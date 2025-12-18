O masă care adună prieteni
Seara devine mai relaxată când pe masă apare ceva mic și ușor de împărțit. Nu e nevoie de pretenții, ci doar de un platou ordonat și culori plăcute. Primele mușcături sparg gheața, iar conversațiile pornesc în ritm firesc. În jurul unei farfurii bine aranjate, revederile capătă sens fără explicații. Așa se construiește o atmosferă în […]
David Popovici a câștigat titlul de „Sportivul Anului” în Ancheta GSP: „Trebuie să renunți la asta, din păcate sau din fericire” # Libertatea
David Popovici a fost ales „Sportivul Anului” în Ancheta GSP, ajunsă la ediția a 60-a. Pentru înotătorul de 21 de ani este al treilea astfel de trofeu, după cele din 2022 și 2024. Într-un interviu amplu acordat pentru Gazeta Sporturilor, Popovici a vorbit despre anul lui 2025, despre o cădere pe care n-o mai trăise, […]
Momentele în care apare o nevoie urgentă de bani au ceva în comun, indiferent de context pentru că vin pe neașteptate, aduc presiune și cer o decizie rapidă. Urgențele pot să difere de la o persoană la alta, de la un tratament medical, la reparația mașinii sau o taxă de școlarizare, important este să știi […]
Experiența trăită de Andreea și Cabral Ibacka în Laponia. Imagini rare cu întreaga familie. „E joacă, e uimire” # Libertatea
Andreea și Cabral Ibacka, împreună cu cei doi copii ai lor, au plecat într-o vacanță de vis, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Actrița a postat pe contul de socializare imagini, alături de care a transmis un mesaj, în care le-a povestit tuturor experiența prin care trece familia ei, în această perioadă. „Laponia. Tărâmul […]
Călătoria cu trenul este deseori o alegere confortabilă, economică și ecologică, însă întârzierile o pot transforma într‑o experiență stresantă și frustrantă, mai ales când ai legături sau program strict. Din fericire, există anumite situații în care pasagerii pot solicita despăgubiri de la CFR Călători. Drepturile și procedurile pentru obținerea compensațiilor diferă în funcție de traseu […]
Opt concluzii cheie după discursul lui Donald Trump despre starea națiunii: „greaua moștenire” și promisiunea unui boom economic în 2026 # Libertatea
Președintele Donald Trump a susținut miercuri seara un discurs de 20 de minute din Biroul Oval, un eveniment rar pentru el. Deși nu a adus multe noutăți, discursul a evidențiat modul în care Casa Albă dorește să-și prezinte realizările economice în contextul unor indicatori politici tot mai îngrijorători. Trump a invocat „greaua moștenire” a administrației […]
Românii comandă mâncare online, iar un aliment e marele câștigător în 2025. Ce mâncăm, de fapt, când apăsăm „Comandă” # Libertatea
De la dominația șaormei și revenirea în forță a preparatelor tradiționale, până la diferențele surprinzătoare dintre orașe și rolul esențial al livratorilor, datele analizate la final de an conturează modul în care românii comandă mâncare online și ce preferințe culinare definesc 2025. Finalul de an este momentul în care cifrele prind contur și obiceiurile de […]
Un apartament din București a fost luat cu asalt de polițiști pentru a salva o femeie baricadată în interior # Libertatea
Un apartament din București a fost luat cu asalt de polițiști și pompieri, inclusiv cu o echipă de alpiniști salvatori, pentru a salva o femeie care s-a baricadat în interior și se afla în pericol. Totul s-a întâmplat miercuri, 17 decembrie 2025, într-un bloc din Sectorul 3. Un apel la 112, făcut în jurul orei […]
Austeritate pentru educație și sănătate, miliarde pe înarmare. Votul europarlamentarilor români pentru „European Defence Readiness 2030” # Libertatea
