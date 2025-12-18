Tragedie la Genoa: Nepoții fotbalistului Vitinha mor în urma unei explozii
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 09:50
Tragedia a lovit-o pe Vitinha, atacantul echipei Genoa, după pierderea nepoților săi în urma unei explozții devastatoare din Trévoux, Franța. Aceștia aveau vârste de 3 și 5 ani și au murit din cauza sinuciderii unei chiriașe care a deschis robinetele de gaz. Explozia a rănit și alte 12 persoane. Vitinha, atacantul de la Genoa, este … Articolul Tragedie la Genoa: Nepoții fotbalistului Vitinha mor în urma unei explozii apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
09:50
Tragedia a lovit-o pe Vitinha, atacantul echipei Genoa, după pierderea nepoților săi în urma unei explozții devastatoare din Trévoux, Franța. Aceștia aveau vârste de 3 și 5 ani și au murit din cauza sinuciderii unei chiriașe care a deschis robinetele de gaz. Explozia a rănit și alte 12 persoane. Vitinha, atacantul de la Genoa, este … Articolul Tragedie la Genoa: Nepoții fotbalistului Vitinha mor în urma unei explozii apare prima dată în Main News.
Acum o oră
09:40
România se confruntă cu o creștere a importurilor de energie electrică, fiind dependentă de acestea în iarna 2025-2026. Autoritățile estimează un consum total de peste 20 milioane MWh, din care o parte semnificativă va proveni din importuri, în condițiile unei producții interne insuficiente. Adaptarea sistemului energetic este esențială. România va importa energie electrică pentru a-și … Articolul Importurile de energie în România rămân esențiale și în această iarnă apare prima dată în Main News.
09:40
Un atac ucrainean cu drone a provocat explozii în portul Rostov-pe-Don, Rusia, în noaptea de 18 decembrie. O navă a fost lovită, provocând un incendiu major. Trei persoane au murit, iar mai multe au fost rănite. Imagini surprinse de localnici arată flăcări puternice, iar autoritățile examinează pagubele. Noapte de foc în Rostov-pe-Don după un atac … Articolul Explozie devastatoare în Rostov-pe-Don: atac cu drone ucrainene, 3 morți apare prima dată în Main News.
09:40
Evita greșelile comune în utilizarea inteligenței artificiale pentru a proteja datele personale. Fii atent la introducerea informațiilor sensibile,ori de câte ori folosești AI în mediul de afaceri. Nu te baza pe răspunsurile AI fără verificare și gestionează cu atenție setările de confidențialitate pentru a asigura securitatea datelor tale. Utilizarea neglijentă a inteligenței artificiale poate compromite … Articolul Evită aceste greșeli când folosești AI pentru titluri SEO optime apare prima dată în Main News.
09:40
Dosarul penal privind moartea stewardesei Ecaterina Emacu a dispărut după patru ani, provocând neliniște în rândul familiei. Ancheta inițială, deschisă pentru omor, a fost reîncadrată în ucidere din culpă. Spitalul Bagdasar-Arseni a fost implicat în cazul medicilor care nu au operat-o. Concluziile expertizei sugerează că intervenția chirurgicală ar fi putut salva viața tinerei. Dosarul penal … Articolul Parchetul a pierdut dosarul penal în cazul morții stewardesei Ecaterina Emacu apare prima dată în Main News.
09:30
CTP critică declarațiile lui Nicușor Dan privind incapacitatea României de a doborî dronele, subliniind erori de logică și pregătire. Președintele a afirmat că dronele sunt greu de interceptat din cauza vitezei avioanelor, generând indignare. România se confruntă cu provocări în protecția aeriană în contextul războiului din Ucraina. CTP critică declarațiile lui Nicușor Dan privind incapacitatea … Articolul Nicușor Dan în Le Monde: De ce România nu distruge dronele rusești? apare prima dată în Main News.
09:30
Medicii legiști au stabilit cauza morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele Reiner, ca fiind omucidere. Fiul lor, Nick Reiner, este acuzat de înjunghierea mortală a părinților. Tragedia a fost descoperită de fiica lor, Romy, care a solicitat ajutorul autorităților. Detalii despre motivul crimei rămân neclare. Rob Reiner și soția sa au fost … Articolul Cauza morții lui Rob Reiner și a soției, descoperită de medicii legiști apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
09:00
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a clarificat că nu intenționează să candideze pentru funcții politice, punând accent pe prioritățile mandatului său actual. Ea afirmă că discuțiile despre candidaturi distrag atenția de la problemele reale din sistemul judicial și că rămâne dedicată justiției europene. Kovesi a aflat din spațiul public despre speculațiile legate de posibile … Articolul Kovesi clarifică relația dintre DNA și SRI în fața Parchetului European apare prima dată în Main News.
