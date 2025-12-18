Trump transformă discursul de Crăciun într-un atac direct la adresa lui Biden și Obama

10:40

Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj ar trebui scăzute. El a declarat că a avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opiniile sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească. Astăzi, a mai precizat Manole, primeşte şomaj doar cineva care a muncit, pentru că se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp.