ANAF a amendat cu aproape 18 milioane de lei comercianţi care nu au plafonat preţurile la alimentele de bazǎ, inclusiv hipermarketuri
Digi24.ro, 18 decembrie 2025 12:00
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat, între august-noiembrie, o serie de acţiuni operative de control în cadrul unui demers national, privind modul de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023. În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situaţii de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 17,8 milioane de lei, din care zece amenzi aplicate la hipermarketuri. ANAF nu precizează care sunt companiile amendate, afirmând doar că sunt hypermarketuri din mai multe reţele.
Acum 10 minute
12:10
Opinia oficialilor americani despre Vladimir Putin, contrazisă de Volodimir Zelenski: „Nu dorește să pună capăt războiului” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a declarat joi, 18 decembrie, că președintele rus Vladimir Putin nu are intenția sinceră de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, în ciuda afirmațiilor oficialilor americani că Moscova ar putea fi pregătită pentru negocieri de pace, relatează Kyiv Post.
12:10
(P) Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social # Digi24.ro
(P) Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social
12:10
Trump ar fi discutat cu un avocat despre posibilitatea de a candida pentru al treilea mandat. „Prevederile Constituţiei sunt neclare” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat despre o versiune preliminară a unei cărţi scrise de avocatul Alan Dershowitz care examinează dacă Trump ar putea fi, constituţional, îndreptăţit la un al treilea mandat de preşedinte, a relatat miercuri Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters.
Acum 30 minute
12:00
ANAF a amendat cu aproape 18 milioane de lei comercianţi care nu au plafonat preţurile la alimentele de bazǎ, inclusiv hipermarketuri # Digi24.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat, între august-noiembrie, o serie de acţiuni operative de control în cadrul unui demers national, privind modul de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023. În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situaţii de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 17,8 milioane de lei, din care zece amenzi aplicate la hipermarketuri. ANAF nu precizează care sunt companiile amendate, afirmând doar că sunt hypermarketuri din mai multe reţele.
12:00
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți # Digi24.ro
Un fost medic anestezist din Franţa, Frédéric Péchier, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru otrăvirea intenţionată a 30 de pacienţi, dintre care 12 au decedat.
Acum o oră
11:30
Intervenţie spectaculoasă a poliţiştilor bucureşteni pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuinţă # Digi24.ro
O echipă complexă de asalt coordonată de Poliţia Capitalei a intervenit, miercuri, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuinţă, din cauza unor probleme personale. Potrivit Poliţiei Capitalei, la faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpinişti salvatori, care au acţionat în rapel, în sprijinul poliţiştilor.
11:30
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban # Digi24.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”, în contextul în care liderii blocului comunitar se reunesc pentru a vota utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, relatează Independent.
11:30
Parchetul ICCJ: 37 percheziţii domiciliare într-o investigaţie vizând dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române # Digi24.ro
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare.
11:20
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e de ce nu reușim să rezolvăm o faptă de corupție în 15 ani” # Digi24.ro
Nicușor Dan, care a făcut declarații înaintea Consiliului European de la Bruxelles, a fost întrebat dacă împărtășește opinia premierului Ilie Bolojan privind prescripția în cazul faptelor grave de corupție. Președintele a remarcat că problema fundamentală este de ce România nu reușește să rezolve o faptă de corupție în 15 ani, termenul actual de prescripție.
11:20
Ministrul Muncii nu e de acord cu scăderea ajutorului de şomaj propusă de Ilie Bolojan: Şomajul nu e o formă de lene # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute, el declarând că avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opiniile sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească, ci îl primeşte doar cineva care a muncit, pentru că se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp.
Acum 2 ore
11:10
„Nu plecăm fără o soluție”. Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev # Digi24.ro
Opțiunea principală a UE pentru sprijinirea Ucrainei se lovește de o rezistență acerbă din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești necesare pentru finanțarea acesteia, în timp ce opțiunea de rezervă a datoriei comune necesită unanimitate – iar Ungaria a spus deja nu.
11:00
Pentru prima dată în peste trei decenii. Polonia își minează frontiera cu Rusia și Belarus # Digi24.ro
Autoritățile poloneze au decis, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, să înceapă producția în masă de mine antipersonal pentru minarea frontierei sale estice, precum și să ia în considerare posibilitatea exportului acestora în Ucraina. Acest lucru a fost declarat de către viceministrul apărării al țării, Pavel Zalevski, într-un interviu acordat agenției Reuters. Potrivit acestuia, Varșovia este interesată să primească loturi mari de astfel de produse în cel mai scurt timp posibil.
11:00
O companie rusă începe producţia în masă a unei uniforme de camuflaj împotriva dronelor cu camere cu infraroşu # Digi24.ro
Compania rusă ZaVOZ, specializată în proiectarea de echipamente militare, a anunţat joi că începe producţia în masă a unei noi uniforme de camuflaj care va permite soldaţilor să treacă nedetectaţi de dronele inamice, chiar şi de cele echipate cu camere cu infraroşu, informează EFE.
11:00
China își exprimă sprijinul pentru Venezuela în contextul blocadei impuse de SUA, dar fără să promită vreun ajutor # Digi24.ro
China acuză o „intimidare unilaterală” după ce Washingtonul a ordonat blocarea petrolierelor sancționate care intrau și ieșeau din Venezuela, dar nu a precizat exact cum va veni în ajutorul țării sud-americane sau dacă va oferi refugiu liderului său aflat în dificultate, Nicolas Maduro. La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a ordonat blocarea completă a tuturor petrolierelor sancționate care încearcă să părăsească apele teritoriale venezuelene, precum și a celor care sosesc, în timp ce Washingtonul a mobilizat trupe și nave de război în regiune, anunță Reuters.
10:50
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției # Digi24.ro
La trei zile de la deshumare, trupul Rodicăi Stănoiu urmează să fie preluat de familie. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții acesteia, iar la audieri au ajuns mai mulți apropiați ai fostului ministru al Justiției. Din verificările făcute până acum rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale.
10:40
Estimări pesimiste: euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026. Avertismentul economiștilor privind impozitul minim pe cifra de afaceri # Digi24.ro
Analiștii economici au estimări pesimiste privind devalorizarea leului în fața monedei europene, în condițiile în care anul acesta, în luna mai, a fost depășit pragul istoric de 5 lei pentru 1 euro, anunță Digi24. Experții cred că deprecierea leului va continua și anul viitor și nu este exclus ca un euro să ajungă anul viitor să coste 5 lei și 20 de bani. Miercuri, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 10 bani pentru un euro. Una dintre explicațiile oferite de analiștii economici este aceea a inflației din România, care a ajuns la aproximativ 10%, în timp ce inflația din zona euro este de 2%.
10:30
Sezon gripal timpuriu şi intens în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină gripală A(H3N2) # Digi24.ro
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa.
Acum 4 ore
10:00
Fertilizarea in vitro ajută cuplurile cu infertilitate să obțină o sarcină atunci când alte metode nu au dat rezultate. Aflați ce presupune procedura FIV și în ce situații este recomandată de la Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie și expert în infertilitatea cuplului.
10:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 18 decembrie
09:50
„O noapte dificilă”. Rusia a atacat cu drone Ucraina: șase răniți și pană de curent în orașul Cerkasî # Digi24.ro
Regiunea ucraineană Cerkasî a fost vizată de un atac masiv cu drone al Rusiei. 6 oameni au fost răniți, iar bombardamentul a provocat și o pană de curent într-o zonă din orașul Cerkasî, a anunțat joi guvernatorul local, relatează Reuters, conform News.ro.
09:40
O bătaie a avut loc miercuri în Parlamentul de la Sofia, în timpul dezbaterilor bugetului de stat, relatează Digi24.
09:30
Administrația Trump a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din 2025. Ce valoare are contractul și care a fost reacția la Taipei # Digi24.ro
Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la ameninţarea chineză, a anunţat joi Taipei. Este cea mai importantă vânzare din 2001, când George W. Bush a aprobat livrarea de arme în valoare de 18 miliarde de dolari către Taiwan, scriu jurnaliștii Reuters.