08:50
Divorțul de final de an: Alcaraz, Ferrero, criza de la Wimbledon și rivalitatea cu Sinner # MainNews.ro
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero s-au despărțit după peste șapte ani, generând speculații înainte de Australian Open. Cauzele crizei sunt discutabile, incluzând rivalitatea cu Jannik Sinner și divergențele asupra eticii muncii. Alcaraz, acum pe mâna antrenorului Samuel López, caută schimbări în cariera sa. Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero s-au despărțit după mai bine … Articolul Divorțul de final de an: Alcaraz, Ferrero, criza de la Wimbledon și rivalitatea cu Sinner apare prima dată în Main News.
08:40
Explozii în apropiere de Moscova după un atac cu drone ucrainene, la câteva ore după negocierile de pace dintre Zelenski, emisarul lui Trump și liderii europeni. Primarul Moscovei a raportat restricții pe aeroporturi, în timp ce Ministerul Apărării a declarat că 130 de drone au fost interceptate. Atacurile au reacționat după negocierile de pace esențiale. … Articolul Explozii lângă Moscova după atacul cu drone ucrainene și negocierile de pace apare prima dată în Main News.
08:40
Eliberează spațiu în Gmail fără să plătești! Află trei trucuri simple pentru a gestiona stocarea. Șterge e-mailuri inutile, scapi de promoții nedorite și curăță conturile de pe site-uri nefolosite. Găsește soluții eficiente pentru a menține inboxul organizat și liber de aglomerări în doar câteva minute. Gmail oferă 15 GB de stocare gratuită, dar acesta se … Articolul Descoperă trei trucuri simple pentru a elibera spațiu în Gmail gratuit apare prima dată în Main News.
08:40
Rezultatele Loto 6/49 din 18 decembrie 2025 arată un report de peste 6,91 milioane de lei la categoria I. La Joker, reportul a depășit 43 milioane de lei, iar la Noroc este un report de peste 4,62 milioane de lei. Descoperă ultimele câștiguri și informații despre loterie pe site-ul nostru. Abonează-te pentru ȘTIRILE ZILEI. Rezultatele … Articolul Numerele câștigătoare Loto 6/49 din 18 decembrie 2025 apare prima dată în Main News.
08:30
Curtea Constituțională a amânat decizia privind a doua lege a pensiilor speciale pentru magistrați pentru 28 decembrie 2025. Proiectul, asumat de Guvernul Bolojan, prevede pensionarea la 65 de ani și un cuantum maxim de 70% din ultimul salariu net. Problema afectează 231 milioane de euro din PNRR. CCR a amânat decizia privind al doilea proiect … Articolul CCR amână verdictul pentru pensiile speciale ale magistraților până în 2025 apare prima dată în Main News.
08:30
Tripleții identici născuți la Dresda sunt un fenomen rar, cu șanse de 1 la 200 de milioane. Medicii au intervenit cu o echipă de 20 de specialiști pentru a asigura nașterea prematură a celor trei băieți. Hardy, Levi și Bernie se află acum într-o stare bună, cântărind peste 2.200 de grame fiecare. Tripleți identici născuți … Articolul Tripleți identici născuți la Dresda, raritate mai mare decât la loto apare prima dată în Main News.
08:30
Fostul proprietar al Pornhub, Bergmair, manifestă interes pentru activele Lukoil, în contextul sancțiunilor impuse de SUA asupra gigantului petrolier rus. Cu active estimate la 22 miliarde de dolari, Lukoil caută cumpărători, inclusiv giganți precum Exxon Mobil și Chevron. Bergmair a refuzat să comenteze detalii despre negocieri. Sancțiunile impuse de SUA au forțat Lukoil să-și vândă … Articolul Fostul proprietar Pornhub vizează activele Lukoil pentru un nou început apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
07:50
AEK Atena a impresionat printr-o victorie categorică de 5-0 împotriva lui Panetolikos, pregătindu-se astfel pentru duelul cu Universitatea Craiova în Conference League. Craiova se zbate să obțină o victorie crucială pentru calificare, în timp ce grecii aspiră la poziții de vârf în competiție. Meciul se anunță a fi unul extrem de important pentru ambele echipe. … Articolul AEK Atena domină Craiova: grecii vin cu moralul ridicat în Bănie apare prima dată în Main News.
