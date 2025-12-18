Preț record atins de argint
Profit.ro, 18 decembrie 2025 12:50
Prețul argintului a atins un preț record și a depășit pragul de 66 de dolari pe uncie.
• • •
Acum 10 minute
13:10
Retailerul german Kaufland anunță în România o promoție fulger.
13:10
VIDEO Mii de bugetari protestează în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern # Profit.ro
Mii de oameni protestestează în fața Palatului Cotroceni față de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0911 lei, de la 5,0923 lei, curs înregistrat miercuri.
13:10
GRAFICE Marii producători de carne din România care vând prin La Cocoș, Auchan, Carrefour, Lidl, Profi, Kaufland, eMAG: Comtim lider , urmat de Abatorul Periș și Doly-Com Distribuție # Profit.ro
Industria de prelucrare și conservare a cărnii a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 11 miliarde lei, în creștere cu 1,3% față de anul anterior.
Acum 30 minute
13:00
DECIZIE Lovitură pentru locatarii din blocuri cu risc seismic, care vor să își vândă casa. Clasa va fi obligatoriu înscrisă în cartea funciară - cumpărătorii o vor vedea în extras. Măsuri și pentru reconstrucția blocurilor afectate de explozii, ca în Raho # Profit.ro
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a unui imobil în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte funciară, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern.
13:00
INTERVIU PRIMA Solis și PRIMA Astera: arhitectură premiată și eficiență energetică într-un nou model de locuire urbană # Profit.ro
Interviu oferit de către Adrian Stoichina, co-CEO PRIMA Development
13:00
Retailerul german Kaufland anunță în România o promoție fulger.
12:50
Retailerul irlandez Primark, care a deschis în decembrie 2022 primul magazin din România, operațiune anunțată din 2017 de Profit.ro ca fiind pregătită, va inaugura patru noi magazine în România până la finalul anului viitor, dublându-și astfel prezența pe piață și generând peste 450 de noi locuri de muncă.
12:50
BRD Groupe Société Générale anunță lansarea oficială a funcționalităților RoPay pentru plățile instant în e-Commerce, prin care clienții pot efectua plăți direct din aplicațiile de mobile banking, utilizând deep-link, scanare cod QR și funcționalitatea de refund tot ca o plată instant.
12:50
Prețul argintului a atins un preț record și a depășit pragul de 66 de dolari pe uncie.
Acum o oră
12:40
Bacanalia continuă extinderea și deschide în această lună al doilea magazin, în franciză, din zona Bucureștiului, la Balotești.
12:30
Bacanalia continuă extinderea și deschide în această lună al doilea magazin, în franciză, din zona Bucureștiului, la Balotești.
12:20
Banca Comercială Română lansează, în premieră, în România funcționalitatea „Move & Save", în aplicația George.
12:20
Carrefour anunță în România un program special de Sărbători, pentru toate magazinele FOTO # Profit.ro
Retailerul francez Carrefour anunță în România un program special de Sărbători, valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.
Acum 2 ore
12:00
În Rusia, vânzările de medicamente pentru mahmureală au crescut cu 27% între ianuarie și octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor trei ani.
12:00
Rusia lansează o uniformă de camuflaj revoluționară. Va permite soldaților să treacă nedetectați de drone # Profit.ro
ZaVOZ, o companie specializată în proiectarea de echipamente militare, începe producția în masă a unei noi uniforme de camuflaj care va permite soldaților să treacă nedetectați de dronele inamice, chiar și de cele echipate cu camere cu infraroșu.
11:50
Anna Maria Mazaraki, designer grec de bijuterii, deschide primul său magazin în România.
11:30
Salariul minim în Republica Moldova în 2026 va fi de 6.300 de lei lunar, potrivit unei decizii a Guvernului de la Chișinău.
11:20
Popeyes a inaugurat primul restaurant din Oradea mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
Acum 4 ore
11:10
Premieră - ANAF intră în hipermarketuri în număr mare. Grindeanu a cerut verificări serioase după plafonarea prețurilor la alimente # Profit.ro
Acțiunea declanșată de Direcția Antifraudă a ANAF în principal în hipermarketuri, pentru a verifica cum sunt respectate condițiile de plafonare a prețurilor, reprezintă o premieră din punct de vedere al numărului unităților controlate.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
YouTube a câștigat drepturile exclusive de transmitere a ceremoniei de decernarea premiilor Oscar începând din 2029.xx
11:00
FOTO Noi critici la adresa lui Biden și Obama. Donald Trump a schimbat plăcuțele din „Galeria președinților” de la Casa Albă # Profit.ro
Donald Trump i-a insultat pe predecesorii săi Joe Biden și Barack Obama, punând să se agațe, la Casa Albă, niște plăci cu nemulțumirile pe care le are împotriva celor doi președinți democrați.
