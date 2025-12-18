Emil Boc a făcut flotări alături de sportivi de performanță. Câte a reușit să execute
Adevarul.ro, 18 decembrie 2025 11:30
Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a surprins pe toată lumea după ce a urcat pe scenă la Gala de excelență "Zece pentru Cluj", unde a făcut flotări alături de sportivi de performanță.
• • •
Acum 5 minute
11:45
Politicieni și directori financiari belgieni, amenințați de serviciile secrete rusești din cauza activelor confiscate # Adevarul.ro
Politicienii belgieni și directorii financiari de rang înalt au fost ținta unei campanii de intimidare orchestrate de serviciile de informații rusești, menită să convingă țara să blocheze utilizarea a 185 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei, potrivit agențiilor europene de informații.
11:45
Momente dramatice în Capitală: alpiniștii salvatori au coborât de pe bloc și au intrat pe geam pentru a salva o femeie # Adevarul.ro
O intervenție complexă coordonată de Poliția Capitalei a avut loc miercuri, 17 decembrie, în Sectorul 3 al Capitalei, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuință, din cauza unor probleme personale. Femeia refuzase orice formă de cooperare.
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:15
Sportul românesc a rămas fără șef în prag de Crăciun. Bogdan Matei a rezistat mai puțin de un an la șefia ANS # Adevarul.ro
Bogdan Matei preluase funcția de la Elisabeta Lipă, în ianuarie 2025.
11:15
În urma ședinței Coaliției de ieri, Grindeanu se laudă pe Facebook că „argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară”.
11:15
Senatorii americani presează Belgia să deblocheze fondurile rusești înghețate pentru ajutorarea Ucrainei # Adevarul.ro
Un grup bipartizan de senatori americani intensifică presiunile asupra Europei într-un momentul în care o decizie crucială privind activele rusești înghețate se profilează la Bruxelles.
11:15
Atac cu drone asupra regiunii ucrainene Cerkasî: șase răniți și pene de curent după bombardamentul Rusiei # Adevarul.ro
Regiunea ucraineană Cerkasî a fost lovită de un atac masiv cu drone al Rusiei, soldat cu șase răniți și cu pene de curent.
11:15
Uniunea Europeană, inclusiv România, se află într-o competiție globală care se joacă, tot mai limpede în opinia mea, pe trei fronturi.
11:00
Ajutor în gospodărie de la deținuți: cât plătești pentru o oră de muncă. „Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești?” # Adevarul.ro
Deținuții de la Penitenciarul Mioveni oferă ajutor la treabă în gospodării și afaceri private. Ora de muncă costă aproximativ 27 de lei, iar hrana și paza sunt asigurate gratuit, au informat reprezentanții închisorii.
11:00
Noi trageri loto joi, 18 decembrie. Loteria Română pune în joc reporturi consistente. Marele premiu la Joker depășește 8 milioane de euro # Adevarul.ro
Joi, 18 decembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente puse în joc. Cel mai mare premiu este la Joker, unde reportul la categoria I depășește 8 milioane de euro.
Acum 2 ore
10:45
Familiile cele mai bogate de pe planetă au devenit mai înstărite ca niciodată, iar familia Walton, fondatorul Walmart, rămâne în frunte, cu o avere de 513,4 miliarde de dolari.
10:30
Boala „de sezon” cu risc semnificativ de deces sau complicații grave. Numărul de îmbolnăviri s-a dublat de la un an la altul # Adevarul.ro
În 2024, în România s-au înregistrat 57 de cazuri de boală, un număr aproape dublu față de 2023. Riscul care poate duce până la deces, în formele grave, poate fi eliminat prin respectarea unor măsuri simple.
10:15
Emisarii ruși și americani se întâlnesc la sfârșitul săptămânii pentru discuții privind războiul din Ucraina # Adevarul.ro
O întrevedere între emisari ruși și americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârșit de săptămână la Miami, în Florida, a anunțat miercuri un responsabil al Casei Albe.
