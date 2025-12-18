Euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026. Avertismentul economiștilor privind impozitul minim pe cifra de afaceri
PSNews.ro, 18 decembrie 2025 11:20
Analiștii economici au estimări pesimiste privind devalorizarea leului în fața monedei europene, în condițiile în care anul acesta, în luna mai, a fost depășit pragul istoric de 5 lei pentru 1 euro, anunță Digi24. Experții cred că deprecierea leului va continua și anul viitor și nu este exclus ca un euro să ajungă anul viitor
• • •
Acum 15 minute
11:30
Georgia mai face un pas în spate: Parlamentul a adoptat un proiect de lege care interzice votul în străinătate # PSNews.ro
Georgienii nu vor mai putea vota din străinătate, din cauza unei noi legi care permite exercitarea dreptului de vot doar pe teritoriul țării. Cetățenii Georgiei vor putea vota doar pe teritoriul țării, după ce Parlamentul de la Tbilisi a adoptat miercuri modificări la Codul Electoral. Amendamentele au fost aprobate cu 79 de voturi „pentru" și
11:30
Protest la Cotroceni. Sindicaliștii cer medierea președintelui și oprirea austerității. Bolojan, pe post de Grinch # PSNews.ro
Sindicaliștii din patru confederații sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, în fața Palatului Cotroceni. Protestatarii au împodobit un pom al austerității în care au pus simbolic cadourile pregătite de guvern – taxe, impozite, sărăcie. Însuși premierul Bolojan e reprezentat ca verdele și morocănosul Grinch, personaj care detestă Crăciunul. Sindicaliștii solicită președintelui României, Nicușor Dan, declanșarea
11:30
Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei a declarat, joi, că și-a depus demisia din funcție. Motivele renunțării sunt strict personale, a spus el, citat de Agerpres. Decizia sa va intra în vigoare începând cu data de 28 decembrie 2025. 'Mi-am depus demisia din funcția de președinte al ANS începând cu 28 decembrie. Motivele sunt strict
11:30
Scandal în Parlamentul Bulgariei la dezbaterea bugetului de stat: acuzații dure și incidente violente # PSNews.ro
Ședința Parlamentului Bulgariei dedicată bugetului de stat a fost marcată miercuri de scene dure și de un incident violent. Membri ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat actuala majoritate că încearcă să impună un „buget al jafului". Reprezentanții alianței au susținut că acest plan financiar va aduce o nouă datorie mare pentru țară și
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
Ministrul Muncii nu este de acord cu ideea premierului că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute, el declarând că avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opinii sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să
11:10
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Se caută și suveraniști # PSNews.ro
După mai mulți ani de adormire, gașca #Rezist se reunește și încearcă să aprindă din nou țara. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide", a revenit în spațiul public și le cere, culmea, susținătorilor lui Călin Georgescu să se alăture protestelor din Piața Victoriei. Cunoscut pentru manifestările sale excentrice, precum protestul în chiloți de
11:10
Bugetul pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare # PSNews.ro
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie, au declarat pentru Gândul surse din cadrul coaliţiei de guvernare. Potrivit acelorași surse, „Ordonanța trenuleț" ar putea ieși săptămâna viitoare. Liderii Coaliției au decis în ședința de astăzi că salariul minim va crește de la 1 iulie
11:10
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri” # PSNews.ro
România a lipsit de la o nouă întâlnire importantă, la Berlin, unde „greii" NATO au dezbătut situația Ucrainei și au negociat cu americanii. Expertul în securitate Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, analizează situația, pentru „Adevărul", și explică absența țării noastre prin neputința și lipsa de ambiție și de implicare pe care România le
11:10
Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru săptămâna viitoare. La ce ne putem aștepta # PSNews.ro
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce priveşte cât de accentuată va fi răcirea, dar şi în ce priveşte precipitaţiile este destul de mare. Ei prezintă două scenarii probabile – unul în care răcirea va fi mai puternică, iar precipitaţiile puţine sau deloc, în timp
11:10
Avertisment de la OMS: O nouă tulpină dominantă provoacă un sezon gripal timpuriu şi intens în Europa # PSNews.ro
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, transmite agenţia Xinhua. Biroul OMS a declarat că sezonul gripal
Acum 2 ore
10:30
Modificările fiscale recente, introduse prin Legea nr. 239/2025, marchează o schimbare radicală pentru companiile care dețin proprietăți rezidențiale în scop investițional, lucru care va duce la un impozit mai mare cu peste 700%. Începând cu 1 ianuarie 2026, Guvernul elimină distincția dintre locuințele rezidențiale și spațiile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice. În consecință, apartamentele cumpărate
10:30
„România,o țară foarte bogată: Toată lumea o jumulește și tot mai stă în picioare” – Radu Miruță # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. „România e o ţară foarte bogată. Mă minunez, după şase luni în Guvern, cum mai stăm în picioare. Toată lumea jumuleşte din ea de toate şi biata ţară tot mai stă în picioare.
