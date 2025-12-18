Trump transformă discursul de Crăciun într-un atac direct la adresa lui Biden și Obama
ObservatorNews, 18 decembrie 2025 11:20
Într-un discurs festiv susținut pe 17 decembrie, de la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, s-a lăudat cu realizările sale și l-a învinuit pe Joe Biden, predecesorul său democrat, pentru creșterea accentuată a prețurilor de consum, informează Reuters.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
11:20
Trump transformă discursul de Crăciun într-un atac direct la adresa lui Biden și Obama # ObservatorNews
Într-un discurs festiv susținut pe 17 decembrie, de la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, s-a lăudat cu realizările sale și l-a învinuit pe Joe Biden, predecesorul său democrat, pentru creșterea accentuată a prețurilor de consum, informează Reuters.
11:20
Rob Reiner şi soţia lui, măcelăriţi cu cuţitul de propriul fiu. Cearta ar fi pornit la o petrecere de Crăciun # ObservatorNews
Actorul şi regizorul american Rob Reiner şi soţia sa, Michele, au murit în urma "multiplelor răni provocate de obiecte tăioase", a concluzionat miercuri raportul medicului legist din Los Angeles, Statele Unite, scrie BBC.
11:20
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 19 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
11:20
19 decembrie, Sfântul Mucenic Bonifatie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 19 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Mucenic Bonifatie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
11:20
19 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 decembrie de-a lungul timpului.
Acum o oră
10:50
Dorel a lovit din nou, de data asta în Bucureşti. Chemaţi să monteze un contor de gaze, mai mulţi angajaţi ai unei firme specializate au ales se pare la întâmplare locul unde să îl instaleze, fără să îşi ia toate măsurile de precauţie.
Acum 2 ore
10:40
Gripa se răspândește în această iarnă mai devreme decât de obicei în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), iar o nouă tulpină dominantă, A(H3N2), pune presiune suplimentară pe sistemele de sănătate din anumite țări, a anunțat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, potrivit agenției Xinhua, informează Agerpres.
10:40
Ministrul Muncii nu este de acord cu ideea lui Bolojan: Şomajul nu este o formă de lene, ci un moment dificil # ObservatorNews
Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj ar trebui scăzute. El a declarat că a avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opiniile sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească. Astăzi, a mai precizat Manole, primeşte şomaj doar cineva care a muncit, pentru că se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp.
10:30
Ministrul Muncii: "Cred că economiile nu trebuie să înceapă de la alocaţiile pentru copii" # ObservatorNews
Ministrul Muncii consideră că tema alocațiilor pentru copii ar trebui regândită, în contextul în care acestea sunt în prezent înghețate prin decizia Guvernului Bolojan. Florin Manole atrage atenția asupra impactului social al acestei măsuri, în condițiile în care România se confruntă cu un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor.
10:20
De Crăciun, zeci de mii de jucării contrafăcute si toxice ajung la vanzare. Toate imită mărci cunoscute. Specialiștii trag un semnal de alarmă pentru părinți și le recomandă să fie atenți de unde cumpără jucăriile. Ambalajul prost, calitatea materialelor îndoielnică, preţul mic şi locul de unde îl cumpărăm sunt criterii cheie atunci când alegem jucăriile.
10:00
Congresul Statelor Unite a aprobat miercuri bugetul apărării, care prevede un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, pentru următorii doi ani. Decizia a fost adoptată atât de Camera Reprezentanților, cât și de Senat, potrivit agenției dpa, citată de Agerpres.
09:50
O şoferiţă de 78 de ani a provocat un accident în Cluj, după ce a intrat pe contrasens. 3 persoane, la spital # ObservatorNews
Accident grav în localitatea Fundătura din judeţul Cluj. O șoferiță de 78 de ani din Bucureşti a pătruns pe contrasens și a lovit o mașină condusă regulamentar de o femeie de 59 de ani.
Acum 4 ore
09:40
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al partidului pentru joi, 19 decembrie 2025, de la ora 12:00, în format online, pentru validarea propunerilor de miniștri la Apărare și Economie.
09:30
Un şofer bulgar a făcut praf o maşină, după ce a virat fără să se asigure într-o intersecţie din Craiova # ObservatorNews
Accident în lanţ pe una dintre cele mai circulate străzi din Craiova. Atenţie, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoţional!