10:15
Hipermarketurile, amendate cu 18 milioane de lei pentru majorarea nejustificată a prețurilor la alimente # Adevarul.ro
Mai multe hipermarketuri au fost amendate cu aproape 18 milioane de lei de către inspectorii antifraudă pentru că au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ, a informat ANAF.
10:00
Fermierii loviți de secetă, presați din toate părțile: culturile distruse, datoriile bat la ușă, ajutorul întârzie # Adevarul.ro
Fermierii cu sute sau chiar mii de hectare de culturi calamitate de secetă în vara 2025 care sperau la ajutor din partea statului sunt într-o situație disperată. Iar furnizorii de input-uri îi presează, la rândul lor, să-și plătească datoriile.
10:00
Pentru majoritatea dintre noi, zilele se succed într-un ritm previzibil. Calendarul se umple cu întâlniri, termene-limită și obiective de atins. Deciziile sunt luate rapid, iar atenția este orientată spre rezultate, eficiență și performanță.
10:00
SUA acordă un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina. Numărul soldaților americani din Europa nu poate fi redus nejustificat # Adevarul.ro
Congresul Statelor Unite a aprobat miercuri un buget al apărării care prevede acordarea unui ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, pentru următorii doi ani.
10:00
Proces bombă la Hollywood. Nepoata lui Elvis ar fi donat ovule pentru conceperea fiului lui John Travolta # Adevarul.ro
Un proces deschis în SUA susține că Ben, fiul cel mic al actorului John Travolta, ar fi fost conceput cu ovule de la Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley.
Acum 4 ore
09:45
Radu Miruță, propus pentru postul de ministru al Apărării. Cine ar urma să îi ia locul la ministerul Economiei # Adevarul.ro
USR se pregătește să valideze noile propuneri pentru ministerele Apărării și Economiei. Președintele partidului, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR pentru vineri, 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online.
09:45
Rusia ar putea fi declarată stat sponsor al terorismului în SUA. „America se va opune răpirii copiilor” # Adevarul.ro
Legiuitorii americani se află într-un conflict acut asupra moralității și strategiei, pe măsură ce eforturile bipartizane de a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului se împotmolesc.
09:00
Cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde cheltuiești „o avere” pentru a ieși în oraș # Adevarul.ro
Clasamentul se bazează pe un sondaj realizat în rândul a peste 18.000 de persoane din mai mult de 100 de orașe din întreaga lume și analizează costul vieții sociale.
09:00
Prezervativele și alte metode contraceptive vor fi supuse unui TVA de 13%, în cadrul unei strategii care combină stimulente și presiuni pentru a încuraja nașterile în China.
08:45
Cum au fost omorâți regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele. Concluziile medicului legist # Adevarul.ro
Rob Reiner și soția sa Michele au murit din cauza „multor leziuni provocate de obiecte ascuțite”.
08:45
Protest al sindicaliștilor la Cotroceni. Patru confederații cer mediere cu Guvernul și majorarea salariului minim # Adevarul.ro
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Președinției să inițieze o mediere între Guvern şi partenerii sociali, în contextul nemulțumirilor legate de politicile de austeritate şi de salariul minim pe economie.
08:45
Mașină răsturnată pe Calea Moșilor. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut loc joi dimineață, în jurul orei 5:10, la intersecția dintre bulevardul Dacia și Calea Moșilor din București, unde un autoturism s-a răsturnat.
08:45
Culisele divorțului finalului de an, Alcaraz-Ferrero. Nopțile în Ibiza, criza de la Wimbledon, rivalitatea cu Sinner și meciurile demonstrative # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz, 22 de ani, a renunțat neașteptat la antrenorul său din ultimii șapte ani.
08:15
Un bărbat din Constanța, găsit carbonizat după un incendiu la un saivan. 60 de animale, salvate de pompieri # Adevarul.ro
Un bărbat de 59 de ani a fost găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la un saivan din Medgidia.