10:30
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, iar Irineu Darău va trece la ministerul Economiei, potrivit propunerilor USR. Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR, pentru mâine, 19 decembrie 2025, ora 12:00. Pe ordinea de zi este validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie.
10:30
Liderii UE se reunesc pentru a conveni asupra complicatei probleme a finanţării Ucrainei în 2026-2027 # PSNews.ro
Liderii Uniunii Europene vor decide joi cum să finanţeze Ucraina în 2026 şi 2027 pentru a o ajuta să continue lupta împotriva invaziei Rusiei, opţiunea preferată fiind utilizarea activelor ruseşti îngheţate în UE, dar care depinde de aprobarea incertă a Belgiei, relatează Reuters. UE doreşte să menţină finanţarea Ucrainei şi lupta acesteia, deoarece consideră războiul
Acum 12 ore
00:20
Mitul mașinii personale ca simbol al libertății s-a prăbușit în realitatea Bucureștiului, unde ambuteiajele au transformat condusul în captivitate. Adevărata libertate a secolului XXI nu mai este proprietatea asupra unui vehicul, ci accesul rapid. Avem nevoie de un nou contract social: trecerea de la dreptul de a conduce la dreptul de a ajunge la timp
Acum 24 ore
22:40
VIDEO Andi Cristea: În toată Europa, cetățenii au mai multă încredere în platforme decât în instituțiile statului # PSNews.ro
Uniunea Europeană se confruntă cu o criză profundă de suveranitate digitală, în condițiile în care marile platforme de social media, aflate în afara controlului european, influențează masiv opiniile, comportamentele și procesele democratice din statele membre, a avertizat europarlamentarul PSD Andi Cristea, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg.
21:30
PE SCURT: Marea Britanie urmează să fie reintegrată în programul Erasmus începând din 2027, ca parte a apropierii de UE, oferind studenților britanici acces la schimburi educaționale fără taxe suplimentare. În Franța, bugetul pentru securitatea socială pe 2026 a fost adoptat după compromisuri politice, inclusiv suspendarea temporară a creșterii vârstei de pensionare. La Roma, noua
21:30
Grindeanu: Rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de coaliție # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a salutat deciziile luate miercuri de coaliția de guvernare, afirmând că 'rațiunea a învins', iar argumentele social-democraților au fost validate de parteneri. El a scris, pe Facebook, că PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale. "Mă bucur că rațiunea a învins și argumentele PSD au fost
21:30
Un milion de români plătiți cu salariul minim vor avea, din iulie, cu 100 de lei în plus la salariu. Decizia a fost luată în această seară de Coaliția de guvernare. Premierul Bolojan a fost de acord, în contextul în care măsura vine la pachet cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru firme. Guvernanții
21:30
VIDEO Taxă de 1% pe profitul firmelor de jocuri de noroc. Negrescu: „Au o cifră de afaceri de 200 de miliarde de euro” # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg, că a propus introducerea unei taxe europene de 1% pe profitul firmelor de jocuri și pariuri online, ca soluție alternativă de finanțare a bugetului Uniunii Europene, în special pentru zona
21:30
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Ștefan Mușoiu # PSNews.ro
Marți, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor", realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Ștefan Mușoiu. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți, doar pe Ps News. Emisiunea poate fi urmărită live
18:50
Aprobarea majorării de la 1 ianuarie 2026 a tarifului reglementat de transport al energiei electrice practicat de Transelectrica, precum și a celor de distribuție aplicate de 3 operatori regionali de profil din 4, s-a datorat, printre altele, includerii printre costurile recunoscute în tarife a celebrei ″taxe de stâlp″, pe construcții speciale, introdusă de Guvern din
18:50
Pensii speciale tăiate pentru aleșii locali: sunt vizați foștii primari, viceprimari și președinți de consilii județene # PSNews.ro