Pe 17 decembrie 2025 s-a votat în Parlamentul European (PE) raportul „European DefenceReadiness 2030: assessment of needs”. Despre ce este vorba? În contextul tensiunilor geopolitice, în special războiul din Ucraina,„European Defence Readiness 2030: Assessment of Needs” face referire la planurile UniuniiEuropene de a-și întări capacitatea de apărare până în anul 2030. Raportul a fost elaborat […]
Tânără ucisă pe trecerea de pietoni. Experiment făcut în același loc, la trei zile după tragedie: „Am traversat de șase ori. Ți se ridică părul în cap” # Libertatea
Un cetățean a făcut un experiment la o trecere de pietoni unde, pe data de 14 decembrie, s-a produs un accident înfiorător de circulație. Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei în zona industrială a orașului Iași, cartierul cunoscut sub numele Baza 3. Momentul a fost filmat cu camera de bord dintr-o mașină care circula pe […]
Radu Miruță se pregătește să preia mandatul de Ministru al Apărării. Pe cine propune USR în locul lui, la Economie # Libertatea
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a programat o întâlnire online, la ora 12.00, a Comitetului Politic cu un punct unic pe ordinea de zi: validarea propunerilor pentru ministerele Apărării şi Economiei. Radu Miruţă, actualul ministru al Economiei, este propus pentru funcţia de ministru al Apărării şi vicepremier. Pentru Ministerul Economiei, USR îl propune pe senatorul Irineu […]
Cât costă să petreci Revelionul 2026 în hotelul lui Gică Hagi de la mare. Experiența spa este inclusă în preț # Libertatea
Am trecut deja de jumătatea lunii decembrie, iar în timp ce românii au intrat în febra cumpărăturilor de Crăciun, multe persoane se gândesc unde vor petrece Revelionul și ce vor face în noaptea dintre ani. Cum an de an Revelionul este privit de către români ca o mare și importantă petrecere, iată că ne-am îndreptat […]
La nivel individual, obiceiurile zilnice contează pentru curățenie, dar clasificarea țărilor implică factori mult mai importanți: poluarea, schimbările climatice, gestionarea deșeurilor, defrișările și politicile de mediu. Indicele de Performanță de Mediu (EPI) evaluează națiunile după sănătatea mediului și vitalitatea ecosistemelor. Cele mai recente date, actualizate în 2024 și folosite pentru estimările 2025, arată că Europa […]
Angajatul unei fabrici Electrolux a dispărut brusc dintr-o videoconferință după ce a tușit. Colegii au dat alarma și i-au salvat viața # Libertatea
Un angajat Electrolux în vârstă de 40 de ani a fost salvat după ce i s-a făcut rău în timp ce participa de acasă la o videoconferință. Colegii săi au observat că a dispărut brusc din ședința online, nu a mai răspuns la telefon sau la interfon și au alertat serviciile de urgență. Angajat Electrolux, […]
PNL se întrunește în secret. Ilie Bolojan încearcă decapitări și transferuri în forță în partid. Ludovic Orban vrea sa-i impună pe Antonel Tănase, pe Vlad Gheorghe și pe controversatul Ion Ștefan, ministrul „Grindă” # Libertatea
Vila Lac devine azi locul pentru o intâlnire secretă și fierbinte a PNL, cu startul la ora 12.00. Președintele Ilie Bolojan are de gând să-l readucă în partid pe Ludovic Orban, considerat de mulți membri eșuat politic, dar și să-i consolideze poziția prim-vicepreședintelui Cătălin Predoiu. Acesta din urmă e considerat de stradă și de o […]
Toți băieții vor fi învățați la școală să respecte femeile, iar profesorii vor căuta semne ale unui comportament misogin, în Marea Britanie # Libertatea
Guvernul britanic a anunțat un nou program educațional menit să combată misoginismul în rândul tinerilor. Inițiativa va include lecții despre consimțământ și comportament adecvat pentru toți băieții din școli. Lecțiile pe care le vor preda profesorii specializați Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, a declarat că acest program este „despre protejarea fetelor și promovarea educației și […]
