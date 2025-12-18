Nicușor Dan participă la Consiliul European. Care sunt mizele discuțiilor de la Bruxelles
Digi24.ro, 18 decembrie 2025 08:20
Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană şi migraţia vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

Acum 5 minute
08:40
Despăgubiri cerute ilegal după inundații. Rudele unui primar din Bihor ar fi primit bani, deși nu au fost afectate de revărsarea apelor # Digi24.ro
Rude ale primarului și viceprimarului unei comune din Bihor ar fi primit despăgubiri după inundațiile din urmă cu doi ani, deși nu s-ar fi aflat printre oamenii afectați de revărsarea apelor. Procurorii spun că sumele ar depăși un milion de lei, anunță Digi24.
08:40
Protest la Palatul Cotroceni. Sindicaliști din patru confederații cer medierea Președinției, în contextul politicilor de austeritate # Digi24.ro
Sindicalişti din patru confederaţii protestează, joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze o mediere între Guvern şi partenerii sociali, în contextul nemulţumirilor legate de politicile de austeritate şi de salariul minim pe economie.
Acum 15 minute
08:30
Negocieri Rusia - SUA la Miami. Kirill Dmitriev se întâlnește cu Steve Witkoff și Jared Kushner în weekend # Digi24.ro
Trimisul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, este așteptat să viziteze Miami în acest weekend pentru discuții cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și consilierul și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat un oficial al Casei Albe și o sursă bine informată, relatează Axios.
Acum 30 minute
08:20
08:20
Un accident în care au fost implicate un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz s-a produs joi dimineaţă, în localitatea Iezer, din judeţul Botoşani.
Acum o oră
08:00
Concluziile medicului legist în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale Michele # Digi24.ro
Rob şi Michele Reiner au murit din cauza „multor leziuni provocate de obiecte ascuţite”, potrivit noilor înregistrări ale medicului legist din comitatul Los Angeles, care menţionează cauza decesului.
Acum 2 ore
07:10
Guvernul vrea să aloce 1,5 lei în plus la masa zilnică a elevilor: „E ceva de râs, nici măcar un ziar nu iei de banii ăștia” # Digi24.ro
Guvernul vrea să adauge un leu și jumătate bugetului zilnic de masa calda alocat fiecarui elev. Programul național „Masă sănătoasă” ar urma sa fie extins. Acum, alocă pentru prânzul fiecărui copil 15 lei pe zi. Toata lumea se plânge ca sunt bani prea puțini. Și totuși, există școli care se descurcă de minune cu acești bani, mai ales dacă au susținerea primarilor.
07:10
Cel mai poluat oraș din lume, aflat în Europa, a luat măsuri dure: restricții pentru mașini, adunări în aer liber interzise # Digi24.ro
Autorităţile din Sarajevo au emis o avertizare privind calitatea aerului şi au impus miercuri interdicţii în privinţa circulaţiei unor autovehicule şi camioane după ce a fost clasat cel mai poluat oraş din lume în cele două seri precedente, conform clasamentului realizat de compania elveţiană pentru monitorizarea calităţii aerului IQAir.
07:10
Va fi cu adevărat protejată Ucraina de garanțiile de securitate „de tip articolul 5 NATO”? O ecuație cu mai multe necunoscute # Digi24.ro
Pe măsură ce Ucraina renunță la speranța de a adera la NATO în viitorul apropiat, ea caută cea mai bună alternativă: garanții de securitate bazate pe articolul 5 al alianței. Însă nici în acest scenariu Ucraina nu ar avea securitatea cu adevărat garantată, scrie Kyiv Independent, după ce a analizat mai mulți factori în această ecuație și a stat de vorbă cu experți.
