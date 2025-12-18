Poate supraviețui Ucraina fără „împrumutul de reparații” din partea UE?
G4Media, 18 decembrie 2025 10:20
Liderii țărilor membre ale Uniunii Europene trebuie să analizeze joi propunerile privind modul de utilizare a activelor rusești înghețate – deținute în majoritate de compania Euroclear, cu sediul în Belgia – pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei în următorii ani, scrie agenția Reuters. Principala problemă provine din faptul că Belgia solicită ca toate cele 27 […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
10:40
O lege care interzice tratamentele pentru minorii transgender a fost adoptată de Camera Reprezentanţilor din SUA # G4Media
Camera Reprezentanţilor a adoptat miercuri o propunere de lege împotriva „mutilărilor corporale” ale minorilor, interzicând astfel tratamentele de tranziţie pentru minorii transgender, un text criticat de asociaţiile de apărare a drepturilor LGBT+, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Textul, depus de reprezentanta dreptei radicale Marjorie Taylor Greene, a fost aprobat cu 216 de […] © G4Media.ro.
10:40
VIDEO | Da, se poate! Meniu complet de Crăciun pentru patru persoane, cu doar 300 de lei / Rețete simple din produse accesibile # G4Media
Crăciunul nu trebuie să fie o competiție a cheltuielilor. Poate fi despre gust, echilibru și mese care adună familia. Prăjiturela, cunoscuta creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România un meniu sățios, variat și festiv, cu un buget redus, cu cheltuieli pentru o masă de patru persoane care se pot […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
10:30
Anul 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900, avertizează serviciul de meteorologie din Marea Britanie # G4Media
Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, potrivit serviciului de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de agenția de știri DPA/PA Media, informație preluată de Agerpres. În estimările sale anuale privind temperaturile medii globale, […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:20
Liderii țărilor membre ale Uniunii Europene trebuie să analizeze joi propunerile privind modul de utilizare a activelor rusești înghețate – deținute în majoritate de compania Euroclear, cu sediul în Belgia – pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei în următorii ani, scrie agenția Reuters. Principala problemă provine din faptul că Belgia solicită ca toate cele 27 […] © G4Media.ro.
10:20
O nouă tulpină dominantă provoacă un sezon gripal timpuriu şi intens în Europa, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii # G4Media
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Biroul OMS […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:10
Proiectul de ordonanţă care prevedea comasarea Oficiului pentru Drepturile de Autor cu Ministerul Culturii, retras de pe ordinea de zi a ședinței de guvern # G4Media
Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează, a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de joi, potrivit biroului de presă al Executivului. […] © G4Media.ro.
10:10
Guvernul Statelor Unite şi-a recunoscut responsabilitatea în coliziunea din ianuarie de la Washington dintre un avion de pasageri şi un elicopter militar # G4Media
Guvernul SUA şi-a recunoscut responsabilitatea în coliziunea dintre un avion de pasageri şi un elicopter militar survenită la Washington în ianuarie, soldată cu 67 de morţi, potrivit unui document judiciar publicat miercuri citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. „Statele Unite recunosc că aveau datoria de a-i proteja pe reclamanţi, lucru pe […] © G4Media.ro.
10:00
SUA aprobă cea mai mare vânzare de armament către Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari # G4Media
Statele Unite au aprobat vânzări de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare pachet de arme furnizat vreodată de SUA insulei, potrivit agenției Mediafax. Anunțul privind vânzarea de armament către Taiwan vine în contextul în care Beijingul își intensifică presiunile militare și diplomatice asupra Taiwanului, al cărui guvern respinge […] © G4Media.ro.
10:00
Doar câteva pensiuni vor di deschise în Deltă de sărbători / ”Trebuie să-ţi permiți să plăteşti curentul, încălzirea. Ai cheltui până de Revelion banii de care ai nevoie să redeschizi locaţia, în primavară” # G4Media
Puţine pensiuni din Delta Dunării sunt deschise în perioada sărbătorilor de iarnă, din cauza costurilor mari pe care le presupune încălzirea unităţilor de cazare, în condiţiile în care în rezervaţie nu există reţea de gaze naturale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În schimb, în zona centrală a Rezervaţiei, în comuna Crişan, […] © G4Media.ro.