Ilie Bolojan, prima reacție după ce s-a spus că s-a căsătorit în secret cu Ioana, partenera sa: „Uneori afli lucruri noi despre tine” # Libertatea
Ilie Bolojan a reacționat pentru prima dată după apariția zvonurilor potrivit cărora s-ar fi căsătorit în secret cu partenera sa de viață. Premierul României, cunoscut pentru discreția extremă în ceea ce privește viața personală, a explicat de ce a ales să păstreze tăcerea, deși subiectul a fost intens dezbătut în presă în ultima perioadă. De-a […]
Satul alpin elvețian care s-a revoltat împotriva unei cereri de construcție a lui Elon Musk: „Am fost șocați” # Libertatea
Un grup de localnici din c, un sat din cantonul elvețian Valais, se opune instalării unei stații terestre Starlink, proiect al companiei SpaceX a lui Elon Musk, care va include 40 de antene. În ciuda protestelor, pe 8 decembrie, construcția a fost aprobată de autoritățile municipale. Satul elvețian Leuk, în dispută cu Elon Musk Locuitorii […]
Tradiția pe care Dana Rogoz și familia ei o respectă în fiecare an, după ce împodopesc bradul de Crăciun. Imagini din casa vedetei. „E perfect” # Libertatea
Zilele trecute, Dana Rogoz, soțul și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, au împodobit bradul de Crăciun, iar după ce a fost gata, actrița a postat primele imagini pe contul de socializare. Acum, vedeta a transmis un mesaj în care dezvăluie care este tradiția pe care ei o respectă imediat ce pun decorațiunile […]
Două scenarii luate în calcul de ANM pentru prognoza meteo de Crăciun: „Apar schimbări majore” # Libertatea
Crăciunul din acest an se apropie cu o vreme extrem de nehătărâtă, iar meteorologii spun clar că nimic nu este sigur. ANM anunță schimbări importante de vreme și două scenarii diferite pentru Ajun și ziua de Crăciun, cu diferențe mari de temperatură și precipitații. Vreme stabilă până la finalul săptămânii, dar cu inversiuni termice Potrivit […]
Nicușor Constantinescu – boier la prescripție. Instanțele l-au scăpat de trei dosare în ultimii doi ani, dar îl obligă să achite daune de 17,5 milioane de lei # Libertatea
Nicușor Constantinescu, fostul lider PSD și șef al Consiliului Județean (CJ) Constanța, în prezent deținut la Poarta Albă pentru executarea unei condamnări de 10 ani de închisoare rezultată din contopirea a 5 pedepse, a scăpat prin prescripție de ultimul dosar de abuz în serviciu pentru care a fost trimis în judecată în 2016, dar a […]
Cine transmite meciul AEK Atena – Universitatea Craiova. Partida decisivă din grupele Conference League se vede în România pe două posturi TV # Libertatea
După cinci partide disputate deja în grupele Conference League în acest sezon, Universitatea Craiova se deplasează pe 18 decembrie 2025 la Atena, acolo unde-i întâlnește, de la ora 22.00, pe grecii de la AEK. În primele cinci partide din grupele Conference League, Universitatea Craiova a obținut două victorii, a făcut un egal și are două […]
Masa de Crăciun ocupă un loc aparte în multe familii, pentru că, pe lângă preparatele delicioase pregătite cu mult drag, este și un prilej de a petrece timp cu familia și prietenii. Este bine să stabilești din timp un meniu pentru masa de Crăciun, astfel încât să te poți organiza mai bine cu ce ai […]
Metroul lui Moș Crăciun circulă pe două magistrale din București. Anunțul făcut de Metrorex # Libertatea
Metrorex a venit cu o inițiativă festivă pentru călătorii din București. Un tren decorat de Crăciun circulă acum pe Magistralele 1 și 3 ale metroului, anunță compania de transport subteran. Reprezentanții Metrorex au descris această acțiune ca fiind „un gest simplu, dar plin de semnificație, care ne amintește că magia Crăciunului poate fi întâlnită și […]