09:20
Gigantul american Google îşi extinde seria Gemini 3 prin lansarea unei noi versiuni, denumită Flash, informează News.ro.
09:20
Negocieri între SUA şi Rusia, în acest weekend. Dmitriev se întâlnește cu Witkoff și Kushner la Miami # ObservatorNews
În acest sfârşit de săptămână va avea loc o întrevedere între emisari ruşi și americani asupra războiului din Ucraina. Potrivit unui responsabil al Casei Albe, întâlnirea va avea loc la Miami, în Florida, scrie AFP, citat de Agerpres.
09:00
Noul terminal al Aeroportului Internaţional Craiova, inaugurat astăzi. Cum arată investiţia de 100 mil. euro # ObservatorNews
Astăzi este inaugurat noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova. Cu o suprafață de peste 3 hectare, este al doilea ca mărime din țară şi e pregătit să ofere pasagerilor condiții moderne, conforme cu standardele europene.
08:50
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro # ObservatorNews
Iancu Guda vorbeşte despre rambursarea anticipată a unui credit. Aflăm toate răspunsurile chiar acum într-o nouă rubrică IQ Financiar.
08:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul va vota mâine propunerea pentru noul ministru al Apărării Naționale, poziție rămasă vacantă după demisia lui Ionuț Moșteanu la sfârșitul lunii noiembrie. Astăzi este aşteptat să fie făcut public numele noului ministru, despre care Fritz spune că este un politician care cunoaște bine programul SAFE și care are, cităm, "greutate politică".
08:40
Pisicile comunitare din Suceava au primit adăposturi pentru iarnă, amplasate la cererea locuitorilor # ObservatorNews
Nu doar copiii primesc daruri de la Moş Crăciun, ci şi animăluţele fără stăpân. Din cauza temperturilor scăzute, în Suceava au fost amplasate căsuţe din lemn pentru pisicile care trăiesc printre blocuri. Locuitorii sunt invitaţi să lase hrană, apă sau, de ce nu, chiar o pătură călduroasăpentru feline.
08:40
Restricțiile ar putea fi ridicate la Spitalul de Copii din Iaşi. Nivelul de clor al apei, în limite normale # ObservatorNews
Ultimele probe de apă prelevate de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi arată că valorile clorului se încadrează în limitele normale. Astăzi este așteptat și cel de-al doilea raport, cel privind analizele microbiologice. Dacă valorile vor fi normale s-ar pune capăt unei crize ce a durat aproape o săptămână. Totul, după ce în apa de la terapie intensivă şi oncologie s-a descoperit o bacterie extrem de periculoasă, chiar mortală.
08:20
Liderul USR, Dominic Fritz, va depune jurământul pentru cetăţenie: "Trăiască România, trăiască Europa!" # ObservatorNews
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, va depune joi jurământul de credinţă faţă de România, la mai bine de o lună după ce a anunţat că a trecut proba interviului pentru cetăţenia română. Acesta este ultimul pas în procesul de dobândire a cetăţeniei.
08:10
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade # ObservatorNews
Într-un loc de pe Pământ, oamenii înfruntă temperaturi şi de - 45 de grade, aşa că nu e de mirare că este considerat cel mai rece oraş din lume. Este vorba de Iakutsk, aflat în Siberia, Rusia.
08:10
Sute de oameni cer reforme urgente în justiție în a şasea seară de protest: "Bolojan, te sună România!" # ObservatorNews
Sute de oameni au protestat din nou în Piața Victoriei, cerând reforme în sistemul de justiție și demisii la vârful instituțiilor. Manifestanții au scandat împotriva corupției şi au cerut demisiile ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, dar şi pe cea a Liei Savonea, şefa Înaltei Curți de Casație și Justiție.
08:10
Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Ucraina şi extinderea UE, pe agenda discuţiilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri, liderii Uniunii Europene vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. De asemenea, pe ordinea de zi vor fi şi subiecte precum apărarea europeană şi migraţia.
07:50
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 18 decembrie 2025.
Acum 6 ore
07:40
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat miercuri că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. "Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare", a mai spus ministrul.