10:50
Facebook derulează un test care limitează abilitatea paginilor și a creatorilor de conținut de a posta link-uri, facilitate care ar rămâne disponibilă doar celor care plătesc un abonament lunar.
10:40
VIDEO Trump s-a adresat națiunii: America va cunoaște un boom economic cum lumea nu a mai cunoscut vreodată! Critici dure la adresa lui Biden # Profit.ro
„Bună seara, America. Acum unsprezece luni am moștenit un dezastru și îl repar", astfel și-a început Donald Trump un scurt discurs de sfârșit de an, în care și-a menținut ferm cursul economic, în ciuda nemulțumirii crescânde a americanilor, criticând în același timp dur predecesorul său democrat Joe Biden și atacând violent imigranții.
10:30
Raiffeisen Bank International l-a numit pe fostul director financiar Michael Hoellerer în funcția de director general al grupului bancar austriac începând din iulie 2026.
10:10
Parlamentarii bulgari s-au bătut în timpul dezbaterilor bugetului de stat.
10:10
Radu Miruță la Ministerul Apărării și pe Irineu Darău la Ministerul Economiei sunt nominalizările USR, aceastea urmând să fie validate de Comitetul Politic al partidului.
10:00
Antifrauda anunță amenzi la comercianții care au încălcat plafonarea prețurilor la alimentele de bazǎ # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a derulat o serie de acțiuni operative de control în perioada august-noiembrie 2025 în cadrul unui demers național ce are ca obiectiv verificarea respectării măsurilor de combatere a creșterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază. Echipele Antifraudă au verificat până în prezent 19 operatori economici, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 17,8 milioane de lei (din care 10 amenzi aplicate la hipermarketuri).
09:40
Gigantul american Google continuă să lanseze modele din seria Gemini 3, prezentând acum versiunea Flash.
Acum 6 ore
09:10
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din sudul Italiei, obținut prin metoda Appassimento, un vin cu note intense de fructe roșii, ciocolată, condimente și fructe deshidratate. Savuros alături de paste cu sosuri bogate sau pizza cu topping de carne sau ciuperci # Profit.ro
Capo Zafferano Rosso Appassimento Puglia 2024 este un vin roșu din sudul Italiei, obținut prin metoda tradițională Appassimento.
08:50
Vladimir Putin îi numește pe aliații occidentali ai Ucrainei „purceluși europeni” cu concepții revanșarde # Profit.ro
Președintele rus a acuzat administrația fostului președinte american Joe Biden de faptul că a ”inițiat” Războiul din Ucraina, iar ”porcii europeni care voiau să se bucure de prăbușirea Rusiei” i s-au alăturat.
08:30
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awards Gala, organizată de Business Review.
08:20
FOTO OMV Petrom plănuiește Cormoran West și abandonarea a 8 sonde de producție vechi. Un nou foraj de explorare de gaze în Marea Neagră românească, după Anaconda # Profit.ro
OMV Petrom, care deține 50% din concesiunea offshore de gaze naturale Neptun Deep, cea mai mare din Marea Neagră românească, precum și statutul de operator al acesteia, plănuiește pentru 2027, anul când este preconizată demararea producției, efectuarea unui nou foraj de explorare pe perimetru, dar și abandonarea a 8 sonde de extracție vechi de pe concesiunea maritimă Istria, aflată în activitate, relevă date analizate de Profit.ro.
08:10
Când vine vorba despre cât de responsabil funcționează o companie, există un set de principii adus în discuție tot mai des drept criteriu de evaluare: ESG.
08:00
Fostul șef al mărcii Dacia, plecat în urma unei dispute cu conducerea Renault, va conduce producătorul de ATV-uri Bombardier # Profit.ro
BRP Inc. divizia de vehicule recreaționale a companiei canadiene Bombardier, l-a numit pe Denis Le Vot, fostul CEO al mărcii Dacia, în poziția de președinte și director general. Decizia a stârnit controverse în companie, deoarece era așteptată o persoană din interiorul industriei.
07:50
Traderul ceh de energie electrică Second Foundation, prezent în peste 30 de piețe din întreaga lume, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
07:40
Piața globală a criptomonedelor continuă să atragă un număr tot mai mare de investitori, datorită tehnologiei de ultimă generație și oportunităților ample pe care le oferă. Totuși, un sector atât de dinamic și aflat într-o expansiune rapidă implică și riscuri, pe care fiecare participant trebuie să le înțeleagă.