09:30
Campania de sabotaj a Rusiei în Europa devine tot mai periculoasă și epuizează resursele de investigație ale statelor # Digi24.ro
Associated Press a urmărit o campanie de sabotaj în Europa pe care oficialii occidentali au asociat-o cu Rusia încă de la invadarea Ucrainei. Au fost înregistrate 145 de incidente pe continent. Pe parcursul anului, AP a discutat cu peste 40 de oficiali europeni şi NATO din 13 ţări pentru a documenta amploarea acestui război hibrid, incluzând pe hartă doar incidentele legate de Rusia, agenţii săi sau aliatul său Belarus, conform oficialilor occidentali. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru AP că Rusia nu are „nicio legătură” cu această campanie.
09:20
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, potrivit informațiilor Digi24. Irineu Darău va trece la ministerul Economiei.
09:20
Numărul 2 din FBI, numit chiar de Donald Trump, părăsește agenția după mai puțin de un an. „Un mandat controversat” # Digi24.ro
Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, o personalitate de rang înalt numită de Trump, va părăsi funcția în ianuarie, punând capăt mandatului său scurt și controversat.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 18 decembrie 2025: Report la 6/49 de peste 1,35 milioane de euro. Premiu uriaș la Joker # Digi24.ro
Joi, 18 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei.
09:10
Proiectul sălii de bal de la Casa Albă, inițiat de Donald Trump, poate continua, a decis un judecător federal american # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump poate continua pentru moment construcţia unei săli de bal pe locul Aripii de Est demolate, a decis miercuri un judecător federal, respingând solicitarea unui grup de conservare de a suspenda imediat lucrările, relatează Reuters.
09:10
Finanțarea Ucrainei din active rusești, pe agenda de astăzi a liderilor UE. Volodimir Zelenski: Nu vom putea rămâne puternici economic # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene urmează să analizeze joi propunerile privind utilizarea veniturilor provenite din activele suverane rusești imobilizate, deținute în mare parte în Belgia, pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei în următorii ani - așa-numitul „împrumut de reparații”, relatează Reuters.
09:00
Dispute în Senatul SUA pentru a eticheta Rusia stat sponsor al terorismului: „Dacă asta nu te face stat terorist, atunci ce te face?” # Digi24.ro
Legiuitorii americani se ceartă pe tema moralității și strategiei, în timp ce eforturile bipartizane de a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului se împotmolesc din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului și deraierea diplomației.
09:00
Cresc tensiunile în Pacific. SUA au lovit o nouă ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri: 4 morți # Digi24.ro
Statele Unite au efectuat miercuri o nouă lovitură care a vizat o ambarcaţiune despre care au considerat că este legată de traficul de droguri în estul Pacificului, ucigând „patru narco-terorişti”, a anunţat armata americană, conform The Guardian.
08:40
Despăgubiri cerute ilegal după inundații. Rudele unui primar din Bihor ar fi primit bani, deși nu au fost afectate de revărsarea apelor # Digi24.ro
Rude ale primarului și viceprimarului unei comune din Bihor ar fi primit despăgubiri după inundațiile din urmă cu doi ani, deși nu s-ar fi aflat printre oamenii afectați de revărsarea apelor. Procurorii spun că sumele ar depăși un milion de lei, anunță Digi24.
08:40
Protest la Palatul Cotroceni. Sindicaliști din patru confederații cer medierea Președinției, în contextul politicilor de austeritate # Digi24.ro
Sindicalişti din patru confederaţii protestează, joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze o mediere între Guvern şi partenerii sociali, în contextul nemulţumirilor legate de politicile de austeritate şi de salariul minim pe economie.
08:30
Negocieri Rusia - SUA la Miami. Kirill Dmitriev se întâlnește cu Steve Witkoff și Jared Kushner în weekend # Digi24.ro
Trimisul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, este așteptat să viziteze Miami în acest weekend pentru discuții cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și consilierul și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat un oficial al Casei Albe și o sursă bine informată, relatează Axios.