07:30
Reacţia lui Zelenski după ameninţările lui Putin: "Va veni rândul altor ţări din Europa" # ObservatorNews
Curg valuri de reacţii după declaraţiile acide ale lui Vladimir Putin, care au aruncat în aer speranţele unui acord de pace cu Ucraina. Zelenski avertizează că Rusia se pregăteşte pentru încă un an de război. Liderul de la Kremlin a ameninţat că îşi va atinge obiectivele pe cale militară, în cazul în care Kievul nu îi satisface toate pretenţiile. În acest timp, presa americană scrie că Donald Trump ar putea sancţiona flota care transportă ilegal petrol rusesc, dacă Putin nu acceptă planul lui de pace.
07:30
Loto 6/49. Joi, 18 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 25.600 de castiguri in valoare totala de peste 2,90 milioane de lei.
07:30
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 18 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
07:20
Horoscop 19 decembrie 2025. Zodia care ar putea să îşi găsească sufletul pereche astăzi # ObservatorNews
Horoscop 19 decembrie 2025. Astrologii vin cu veşti bune pentru unii nativi. Dacă unii ar putea astăzi să dea chiar peste persoana potrivită, alţii descoperă noi oportunităţi în carieră.
Acum 24 ore
22:20
Programul Auchan de Crăciun 2025 va fi adaptat pentru 24-25 decembrie, cu program redus pe 24 (probabil 10:00-18:00, similar altor ani) și închis pe 25, urmând program normal sau ușor redus pe 26 decembrie.
22:00
Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din București și din restul țării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
22:00
Estonia a început, săptămâna trecută, construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte a unei ample inițiative de securitate denumite "linia de apărare baltică".
21:50
Premiile Oscar se vor muta în online din 2029. YouTube va deține drepturile globale de difuzare # ObservatorNews
Premiile Oscar vor fi difuzate, începând din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost făcut miercuri de Academia de Arte și Științe Cinematografice.
21:40
Specia din Veneţia care s-a adaptat în Marea Neagră. Din vară ar putea ajunge în farfuriile de pe litoral # ObservatorNews
La vară vom putea mânca stridii din Marea Neagră. Aduse anul trecut din Veneția, moluștele s-au adaptat, iar rezultatele depășesc așteptările. Cărnoase și gustoase, stridiile româneşti pot concura deja cu cele din Mediterana. Iar succesul experimentului deschide și oportunități economice: investitorii pot înființa propriile ferme de stridii.
21:30
Donald Trump îi insultă din nou pe Barack Obama şi Joe Biden. Ce a apărut în Casa Albă # ObservatorNews
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi.
21:20
Cei care ajung în weekend-uri la târgul de Crăciun de la Craiova au nevoie de răbdare. În centrul oraşului nu se pot găsi locuri de parcare, în restaurante se intră doar cu rezervare, iar la căsuţele cu mâncare tradiţională cozile sunt interminabile. Există totuşi soluţii pentru cei care vor să scape de înghesuială şi să se bucure de atmosfera magică.
21:00
Amenzi de 1.600 de lei pentru maşinile "împodobite". Poliţiştii le consideră periculoase în trafic # ObservatorNews
Nu doar brazii se împodobesc de Crăciun, ci şi maşinile. În Bucureşti, mai mulţi tineri şi-au montat sute de metri de instalații cu beculețe pe caroserii. Deşi, efectul vizual este unul deosebit după lăsarea serii, poliţiştii atrag atenţia că trendul este ilegal și periculos.
20:50
Valea Prahovei cedează, bucată cu bucată. Pământul s-a surpat pentru a doua oară în două săptămâni, de data aceasta în dreptul localităţii Cornu. Prefectul de Prahova trăieşte cu teama că tot drumul ar putea fi închis, cu doar câteva zile înainte de vacanţa de iarnă. Şoferii, sătui oricum de nesfârşitele blocaje, merg acum cu teama că drumul se rupe în două sub maşina lor.
20:50
Academia de film americană a anunţat listele scurte din care se vor alege finalistele în cursa pentru Oscaruri. Propunerea României pentru categoria cel mai bun film străin, "Jaful secolului", nu a fost inclusă pe lista finalistelor.
