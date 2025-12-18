Liderul USR, Dominic Fritz, va depune jurământul pentru cetăţenie: "Trăiască România, trăiască Europa!"

18:10

Dacă ai senzaţia că nu mai înţelegi nimic din ce se întâmplă cu vremea, ei bine suntem mai mulţi în categoria asta. Este atât de atipică, încât şi meteorologilor le vine greu să calculeze prognoze. Astăzi de exemplu, în timp ce în multe oraşe s-au înregistrat temperaturi cu minus, pe crestele munţilor, valorile au fost chiar şi peste10 grade. Total invers faţă de cum este în mod normal - cu cât e mai mare altitudinea, cu atât devine mai frig. Bine, o explicaţie ştiinţifică există şi se numeşte inversiune termică.