07:10
Clădire-simbol din inima Capitalei, în stare jalnică. Din Muzeul Național de Istorie a României mai e deschis doar parterul clădirii # Digi24.ro
Patrimoniu în pericol, dar digitalizat. 24 de milioane de euro au fost investiți în platforma ePatrimoniu, 17 milioane de euro, în eMonumente. Aplicații în care putem afla informații despre patrimoniul României. Între timp, Muzeul Național de Istorie arată ca o clădire părăsită. Doar 20% din spațiu mai poate fi vizitat, iar din lipsa zonelor de depozitare, exponatele au ajuns să fie ținute pe holuri.
07:10
Campanie de intimidare a serviciilor secrete rusești: Politicieni belgieni și șefi din finanțe, vizați în legătură cu activele înghețat # Digi24.ro
Politicieni belgieni și directori de top din sectorul financiar au fost supuși unei campanii de intimidare orchestrate de serviciile de informații rusești, care ar avea drept scop convingerea Belgiei să blocheze utilizarea unor active în valoare de 185 de miliarde de euro destinate sprijinirii Ucrainei, potrivit agențiilor europene de informații.
07:10
Un Crăciun cu austeritate. Prețurile mari, povară grea pentru români în prag de sărbători. Cât costă masa festivă # Digi24.ro
Crăciunul va fi unul auster pentru mulți dintre români, chiar și pentru unii dintre cei care spun că principiul „câte puțin din toate” ghidează lista de cumpărături în acest an. Însă în afara prețurilor mari, care reprezintă o povară de sărbători, pentru unii singurătatea este cea mai grea încercare în această perioadă, anunță Digi24.
07:10
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump # Digi24.ro
Trădarea profundă și flagrantă conținută în noua strategie națională de securitate a administrației Trump, care susține că Europa se află într-un „declin civilizațional” și solicită „cultivarea rezistenței” și stimularea ascensiunii partidelor naționaliste, arată foarte clar că Statele Unite a devenit adversarul Europei. Vestea bună este că, în această luptă, europenii dețin două atuuri cu care ar putea înclina balanța în favoarea lor.
07:10
Piața muncii, schimbată de AI. BNR a estimat impactul inteligenței artificiale în economie: doar 4% dintre joburi, supuse riscului # Digi24.ro
Inteligența artificială face deja parte din viața noastră, dar în următorii 10 ani va avea un impact semnificativ inclusiv asupra economiei. Banca Națională estimează în Raportul asupra Stabilității, publicat în luna decembrie și citat de Digi24, despre un plus la creștere economică de 5%, echivalent cu 14-16 miliarde de euro anual. Plusul ar veni din creșterea productivității angajaților care lucrează cu inteligența artificială, timpul economisit datorită automatizării sarcinilor și realocarea acestui timp către alte activități. În schimb, 4% dintre locurile de muncă sunt considerate drept expuse riscului de a fi complet înlocuite.
07:10
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit # Digi24.ro
Sâmbătă, 13 decembrie, s-a aflat că autoproclamatul președinte al Belarusului a eliberat 123 de prizonieri politici. Aceasta este a treia eliberare de ostatici de către regimul Lukașenko, negociată de administrația Trump. Este, de asemenea, cea mai mare și cea mai mediatizată eliberare.
07:10
Donald Trump, discurs în fața națiunii: a declarat triumf în economie, l-a criticat pe Biden și s-a lăudat că a rezolvat „opt războaie” # Digi24.ro
„Bună seara, America. Acum 11 luni am moştenit un dezastru şi îl repar”, astfel şi-a început Donald Trump un scurt discurs de sfârşit de an, de aproximativ 18 minute, în care şi-a menţinut ferm cursul economic, în ciuda nemulţumirii crescânde a americanilor, criticându-l, în acelaşi timp, pe predecesorul său democrat Joe Biden şi atacându-i violent imigranţii.
Acum 12 ore
00:40
Un singur director din subordinea Ministerului Economiei și-a redus salariul. Ministru: Unii ar sta neplătiți, îi interesează afacerile # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că un singur director de companie din subordinea ministerului şi-a redus salariul. El spune că, de când a preluat portofoliul Economiei, a constatat că oameni din conducerile companiilor de stat ar sta pe funcţii şi neplătiţi, pentru că se folosesc de poziţii pentru a face afaceri foarte bănoase, fie prin interpuşi, fie pe numele lor. Ministrul dă exemplul unei companii care a vrut să vândă un teren de milioane de euro pentru a repara o poartă.
