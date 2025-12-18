Liderul USR, Dominic Fritz, va depune jurământul pentru cetăţenie: "Trăiască România, trăiască Europa!"
ObservatorNews, 18 decembrie 2025 08:20
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, va depune joi jurământul de credinţă faţă de România, la mai bine de o lună după ce a anunţat că a trecut proba interviului pentru cetăţenia română. Acesta este ultimul pas în procesul de dobândire a cetăţeniei.
• • •
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul va vota mâine propunerea pentru noul ministru al Apărării Naționale, poziție rămasă vacantă după demisia lui Ionuț Moșteanu la sfârșitul lunii noiembrie. Astăzi este aşteptat să fie făcut public numele noului ministru, despre care Fritz spune că este un politician care cunoaște bine programul SAFE și care are, cităm, "greutate politică".
Pisicile comunitare din Suceava au primit adăposturi pentru iarnă, amplasate la cererea locuitorilor # ObservatorNews
Nu doar copiii primesc daruri de la Moş Crăciun, ci şi animăluţele fără stăpân. Din cauza temperturilor scăzute, în Suceava au fost amplasate căsuţe din lemn pentru pisicile care trăiesc printre blocuri. Locuitorii sunt invitaţi să lase hrană, apă sau, de ce nu, chiar o pătură călduroasăpentru feline.
Restricțiile ar putea fi ridicate la Spitalul de Copii din Iaşi. Nivelul de clor al apei, în limite normale # ObservatorNews
Ultimele probe de apă prelevate de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi arată că valorile clorului se încadrează în limitele normale. Astăzi este așteptat și cel de-al doilea raport, cel privind analizele microbiologice. Dacă valorile vor fi normale s-ar pune capăt unei crize ce a durat aproape o săptămână. Totul, după ce în apa de la terapie intensivă şi oncologie s-a descoperit o bacterie extrem de periculoasă, chiar mortală.
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade # ObservatorNews
Într-un loc de pe Pământ, oamenii înfruntă temperaturi şi de - 45 de grade, aşa că nu e de mirare că este considerat cel mai rece oraş din lume. Este vorba de Iakutsk, aflat în Siberia, Rusia.
Sute de oameni cer reforme urgente în justiție în a şasea seară de protest: "Bolojan, te sună România!" # ObservatorNews
Sute de oameni au protestat din nou în Piața Victoriei, cerând reforme în sistemul de justiție și demisii la vârful instituțiilor. Manifestanții au scandat împotriva corupției şi au cerut demisiile ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, dar şi pe cea a Liei Savonea, şefa Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Ucraina şi extinderea UE, pe agenda discuţiilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri, liderii Uniunii Europene vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. De asemenea, pe ordinea de zi vor fi şi subiecte precum apărarea europeană şi migraţia.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 18 decembrie 2025.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat miercuri că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. "Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare", a mai spus ministrul.
Reacţia lui Zelenski după ameninţările lui Putin: "Va veni rândul altor ţări din Europa" # ObservatorNews
Curg valuri de reacţii după declaraţiile acide ale lui Vladimir Putin, care au aruncat în aer speranţele unui acord de pace cu Ucraina. Zelenski avertizează că Rusia se pregăteşte pentru încă un an de război. Liderul de la Kremlin a ameninţat că îşi va atinge obiectivele pe cale militară, în cazul în care Kievul nu îi satisface toate pretenţiile. În acest timp, presa americană scrie că Donald Trump ar putea sancţiona flota care transportă ilegal petrol rusesc, dacă Putin nu acceptă planul lui de pace.
Loto 6/49. Joi, 18 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 25.600 de castiguri in valoare totala de peste 2,90 milioane de lei.
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 18 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Horoscop 19 decembrie 2025. Zodia care ar putea să îşi găsească sufletul pereche astăzi # ObservatorNews
Horoscop 19 decembrie 2025. Astrologii vin cu veşti bune pentru unii nativi. Dacă unii ar putea astăzi să dea chiar peste persoana potrivită, alţii descoperă noi oportunităţi în carieră.
Programul Auchan de Crăciun 2025 va fi adaptat pentru 24-25 decembrie, cu program redus pe 24 (probabil 10:00-18:00, similar altor ani) și închis pe 25, urmând program normal sau ușor redus pe 26 decembrie.
Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din București și din restul țării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
Estonia a început, săptămâna trecută, construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte a unei ample inițiative de securitate denumite "linia de apărare baltică".
Premiile Oscar se vor muta în online din 2029. YouTube va deține drepturile globale de difuzare # ObservatorNews
Premiile Oscar vor fi difuzate, începând din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost făcut miercuri de Academia de Arte și Științe Cinematografice.
Specia din Veneţia care s-a adaptat în Marea Neagră. Din vară ar putea ajunge în farfuriile de pe litoral # ObservatorNews
La vară vom putea mânca stridii din Marea Neagră. Aduse anul trecut din Veneția, moluștele s-au adaptat, iar rezultatele depășesc așteptările. Cărnoase și gustoase, stridiile româneşti pot concura deja cu cele din Mediterana. Iar succesul experimentului deschide și oportunități economice: investitorii pot înființa propriile ferme de stridii.
Donald Trump îi insultă din nou pe Barack Obama şi Joe Biden. Ce a apărut în Casa Albă # ObservatorNews
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi.
Cei care ajung în weekend-uri la târgul de Crăciun de la Craiova au nevoie de răbdare. În centrul oraşului nu se pot găsi locuri de parcare, în restaurante se intră doar cu rezervare, iar la căsuţele cu mâncare tradiţională cozile sunt interminabile. Există totuşi soluţii pentru cei care vor să scape de înghesuială şi să se bucure de atmosfera magică.
Amenzi de 1.600 de lei pentru maşinile "împodobite". Poliţiştii le consideră periculoase în trafic # ObservatorNews
Nu doar brazii se împodobesc de Crăciun, ci şi maşinile. În Bucureşti, mai mulţi tineri şi-au montat sute de metri de instalații cu beculețe pe caroserii. Deşi, efectul vizual este unul deosebit după lăsarea serii, poliţiştii atrag atenţia că trendul este ilegal și periculos.
Valea Prahovei cedează, bucată cu bucată. Pământul s-a surpat pentru a doua oară în două săptămâni, de data aceasta în dreptul localităţii Cornu. Prefectul de Prahova trăieşte cu teama că tot drumul ar putea fi închis, cu doar câteva zile înainte de vacanţa de iarnă. Şoferii, sătui oricum de nesfârşitele blocaje, merg acum cu teama că drumul se rupe în două sub maşina lor.
Academia de film americană a anunţat listele scurte din care se vor alege finalistele în cursa pentru Oscaruri. Propunerea României pentru categoria cel mai bun film străin, "Jaful secolului", nu a fost inclusă pe lista finalistelor.
Clip fals realizat cu AI despre o lovitură de stat în Franţa. Facebook refuză "să-l dea jos" # ObservatorNews
Furie la Palatul Elysee după ce un clip care anunţa o lovitură de stat în Franţa s-a viralizat online.
Ceauşescu a cerut "lichidarea radicală" a protestatarilor, în 1989. Document publicat în premieră # ObservatorNews
Document-cheie publicat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității la 36 de ani de la Revoluţie. Agenda unui general al Securității arată că Ceaușescu a dat ordin clar pentru a se trage în civili şi pentru a-i lichida pe protestatari. Marţi seară, la Timişoara, oraşul unde a izbucnit scânteia care a adus lumina libertăţii, sute de oameni le-au adus un omagiu eroilor din decembrie 1989.
Putin susţine că va lua teritorii din Ucraina prin diplomaţie sau forţă. Ameninţări la adresa NATO # ObservatorNews
Rusia aruncă în aer speranţele unui acord de pace cu Ucraina. Vladimir Putin a ameninţat că îşi va atinge obiectivele de război pe cale militară, în cazul în care Kievul nu îi satisface toate pretenţiile. Iar ministrul de Externe de la Moscova a vorbit despre o confruntare cu NATO în următorii cinci ani. În acest timp, presa americană scrie că Donald Trump ar putea sancţiona flota care transportă ilegal petrol rusesc, dacă Putin nu acceptă planul lui de pace.
Jucăriile contrafăcute, periculoase pentru copii. Modelul Labubu, printre cele mai copiate # ObservatorNews
De Crăciun, zeci de mii de jucării contrafăcute si toxice ajung la vanzare. Toate imită mărci cunoscute. Specialiștii trag un semnal de alarmă pentru părinți și le recomandă să fie atenți de unde cumpără jucăriile.