07:40
VIDEO BNR, între ciocan și nicovală în 2026. Radu Puiu, analist financiar XTB România: Inflația a devenit o problemă constantă. Ne așteptăm la reducerea dobânzii de referință la anul - Profit.ro Live TV # Profit.ro
România intră în 2026 cu o inflație persistent ridicată, o creștere economică slabă și o presiune tot mai mare asupra consumului, în timp ce Banca Națională va avea o misiune dificilă în calibrul politicii monetare. La nivel european, instabilitatea politică, deficitele bugetare și decalajele de inovare față de SUA rămân vulnerabilități majore, iar pe piețele de capital investitorii devin tot mai selectivi, inclusiv în zona inteligenței artificiale. Euro a avut un an foarte bun, dar perspectivele sale depind de evoluțiile economice, geopolitice și de relația cu Statele Unite.
07:30
Freshful by eMAG accelerează: Va veni cu livrări ultrarapide, extinderea flotei și a portofoliului, AI și al doilea depozit # Profit.ro
Hipermarketul online Freshful by eMAG, deținut de gigantul e-commerce eMag, și-a propus să extindă anul viitor aria de acoperire a serviciului Freshful Now, dedicat livrărilor rapide pentru cumpărături mici și urgente și gândit ca un sistem complementar coșului săptămânal.
07:20
Dacia - cea mai bună veste pe care o putea primi. „Pachetul Auto” schimbă radical viitorul mașinilor: motoare cu benzină, hibride și PHEV pentru totdeauna # Profit.ro
Reprezentanții Comisiei Europene au făcut public pachetul de măsuri dedicat industriei auto, care schimbă la 180 de grade planurile anterioare. Cea mai importantă decizie este renunțarea de facto la interdicția de vânzare a mașinilor cu motoare cu combustie. Pentru Dacia este cea mai bună veste pe care o putea primi în contextul electrificării.
Acum 8 ore
07:10
Întâlnire discretă la Guvern: Australienii de la Macquarie, care ar putea ceda distribuitorul de electricitate din Oltenia, au discutat cu vicepremierul Neacșu și cu ministrul Energiei # Profit.ro
Reprezentanții diviziei de asset management a conglomeratului financiar australian Macquarie au venit în România și s-au întâlnit cu 2 membri ai Guvernului, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Operatorul român de telecomunicații Digi anunță în Spania că a decis să nu majoreze tarifele la începutul anului viitor, luându-și astfel din nou prin surprindere concurenții Orange, Telefónica și Vodafone, care au notificat deja clienții că vor majora tarifele cu aproximativ 4% în 2026.
06:10
ASF anulează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:50
EXCLUSIV Gigantul Vinci aduce un nou business în România, un grup cu venituri de 5 miliarde de euro # Profit.ro
Grupul francez Soletanche Freyssinet, unul dintre liderii globali din domeniul ingineriei solului, structurilor și energiei nucleare, parte a gigantului Vinci, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
00:50
SURPRIZĂ Gigant mondial - în mineritul din România după ce a ratat Cupru Min acum 10 ani. Pachet de finanțare de 200 milioane dolari pentru proiectul aurifer din România al canadienilor Euro Sun, al doilea ca mărime din Europa # Profit.ro
Compania minieră canadiană Euro Sun Mining a făcut un pas decisiv pentru proiectul său emblematic în România, obținând un pachet de finanțare de până la 200 de milioane de dolari de la gigantul elvețian Trafigura, cel mai mare trader de metale din lume, relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV Marriott are în România un an istoric. Ioan Mătieș, General Manager: Unul dintre cele mai ridicate grade de ocupare din istoria hotelului # Profit.ro
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, printre cele mai mari și mai luxoase unități hoteliere din România, estimează că va încheia acest an cu unul dintre cele mai ridicate grade de ocupare din istoria hotelului.
Acum 24 ore
23:50
Vodafone - mesaj către clienții din România după ce a cumpărat Telekom. Investiții de 150 milioane euro și integrare în 2-3 ani # Profit.ro
Grupul britanic de telecomunicații Vodafone va investi în România 150 milioane euro, în următorii 2-3 ani, pe măsură ce vor fi integrate activele de rețea nou-achiziționate de la Telekom Romania Mobile Communications (TRMC), anunță directorul executiv al Vodafone România, Nedim Baytorun.
23:30
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, anunță că a semnat un mega-acord de vânzare de gaze naturale către Egipt.