Volodimir Zelenski avertizează Europa după ultimele amenințări ale lui Putin: „Rusia se pregătește de un an de război” # Libertatea
Volodimir Zelenski a transmis un avertisment dur liderilor europeni înaintea unui summit crucial al Uniunii Europene, desfășurat la Bruxelles, pe fondul unei noi escaladări militare. Președintele Ucrainei spune că Rusia nu dă semne că vrea pacea și se pregătește să continue războiul și anul viitor, în timp ce, potrivit Sky News, trei persoane au fost […]
Imagini cu casa Andreei Bănică, împodobită de Crăciun. Cum arată curtea decorată cu sute de luminițe # Libertatea
Andreea Bănică a intrat pe deplin în spiritul sărbătorilor de iarnă și și-a transformat locuința într-un adevărat decor de poveste. Artista a montat sute de luminițe, iar rezultatul este unul spectaculos, care atrage imediat privirile și transmite magia Crăciunului. După ce, în urmă cu câteva zile, a împodobit bradul, cântăreața a trecut la următorul pas […]
Gigantul chinez de comerț electronic Shein a anunțat lansarea unui centru logistic imens lângă Wrocław, în Polonia, care va deveni principalul său hub operațional în Europa, potrivit Ecommercenews. Suprafața totală a depozitului va fi de aproximativ 740.000 de metri pătrați, iar compania estimează că va crea 5.000 de locuri de muncă. Tot mai multe platforme […]
Văduva tânărului ucis de Mario Iorgulescu a reacționat pe TikTok: „Este liber ca pasărea cerului” | VIDEO # Libertatea
Melek Minca, văduva lui Dani Vicol, bărbatul care a fost omorât de Mario Iorgulescu, a transmis un mesaj pe TikTok. Aceasta spune că după șase ani de la tragedie, Iorgulescu este oficial liber „ca pasărea cerului” și nu mai are niciun fel de mandat, având în vedere circumstanțele în care s-a produs incidentul. Ce mesaj […]
Camioane cu roți blocate de polițiști pe o stradă din Ploiești. Șoferii de TIR trimiși într-o parcare cu plată # Libertatea
TIR-urile parcate ilegal pe o stradă din Ploiești s-au ales cu roțile blocate, în urma unor acțiuni desfășurate de Serviciul de Gospodărire Urbană (SGU) și Poliția Rutieră. Autoritățile îi trimit pe camionagii într-o parcare cu plată și avertizează că acțiunile vor continua. TIR-uri cu roțile blocate pe strada Cantacuzino din Ploiești Camioanele parcate ilegal pe […]
Brașov, pe lista destinațiilor din Europa „mai fascinante de explorat decât se așteaptă călătorii” # Libertatea
Brașov a fost inclus într-un top european al orașelor care îi surprind plăcut pe turiști, fiind descris drept o destinație „mai fascinantă de explorat decât pare în faza de planificare”, potrivit unei analize publicate de Backroad Planet, bazată pe feedback-ul călătorilor de pe Reddit, Instagram, YouTube și din recenzii detaliate de travel. De ce îi […]
Medicii legiști au aflat cauza morții lui Rob Reiner și a soției sale. Cei doi au fost găsiți fără viață în casă # Libertatea
Regizorul american Rob Reiner şi soția sa Michele Reiner au murit din cauza „multor leziuni provocate de obiecte ascuţite”, potrivit noilor înregistrări ale medicului legist din comitatul Los Angeles, care menţionează cauza decesului, anunță huffpost.com. Cauza morții celor doi, găsiţi fără viață în reşedinţa lor din West Los Angeles, duminică, 14 decembrie, a fost stabilită […]
În ultimii ani, tot mai multe gospodării, inclusiv din România, au „adoptat” un obiect aparent banal, dar care este surprinzător de eficient. Deși nu produce spumă și nici nu curăță murdăria ca un săpun clasic, săpunul de inox este un accesoriu practic, care a devenit foarte popular în multe bucătării. Ce este săpunul de inox […]