Sute de români, "învăţaţi" cum să ia ţeapă. Au plătit cursuri de formare şi au rămas cu banii daţi # ObservatorNews
Sute de români din toată țara au fost păcăliţi cu cursuri de formare pentru diverse meserii. Oamenii au plătit mii de lei pentru o diplomă, doar că ori nu au mai început cursurile, ori nu le-au mai terminat. Deşi există plângeri la Poliţie încă din primăvară, site-ul funcţionează şi acum. Oricum, firma nu are acreditare de la Ministerul Muncii.
Barman din Italia, ucis sub ochii soţiei de un moldovean pe care l-a dat afară din local, acum câteva luni # ObservatorNews
Crimă şocantă în Italia. Un barman a fost ucis de un individ din Republica Moldova chiar în faţa restaurantului în care lucra. Criminalul a a vrut astfel să se răzbune după ce în urmă cu câteva luni a fost evacuat din local pentru că făcea scandal. Arma crimei, un cuţit, a fost recuperată de carabinieri din coşul de gunoi.
Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri" # ObservatorNews
Atenţie călători, linie de tramvai în valuri! Aşa ar trebui să sune anunţul vatmanilor care conduc pe una dintre cele mai circulate trasee din Bucureşti, între Piaţa Unirii şi Rahova. Pământul a cedat pe o porţiune de zeci de metri iar şinele nu mai sunt la acelaşi nivel. Călătorii se tem pentru siguranţa lor şi aşteaptă rezolvarea situaţiei.
Inteligenţa artificială, ajutor la cumpărături. Ce caută românii cu ajutorul AI-ului # ObservatorNews
Inteligenţa artificială devine asistentul nostru de cumpărături. Acum putem întreba robotul virtual ce cadou să cumpărăm, cum să ne aprovizionăm frigiderul în funcţie de buget şi de preferinţe, sau ce cozonac ni se potriveşte pentru masa de Crăciun. De anul viitor, retailerii vor investi semnificativ în inteligenţa artificială pentru a atrage clienţi.
Continuă ancheta în cazul decesului fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Primele verificări indică faptul că moartea ar fi survenit din cauze naturale, însă concluzia finală va veni abia după rezultatele analizelor de laborator. Astăzi, partenerul Rodicăi Stănoiu a mers la Institutul de Medicină Legală.
Un milion de români plătiți cu salariul minim vor avea, din iulie, cu 100 de lei în plus la salariu. Decizia a fost luată în această seară de Coaliția de guvernare. Premierul Bolojan a fost de acord, în contextul în care măsura vine la pachet cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru firme. Guvernanții au stabilit şi că nu vor tăia salariile bugetarilor din administrația centrală, ci vor face reduceri de cheltuieli de 10%.
Înregistrare cu şpaga negociată de fostul ministru Răzvan Cuc. "Să ne vedem undeva, toţi trei" # ObservatorNews
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, şi omul de afaceri Cătălin Buşe au fost astăzi arestaţi preventiv. Cei doi sunt acuzaţi de DNA că au încercat să îl mituiască pe directorul Registrului Auto Român să prelungească un contract în valoare de 23 de milioane de lei. Acesta a ales să colaboreze cu anchetatorii. Exiista inregistrari in care fostul ministru vorbeşte despre un comision de 6%, adică de peste 1,3 milioane de lei.
Preşedintele şi premierul cer modificări în Justiţie. 10.000 de dosare închise în 3 ani prin prescripţie # ObservatorNews
Faptele grave de corupție ar trebui să nu se mai prescrie. Este propunerea făcută azi de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea Legilor Justitiei. Aflat in vizită la Londra, preşedintele Nicusor Dan a vorbit si el despre problemele din sistem. Şeful statului a promis modificări şi a anunţat, citez, că "se vor întâmpla nişte lucruri" în justiţie dar schimbările vor dura.
Prețurile la benzină şi motorină coboară după scumpirile provocate de Lukoil și petrolul Brent # ObservatorNews
După o perioadă cu scumpiri, alimentate inclusiv de incertitudinile legate de situația Lukoil, piața carburanților pare să se mai liniştească. Benzina și motorina s-au ieftinit pentru a opta oară la rând.
Negocierile de la Palatul Victoria s-au încheiat. Cu cât creşte salariul minim şi când # ObservatorNews
Negocierile de la Palatul Victoria s-au încheiat. Surse politice au declarat, pentru Observator, care sunt subiectele pentru care coaliţia a ajuns la consens.