00:00
Fritz îi răspunde lui Grindeanu: „E absolut halucinant cum premierul OUG 13 îl folosește acum pe Dragnea ca un fel de sperietoare” # Digi24.ro
Dominic Fritz îi dă replica lui Sorin Grindeanu care a făcut comparaţia între „conducerea USR de acum cu dosare în instanţă, care vrea schimbarea legilor justiţiei”, şi fostul lider al PSD Liviu Dragnea care a încercat acelaşi lucru. „E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloseşte Dragnea ca un fel de sperietoare”, a adăugat liderul USR.
17 decembrie 2025
23:50
Interpolul a emis alerte internaționale pentru suspecții în cazul sabotajului feroviar din Polonia # Digi24.ro
Interpolul a emis mandate de arestare internaționale pentru doi suspecți ucraineni acuzați de comiterea unor atacuri de sabotaj de tip terorist în estul Poloniei, în numele serviciilor secrete ruse, au declarat oficialii polonezi, citați de TVPWorld.
23:50
Când va anunța USR propunerea pentru noul ministru al Apărării. Fritz: „O să fie un om calificat” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că partidul va face vineri o propunere pentru postul de ministru al Apărării, rămas vacant după demisia lui Ionuț Moșteanu.
23:20
„Barack Hussein Obama” și „Somnorosul Joe Biden”: Insulte la adresa foștilor președinți, afișate pe plăcuțe comemorative la Casa Albă # Digi24.ro
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi, relatează AFP.
23:20
Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru săptămâna viitoare. Care sunt cele două scenarii luate în calcul # Digi24.ro
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce priveşte cât de accentuată va fi răcirea, dar şi în ce priveşte precipitaţiile este destul de mare. Ei prezintă două scenarii probabile - unul în care răcirea va fi mai puternică, iar precipitaţiile puţine sau deloc, în timp ce al doilea presupune o răcire mai puţin pronunţată, dar o extindere a precipitaţiilor.
23:10
Fritz: Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite. Acestă creștere trebuia făcută de mult # Digi24.ro
Primarul municipiului Timişoara și liderul USR Dominic Fritz este de părere că majorarea taxelor şi impozitelor nu trebuia să fie făcută atât de abrupt, însă atrage atenţia asupra faptului că era nevoie de creşteri ale cuantumului acestora, întrucât valoarea lor este foarte mică, iar localităţile au nevoie de dezvoltare.
22:50
Poliția Locală va putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Proiectul de lege a trecut de Parlament # Digi24.ro
Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto - audio - video, prevede un proiect de lege adoptat, miercuri, decizional de Camera Deputaților. Legea merge la promulgare.
22:40
Ceremonia Premiilor Oscar va fi transmisă pe YouTube din 2029, părăsind postul ABC după mai bine de jumătate de secol # Digi24.ro
Postul american de televiziune ABC va continua să transmită ceremonia de decernare a Premiilor Oscar până în 2028, dar YouTube deține drepturile globale de difuzare a ceremoniei de premiere până în 2033, anunță The Washington Post. Anunțul răstoarnă o tradiție televizată aproape la fel de veche ca Hollywoodul însuși, comentează sursa citată.
22:30
Paris Saint-Germain a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală, după ce a învins Flamengo Rio de Janeiro # Digi24.ro
Paris Saint-Germain a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), în finală, în care rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri.
22:20
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor de integritate, după proteste în toată țara # Digi24.ro
Curtea Constituţională din Slovacia a anunţat miercuri că a suspendat legea care desființează biroul avertizorilor de integritate, care a provocat proteste la Bratislava și în întreaga ţară în ultimele zile.
22:10
Platforma americană de jocuri online Roblox a anunțat miercuri că este dispusă să modifice unele dintre funcționalitățile sale în Rusia, în încercarea de a obține ridicarea interdicției impuse la începutul acestei luni, informează Reuters.