Desființarea pensiilor speciale pentru primari, date pe hârtie acum șase ani, pe timpul guvernului Dăncilă, urmează să intre în dezbatere. Nu au fost în plată niciodată, dar nici nu a fost vreun guvern care să le elimine pur și simplu. Acum este un proiect în Parlament în acest sens. Aceste pensii pot ajunge până la aproape 19.000 lei pentru
18:50
Bani de la Guvern: Peste 2,4 miliarde lei pentru investiții locale și 188 de milioane lei pentru instituții culturale # PSNews.ro
Guvernul aprobă suplimentarea din Fondul de Rezervă Bugetară cu peste 2,4 miliarde de lei pentru plata facturilor generate de programele de investiții aflate în derulare și, de asemenea, alocarea a 188 de milioane de lei epntru instituțiile publice de spectacole. Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării cu peste 2,4 miliarde de lei din Fondul de
18:50
Victor Negrescu anunță la „Puterea Știrilor” că va fi raportor pentru bugetul agriculturii în Parlamentul European # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat în exclusivitate, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg, că urmează să fie desemnat raportor al Parlamentului European pentru bugetul destinat agriculturii și dezvoltării rurale. Anunțul vine într-un context tensionat, marcat de nemulțumirile fermierilor europeni și de
18:50
VIDEO Andi Cristea avertizează: „Inteligența artificială va crea inegalități fără precedent”. Sfaturi pentru români # PSNews.ro
Inteligența artificială va înlocui o parte semnificativă a locurilor de muncă și va accentua inegalitățile sociale și profesionale, iar adaptarea continuă este singura soluție reală pentru menținerea relevanței pe piața muncii, a avertizat Andi Cristea, europarlamentar PSD, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg. Întrebat ce pot face
17:40
ANAR: UE nu a transmis României nicio instrucţiune privind demolarea barajelor sau golirea acumulărilor importante # PSNews.ro
Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR) precizează, în contextul unor informaţii care circulă în spaţiul public, că Uniunea Europe
17:40
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat # PSNews.ro
Clădirea Palatului Parlamentului ar urma să fie scutită de plata impozitului pe clădiri pentru spațiile aflate în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului, utilizate conform destinației aprobate de birourile permanente ale celor două Camere. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, miercuri, 17 decembrie, de Senat. Proiectul a fost votat cu 77 […] Articolul Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat apare prima dată în PS News.
17:40
Guvernul adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de Guvern, în cadrul căreia va fi adoptată Ordonanța de Urgență care va conduce la creșterea cu până la 80% a impozitelor și taxelor pe mașini sau locuințe. În termen de 3 zile de la adoptarea OUG, fiecare primărie va comunica organelor fiscale competente valoarea noilor impozite, […] Articolul Guvernul adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO Negrescu: Bolile cardiovasculare ucid 1,7 milioane de europeni pe an și adâncesc inegalitățile dintre state # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra impactului major al bolilor cardiovasculare în Uniunea Europeană și asupra diferențelor uriașe dintre statele membre în ceea ce privește prevenția și tratamentul acestora. „Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Uniunea Europeană. 1,7 milioane de oameni mor în fiecare an. Vorbim de aproape […] Articolul VIDEO Negrescu: Bolile cardiovasculare ucid 1,7 milioane de europeni pe an și adâncesc inegalitățile dintre state apare prima dată în PS News.
17:40
Parlamentul European adoptă, cu o largă majoritate, abandonarea gazelor naturale ruseşti în toamna lui 2027 # PSNews.ro
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană – începând din toamna lui 2027 cel mai târziu -, cu scopul de a priva Rusia de resurse ale finanţării Războiului din Ucraina, relatează AFP. Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate acest […] Articolul Parlamentul European adoptă, cu o largă majoritate, abandonarea gazelor naturale ruseşti în toamna lui 2027 apare prima dată în PS News.