20:50
Clip fals realizat cu AI despre o lovitură de stat în Franţa. Facebook refuză "să-l dea jos" # ObservatorNews
Furie la Palatul Elysee după ce un clip care anunţa o lovitură de stat în Franţa s-a viralizat online.
20:40
Ceauşescu a cerut "lichidarea radicală" a protestatarilor, în 1989. Document publicat în premieră # ObservatorNews
Document-cheie publicat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității la 36 de ani de la Revoluţie. Agenda unui general al Securității arată că Ceaușescu a dat ordin clar pentru a se trage în civili şi pentru a-i lichida pe protestatari. Marţi seară, la Timişoara, oraşul unde a izbucnit scânteia care a adus lumina libertăţii, sute de oameni le-au adus un omagiu eroilor din decembrie 1989.
20:40
Putin susţine că va lua teritorii din Ucraina prin diplomaţie sau forţă. Ameninţări la adresa NATO # ObservatorNews
Rusia aruncă în aer speranţele unui acord de pace cu Ucraina. Vladimir Putin a ameninţat că îşi va atinge obiectivele de război pe cale militară, în cazul în care Kievul nu îi satisface toate pretenţiile. Iar ministrul de Externe de la Moscova a vorbit despre o confruntare cu NATO în următorii cinci ani. În acest timp, presa americană scrie că Donald Trump ar putea sancţiona flota care transportă ilegal petrol rusesc, dacă Putin nu acceptă planul lui de pace.
20:30
Jucăriile contrafăcute, periculoase pentru copii. Modelul Labubu, printre cele mai copiate # ObservatorNews
De Crăciun, zeci de mii de jucării contrafăcute si toxice ajung la vanzare. Toate imită mărci cunoscute. Specialiștii trag un semnal de alarmă pentru părinți și le recomandă să fie atenți de unde cumpără jucăriile.
20:30
Sute de români, "învăţaţi" cum să ia ţeapă. Au plătit cursuri de formare şi au rămas cu banii daţi # ObservatorNews
Sute de români din toată țara au fost păcăliţi cu cursuri de formare pentru diverse meserii. Oamenii au plătit mii de lei pentru o diplomă, doar că ori nu au mai început cursurile, ori nu le-au mai terminat. Deşi există plângeri la Poliţie încă din primăvară, site-ul funcţionează şi acum. Oricum, firma nu are acreditare de la Ministerul Muncii.
20:30
Barman din Italia, ucis sub ochii soţiei de un moldovean pe care l-a dat afară din local, acum câteva luni # ObservatorNews
Crimă şocantă în Italia. Un barman a fost ucis de un individ din Republica Moldova chiar în faţa restaurantului în care lucra. Criminalul a a vrut astfel să se răzbune după ce în urmă cu câteva luni a fost evacuat din local pentru că făcea scandal. Arma crimei, un cuţit, a fost recuperată de carabinieri din coşul de gunoi.
20:30
Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri" # ObservatorNews
Atenţie călători, linie de tramvai în valuri! Aşa ar trebui să sune anunţul vatmanilor care conduc pe una dintre cele mai circulate trasee din Bucureşti, între Piaţa Unirii şi Rahova. Pământul a cedat pe o porţiune de zeci de metri iar şinele nu mai sunt la acelaşi nivel. Călătorii se tem pentru siguranţa lor şi aşteaptă rezolvarea situaţiei.
20:20
Inteligenţa artificială, ajutor la cumpărături. Ce caută românii cu ajutorul AI-ului # ObservatorNews
Inteligenţa artificială devine asistentul nostru de cumpărături. Acum putem întreba robotul virtual ce cadou să cumpărăm, cum să ne aprovizionăm frigiderul în funcţie de buget şi de preferinţe, sau ce cozonac ni se potriveşte pentru masa de Crăciun. De anul viitor, retailerii vor investi semnificativ în inteligenţa artificială pentru a atrage clienţi.
20:00
Continuă ancheta în cazul decesului fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Primele verificări indică faptul că moartea ar fi survenit din cauze naturale, însă concluzia finală va veni abia după rezultatele analizelor de laborator. Astăzi, partenerul Rodicăi Stănoiu a mers la Institutul de Medicină Legală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.