Probele de apă prelevate la Iași, de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", au sosit astăzi, 17 decembrie, iar valorile clorului se încadrează în limitele normale. Joi, 18 decembrie, este așteptat și cel de-al doilea raport, cel privind analizele microbiologice, iar în funcție de rezultate, restricțiile ar putea fi ridicate începând de mâine.
Copil de 10 ani din Iaşi, la spital, după ce a fost lovit de o trotinetă pe trotuar # ObservatorNews
Un copil de 10 an a ajuns la spital, după ce a fost lovit în plin de o trotinetă electrică, în Iaşi. Băiatul se întorcea de la şcoală.
Cât trebuie să plăteşti dacă vrei să urci în siguranţă pe munte: costul minim pentru echipamentul de bază # ObservatorNews
Muntele vine cu multe riscuri, iar îmbrăcămintea greșită poate face diferența dintre o experiență frumoasă și una periculoasă.
Viktor Orban i-a scris lui Putin să îl întrebe dacă va pedepsi Ungaria în scandalul activelor ruseşti # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că l-a întrebat pe liderul Rusiei, Vladimir Putin, care ar fi reacția Moscovei la o posibilă decizie a UE de a utiliza activele rusești și că a primit asigurări că Federația Rusă va lua în considerare obiecţia Ungariei în această privință.
Cum va fi vremea de Crăciun. Ce e inversiunea termică şi cum se va manifesta pe final de an # ObservatorNews
Dacă ai senzaţia că nu mai înţelegi nimic din ce se întâmplă cu vremea, ei bine suntem mai mulţi în categoria asta. Este atât de atipică, încât şi meteorologilor le vine greu să calculeze prognoze. Astăzi de exemplu, în timp ce în multe oraşe s-au înregistrat temperaturi cu minus, pe crestele munţilor, valorile au fost chiar şi peste10 grade. Total invers faţă de cum este în mod normal - cu cât e mai mare altitudinea, cu atât devine mai frig. Bine, o explicaţie ştiinţifică există şi se numeşte inversiune termică.
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit miercuri, de Regele Charles, la Palatul Buckingham.
Salariile şi taxele românilor, în negocierile coaliţiei. Care sunt variantele luate în calcul # ObservatorNews
E greu să pui la masă patru partide politice, cu ideologii şi mai ales cu interese diferite, şi să te aştepţi să se înţeleagă cu vorba frumoasă, dar nici haosul din coliţia de acum nu are cum să ducă la măsuri sănătoase.
Viktor Orban: Putin va ține cont de poziția fiecărei țări privind folosirea activelor ruseşti îngheţate # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că l-a întrebat pe liderul Rusiei, Vladimir Putin, care ar fi reacția Moscovei la o posibilă decizie a UE de a utiliza activele rusești și că a primit asigurări că Federația Rusă va lua în considerare obiecţia Ungariei în această privință.
Putin: Racheta hipersonică Oreşnik intră în serviciul de luptă. "Ajunge la sediul NATO în 17 minute" # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri la bilanţul anual al ministerului rus al Apărării că sistemul de rachete balistice hipersonice "Oreșnik" va intra în serviciul de luptă până la finalul anului 2025. Poate ajunge la sediul NATO de la Bruxelles în 17 minute, susţin ruşii.
Unde se află cel mai lung drum drept din Europa: nu are nicio curbă pe zeci de kilometri # ObservatorNews
Cel mai lung drum drept din Europa a fost construit în urmă cu aproape două mii de ani. Pe drumul care leagă orașul Roma de sudul Italiei există o porțiune fără nicio curbă pe zeci de kilometri. Tot traseul acoperă aproape 500 de kilometri având pe margine numeroase obiective turistice.
Grindeanu: "Cu ce e mai bun USR care vrea să schimbe legile justiției față de Dragnea care a vrut la fel?" # ObservatorNews
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că deciziile privind faptele de corupție și regimul prescripției trebuie lăsate exclusiv în sarcina magistraților, avertizând că implicarea politicului în modificarea legilor justiției a avut efecte nocive. Liderul social-democrat a criticat tentativele partidelor de a influența acest domeniu, făcând o comparație directă între actuala conducere a USR și fostul lider PSD Liviu Dragnea. Cu ce este mai bună USR care vrea să schimbe legile justiției față de Dragnea
