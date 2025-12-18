„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți

00:40

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că un singur director de companie din subordinea ministerului şi-a redus salariul. El spune că, de când a preluat portofoliul Economiei, a constatat că oameni din conducerile companiilor de stat ar sta pe funcţii şi neplătiţi, pentru că se folosesc de poziţii pentru a face afaceri foarte bănoase, fie prin interpuşi, fie pe numele lor. Ministrul dă exemplul unei companii care a vrut să vândă un teren de milioane de euro pentru a repara o poartă.