08:00
Un pedofil în serie abia ieșit din închisoare a fost arestat din nou după ce a agresat mai mulți copii # Adevarul.ro
Un brăilean de 44 de ani, cu multiple condamnări pentru agresiuni sexuale asupra minorilor, a fost arestat preventiv după ce a fost acuzat că a molestat cel puțin cinci copii de 10 ani.
08:00
Avertismentul lui Zelenski după mesajul agresiv al lui Putin: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri că există semnale clare potrivit cărora Rusia se pregătește să continue războiul și anul viitor.
08:00
Tragedie la Genoa lui Șucu. Nepoții fotbalistului Vitinha au murit în urma unei explozii # Adevarul.ro
Tragedie în familia lui Vitinha, de la Genoa. Nepoții săi, în vârstă de 3 și de 5 ani, au decedat după o explozie într-un imobil.
Acum 6 ore
07:15
Trump, discurs către națiune: „Am moștenit un dezastru și îl repar”. Critici dure la adresa lui Biden și a imigranților # Adevarul.ro
Președintele SUA susține că a moștenit „un dezastru” și că economia este pe drumul redresării, în timp ce sondajele arată o creștere a nemulțumirii legate de costul vieții.
06:45
Șefa Curții de Apel București acuză presiuni din DNA într-un dosar cu Lia Olguța Vasilescu: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau” # Adevarul.ro
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, susține că o fostă procuroare DNA i-ar fi cerut să dea o anumită soluție într-un dosar care o viza pe Lia Olguța Vasilescu.
06:30
Atac american în Pacific: patru morți într-o operațiune împotriva „traficului de droguri” # Adevarul.ro
Statele Unite au anunțat că au lansat, miercuri, un nou atac asupra unei nave pe care o consideră implicată în traficul de droguri în estul Oceanului Pacific.
06:15
Semnele care indică riscul de avalanșă în munți. Le ce trebuie să fie atenți turiștii care pășesc pe zăpadă # Adevarul.ro
Turiștii care pornesc în drumeții montane de iarnă sau schiază în zone alpine neamenajate sunt sfătuiți de salvatorii montani să considere că, iarna, pe munte nu există zone complet sigure. Unele indicii arată că riscul producerii unor avalanșe este mai ridicat în anumite locuri.
Acum 8 ore
05:15
Oamenii își aleg instrumentele care îi ajută să economisească în funcție de ce îi face să se simtă în siguranță. De aceea, soluțiile diferă radical de la o persoană la alta. O discuție recentă de pe Reddit arată ce funcționează, iar psihologii explică de ce.
04:15
Povestea de Hollywood a dascălului român care a înfruntat singur colosul sovietic. „A urcat toate treptele iadului” # Adevarul.ro
Decizia istorică a Ucrainei de elimina „protecția” pentru limba moldovenească este explicată de politologul Dorin Popescu. Expertul laudă contribuția lui Nicolae Gârșcan, unul dintre cei care au luptat împotriva fostei URSS pentru păstrarea identității românești și pentru limba română.
Acum 12 ore
03:45
Trucurile folosite de români pentru a opri pofta de dulciuri iarna. „Dacă ești tentat de un desert, fii atent la porție” # Adevarul.ro
Decembrie este, pentru numeroși români, nu doar luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă, dar și o perioadă a exceselor de dulciuri, lucru care îi îngrijorează și îi face să caute metode de a trece cu bine peste astfel de tentații.
03:15
De ce scade prețul benzinei. Cum se formează tariful carburanților și ce determină scumpirile în România # Adevarul.ro
Prețul carburanților în România reflectă un mix între costurile de producție sau import, taxele și impozitele impuse de stat, precum și marja de profit a benzinăriilor, fiind influențat direct de evoluția petrolului Brent pe piața internațională.
