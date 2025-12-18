Casa Albă, noul front de atac al lui Trump
Cotidianul de Hunedoara, 18 decembrie 2025 07:20
Casa Albă devine scena unui spectacol politic neobișnuit. Trump își atacă predecesorii nu prin discursuri, ci prin decorul Casei Albe. The post Casa Albă, noul front de atac al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
07:20
Acum 2 ore
06:20
Cât cheltuiesc companiile de stat cu salariile șefilor. Președintele e în top doar pe hârtie # Cotidianul de Hunedoara
Șefii celor mai profitabile companii de stat au salarii de peste 20.000 de euro pe lună. Chiar și de zece ori mai mari decât președintele. The post Cât cheltuiesc companiile de stat cu salariile șefilor. Președintele e în top doar pe hârtie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:30
Ce spune Fritz despre partenerii din coaliție: Rețele de interese care luptă pentru privilegii # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Dominic Fritz, președintele USR, a descris care este starea actuală din coaliția de guvernare. The post Ce spune Fritz despre partenerii din coaliție: Rețele de interese care luptă pentru privilegii appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Kovesi critică lipsa de reacție a autorităților române după difuzarea documentarului Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Invitată în cadrul unui podcast, Laura Codruța Kovesi și-a exprimat opinia în legătură cu documentarul Recorder. The post Kovesi critică lipsa de reacție a autorităților române după difuzarea documentarului Recorder appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Laura Codruța Koveși, șefa Parchetului European, a vorbit într-un podcast despre starea Justiției românești. The post Avertismentul lui Kovesi: România, un hub al infracționalității cu TVA appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Jurnaliștii Recorder au arătat întregii țări partea întunecată a Justiției. Astăzi se împlinesc șase zile de când oamenii ies în stradă și cer Guvernului condus de Ilie Bolojan reformarea întregului sistem judiciar. The post „Bolojan, te sună România!” – A șasea zi în stradă pentru Justiție appeared first on Cotidianul RO.
19:30
CNA despre atacurile asupra jurnaliștilor Recorder: Acționăm în limita competenței noastre # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe ONG-uri, dar și jurnaliști, au cerut Consiliului Național al Audiovizualului să ia măsuri față de atitudinea unor emisiuni în care redacția Recorder a fost atacată ca urmare a difuzării documentarului „Justiție capturată”. The post CNA despre atacurile asupra jurnaliștilor Recorder: Acționăm în limita competenței noastre appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:40
Coaliția a bătut palma. Tăieri în administrație, concesii pentru PSD, impozitul pe firme scade # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția de guvernare a decis miercuri seara ca salariul minim să crească la suma de 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. The post Coaliția a bătut palma. Tăieri în administrație, concesii pentru PSD, impozitul pe firme scade appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Nicușor Dan, primit de Regele Charles la Buckingham – Corespondență de la Londra # Cotidianul de Hunedoara
Doar Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu au mai fost primiți de monarhii britanici. The post Nicușor Dan, primit de Regele Charles la Buckingham – Corespondență de la Londra appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Cătălin Mîndroc, cumnatul unui mogul media, secretar al Comisiei de Apărare # Cotidianul de Hunedoara
Comisia de Apărare din Camera Deputaților este condusă de social-democratul Mihai Weber, care a făcut obiectul unei anchete a jurnaliștilor de la Snoop.ro privind utilizarea unui autoturism de lux ce nu apărea în declarația sa de avere. The post Cătălin Mîndroc, cumnatul unui mogul media, secretar al Comisiei de Apărare appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Gabriel Liiceanu, Thierry Wolton și Ioan Stanomir au dezbătut despre cum a ajuns România să vorbească despre regretul pentru Ceaușescu și ce fel de lustrație mai e posibilă. The post Metodele prin care Iliescu și grupul său au deturnat țara, până azi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Jurnalistul insistă și spune că aceste aspecte nu țin de viața privată și că e importantă transparența când vine vorba de resursele statului. The post Premierul Bolojan lămurește cum stă cu însurătoarea appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Nu există o listă impusă de Uniunea Europeană cu baraje din România care ar trebui dezafectate, susțin reprezentanții Apelor Române The post Apele Române: UE nu a impus României demolarea unor baraje appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Sute de fermieri francezi, dar și belgieni, italieni sau spanioli protestează nemulțumiți de acordul cu Mercosur. The post Protest la Strasbourg din cauza acordului Mercosur (VIDEO) appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Nicușor Dan, la întrebarea Cotidianul: Sunt probleme mari, mai ales la Inspecția Judiciară – Corespondență de la Londra # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Elena Crângașu l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită la Londra, dacă se impun demisiile lui Cătălin Predoiu, Liei Savonea și Marius Voineag, după dezvăluirile Recorder. Președintele a spus că sunt probleme mari în Justiție, mai ales la Inspecția Judiciară. Nu a vrut să pună un diagnostic mai amănunțit însă. The post Nicușor Dan, la întrebarea Cotidianul: Sunt probleme mari, mai ales la Inspecția Judiciară – Corespondență de la Londra appeared first on Cotidianul RO.