17:40
PSnews la Strasbourg / VIDEO / Daniel Buda: Statele UE trebuie să controleze strict calitatea produselor din Mercosur # PSNews.ro
Europarlamentarul Daniel Buda a vorbit despre provocările și oportunitățile generate de un posibil acord comercial între Uniunea Europeană și Mercosur, subliniind că deschiderea piețelor trebuie să meargă mână în mână cu protejarea fermierilor europeni și a consumatorilor. Într-o declarație pentru PSnews, Daniel Buda a atras atenția că responsabilitatea privind verificarea calității produselor agricole care intră […] Articolul PSnews la Strasbourg / VIDEO / Daniel Buda: Statele UE trebuie să controleze strict calitatea produselor din Mercosur apare prima dată în PS News.
16:40
Vești bune pentru studenți: Comisia Europeană sprijină acordarea a 40.000 de burse sociale în România # PSNews.ro
Comisia Europeană sprijină acordarea burselor sociale pentru 40.000 de studenţi din România prin Fondul Social European Plus, coordonat la nivel european de Roxana Mînzatu, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire. Comisia Europeană susţine propunerea României de a utiliza Fondul Social European Plus (FSE+), prin […] Articolul Vești bune pentru studenți: Comisia Europeană sprijină acordarea a 40.000 de burse sociale în România apare prima dată în PS News.
16:40
Misiune încheiată la Zalău, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, cu ocazia deschiderii circulației pe Centura Zalău. Lucrările au fost finalizate, iar de la această oră se circulă pe Varianta Ocolitoare (VO) a municipiului Zalău. Este momentul pe care îl așteptau atât locuitorii, cât și transportatorii: traficul de tranzit (în special cel greu) […] Articolul VIDEO A fost deschisă circulația pe primul drum făcut de chinezi în România apare prima dată în PS News.
16:40
Cu tractoarele la Parlamentul European. Fermierii francezi protestează la Strasbourg împotriva pactului Mercosur – UE # PSNews.ro
Franța este afectată de ample proteste ale fermierilor împotriva acordului Mercosur – UE, printre care unul – chiar în fața Parlamentului European din Strasbourg. Ei consideră că pactul Mercosur este o „concurență neloială legalizată” și cer amânarea acordului până anul viitor, în speranța că vor obține „garanții solide” pentru agricultura europeană. „Agricultura nu este o […] Articolul Cu tractoarele la Parlamentul European. Fermierii francezi protestează la Strasbourg împotriva pactului Mercosur – UE apare prima dată în PS News.
16:40
PS News la Strasburg – Folosirea activelor rusești în reconstrucția Ucrainei: Atractivă politic, periculoasă juridic # PSNews.ro
După ani de împrumuturi, garanții și granturi pentru Kiev, Uniunea Europeană caută soluții pentru a finanța în continuare Ucraina și reconstrucția sa. Victor Negrescu explică, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor transmisă din studioul Parlamentului European, faptul că opțiunea folosirii activelor rusești înghețate este atractivă politic, dar riscă să devină un bumerang, dacă nu are […] Articolul PS News la Strasburg – Folosirea activelor rusești în reconstrucția Ucrainei: Atractivă politic, periculoasă juridic apare prima dată în PS News.
16:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că urgenţa este ca România să aibă bugetul pe 2026, el menţionând că nu e bine că suntem în 17 decembrie şi noi nu avem nici măcar proiectul. Despre majorările de taxe locale, şeful statului a spus că realitatea este că impozitele pe proprietate n-au mai fost mărite de […] Articolul Nicuşor Dan: Urgenţa este ca România să aibă bugetul pe 2026 apare prima dată în PS News.
16:40
Societatea Națională de Medicină a Familiei (SNMF) anunță că Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat debutul sezonului gripal în România și face un apel către populație să se adreseze medicilor de familie pentru vaccinarea antigripală anuală. Avertismentul vine în contextul creșterii rapide a numărului de îmbolnăviri, în prima săptămână din decembrie fiind raportate […] Articolul Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal apare prima dată în PS News.
16:40
Câți magistraţi vor fi prezenţi la întâlnirea cu preşedintele, din 22 decembrie. Anunțul lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere. Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie […] Articolul Câți magistraţi vor fi prezenţi la întâlnirea cu preşedintele, din 22 decembrie. Anunțul lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
16:40
Ministerul Finanțelor alocă 3,8 miliarde lei pentru investiții publice. Transporturile, agricultura și sănătatea primesc fonduri. În plus, prin redistribuiri directe operate de Ministerul Finanțelor, doar în ultima săptămână au fost alocate peste 1,35 miliarde către Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și altor autorități de management ale fondurilor europene care finanțează proiecte din domeniul dezvoltării regionale. De […] Articolul Nazare dezvăluie planul pentru 3,8 miliarde lei. Ce sectoare primesc bani apare prima dată în PS News.
