SUA-China în Grecia. Porturile elene sunt miza majoră. Sute de milioane de euro în joc # Newsweek.ro
Grecia se află din nou la intersecția intereselor concurente ale marilor puteri ale lumii. De data a...
13:40
Criza industriei auto a răzgândit UE. Nu mai interzice total mașinile noi pe benzină și diesel din 2035 # Newsweek.ro
Criza industriei auto din Europa, generată în special de costurile enorme ale electrificării, a răzg...
13:30
Regatul Unit va reintra în programul european de schimburi universitate Erasmus, în 2027 # Newsweek.ro
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxellesul pentru a reintra din 2027 în programul european de s...
13:20
Ilie Bolojan, anunț important despre Justiție: „În fapte de corupție nu ar trebui să existe prescripție” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a dat câteva explicații în legătură cu problemele din Justiție. Premierul a spus că sun...
13:10
Mai multe stagii de practică pentru studenţii din România. Senatul a adoptat inițiativa legislativă # Newsweek.ro
Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi „pentru” 4 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate ...
12:50
Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere este violenţă economică, iar acţiunea penală se va ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.