15:50
„Cu ce este mai bună conducerea USR de acuma, cu dosare în instanță, care vrea schimbarea legilor justiției, cu Liviu Dragnea, care a încercat același lucru?”, spune miercuri liderul PSD. The post Grindeanu compară conducerea USR cu epoca Dragnea: Încearcă același lucru appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Putin: „porcii europeni” s-au alăturat imediat muncii administrației americane anterioare sperând să profite de prăbușirea țării noastre The post Putin i-a numit pe politicienii europeni porci appeared first on Cotidianul RO.
15:40
În luna iunie, Parlamentul României a actualizat legislația existentă care interzice celebrarea liderilor sau a imaginii fasciste, la propunerea deputatului Silviu Vexler. The post Vexler a rupt o poză cu Iorga și Eminescu! appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Un număr de 24 de persoane sunt programate să depună jurământul joi, de la ora 14.00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. The post Dominic Fritz depune jurământul de credință appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Comandamentul European al Armatei SUA va fi degradat și topit într-o structură mai amplă, arată un plan de reformă a Pentagonului, potrivit The Washington Post The post Restructurare la Pentagon – o nouă veste proastă pentru Europa appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Toate ipotezele rămân deschise până la aflarea rezultatelor finale ale expertizelor medico-legale, care vor putea clarifica circumstanțele morții Rodicăi Stănoiu. The post Bărbatul cu care Rodica Stănoiu ar fi avut o relație se apără appeared first on Cotidianul RO.
14:30
După ani petrecuți în politică și la conducerea Guvernului, Viorica Dăncilă își schimbă direcția. Fosta premieră intră în lumea afacerilor. The post Viorica Dăncilă intră în afaceri appeared first on Cotidianul RO.
14:20
A vrut să repare o situație blocată de ani de zile, dar s-a trezit amendat. Radu Miruță povestește cum s-a întors legea împotriva lui. The post Ministru amendat cu 15.000 de lei de o altă instituție appeared first on Cotidianul RO.
14:10
E de notorietate printre procurori o afirmație atribuită lui Alex Florența, de dinaintea alegerilor din mai, când procurorul general al României spera să câștige candidatul AUR: „Cu Simion te mai înțelegi, cu Nicușor, exclus”. The post Extremiștii din Justiție appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Potrivit unor surse judiciare, omul de afaceri pe care l-ar fi ajutat Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, ar fi promis că va da mita în rate. The post SURSE Dosarul Cuc: omul de afaceri ar fi promis mita în rate appeared first on Cotidianul RO.
14:00
FCSB și Dinamo nu își vor putea disputa ultimele meciuri din play-off pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională. The post FCSB și Dinamo au interzis pe Arena Națională appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Zetland Capital investeşte preponderent în situaţii în care activele subiacente sunt solide şi strategice, dar unde performanţa este afectată de constrângeri financiare, procese decizionale ineficiente sau lipsa unei perspective integrate asupra portofoliului. The post Zetland Capital, despre valorificarea activelor de infrastructură appeared first on Cotidianul RO.
13:30
INTERVIU Respectul se câștigă prin ceea ce faci, nu prin felul în care arăți # Cotidianul de Hunedoara
Andreea Berecleanu vorbește despre presiunea meseriei, empatie, fake news, echilibru personal și ce nu se vede dincolo de camere. Un dialog despre jurnalism, disciplină și umanitate, dincolo de aparențe. The post INTERVIU Respectul se câștigă prin ceea ce faci, nu prin felul în care arăți appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Decorațiunile luminoase montate pe mașini pot aduce nu doar spiritul Crăciunului, ci și sancțiuni serioase, inclusiv reținerea talonului. The post Șoferii „festivi” intră în vizorul Poliției appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kovesi atrage atenția asupra mafiei chineze din UE și spune că nu intenționează să intre în politică The post Kovesi își apără abordarea „abruptă” în cazul Mogherini appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ilie Bolojan a criticat sistemul de învățământ. Premierul a spus că sistemul de învățământ este decuplat total de ceea ce înseamnă realitatea economică a țării noastre. El a declarat că universitățile și școlile nu se adaptează la nevoile pieței de muncă. Bolojan a spus că pregătirea oferită nu reflectă cerințele reale din economie, scrie News.ro. […] The post Ilie Bolojan critică dur sistemul de învățământ appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Când joaca devine strategie – 32Roșu și EGT Digital își unesc forțele pentru o experiență de cazino next-level # Cotidianul de Hunedoara
32Roșu și EGT Digital demonstrează că viitorul nu este despre cine are cele mai multe jocuri, ci despre cine oferă cele mai relevante și captivante experiențe. The post Când joaca devine strategie – 32Roșu și EGT Digital își unesc forțele pentru o experiență de cazino next-level appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Un fost secretar de stat și mai mulți șefi din ANPC sunt acuzați că au folosit funcțiile pentru interese politice. The post Fost secretar de stat și șefi ANPC, trimiși în judecată appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Bolojan declară război celor care nu muncesc. Câte persoane beneficiază de asistență socială în România # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a anunțat, într-un interviu la Apropo TV, că 950 de mii de persoane primesc indemnizație pentru dizabilități. Premierul se întreabă dacă nu cumva numărul beneficiarilor este exagerat. Cotidianul a obținut cele mai noi date privind sumele cheltuite de România pe asistența socială. The post Bolojan declară război celor care nu muncesc. Câte persoane beneficiază de asistență socială în România appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra # Cotidianul de Hunedoara
Radu Drăguşin a fost operat în februarie pentru o ruptură a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul drept şi a revenit la antrenamentele echipei luna trecută. The post Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Academia a publicat listele scurte pentru Premiile Oscar 2026, cu „Sinners” și „Wicked: For Good” în frunte. Filmul românesc „Jaful secolului” nu a fost selectat. Vezi detalii despre listele scurte și noile categorii introduse anul acesta. The post Au fost anunţate listele scurte la Oscar pentru 12 categorii appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Risipa alimentară a devenit o problemă economică și socială acută. Imediat după 1990 risipa era mult mai mică, însă acum ne apropiem de media UE. The post Produsele alimentare ar putea avea două date de valabilitate appeared first on Cotidianul RO.