10:00
Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 22:00, în deplasare cu AEK Atena în Conference League. Meciul este unul foarte important pentru olteni, gruparea din Bănie țintind calificarea în primăvarea competiției. Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărit în direct pe Digi 1 și Prima Sport […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:20
BREAKING Radu Miruță va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării / Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, […] © G4Media.ro.
09:20
Surpriză mare la Openul Scoției la snooker: Campionul mondial Zhao Xintong, eliminat în turul doi # G4Media
Joe O’Connor a oferit marea surpriză a zilei de la Scottish Open la snooker, ocupantul locului 28 mondial eliminându-l pe Zhao Xintong, nimeni altul decât campionul mondial en-titre de la Crucible. „The Rocket” se întoarce: Ronnie O’Sullivan, din nou la Berlin după 9 ani de absență Zhao era mare favorit înainte de duelul din turul […] © G4Media.ro.
09:20
Managerul Spitalului Județean Sibiu (36 de ani) a suferit un AVC / Atribuțiile sale au fost preluate de directorul de îngrijiri / România are cea mai mare rata de mortalitate prin AVC din Europa (21,64%) # G4Media
Managerul interimar al spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Robert Fotache, a suferit la începutul acestei săptămâni un AVC, potrivit unor surse ale publicației Turnul Sfatului. În acest moment atribuțiile sale au fost preluate de directorul de îngrijiri. Directorul medical al unității, dr. Călin Remus Cipăian spune că în acest moment se află în concediu […] © G4Media.ro.
09:20
Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuţii critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina / Folosirea activelor rusești înghețate, cel mai tensionat punct # G4Media
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc joi la Bruxelles cu scopul de a conveni asupra modului de finanţare a nevoilor economice şi militare ale Ucrainei în următorii ani, informează dpa, citată de Agerpres. Cel mai dezbătut model de finanţare implică punerea la dispoziţia Ucrainei a activelor statului rus, îngheţate în temeiul sancţiunilor UE, sub forma unui […] © G4Media.ro.
09:10
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, […] © G4Media.ro.
09:00
O nouă întrevedere între emisari ruşi şi americani va avea loc, la sfârşitul săptămânii, la Miami / Rusia se pregăteşte de un nou „an de război” în 2026, avertizează Zelenski # G4Media
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP, preluată de Agerpres. Preşedinţia americană nu a furnizat niciun detaliu cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, SUA vor fi reprezentate […] © G4Media.ro.
09:00
Românii, hoți de șampanie în Italia / Doi tineri au fugit dintr-un supermarket cu 25 de sticle # G4Media
Doi tineri români de 20 și de 33 de ani au fost reținuți în Italia, după ce au încercat să fugă dintr-un supermarket cu 25 de sticle de șampanie, scrie presa italiană. Fapta s-a produs în Turbigo, lângă Milano, iar cei doi vor fi judecați pentru furt în stare de libertate. În mașina lor, un […] © G4Media.ro.
09:00
Juan Pablo Montoya, fost pilot de Formula 1, precizează că Oscar Piastri și agentul său Mark Webber poartă deja negocieri cu alte echipe. Intenția australianului este aceea de a părăsi McLaren după un sezon în care a scăpat printre degete titlul mondial din Marele Circ. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi […] © G4Media.ro.
09:00
Erdogan îi cere lui Putin să ia înapoi sistemul de rachete S-400 cumpărat de Ankara, pentru a putea debloca achiziția de aeronave F-35 de către Turcia # G4Media
Turcia încearcă să restituie sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat de la Rusia în urmă cu aproape un deceniu, un demers ce ar pune capăt unui acord controversat care a tensionat relația sa cu Statele Unite și alți membri NATO, transmite publicația greacă Capital, citată de Rador. Bloomberg relatează că această restituire […] © G4Media.ro.