Salariul mediu net din România a continuat să crească în luna octombrie 2025, ajungând la 5.492 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari câștiguri se înregistrează într-un domeniu-cheie al economiei, unde veniturile nete pot ajunge la aproape 12.000 de lei, adică mai mult decât dublul mediei naționale. Domeniul […]
5 Știri Imobiliare.ro: Ce îi face pe români să-și schimbe locuința și câți bani sunt dispuși să împrumute pentru a deveni proprietari? # Libertatea
5 știri Imobiliare.ro – rubrica realizată de Imobiliare.ro în colaborare cu Libertatea, găzduită de Corina Vârlan, îți aduce în atenție cele mai noi știri din real estate. Mai mult spațiu, un cartier mai bun și costuri mai reduse. Asta își doresc cei mai mulți români care se gândesc acum să-și schimbe locuința. Potrivit unui raport […]
Dosarul morții unei tinere stewardese a fost pierdut, după patru ani. Parchetul nu mai știe nimic: „Nu se regăsește fizic” # Libertatea
Dosarul penal deschis după moartea unei stewardese de 36 de ani, decedată într-un spital din București, a fost pierdut de autorități. Procurorii recunosc oficial dispariția și îi cer mamei victimei copii după acte pentru a putea reconstitui ancheta, arată o ancheta Snoop. Dosarul penal de „ucidere din culpă”, de negăsit după patru ani Elena Emacu […]
Salariu de peste 3.000 de euro pe lună, fără diplomă. Franța angajează pentru doar 166 de zile de muncă pe an # Libertatea
O meserie sezonieră în stațiunile de schi din Franța oferă venituri de peste 3.000 de euro net pe lună, fără a fi necesară o diplomă. Postul presupune aproximativ 166 de zile de muncă pe an și constă în pregătirea pârtiilor pentru sezonul de iarnă, folosind utilaje specializate. Peste 3.000 de euro pe lună fără diplomă. […]
Protest al sindicaliștilor joi, la Cotroceni: ce îi cer aceștia președintelui Nicușor Dan # Libertatea
Patru mari confederații sindicale din România au anunțat organizarea unui protest joi, 18 decembrie 2025, începând de la ora 11:00, în Piața Leu din București. Scopul manifestației publice este de a cere implicarea Președinției în medierea conflictului social major dintre sindicate și Guvern, în contextul deteriorării condițiilor de muncă și de trai. 4 confederații sindicale, […]
A fost construit acum peste 2.300 de ani și continuă să uimească ingineri și istorici. Un drum antic din Europa se întinde pe 63 de kilometri în linie perfect dreaptă, fără curbe, oferind priveliști spectaculoase și o lecție impresionantă de inginerie, potrivit Daily Express. „Regina drumurilor” romane Considerată „Regina drumurilor” romane, Via Appia este una […]
Reguli esențiale pentru folosirea inteligenței artificiale în siguranță: greșelile pe care trebuie să le eviți # Libertatea
Inteligența artificială (AI) a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi pentru milioane de oameni din întreaga lume. De la căutări pe internet și scrierea de e-mailuri până la organizarea sarcinilor și crearea de conținut, instrumentele AI sunt utilizate mai frecvent ca niciodată. Utilizarea neglijentă poate pune în pericol securitatea datelor personale […]
„Un trio mai rar decât câștigul de la loto”, tripleții identici născuți la Spitalul Universitar din Dresda: „Șansă de 1 la 200 de milioane” # Libertatea
Trei frați identici s-au născut la la Spitalul Universitar Carl Gustav Carus din Dresda, capitala landului german Saxonia, „un eveniment mai rar decât să câștigi la loto”, după cum observă Bild. Hardy, Levi și Bernie sunt tripleți monozigoți, proveniți dintr-un singur ovul fertilizat. Hardy, Levi și Bernie sunt tripleți monozigoți și au venit lume pe […]
Penibilul nevricos sicofant (am ales cele mai academice epitete ornante), Israel Katz, ministrul apărării premierului Netanyahu, a făcut luna trecută singura butadă reușită din lunga și profitabila sa carieră politică: „Turcia va putea vedea Gaza doar prin binoclu”. Fără să o fi exprimat atât de plastic – Ankara a avut o contribuție decisivă la încheierea acordului […]
