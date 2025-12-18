Poate supraviețui Ucraina fără „împrumutul de reparații” din partea UE?

21:40

Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP, conform Agerpres. Este pentru prima dată când această ceremonie, retransmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi […] © G4Media.ro.