08:50
Giorgia Meloni: „Pretențiile Moscovei nu sunt rezonabile. Nu ignorați riscurile pentru UE, dacă aceasta va ieși mai puternică. Italia nu va trimite trupe în Ucraina” # G4Media
„Afirmăm clar că nu intenționăm să abandonăm Ucraina în cea mai delicată etapă din ultimii ani”, a declarat premierul italian, Giorgia Meloni, în discursul său adresat Camerei Deputaților înaintea Consiliului UE, discutând rezultatul Summitului de la Berlin cu alți lideri europeni și negociatori americani, transmite Rador. Este important „să menținem presiunea asupra Rusiei”, care, contrar […] © G4Media.ro.
08:50
Proiectul sălii de bal de la Casa Albă al lui Donald Trump poate continua momentan, a decis un judecător federal / Reamenjarea ar putea costa 400 de milioane de dolari # G4Media
Preşedintele Donald Trump poate continua pentru moment construcţia unei săli de bal masive pe locul Aripii de Est demolate, a decis miercuri un judecător federal, respingând o solicitare a unui grup de conservare de a suspenda imediat lucrările, relatează Reuters. Judecătorul districtual Richard Leon a respins solicitarea Fondului naţional pentru conservare de emitere a unui […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:40
SURSE Radu Miruță, luat în calcul pentru Ministerul Apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Florin Șipoș # G4Media
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, e luat în calcul de președintele USR Dominic Fritz pentru a fi propus la Ministerul Apărării în locul demisionarului Ionuț Moșteanu, au declarat surse politice pentru G4Media. Miruță e acum ministru interimar al Apărării. El ar urma să fie înlocuit la Ministerul Economiei de Florin Șipoș, potrivit surselor citate. […] © G4Media.ro.
08:30
Salariul minim pe țară în Republica Moldova în 2026 va fi de 6.300 de lei lunar (circa 1644 lei românești), potrivit unei decizii a Guvernului de la Chișinău. Autoritățile au decis, totodată, majorarea indemnizației unice la nașterea unui copil, ca parte a măsurilor de sprijin pentru familii și de stimulare a forței de muncă, transmite […] © G4Media.ro.
08:20
Scandal în Camera Deputaților / Silviu Vexler, inițiatorul legii care combate extremismul, a rupt, în mod simbolic, în plen, o fotografie cu portretele lui Eminescu, Goga și Eliade, personalități controversate pentru xenofobia și antisemitismul lor # G4Media
Votul asupra Legii care înăsprește pedepsele pentru fapte, gesturi sau declarații ce au legătură cu extremisme precum fascismul, legionarismul, rasismul sau xenofobia, votată, miercuri, decizional, de Camera Deputaților, a creat tensiuni, în plen, după un gest provocator al deputatului Alecu Robert, ales pe listele AUR, în prezent neafiliat. Acesta a lipit pe tribuna vorbitorilor din […] © G4Media.ro.
08:20
Analiză a publicației franceze Les Echos, via Rador: Liderii a opt țări din Uniunea Europeană s-au reunit marți la Helsinki, în Finlanda, într-un format inedit. Acest Eastern Flank Summit a reunit Suedia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, România și Bulgaria. Sunt state care împart o frontieră maritimă și terestră cu Rusia. Obiectivul lor este să își coordoneze […] © G4Media.ro.
08:10
Un motor al unui avion Malta Air, parte a grupului Ryanair, s-a oprit brusc chiar la decolare / Parasolarul din cabina piloților s-a desprins și a căzut peste o manetă # G4Media
A fost descoperit motivul pentru care piloții unui Boeing 737 Max au lansat în 8 decembrie un apel de urgență, scrie Corriere della Sera. Incidentul s-a produs pe 8 decembrie la bordul unui avion operat de Malta Air, o filială a grupului Ryanair, care a plecat din Cracovia, spre Bergamo. După repornirea motorului, piloții au […] © G4Media.ro.
08:00
Patru morţi într-un nou atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni suspectate de narcotrafic în Pacific / Peste 90 de persoane ar fi fost ucise până în prezent în aceste operaţiuni # G4Media
Statele Unite au efectuat miercuri o nouă lovitură care a vizat o ambarcaţiune despre care au considerat că este legată de traficul de droguri în estul Pacificului, ucigând „patru narco-terorişti”, a anunţat armata americană – transmite Agerpres, care preia France Presse. Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a anunţat pe platforma de socializare X că ambarcaţiunea […] © G4Media.ro.
