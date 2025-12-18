Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gândul, 18 decembrie 2025 12:50
Finalul anului 2025 este momentul în care cifrele prind contur și obiceiurile de consum ale românilor ies la iveală. Și se pare că românii continuă să îmbine comoditatea comenzilor online cu preferințele culinare bine cunoscute, conturând un tablou relevant al felului în care mănâncă și fac alegeri în marile orașe ale țării. Astfel, de la […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:10
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului # Gândul
Arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari vor fi vândute de Statele Unite către Taiwan, releatează Reuters. Anunțul a fost făcut, miercuri seară, în cadrul unui discurs televizat al președintelui Donald Trump. Acesta este al doilea acord de vânzare de arme către Taiwan din mandatul actualului președinte american și vine în contextul în care […]
Acum 30 minute
13:00
Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță # Gândul
Emil Boc a surprins publicul prezent la Gala „Zece pentru Cluj”, organizată la Casa de Cultură a Studenților, unde a acceptat o provocare sportivă și a executat 30 de flotări alături de sportivi de performanță. Primarul municipiului Cluj-Napoca a urcat pe scena Casei de Cultură a Studenților în cadrul Galei „Zece pentru Cluj” și a […]
12:50
Conducerea ESZ Prahova a venit cu o serie de clarificări după ce directorul general al Hidro Prahova, Andrei Bontic, a făcut afirmații despre faptul că operatorul de apă vrea să crească la prețul la apă cu 9,76%. Potrivit conducerii ESZ Prahova, începând cu 1 ianuarie 2026, tarifele vor crește de la 2,14 lei/mc la 2,35 […]
12:50
Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie # Gândul
Un cuplu din Țara Galilor a dat cu probabilitățile de pământ și a câștigat pentru a doua oară un premiu de milioane la loterie. Richard Davies, de 49 de ani, și soția lui, Faye Stevenson-Davies, 43 de ani, și-au revendicat marți de la Loteria Națională a Regatului Unit al doilea câștig care le-a dat viața […]
12:50
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii # Gândul
Finalul anului 2025 este momentul în care cifrele prind contur și obiceiurile de consum ale românilor ies la iveală. Și se pare că românii continuă să îmbine comoditatea comenzilor online cu preferințele culinare bine cunoscute, conturând un tablou relevant al felului în care mănâncă și fac alegeri în marile orașe ale țării. Astfel, de la […]
Acum o oră
12:40
Ce a pățit Gabriela Cristea la concertul lui Ricky Martin. ”În toată sala mirosea a ciorapi nespălați” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a fost extrem de deranjată de spectatorii fumători de țigări electronice care au fost prezenți la concertul lui Ricky Martin. Gabriela Cristea a fost la concertul susținut de starul latino-american Ricky Martin la Romexpo. Vedeta a fost extrem de deranjată de unii spectatori prezenți la eveniment care […]
12:40
Călin Georgescu acuză statul că își „persecută” cetățenii: ”Apă nu mai este, energie nu mai este de mult, hrană este din ce în ce mai puțină” # Gândul
Călin Georgescu a susținut, ieri, un discurs dur la ieșirea de la Tribunalul București, după ce a aflat că rămâne sub control judiciar. Acesta a acuzat statul român de persecuție, a avertizat că tăcerea populației transformă cetățenii în complici și a susținut că România nu mai este capabilă să își apere libertatea, întrucât nu își […]
12:40
Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții Stevenson-Davies au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie. Care erau șansele… # Gândul
Un cuplu din Țara Galilor a dat cu probabilitățile de pământ și a câștigat pentru a doua oară un premiu de milioane la loterie. Richard Davies, de 49 de ani, și soția lui, Faye Stevenson-Davies, 43 de ani, și-au revendicat marți de la Loteria Națională a Regatului Unit al doilea câștig care le-a dat viața […]
12:40
Ion Țiriac și Ilie Năstase, în doliu, după moartea lui Alexandru Lăzărescu, cel care a făcut posibilă Cupa Davis la Bucrești în era comunistă # Gândul
Alexandru Lăzărescu, fostul secretar general al Federației Române de Tenis (FRT), din perioada de glorie a lui Ion Țiriac și Ilie Năstase, a murit la vârsta de 90 de ani. Lăzărescu a făcut posibilă disputarea finalei Cupei Davis din 1972 la București și, totodată, i-a însoțit pe Ion Țiriac și Ilie Năstase la numeroase turnee […]
12:40
Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă” # Gândul