21:30
11 dintre bătrânii ținuți în condiții mizere în azilul din Timiș au fost internați cu scabie. A fost deschisă o anchetă epidemiologică # Digi24.ro
Unsprezece bătrâni care iniţial au fost internaţi în azilul din Lenauheim, judeţul Timiş, închis de autorităţi din cauza unor nereguli, apoi relocaţi în condiţii mizerabile într-o casă particulară din Cenad, se află în spitale, cu scabie. Ancheta epidemiologică este în curs.
21:20
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, miercuri, că sunt semnale care arată că Rusia se pregătește pentru încă un an de război împotriva Ucrainei, după declarația omologului său de la Moscova, Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi” abandonează negocierile.
21:00
Strategia de apărare a SUA pentru 2026 adoptată de Congresul american contrazice poziţia lui Trump faţă de Europa # Digi24.ro
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa.
21:00
Linia de apărare baltică: Estonia a început construcţia primelor buncăre la graniţa cu Rusia # Digi24.ro
Estonia a început săptămâna trecută construcţia primelor cinci buncăre la graniţa cu Rusia, ca parte a unei aşa-numite linii de apărare baltice, a anunţat miercuri Centrul eston pentru investiţii în apărare.
20:50
Reacția lui Radu Miruţă, după ofertele de donaţii pentru a plăti amenda dată de AMEPIP: „Ajutaţi-i pe cei care au cu adevărat nevoie” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri seară, după ce a primit „zeci de mesaje de încurajare” dar şi după primirea unor oferte de a-i dona bani pentru a-şi plăti amenda de 15.000 de lei primită de la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Ministrul le mulțumește pentru generozitate celor care i-aiu scris și îi roagă pe oameni ca, dacă vor să facă un bine, să se uite în jur şi să-i ajute pe cei care „au cu adevărat nevoie”.
20:50
Înregistrări ambientale cu fostul ministru Răzvan Cuc. Este surprins momentul în care se discuta mita destinată șefului RAR # Digi24.ro
Înregistrări ambientale surprinse în timpul unei întâlniri la restaurant între Răzvan Cuc și directorul RAR surprind momentul în care se discuta mita destinată șefului Registrului Auto. Directorul RAR este de altfel și cel care l-a reclamat la DNA pe fostul ministru al transporturilor.
20:40
Georgienii nu mai pot vota decât pe teritoriul țării. „Se va reduce influența forțelor externe” # Digi24.ro
Cetăţenii Georgiei îşi vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul ţării, conform amendamentelor aduse Codului Electoral şi aprobate miercuri în Parlamentul de la Tbilisi cu 79 de voturi pentru şi 11 împotrivă, informează EFE, preluată de Agerpres.
20:30
Salariul minim brut pe economie va crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, au decis liderii coaliției de guvernare. În 2024 salariul minim a fost de 3.700 lei brut lunar, iar în Guvernul Ciolacu a fost decisă creșterea la 4.050 lei, măsura fiind aplicată de la 1 ianuarie 2025. Inflația a stagnat la 9,8% în luna noiembrie, potrivit datelor INS. În cazul în care aceasta va rămâne la un procent de aproximativ 9-10%, un salariu minim de 4.325 lei nu ar compensa integral inflația.
20:20
Centrul Infotrafic: Ceaţă densă pe drumuri din 17 județe, se poate forma polei. Recomandările poliţiştilor pentru șoferi # Digi24.ro
Centrul Infotrafic al IGPR îi avertizează pe şoferi că pe drumuri din 17 judeţe ale ţării este ceață și se poate forma polei. Poliţiştii le recomandă șoferilor să cureţe geamurile şi farurile maşinii, să reducă viteza, să păstreze o distanţă mai mare între autovehicule şi să nu facă depăşiri riscante.
20:20
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă.