02:45
Lupta neobosită a piloților de drone de a ține apărarea în cele mai expuse zone ale frontului # Adevarul.ro
Pe una din liniile frontului unde Rusia a înregistrat cele mai mari progrese în ultimele săptămâni, piloții de drone se întreabă cât timp vor mai putea ține pasul și continua să lupte, relatează The Guardian
02:15
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, ciocolata va face parte din cadourile pe care oamenii le vor găsi în ghete sau sub brad. Dar anul acesta, Moș Crăciun va plăti mai mult pentru a o aduce.
01:45
Rachetele Revoluției, lansate din inima munților. Cum a ajuns cel mai izolat sat în toiul asediului din 1989 # Adevarul.ro
Vadu Dobrii, un sat ascuns în Munții Poiana Ruscă, cu mai puțin de zece locuitori, a trecut printr-un episod tulburător în zilele Revoluției din Decembrie 1989, după ce rachetele din unitatea militară secretă aflată în vecinătatea sa au fost activate.
01:15
Ministerul Educației pregătește concursul pentru directori. Ce noutăți aduce și ce profil ar trebui să aibă un lider de școală # Adevarul.ro
După cinci ani în care nu a mai avut loc vreun concurs, directorii de școală vor trece la anul prin examen. Metodologia nu este încă terminată, dar ministrul Daniel David a anunțat că își dorește ca testul scris să se axeze mai puțin pe memorarea legislației și mai mult pe aplicabilitate.
01:00
Se desființează Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Guvernul aprobă joi reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune cu ORDA # Adevarul.ro
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, 18 decembrie, printr-o ordonanţă de urgenţă, reorganizarea Ministerului Culturii, modalitatea fiind aceea de fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA),
00:45
Uniunea Europeană se confruntă cu un blocaj în ceea ce privește utilizarea activelor rusești pentru finanțarea unui împrumut destinat reconstrucției Ucrainei, în timp ce mai mulți europarlamentari atrag atenția asupra riscurilor asociate.
00:30
Primul preşedinte de culoare al SUA, trecut pe o placă de la Casa Albă ca „Barack Hussein Obama”. Trump a depășit limita și în cazul lui Biden # Adevarul.ro
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită, prin amplasarea unor plăci la Casa Albă, pe care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi.
00:15
18 decembrie: Ultima vizită a lui Nicolae Ceaușescu în străinătate, în timpul revoltei de la Timişoara. Operaţiunea „Orient-89” şi scopul acesteia # Adevarul.ro
Ziua de 18 decembrie marchează evenimente importante, de la bătălii și nașteri ale unor personalități, până la momente decisive ale secolului XX, inclusiv ultima vizită a lui Nicolae Ceaușescu în străinătate.
00:15
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri” # Adevarul.ro
România a lipsit de la o nouă întâlnire importantă, la Berlin, unde „greii” NATO au dezbătut situația Ucrainei și au negociat cu americanii. Expertul în securitate Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, vorbește despre neputința și lipsa de ambiție pe care România le decontează.
00:00
Un profesor de la universitatea americană MIT a fost împușcat în propria locuinţă. Bărbatul a murit la spital # Adevarul.ro
Un profesor de la prestigioasa universitate americană Massachusetts Institute of Technology (MIT) a murit marţi după ce a fost împuşcat la domiciliul său cu o zi în urmă, a anunţat biroul procurorului.
00:00
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi # Adevarul.ro
O evreică născută în Lituania a ajuns să fie considerată „cea mai periculoasă femeie din America” la începutul secolului XX. I se spunea „Emma cea roșie” și era o anarhistă socialistă, un pionier al susținerii libertății sexuale și a controlului sarcinii. A fost deportată în Uniunea Sovietică.
17 decembrie 2025
23:30
Horoscop joi, 18 decembrie. Zodia care riscă să-și rănească persoana iubită. Ce nativi primesc oferte interesante la muncă # Adevarul.ro
Horoscopul arată că joi, 18 decembrie, accentul cade pe felul în care ne raportăm la dorințe, emoții și valoarea personală. Lorina, astrologul Click!, semnalează că relațiile cer mai multă sinceritate și spontaneitate.