08:00
SURSE Judecătorul Bogdan Mateescu vrea să plece de la Ministerul Justiției, unde e detașat secretar general la Ministerul Justiției / Mateescu, un apropiat al Liei Savonea, a fost cercetat într-un dosar penal împreună cu tatăl său, primar PSD-PNL la Govora, dar cazul a fost clasat / A votat pentru excluderea lui Cristi Danileț din magistratură # G4Media
Controversatul judecător Bogdan Mateescu, un apropiat al Liei Savonea, vrea să plece de la Ministerul Justiției, unde e detașat secretar general la Ministerul Justiției. Secția pentru judecători a CSM discută în ședința de azi încetarea detașării sale, după cum arată ordinea de zi postată pe site.. Mateescu, un apropiat al Liei Savonea, a fost cercetat […] © G4Media.ro.
07:50
Au trecut 19 ani. În dimineața acelei zile am apucat sa trec pe la Revista 22 și la ICR. Cu o seară înainte apucasem sa discut cu Horia Patapievici si Mircea Mihaies despre semnificațiile momentului ce avea sa urmeze. Ajung la Parlament. Pe unul din coridoare, Răzvan Theodorescu mă admonestează zicând ca el a suferit […] © G4Media.ro.
07:40
Părinții din Sibiu cheltuiesc 1,5 milioane de euro pe an pentru a-și duce zilnic copiii la școală cu mașina personală / „Când și cum scăpăm de aglomerație?” # G4Media
Aproximativ 10.000 de mașini se înghesuie în fiecare zi pe străzile municipiului Sibiu, cu părinți la volan și copii de dus la școală drept pasageri. Transportul public, inclusiv cel metropolitan, este perceput, deocamdată, drept singura soluție pe termen mediu pentru reducerea traficului rutier. Sunt câteva dintre informațiile și concluziile unei dezbateri pe tema mobilității urbane, […] © G4Media.ro.
07:40
NASA are un nou șef, susținător ferm al misiunilor pe Marte / Isaacman va conduce o agenție cu 14.000 de angajați # G4Media
Senatul SUA l-a confirmat pe astronautul miliardar Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA, numind un susținător ferm al misiunilor pe Marte la conducerea agenției spațiale, în contextul în care aceasta se confruntă cu reduceri bugetare substanțiale, anunță Mediafax. Senatul SUA l-a confirmat miercuri pe astronautul miliardar Jared Isaacman în funcția de administrator NASA […] © G4Media.ro.
07:30
Brașovul nu rămâne fără apă, deși lacul Tărlung a ajuns la doar 60% din capacitate / Apa Brașov: Sunt 46 de foraje de mare adâncime, 22 au fost au fost curățate anul acesta # G4Media
Brașovul este unul dintre județele din România în care apa a fost furnizată 24 de ore din 24 chiar și pe timp de secetă, iar în viitor lucrurile ar urma să stea la fel, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. În primăvara anului 2024, lacul Tărlung a ajuns la doar 60% din […] © G4Media.ro.
07:20
Dominic Fritz va depune jurământul la ANC / Ultimul pas înainte de a deveni oficial cetățean român # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, va depune joi, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, jurământul de credinţă pentru obţinerea cetăţeniei române, după ce în noiembrie a susţinut interviul, transmite Agerpres. Pe 13 noiembrie, Dominic Fritz, care e cetăţean german, anunţa că a trecut proba de interviu şi a primit aviz pozitiv pentru obţinerea […] © G4Media.ro.
