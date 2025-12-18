Rusia lansează o uniformă de camuflaj revoluționară. Va permite soldaților să treacă nedetectați de drone

07:40

România intră în 2026 cu o inflație persistent ridicată, o creștere economică slabă și o presiune tot mai mare asupra consumului, în timp ce Banca Națională va avea o misiune dificilă în calibrul politicii monetare. La nivel european, instabilitatea politică, deficitele bugetare și decalajele de inovare față de SUA rămân vulnerabilități majore, iar pe piețele de capital investitorii devin tot mai selectivi, inclusiv în zona inteligenței artificiale. Euro a avut un an foarte bun, dar perspectivele sale depind de evoluțiile economice, geopolitice și de relația cu Statele Unite.