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”. Reacția poliției din Germania # Libertatea
Poliția din Hamburg, nordul Germaniei, avertizează despre o nouă formă de înșelăciune online care folosește inteligența artificială pentru a crea profiluri false de polițiste pe rețelele sociale. Aceste conturi fictive încearcă să atragă utilizatorii pe site-uri cu plată, transmit site-ul oficial al poliției hanseata și Bild. Poliția din Hamburg avertizează cu privire la o nouă […]
Loto din 18 decembrie 2025. Report de peste 8,46 milioane de euro la Joker, categoria I # Libertatea
Joi, 18 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei. Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale Rezultatele loto din 18 decembrie 2025 Joker: Noroc […]
18 decembrie 1989. Operațiunea „Trandafirul”, pentru a ascunde crimele de la Timișoara. Cadavrele a zeci de eroi, furate și arse la crematoriul „Cenușa” # Libertatea
Libertatea continuă astăzi serialul dedicat evenimentelor de la Timișoara din decembrie 1989. După cea mai neagră zi a revoluției de la Timișoara, 17 decembrie, au urmat alte ore încordate, în care un grup de tineri a fost secerat de gloanțe pe treptele catedralei din centrul capitalei Banatului. Sute de persoane dispărute Sute de persoane erau […]
Ce se întâmplă în corpul tău după ce bei o doză de Coca-Cola și de ce medicii sunt tot mai îngrijorați # Libertatea
Băuturile zaharoase, precum Coca-Cola, sunt din nou în centrul atenției din cauza efectelor negative asupra sănătății. Studii recente leagă consumul acestora de steatoza hepatică, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Experții în nutriție sunt tot mai îngrijorați de impactul acestor băuturi asupra sănătății publice, relatează The Telegraph. Studiile care pun sub semnul întrebării consumul […]
Achiziție de paturi noi, care nu încap pe ușile Spitalului Județean Botoșani. Ce soluție s-a găsit # Libertatea
Achiziție cu ghinion la Spitalul Județean Botoșani după ce mai multe paturi noi au fost livrate pentru modernizarea unor secții. Paturile nu au încăput pe ușile saloanelor în care urmau să fie instalate, relatează TVR Info. Conducerea unității medicale a achiziționat sute de bucăți, iar primele care au fost livrate, în aceste zile, nu au […]
Lista țărilor din Europa care au devenit cel mai bun loc din lume pentru pensionari: au un trai decent și vreme de plajă aproape tot anul # Libertatea
Câteva țări din Europa se numără printre cele mai bune locuri din lume pentru pensionare. Seniorii au parte de climă mai caldă, un trai decent și condiții medicale de top sau servicii de îngrijire la cele mai înalte standarde. Locurile din Europa preferate de seniorii care își doresc să se pensioneze Oamenii trăiesc cu 20 […]
Congresul SUA a aprobat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice abordarea administrației Trump față de Europa # Libertatea
Congresul SUA a adoptat miercuri strategia sa de apărare (NDAA) pentru anul 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor transmise recent de președintele Donald Trump și administrația sa, comentează AFP. NDAA (The National Defense Authorization Act – Legea de autorizare a apărării naționale), adoptată anual de ambele camere ale Congresului SUA cu […]
Etapa a 20-a din Superliga a strâns clasamentul la vârf precum mărgelele pe ață. Rapid, Dinamo, Botoșani și Craiova sunt despărțite de două puncte, iar loc de permutări e și în weekendul următor. Mai multe imagini și statistici, pe Superliga.ro. Între eșecurile surprinzătoare ale sezonului, cel al FCSB cu Unirea Slobozia acasă, 0-1, din turul […]