12:10
VIDEO INTERVIU Cine e premierul din umbră al AUR? Ce funcție țintește Simion # Cotidianul de Hunedoara
Omul doi din AUR, Petrișor Peiu, îi prevede lui George Simion un viitor de succes și spune că nu va fi dat la o parte de la șefia AUR, pentru că el a creat partidul. În același timp, se vede pe sine premier, după alegerile din 2028. Mai multe declarații despre ce funcție ar putea ocupa Simion, care e relația cu Călin Georgescu și ce rol ar putea avea Anca Alexandrescu în mișcarea suveranistă, în partea a doua a interviului realizat de Sebastian Zachmann și Alina Manolache. The post VIDEO INTERVIU Cine e premierul din umbră al AUR? Ce funcție țintește Simion appeared first on Cotidianul RO.
12:00
După ce un clip fals despre o lovitură de stat în Franţa a devenit viral, Macron acuză Facebook că tolerează dezinformarea şi cere reguli mai stricte pentru mediul online. The post Macron acuză Facebook că nu luptă împotriva dezinformării appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Dezvoltatorii soluţiilor de AI cumpără memorii pentru centrele de date în mari cantităţi, iar producătorii de memorii au anunţat deja că vor fi probleme cu stocurile anul viitor. The post Criza memoriilor va afecta piaţa de smartphone-uri appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ordinul transmis de Vlad, îi aparține lui Nicolae Ceaușescu și a fost transmis către toate structurile aparatului represiv. The post Ordinul lui Ceaușescu din 17 decembrie: „Se lichidează radical” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Protest public. Zeci de jurnaliști și ONG-uri condamnă atacurile la adresa Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii atrag atenția asupra importanței respectării libertății presei și a jurnalismului de investigație în democrație, solicitând intervenția CNA pentru combaterea discursului defăimător și dezinformării mediatice. The post Protest public. Zeci de jurnaliști și ONG-uri condamnă atacurile la adresa Recorder appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Președinta primește onoruri militare chiar în timp ce urcă scara avionului, îmbrăcată simplu, ca un pasager obișnuit. Imaginea iese din tiparele protocolului. The post Imaginea zilei. Maia Sandu, gardă de onoare și avionul de linie appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Primăriile vor fi obligate să stabilească impozitele pentru 2026 până la finalul anului # Cotidianul de Hunedoara
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește miercuri, de la ora 14:00, într-o ședință de guvern extraordinară pentru a adopta acest proiect de ordonanță de urgență (OUG). The post Primăriile vor fi obligate să stabilească impozitele pentru 2026 până la finalul anului appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Zeci de mii de constănțeni sunt afectați de criza din transportul public, chiar în prag de sărbători. The post Criză în transportul public din Constanța appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Pe 19 noiembrie a fost aprobat ca Ordinul ministrului sportului 500/2022. Ordinul a fost emis de Edward Novak și prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile. The post Nicușor Dan explică de ce a atacat Legea Sportului la CCR appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Scandal de proporții! Un profesor universitar a fost arestat după acuzații grave de viol și hărțuire sexuală. The post Profesor universitar, arestat după acuzații grave de viol appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Parteneriatul româno-american intră într-o nouă etapă. FBI și MAI pregătesc proiecte comune pentru combaterea amenințărilor moderne. The post Predoiu, întâlnire cu directorul FBI în SUA appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Mintea vrea schimbare, dar creierul nu cooperează: de ce, uneori, psihoterapia e blocată # Cotidianul de Hunedoara
Psihoterapia lucrează cu gândurile, tiparele mentale și emoțiile conștiente. Dar, în multe situații, cauza reală a suferinței este blocată în straturile inconștiente ale creierului. The post Mintea vrea schimbare, dar creierul nu cooperează: de ce, uneori, psihoterapia e blocată appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Nicușor Dan anunță o discuție amplă despre problemele din justiție, unde vor fi ascultate atât persoanele care semnalează abuzuri, cât și cele care vor să se apere. The post Nicușor Dan: Oamenii din CSM au fost aleși. E ca-n politică appeared first on Cotidianul RO.