08:20
Nicușor Dan participă la Consiliul European. Care sunt mizele discuțiilor de la Bruxelles # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană şi migraţia vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.
08:20
Un accident în care au fost implicate un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz s-a produs joi dimineaţă, în localitatea Iezer, din judeţul Botoşani.
Acum 6 ore
08:00
Concluziile medicului legist în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale Michele # Digi24.ro
Rob şi Michele Reiner au murit din cauza „multor leziuni provocate de obiecte ascuţite”, potrivit noilor înregistrări ale medicului legist din comitatul Los Angeles, care menţionează cauza decesului.
07:10
Guvernul vrea să aloce 1,5 lei în plus la masa zilnică a elevilor: „E ceva de râs, nici măcar un ziar nu iei de banii ăștia” # Digi24.ro
Guvernul vrea să adauge un leu și jumătate bugetului zilnic de masa calda alocat fiecarui elev. Programul național „Masă sănătoasă” ar urma sa fie extins. Acum, alocă pentru prânzul fiecărui copil 15 lei pe zi. Toata lumea se plânge ca sunt bani prea puțini. Și totuși, există școli care se descurcă de minune cu acești bani, mai ales dacă au susținerea primarilor.
07:10
Cel mai poluat oraș din lume, aflat în Europa, a luat măsuri dure: restricții pentru mașini, adunări în aer liber interzise # Digi24.ro
Autorităţile din Sarajevo au emis o avertizare privind calitatea aerului şi au impus miercuri interdicţii în privinţa circulaţiei unor autovehicule şi camioane după ce a fost clasat cel mai poluat oraş din lume în cele două seri precedente, conform clasamentului realizat de compania elveţiană pentru monitorizarea calităţii aerului IQAir.
07:10
Va fi cu adevărat protejată Ucraina de garanțiile de securitate „de tip articolul 5 NATO”? O ecuație cu mai multe necunoscute # Digi24.ro
Pe măsură ce Ucraina renunță la speranța de a adera la NATO în viitorul apropiat, ea caută cea mai bună alternativă: garanții de securitate bazate pe articolul 5 al alianței. Însă nici în acest scenariu Ucraina nu ar avea securitatea cu adevărat garantată, scrie Kyiv Independent, după ce a analizat mai mulți factori în această ecuație și a stat de vorbă cu experți.
07:10
Clădire-simbol din inima Capitalei, în stare jalnică. Din Muzeul Național de Istorie a României mai e deschis doar parterul clădirii # Digi24.ro
Patrimoniu în pericol, dar digitalizat. 24 de milioane de euro au fost investiți în platforma ePatrimoniu, 17 milioane de euro, în eMonumente. Aplicații în care putem afla informații despre patrimoniul României. Între timp, Muzeul Național de Istorie arată ca o clădire părăsită. Doar 20% din spațiu mai poate fi vizitat, iar din lipsa zonelor de depozitare, exponatele au ajuns să fie ținute pe holuri.
07:10
Campanie de intimidare a serviciilor secrete rusești: Politicieni belgieni și șefi din finanțe, vizați în legătură cu activele înghețat # Digi24.ro
Politicieni belgieni și directori de top din sectorul financiar au fost supuși unei campanii de intimidare orchestrate de serviciile de informații rusești, care ar avea drept scop convingerea Belgiei să blocheze utilizarea unor active în valoare de 185 de miliarde de euro destinate sprijinirii Ucrainei, potrivit agențiilor europene de informații.
07:10
Un Crăciun cu austeritate. Prețurile mari, povară grea pentru români în prag de sărbători. Cât costă masa festivă # Digi24.ro
Crăciunul va fi unul auster pentru mulți dintre români, chiar și pentru unii dintre cei care spun că principiul „câte puțin din toate” ghidează lista de cumpărături în acest an. Însă în afara prețurilor mari, care reprezintă o povară de sărbători, pentru unii singurătatea este cea mai grea încercare în această perioadă, anunță Digi24.