07:10
Noi jigniri ale lui Trump la adresa lui Biden și Obama / Plăcuță la Casa Alba unde scrie că Biden a fost „de departe cel mai prost președinte din istoria Americii” # G4Media
Președintele american Donald Trump a adăugat plăcuțe cu titluri partizane și subiective pe „Walk of Fame”-ul său prezidențial de la Casa Albă, atacându-i personal pe predecesorii săi, Joe Biden și Barack Obama, și repetând afirmații false despre înfrângerea sa electorală din 2020, anunță Mediafax. Președintele american Donald Trump, care nu a făcut niciun secret din […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
05:10
De la Laura Vicol la Lia Savonea: cum să mângâiem pe creștet evaziunea fiscală cu aerul că o combatem # G4Media
Un amendament adăugat pe furiș la o lege în decembrie 2023 și un incident informatic petrecut zilele trecute la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt cele două capete ale unui șir de evenimente care pare să aibă ca finalitate ascunsă favorizarea infracțiunii de evaziune fiscală și obstrucționarea anchetelor care încearcă să o curme. Contextul […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:40
Noul Yemen de Sud ar putea deveni aliatul Israelului, vecin cu rebelii Houthi, susținuți de Iran # G4Media
Ascensiunea entității pro-Emirate în Yemenul de Sud semnalează o schimbare a puterii regionale, oferind Israelului atât noi provocări, cât și potențiale oportunități diplomatice și de securitate în apropierea teritoriului Houthi — dacă este gestionată cu atenție prin legăturile cu Abu Dhabi. O analiză de Dr. Yoel Guzansky, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate […] © G4Media.ro.
17 decembrie 2025
23:30
Editura franceză Harlequin testează traducerea cu AI / Mai mulţi traducători au primit unul după altul câte un apel telefonic prin care erau anunţaţi de încheierea colaborării # G4Media
Editura Harlequin, care publică romane de dragoste, a încetat în ultimele săptămâni colaborările pe care le avea în Franţa cu traducători cu scopul de a-i înlocui cu o agenţie care utilizează inteligenţa artificială (AI), a denunţat o asociaţie a traducătorilor, editura oferind asigurări că, în acest moment, este vorba doar despre ”nişte teste”, informează AFP. […] © G4Media.ro.
23:10
Dominic Fritz, amenințare la adresa lui Grindeanu: Poate și USR, în funcție de cum mă simt în ziua respectivă, o să vrea să schimbe articolul cu rocada premierilor, din acordul de coaliție # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat în emisiune la Antena 3 cum evaluează atmosfera din coaliția de guvernare, pe o scară de la 1 la 10. „Între 6 și 7” a răspuns Fritz, admițând mai ales tensiunile cu reprezentanții PSD, în contextul votului moțiunii de demitere a ministrului Mediului, Diana Buzoianu. „Ceea ce se […] © G4Media.ro.
23:00
Dispare o instituție de stat: Oficiul pentru Drepturile de Autor, comasat cu Ministerul Culturii # G4Media
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, printr-o ordonanţă de urgenţă, reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează, transmite Agerpres. Instituția are 28 de angajați în acest moment, potrivit informațiilor de […] © G4Media.ro.
22:50
Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal după un meci dramatic cu Flamengo. Portarul PSG a apărat 4 penalty-uri # G4Media
Echipa franceză Paris Saint-Germain a câștigat miercuri în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal după un meci dramatic contra brazilienilor de la Flamengo Rio de Janeiro, potrivit France Info. Meciul a fost decis la loviturile de departajare, după 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare și al prelungirilor. Eroul meciului a fost Matvei Safonov, portarul […] © G4Media.ro.
22:20
EXCLUSIV | Cât costă să pregătești un câine-ghid în România: Investiția de zeci de mii de euro care schimbă vieți (VIDEO) # G4Media
Pregătirea unui câine-ghid în România nu este doar o muncă de dresaj, ci un proces complex care poate costa aproximativ 40.000 de euro. Într-un interviu exclusiv pentru podcastul EduPet by Pets&Cats, Irina Henegar, fundraising manager la Angel Dog, și Zoltan Szabo, dresor Angel Dog, au explicat toate costurile implicate în transformarea unui cățel într-un adevărat partener de viață […] © G4Media.ro.