07:40
De ce este important să oprești conexiunea Wi-Fi la telefonul tău înainte de a pleca de acasă? Rețelele Wi-Fi publice sunt adesea nesecurizate, permițând hackerilor să acceseze datele tale personale. Protejează-ți informațiile activând un VPN și dezactivând conectarea automată la rețele nesigure. Alege internetul mobil pentru siguranță maximă. Rețelele Wi-Fi publice sunt adesea nesigure și … Articolul Beneficiile de a dezactiva Wi-Fi pe telefon când părăsești casa apare prima dată în Main News.
07:40
Operațiunea „Trandafirul” din 18 decembrie 1989 a avut scopul de a ascunde crimele de la Timișoara, unde zeci de eroi au fost omorâți în timpul represiunii. Cadavrele au fost furate și incinerate la crematoriul „Cenușa” din București, pentru a șterge urmele masacrului. Detalii despre evenimentele revoluției din Timișoara. Sute de persoane dispărute după masacrul din … Articolul Operațiunea „Trandafirul”: Cadavrele eroilor de la Timișoara, ascunse și distruse apare prima dată în Main News.
07:30
Protest în fața CSM pentru o justiție independentă pe 10 decembrie. Câteva sute de oameni au cerut demisia președintei Înaltei Curți, Lia Savonea, și au acuzat corupția din sistemul judiciar. Activitățile abuzive și deciziile controversate ale magistraților sunt motivele principale ale manifestației. Protest în fața CSM pentru o justiție independentă, cu câteva sute de participanți … Articolul Proteste la CSM pentru justiție independentă și demisia șefei Înaltei Curți apare prima dată în Main News.
07:30
Înalta Curte din Madrid a anulat concedierea unui angajat care a părăsit locul de muncă pentru a merge la medic, iar ulterior a susținut un concert. Instanța a decis că absența sa medicală era justificată, subliniind că activitățile artistice nu sunt incompatibile cu sănătatea mentală, protejând astfel drepturile salariatului. Înalta Curte din Madrid a anulat … Articolul Concediere anulată: angajat cerut voie la medic, dar a susținut un concert apare prima dată în Main News.
07:30
Alphabet, compania mamă a Google, a realizat un profit net de 124,3 miliarde de dolari în 2025, echivalent cu peste 27% din PIB-ul României. Pe lista celor mai profitabile companii se află și Apple, Microsoft și Nvidia, demonstrând dominația tehnologiei în economie. Află mai multe detalii despre giganții IT. Alphabet, compania mamă a Google, a … Articolul Companiile cu cele mai mari profituri în 2025: Google valorează zece Românii apare prima dată în Main News.
07:30
Kaja Kallas a declarat că utilizarea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei devine din ce în ce mai dificilă, pe fondul opoziției din partea mai multor țări, inclusiv Belgia. Liderii UE lucrează la un împrumut de 210 miliarde de euro, dar Belgia este esențială pentru succesul negocierilor. Kaja Kallas afirmă că utilizarea banilor Rusiei pentru finanțarea … Articolul Kaja Kallas: Finanțarea Ucrainei cu bani ruși devine tot mai complicată apare prima dată în Main News.
06:50
Clubul german VfB Stuttgart este implicat într-o anchetă pe tema pariurilor neregulamentare, după meciul din Europa League cu Fenerbahce. Scandalul blaturilor din Turcia a dus la suspendarea a peste 1.000 de jucători și arestarea a 35 de persoane, inclusiv arbitri și oficiali, vizând pariuri pe cartonașe galbene și evenimente specifice. VfB Stuttgart este implicat într-o … Articolul Blaturile din Turcia, scandal exportat în Europa: adversara FCSB-ului implicată apare prima dată în Main News.
06:40
Senatul SUA l-a confirmat pe miliardarul Jared Isaacman ca noul administrator NASA, susținător al misiunilor pe Marte. Isaacman va conduce o agenție cu 14.000 de angajați, vizând explorarea lunară și o prezență pe Marte. Reducerea bugetului și personalului afectează programele spațiale esențiale. Senatul SUA l-a confirmat pe Jared Isaacman ca administrator NASA, un susținător al … Articolul NASA își numește un nou șef dedicat misiunilor pe Marte apare prima dată în Main News.
06:40
Aeroportul Boboc din Buzău are potențialul de a deveni un nou hub aerian, cunoscut sub numele de Otopeni II. Poziția sa strategică și conexiunile rutiere cu Autostrada A7 facilitează transportul, iar proiectul necesită avize de la MApN pentru a evalua impactul asupra siguranței naționale. Aeroportul Boboc din Buzău ar putea deveni un nou hub aerian, … Articolul Aeroportul din România care ar putea deveni Otopeni II are nevoie de aviz MApN apare prima dată în Main News.
06:30
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o de incompetență în gestionarea crizei apei potabile din județul Prahova. PSD sprijină demiterea sa și așteaptă reacția premierului Ilie Bolojan. Decizia finală va fi luată pe 15 decembrie, iar moțiunea reprezintă un avertisment politic. AUR a depus moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana … Articolul Moțiune simplă AUR împotriva Dianei Buzoianu: decizia PSD despre demisie apare prima dată în Main News.
06:30
Transportul public din București va beneficia de o modernizare semnificativă printr-o finanțare europeană de aproape 400 de milioane de euro. Aceasta va permite achiziția de tramvaie și troleibuze moderne, extinderea rețelei de tramvai și reabilitarea infrastructurii existente pentru un oraș mai curat și eficient. Primarul interimar al Bucureștiului a semnat un contract de finanțare europeană … Articolul București: 400 milioane euro pentru modernizarea transportului public apare prima dată în Main News.
06:30
Ultimul cocoș de munte vestic, echipat cu GPS, a murit, stârnind controverse legate de costul programului de repopulare din Munții Vosges, evaluat la 230.000 de euro anual. Criticile se concentrează pe condițiile inadecvate pentru supraviețuirea acestor păsări, iar grupuri de conservare solicită suspendarea proiectului. Ultimul cocoș de munte vestic, echipat cu GPS, a murit în … Articolul Ultimul cocoș de munte vestic GPS-tracker a murit; costul repopulării în Vosges apare prima dată în Main News.
06:30
Peste un milion de gospodării din Ucraina au rămas fără curent electric după un atac major al forțelor ruse, în special în regiunea Odesa. Președintele Zelenski a anunțat că atacul a implicat peste 450 de drone și 30 de rachete. Aceasta este una dintre cele mai mari ofensive asupra rețelei electrice ucrainene. Atac rusesc major … Articolul Peste un milion de gospodării din Ucraina fără curent după atacuri rusești apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
05:50
Pe 15 decembrie 1995, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis în cazul fotbalistului Jean-Marc Bosman, permisând jucătorilor să se transfere liber la finalul contractului. Această hotărâre a revoluționat fotbalul, extinzând libertatea de mișcare pentru jucători în UE, dar și provocările financiare pentru unii dintre ei. Pe 15 decembrie 1995, CJUE a decis în … Articolul 30 de ani de la decizia care a revoluționat fotbalul mondial pe 15 decembrie 1995 apare prima dată în Main News.
05:40
Roman Yampolskiy, cercetător la Universitatea din Louisville, estimează o probabilitate alarmantă de 99,9% că inteligența artificială ar putea duce la distrugerea omenirii în următorii 100 de ani. Această predicție, discutată într-un podcast, subliniază riscurile tehnologice și imprevizibilitatea AI, generând controverse în rândul experților. Roman Yampolskiy, expert în AI, estimează o probabilitate de 99,9% ca inteligența … Articolul AI ar putea distruge omenirea în 100 de ani, spun experții tehnologici apare prima dată în Main News.
05:40
Legea privind majorarea taxelor locale a fost publicată în Monitorul Oficial pe 15 decembrie. Scopul său este redresarea finanțelor publice și utilizarea eficientă a resurselor statului. Premierul Ilie Bolojan a asigurat că în 2026 nu vor fi creșteri de taxe și impozite, ci se va pune accent pe combaterea evaziunii fiscale. Legea privind majorarea impozitelor … Articolul Taxele și impozitele cresc din 2026: Detalii din Legea publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Main News.