20:20
Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat asupra creșterii antisemitismului în Europa, pe care l-a descris drept un „rău vechi”, într-un discurs susținut la Bruxelles, în cadrul unui eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, pe fondul intensificării atacurilor împotriva comunităților evreiești.
20:10
Ministrul Energiei: A fost o mare psihoză că vor crește prețurile la benzină şi motorină, dar chiar au scăzut # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă, mai ales după „marea psihoză” creată de situația cu Lukoil. „Chiar au scăzut preţurile,” a subliniat ministrul. „Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate,mai ales în prag de sărbători,” a adăugat Ivan.
19:50
O femeie din Alba a păcălit un broker imobiliar că este descendenta unei familii nobiliare bogate din Ungaria # Digi24.ro
Procurorii din Alba au plasat sub control judiciar o femeie care ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi posesoare a unei averi impresionante şi care, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case.
19:50
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina # Digi24.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a spus lui Roman Abramovich, fostul proprietar al clubului Chelsea, că „ceasul ticăie” pentru el să transfere suma de 2,5 miliarde de lire sterline din vânzarea clubului către cauze umanitare din Ucraina sau să se confrunte cu o acțiune în instanță, scrie Corriere della Sera.
Acum 24 ore
19:20
Norvegia ajută Ucraina cu un nou pachet de armament american, de 267 de milioane de euro # Digi24.ro
Norvegia a anunţat un nou pachet de armament american pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro, care include muniţie pentru avioanele de luptă F-16, rachete ghidate cu laser şi rachete cu rază lungă de acţiune, într-un efort de a consolida capacităţile de apărare ale Kievului în faţa atacurilor ruseşti.
19:00
Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera) # Digi24.ro
În doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să anuleze călătoriile în Statele Unite, programate pentru următoarele săptămâni, din cauza temerilor legate de noi restricții de intrare pe teritoriul nord-american. Aceste restricții ar include, în special, verificarea activității pe rețelele sociale din ultimii cinci ani. Acest lucru a fost confirmat de mai multe agenții de turism și tour-operatori pentru cotidianul italian Corriere della Sera, fără a ascunde o anumită perplexitate.
19:00
UE a lansat un plan pentru bolile cardiace. Negrescu: „Șansele de a supraviețui încă depind de codul poștal”. Cum se situează România # Digi24.ro
Uniunea Europeană își propune să reducă decesele cauzate de afecțiuni cardiovasculare cu o treime la nivelul țărilor membre până în 2030. Planul a fost prezentat în Parlamentul European, iar vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a declarat că ar trebui reduse discrepanțele dintre statele membre atunci când vine vorba de prevenție și tratamente. România este fruntașă în privința mortalității cauzate de afecțiuni ale inimii.
18:50
Președintele României s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Nicușor Dan se află în vizită oficială în Marea Britanie. Șeful statului a vorbit și cu românii care l-au întâmpinat acolo.
18:40
Război politic în Ungaria: Parlamentul a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei # Digi24.ro
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidităţi, să contracteze împrumuturi în condiţii neclare şi prin care actualul primar, un membru al opoziţiei, ar putea ajunge la închisoare, informează AFP.
18:40
Momentul în care un apartament explodează în urma unei acumulări de gaze. Un pompier a scăpat ca prin minune # Digi24.ro
O explozie violentă a distrus un apartament din Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul. Un pompier aflat la geamul apartamentului a supraviețuit ca prin minune, după cum arată imaginile devenite virale, relatează 7sur7.
18:20
PSD anunță acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din administrație. Ce au convenit partidele # Digi24.ro
Coaliția a ajuns la un acord, la întâlnirea de miercuri a liderilor PSD, PNL USR și UDMR, privind creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de parlamentari, reducerea cu 10% și a subvențiilor pentru partide, cât și o reducere cu 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, au anunțat social-democrații.
18:10
Guvernul a alocat peste 188 de milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici din 34 de județe # Digi24.ro
Guvernul a alocat, miercuri, peste 188 milioane lei pentru 74 de teatre, opere și filarmonici din 48 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