07:10
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump # Digi24.ro
Trădarea profundă și flagrantă conținută în noua strategie națională de securitate a administrației Trump, care susține că Europa se află într-un „declin civilizațional” și solicită „cultivarea rezistenței” și stimularea ascensiunii partidelor naționaliste, arată foarte clar că Statele Unite a devenit adversarul Europei. Vestea bună este că, în această luptă, europenii dețin două atuuri cu care ar putea înclina balanța în favoarea lor.
07:10
Piața muncii, schimbată de AI. BNR a estimat impactul inteligenței artificiale în economie: doar 4% dintre joburi, supuse riscului # Digi24.ro
Inteligența artificială face deja parte din viața noastră, dar în următorii 10 ani va avea un impact semnificativ inclusiv asupra economiei. Banca Națională estimează în Raportul asupra Stabilității, publicat în luna decembrie și citat de Digi24, despre un plus la creștere economică de 5%, echivalent cu 14-16 miliarde de euro anual. Plusul ar veni din creșterea productivității angajaților care lucrează cu inteligența artificială, timpul economisit datorită automatizării sarcinilor și realocarea acestui timp către alte activități. În schimb, 4% dintre locurile de muncă sunt considerate drept expuse riscului de a fi complet înlocuite.
07:10
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit # Digi24.ro
Sâmbătă, 13 decembrie, s-a aflat că autoproclamatul președinte al Belarusului a eliberat 123 de prizonieri politici. Aceasta este a treia eliberare de ostatici de către regimul Lukașenko, negociată de administrația Trump. Este, de asemenea, cea mai mare și cea mai mediatizată eliberare.
07:10
Donald Trump, discurs în fața națiunii: a declarat triumf în economie, l-a criticat pe Biden și s-a lăudat că a rezolvat „opt războaie” # Digi24.ro
„Bună seara, America. Acum 11 luni am moştenit un dezastru şi îl repar”, astfel şi-a început Donald Trump un scurt discurs de sfârşit de an, de aproximativ 18 minute, în care şi-a menţinut ferm cursul economic, în ciuda nemulţumirii crescânde a americanilor, criticându-l, în acelaşi timp, pe predecesorul său democrat Joe Biden şi atacându-i violent imigranţii.
Acum 12 ore
00:40
Un singur director din subordinea Ministerului Economiei și-a redus salariul. Ministru: Unii ar sta neplătiți, îi interesează afacerile # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că un singur director de companie din subordinea ministerului şi-a redus salariul. El spune că, de când a preluat portofoliul Economiei, a constatat că oameni din conducerile companiilor de stat ar sta pe funcţii şi neplătiţi, pentru că se folosesc de poziţii pentru a face afaceri foarte bănoase, fie prin interpuşi, fie pe numele lor. Ministrul dă exemplul unei companii care a vrut să vândă un teren de milioane de euro pentru a repara o poartă.
00:00
Fritz îi răspunde lui Grindeanu: „E absolut halucinant cum premierul OUG 13 îl folosește acum pe Dragnea ca un fel de sperietoare” # Digi24.ro
Dominic Fritz îi dă replica lui Sorin Grindeanu care a făcut comparaţia între „conducerea USR de acum cu dosare în instanţă, care vrea schimbarea legilor justiţiei”, şi fostul lider al PSD Liviu Dragnea care a încercat acelaşi lucru. „E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloseşte Dragnea ca un fel de sperietoare”, a adăugat liderul USR.
17 decembrie 2025
23:50
Interpolul a emis alerte internaționale pentru suspecții în cazul sabotajului feroviar din Polonia # Digi24.ro
Interpolul a emis mandate de arestare internaționale pentru doi suspecți ucraineni acuzați de comiterea unor atacuri de sabotaj de tip terorist în estul Poloniei, în numele serviciilor secrete ruse, au declarat oficialii polonezi, citați de TVPWorld.
23:50
Când va anunța USR propunerea pentru noul ministru al Apărării. Fritz: „O să fie un om calificat” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că partidul va face vineri o propunere pentru postul de ministru al Apărării, rămas vacant după demisia lui Ionuț Moșteanu.