15:40
Ministrul Radu Miruță, amendat „pe persoană fizică” de AMEPIP. Care e suma pe care trebuie să o plătească # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului și ministru interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat miercuri, pe contul său de Facebook, că a primit „pe persoană fizică” o amendă de 15.000 lei din partea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pe care intenţionează să o conteste. „Următoarea etapă a absurdului: astăzi […] Articolul Ministrul Radu Miruță, amendat „pe persoană fizică” de AMEPIP. Care e suma pe care trebuie să o plătească apare prima dată în PS News.
15:40
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe # PSNews.ro
Cedric Lodge, fostul director al morgii Facultății de Medicină Harvard, a fost condamnat pentru trafic de organe, punând capăt scandalului care a afectat prestigioasa universitate americană. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a primit o sentință de opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane. Decizia a fost anunțată marți […] Articolul Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe apare prima dată în PS News.
15:30
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că bugetul pe 2026 va fi construit pe reducerea deficitului bugetar, cu ținta de a ajunge la 6,4% anul viitor și la 3% din PIB până în 2030. „Toate guvernele care vor veni în anii următori vor trebui să respecte o […] Articolul Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit apare prima dată în PS News.
15:30
VIDEO Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de dialog în coaliție și că, în ceea ce privește declarațiile politice, s-a exagerat foarte mult. Șeful statului a fost întrebat dacă este momentul ca Legile Justiției se fie rediscutate având în vedere modul în care funcționează coaliția de guvernare. „Eu cred că atunci când societatea conștientizează o problemă, […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice apare prima dată în PS News.
15:20
Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, în arest preventiv pentru 30 de zile # PSNews.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, conform unor surse judiciare. Decizia aparține Tribunalului București. Aceeași măsură a fost luat și pentru omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Procurorii DNA au făcut marți percheziții într-un dosar ce ar viza fapte de dare de mită și complicitate la […] Articolul Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR # PSNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, înainte de ședința coaliției, că subiectul creșterii taxelor locale și al distribuirii veniturilor către autoritățile locale trebuie tranșat pe baza datelor financiare, în contextul pregătirii cadrului fiscal pentru anul viitor. Întrebat când se va regla în coaliție chestiunea legată de taxele locale, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a spus anterior, într-o […] Articolul VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR apare prima dată în PS News.
14:50
Schimbare majoră: Universitățile vor asigura 75% din stagiile de practică ale studenților. Legea merge la promulgare # PSNews.ro
Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de cameră decizională, iniţiativa legislativă USR prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75%. Inițiativa a fost adoptată cu 107 voturi ”pentru” 4 voturi ”împotrivă” şi 6 abţineri. Noua lege reprezintă „un pas important în consolidarea legăturii dintre educaţia universitară şi cerinţele […] Articolul Schimbare majoră: Universitățile vor asigura 75% din stagiile de practică ale studenților. Legea merge la promulgare apare prima dată în PS News.
14:40
PS News la Strasbourg/Negrescu: „Garanțiile de securitate ne privesc direct, de la Marea Neagră la flancul estic” # PSNews.ro
Negocierile de la Berlin dintre americani și ucraineni deschid un scenariu sensibil: Kievul acceptă să renunțe la obiectivul aderării la NATO, în schimbul unor garanții de securitate solide. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor difuzată de la Strasbourg, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, avertizează că felul în care va fi scris acest compromis privește direct […] Articolul PS News la Strasbourg/Negrescu: „Garanțiile de securitate ne privesc direct, de la Marea Neagră la flancul estic” apare prima dată în PS News.
14:40
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace # PSNews.ro
Statele Unite se pregătesc să impună o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei, în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge un posibil acord de pace cu Ucraina, potrivit unor surse citate de Bloomberg. SUA ia în considerare opțiuni precum „vizarea navelor din așa-numita flotă […] Articolul Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace apare prima dată în PS News.