22:10
Ziarist de la Turnul Sfatului, dat afară de judecător din sală la procesul de corupție al fostului prefect al Sibiului, Lucian Radu # G4Media
La primul termen în care Lucian Radu, fost prefect al Sibiului și fost adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, putea să vorbească în fața instanței despre acuzațiile de corupție care i se aduc, judecătorul a dispus scoaterea presei din sală. Este pentru a doua oară în decurs de câteva săptămâni când diferiți magistrați ai […] © G4Media.ro.
22:10
Sarajevo ia măsuri privind calitatea aerului după ce a fost clasat cel mai poluat oraş de pe glob # G4Media
Autorităţile din Sarajevo au emis o avertizare privind calitatea aerului şi au impus miercuri interdicţii în privinţa circulaţiei unor autovehicule şi camioane după ce a fost clasat cel mai poluat oraş din lume în cele două seri precedente conform clasamentului realizat de compania elveţiană pentru monitorizarea calităţii aerului IQAir, informează Reuters. Guvernul de la Sarajevo […] © G4Media.ro.
22:00
Dominic Fritz anunță convocarea Comitetului Politic al USR pentru nominalizarea noului ministru al Apărării / Senatorul USR Sorin Șipoș, fost coleg de clasă cu președintele Nicușor Dan, preferat pentru acest portofoliu # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, anunță că joi dimineața va convoca Comitetul Politic pentru a-și formula nominalizarea pentru Ministerul Apărării, portofoliu vacant după demisia lui Ionuț Moșteanu. „Mâine dimineață convoc Comitetul Politic și vineri votăm propunerea pe care o voi face pentru Ministerul Apărării”, a spus Fritz în emisiune la Antena3. Liderul USR n-a vrut să […] © G4Media.ro.
21:50
Premierul israelian Netanyahu anunță un acord istoric pentru vânzarea de gaze naturale în Egipt # G4Media
Israelul a aprobat o înţelegere prin care va furniza gaze naturale Egiptului, a anunţat miercuri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a descris-o drept „cel mai mare acord de gaze din istoria ţării”, relatează Agerpres. Israelul a semnat în august acordul de export pentru a furniza Egiptului gaze din zăcământul Leviathan în valoare de 35 de […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:40
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP, conform Agerpres. Este pentru prima dată când această ceremonie, retransmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi […] © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să deturneze mitingul anti-Savonea. Cine sunt provocatorii care au vrut să confiște protestul societății civile # G4Media
Un grup format din 10-15 persoane cu măști sanitare pe față a încercat să deturneze mitingul pro-justiție organizat miercuri seară în fața guvernului, a transmis reporterul G4Media. Provocatorii purtau pancarte cu mesajul ”Bolojane, te sună Coldea” – o temă recurentă în discursul conspiraționist al susținătorilor lui Călin Georgescu și AUR. E vorba despre susținători ai […] © G4Media.ro.
21:10
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care suprimă biroul avertizorilor de integritate # G4Media
Curtea Constituţională din Slovacia a anunţat miercuri că a suspendat legea de abolire a biroului avertizorilor de integritate, care a stârnit proteste în întreaga ţară în ultimele zile, relatează AFP, conform Agerpres. Sesizată de un grup de 63 de membri ai parlamentului, Curtea a transmis într-un comunicat de presă că a decis că legea este […] © G4Media.ro.
21:00
Topul laptopurilor perfecte pentru munca de acasă: Cel mai bun laptop în funcție de performanță și cel mai bun laptop de buget # G4Media
Când te gândești la un laptop perfect pentru munca de acasă nu poți să omiți performanța, webcam-ul sau autonomia, poate chiar și greutatea, iar site-ul de testare a produselor tech, RTINGS.com, a venit în ajutorul nostru și a realizat o listă în funcție de performanță și buget cu cele mai bune laptop-uri pentru remote work. […] © G4Media.ro.
20:50
O autoritate europeană solicită companiilor aeriene să inspecteze avioanele Airbus A320 pentru panouri defecte # G4Media
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia Airbus A320 să efectueze o inspecţie vizuală şi să repare orice panouri neconforme găsite pe fuselaj, transmite Bloomberg, conform Agerpres. Operatorii care au aeronave din familia A320 cu piese potenţial neconforme trebuie să efectueze o inspecţie vizuală şi o măsurare […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.