05:30
Ministerul Afacerilor Externe al României atenționează românii care ajung în China asupra pedepselor severe pentru infracțiunile legate de droguri, care pot include pedeapsa capitală. Avertizările MAE subliniază riscurile transportului pachetelor pentru alții, evidențiind stricta legislație chineză în acest domeniu. MAE avertizează românii că infracțiunile legate de droguri în China sunt sancționate cu severitate, inclusiv pedeapsa … Articolul Mesajul MAE pentru românii ajunși în China: Ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
05:30
Statul român va răscumpăra acțiunile Fondului Proprietatea la Aeroportul Otopeni. Acționarii vor vota pe 8 ianuarie 2026. Fondul deține 20% din acțiuni, restul fiind deținute de Ministerul Transporturilor. Se ridică acuzații de insider trading, iar compania se confruntă cu scandaluri legate de indemnizațiile membrilor consiliului. Statul român va vota pe 8 ianuarie 2026 răscumpărarea acțiunilor … Articolul Statul român va cumpăra acțiunile Fondului Proprietatea de la Aeroportul Otopeni apare prima dată în Main News.
05:30
Rușii devin tot mai nemulțumiți de efectele războiului din Ucraina, recunoscând că situația economică s-a înrăutățit. Progresul militar al Rusiei este lent și sângeros, iar problemele economice se intensifică, inclusiv un deficit bugetar major. Opiniile cetățenilor se schimbă, iar Putin se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare. Soldații ruși întâmpină dificultăți … Articolul Nemulțumirea rușilor crește din cauza efectelor războiului din Ucraina apare prima dată în Main News.
05:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a confirmat veridicitatea afirmațiilor lui Laurențiu Beșu, stârnind controverse. Cunoscută pentru cazuri de corupție precum Nicușor Constantinescu și Dan Diaconescu, Moroșanu a influențat numeroase decizii juridice. Detalii despre cariera ei și cazurile de interes public în articol. Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, a … Articolul Judecătoarea Raluca Moroșanu confirmă adevărul spus de Laurențiu Beșu la CAB apare prima dată în Main News.
04:50
Florin Tănase, fotbalistul de la FCSB, a înregistrat un succes impresionant pe piața imobiliarelor, vânzând 75% din apartamentele complexului „Noura Residence” alături de agentul FIFA Florin Vulturar, cu un profit estimat de 20 de milioane de euro. Apartamentele au prețuri începând de la 119.830 euro, iar interesul a fost extrem de ridicat. Florin Tănase, fotbalist … Articolul Florin Tănase a vândut aproape tot pentru 20 de milioane de euro apare prima dată în Main News.
04:40
Gazul rusesc este „botezat” turcesc și continuă să curgă spre Europa prin conducta Turkstream, cu o creștere de 7% a fluxurilor sale. Analiza arată cum gazul rusesc este amestecat cu surse alternative, ocolind diversificarea. Turcia devine astfel un punct cheie în aprovizionarea Europei cu gaz. Gazul rusesc este etichetat turcesc și continuă să curgă spre … Articolul Gazul rusesc „turcesc” ajunge în Ucraina, România și Moldova pentru Europa apare prima dată în Main News.
04:30
Marea Britanie se reîntoarce în programul Erasmus după aproape cinci ani de absență cauzată de Brexit. Premierul Keir Starmer susține că revenirea va oferi oportunități educaționale pentru tineri, facilitând noi experiențe și relații cu UE. Studenții britanici ar putea beneficia de acest program începând cu 2027. Marea Britanie se va reîntoarce în programul Erasmus, după … Articolul Marea Britanie revine în programul UE: o victorie pentru tineri și oportunități noi apare prima dată în Main News.
04:30
Cristian Căzănaru, fondatorul brandului NUIT, a învins cancerul testicular și și-a schimbat perspectiva asupra vieții. La doar 23 de ani, el subliniază importanța fericirii din lucrurile simple și a resurselor disponibile pentru a crea un brand de succes în domeniul somnului. Descoperă povestea sa inspirațională. Cristian Căzănaru, fondatorul NUIT, a fost diagnosticat cu cancer testicular … Articolul Cristian Căzănaru, NUIT: Fericirea descoperită în lucrurile simple după cancer apare prima dată în Main News.
04:30
Liderul rus Vladimir Putin cheamă Ucraina să-și retragă trupele din regiunile Donbas, ocupate de armată rusă. Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor refuză cedarea acestui teritoriu. Negocierile dintre Zelenski și oficialii americani continuă, dar Kremlinul respinge modificările la planul de pace. Putin cere Ucrainei să se retragă din regiunile Donbas, iar Americanii adoptă poziții similare cu … Articolul Adoptarea poziției Rusiei: O surpriză într-o lume în schimbare apare prima dată în Main News.
