Cum să obții despăgubiri de la CFR pentru întârzieri ale trenului

06:40

Aeroportul Boboc din Buzău are potențialul de a deveni un nou hub aerian, cunoscut sub numele de Otopeni II. Poziția sa strategică și conexiunile rutiere cu Autostrada A7 facilitează transportul, iar proiectul necesită avize de la MApN pentru a evalua impactul asupra siguranței naționale. Aeroportul Boboc din Buzău ar putea deveni un nou hub aerian, … Articolul Aeroportul din România care ar putea deveni Otopeni II are nevoie de aviz MApN apare prima dată în Main News.