04:30
Meta modernizează aplicația Facebook cu funcții noi, inclusiv mutarea butonului Marketplace pentru acces rapid. Conexiunile dintre prieteni devin o prioritate, cu un buton dedicat. Imaginile vor fi reorganizate pentru a îmbunătăți interacțiunea, iar comentariile vor avea o ierarhizare mai clară. Actualizările vor fi disponibile treptat. Actualizările aplicației Facebook vor fi disponibile pe telefoane în următoarele … Articolul Meta îmbunătățește aplicația Facebook: noile funcții dezvăluite apare prima dată în Main News.
04:20
Curtea Supremă a anulat condamnarea lui Lucian Duță, fost președinte CNAS, pentru mită de 6,3 milioane de euro, invocând prescrierea faptelor. Deși scăpat de închisoare, Duță va trebui să plătească prejudiciul. Decizia face parte dintr-o serie de hotărâri controversate ale ÎCCJ, care au pus sub semnul întrebării integritatea sistemului judiciar. Curtea Supremă a anulat condamnarea … Articolul Curtea Supremă anulează condamnarea lui Lucian Duţă, fost președinte CNAS apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
03:40
Peste 200.000 de români susțin petiția Declic pentru demiterea Liei Savonea ca președinte al ÎCCJ. Aceasta contestă procedura de alegere inițiată prematur de CSM, acuzând ilegalități și conexiuni controversate cu PSD. Mobilizarea publicului s-a intensificat, generând proteste pentru independența justiției. Peste 200.000 de români cer demiterea Liei Savonea din funcția de președinte al ÎCCJ printr-o … Articolul Petiție semnată de peste 200.000 de oameni împotriva numirii Liei Savonea la ÎCCJ apare prima dată în Main News.
03:40
Lionel Messi percepe o taxă de 93.000 de euro pentru întâlniri private în India, în cadrul turneului Goat. Recent, revoltele din Calcutta au dus la măsuri excepționale de securitate. Fanii au protestat după ce Messi a fost nevoit să părăsească un eveniment din cauza invaziei acestora pe teren. Lionel Messi participă la Goat Tour în … Articolul Leo Messi percepe 93.000 de euro pentru întâlniri private în India apare prima dată în Main News.
03:30
O femeie din Texas, Camille Benson, a fost arestată după ce a ascuns lame de ras în pâine vândută în magazine Walmart din Biloxi, SUA. Incidentul a dus la evacuarea rapidă a produselor afectate. Motivele acestei acțiuni rămân neclare, iar Camille se confruntă cu acuzații grave și cautiune de 100.000 de dolari. O femeie din … Articolul Femeie ascunde lame de ras în pâine pentru a provoca panică în SUA apare prima dată în Main News.
03:30
Netflix va cumpăra Warner Bros pentru 83 de miliarde de dolari, finalizând astfel una dintre cele mai scumpe licitații din istoria mass-media. Tranzacția se va încheia în 2026, oferind Netflix acces la active strategice. De asemenea, gigantul de streaming caută drepturile de difuzare pentru Premier League, intensificând competiția în sport. Netflix va cumpăra Warner Bros … Articolul Netflix achiziționează Warner Bros pentru 83 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
03:30
SUA pregătește noi sancțiuni pentru sectorul energetic rus dacă Putin refuză pacea cu Ucraina. Trei opțiuni sunt considerate, inclusiv vizele pentru navele din flotă și comercianții de petrol. Oficialii subliniază că toate opțiunile rămân pe masă în sprijinul unei păci durabile. Kremlinul avertizează că sancțiunile afectează relațiile bilaterale. Washingtonul pregătește sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc … Articolul SUA va impune noi sancțiuni Rusiei dacă Putin refuză pacea apare prima dată în Main News.
03:30
Samsung pregătește lansarea flagship-urilor Galaxy S26, așteptată în ianuarie-februarie 2026. Vor fi disponibile modelele Galaxy S26, S26 Plus și S26 Ultra, cu îmbunătățiri precum procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera optimizată și baterie mai mare. Fii la curent cu ultimele noutăți! Anunțul oficial pentru Galaxy S26 ar putea avea loc la începutul anului 2026 … Articolul Lansarea noilor flagship-uri din Coreea de Sud: tot ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
03:20
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost acuzat că a copiat fără citare un citat al lui Alexandru Vlahuță pentru a atrage atenția pe rețelele sociale. Reacția sa vine în urma investigației Recorder despre justiția din România, evidențiind necesitatea reformării sistemului judiciar. Călin Georgescu a reacționat la scandalul din justiție, inspirându-se din citatul … Articolul Călin Georgescu și plagiatul lui Vlahuță: Justiție capturată în documentarul Recorder apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.