Se pare că ancheta DNA în dosarul de corupţie al fostului ministru de la Transporturi, Răzvan Cuc, ia amploare şi atrage după sine mai mulţi oficiali din instituţiile publice. Sursele Gândul au înaintat ideea că şi demisia şefului Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, pe care tocmai a înaintat-o, ar avea legătură cu acest lucru. Mitroi […]
12:30
Ciprian Ciucu îi suflă în ceafă lui Nicușor Dan. Doru Bușcu: Este o declarație de început de război # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Doru Bușcu a comentat ascensiunea politică a lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat Primăria Capitalei. În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, liberalul câștigă teren spectaculos în preferințele electoratului și, la un moment dat, ar putea chiar amenința scaunul de președinte […]
12:30
După criza apei, operatorul din Prahova crește tarifele. Cât vor plăti locuitorii de la 1 ianuarie. # Gândul
Conducerea ESZ Prahova a venit cu o serie de clarificări după ce directorul general al HidroPrahova, Andrei Bontic, a făcut afirmații despre faptul că operatorul de apă vrea să crească la prețul la apă cu 9,76%. ESZ a venit cu următoarele clarificări: 1. Tariful nou aprobat de A.N.R.S.C. pentru apa livrată de ESZ Prahova Prin […]
12:20
Preşedintele Agenţiei care l-a angajat pe Răzvan Cuc şef la Juridic şi-a dat demisia şi revine la meseria de profesor de Sport # Gândul
Şeful Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, l-a numit pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, în funcţia de şef al Departamentului Juridic al ANS chiar înainte să fie reţinut de Direcţia Naţională Anticorupţie. Între timp, şi Matei şi-a dat demisia din funcţie. Aceasta va intra în vigoare începând cu 28 decembrie. Matei a spus […]
12:20
Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein” # Gândul
La Casa Albă, au fost instalate plăcile comemorative pentru toți președinții americani de până acum. Donald Trump a avut ocazia să-și exprime antipatia față de predecesorul său, Joe Biden, într-o manieră aparent „comică”, asemeni postărilor sale de pe rețelele sociale. Noile plăci reprezintă cea mai recentă modificare realizată la Casa Albă odată cu revenirea președintelui […]
Acum 2 ore
12:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă provocatoare asupra conflictului din Ucraina, descriindu-l ca pe un „război de independență al Uniunii Europene” – nu al Europei ca întreg, ci al proiectului federalist european. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu compară situația actuală […]
12:10
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori # Gândul
Ciocolata caldă sau cafelele festive pot părea inofensive, însă specialiștii avertizează că excesul de zahăr din aceste băuturi poate afecta sănătatea oaselor. Consumul moderat și alegerile mai echilibrate pot face diferența în perioada sărbătorilor. Deși aceste băuturi sunt asociate cu tradiția, confortul și bucuria, specialiștii atrag atenția că ele pot avea efecte mai puțin plăcute […]
12:10
Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian # Gândul
Trei polițiști de frontieră ruși au trecut pe teritoriul estonian miercuri, timp de aproximativ 20 de minute, au anunțat autoritățile estoniene, anunță Bloomberg. Acesta este cel mai recent incident care a pus țara membră NATO în alertă cu privire la intențiile Moscovei. Estonienii anunță că tot incidentul a fost surprins pe camerele de filmat și […]
12:00
Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă” # Gândul
Mai multe cercetări din domeniul nutriției confirmă rolul esențial pe care microbiota intestinală îl are asupra sănătății generale, de la digestie și imunitate până la metabolism și controlul greutății. În acest context, alimentele cu efect prebiotic au devenit un subiect de interes major, deoarece ele reprezintă „hrana” bacteriilor benefice din intestin. Printre cele mai eficiente […]
12:00
CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi că termenul pentru completarea chestionarului în format online de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025. Reamintim că publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou, stârnind multe interpretări, controverse, dar și o adevărată […]
11:50
Gripa te poate surprinde atunci când te aștepți mai puțin și adesea aduce disconfort serios sau chiar complicații pentru cei vulnerabili. În fiecare sezon rece, mulți oameni își pun întrebări despre ce provoacă gripa, cum se manifestă, ce opțiuni de tratament există și ce pot face ca să evite contactul cu virusul. Mai jos vei […]
11:50
Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD # Gândul
Președintele Nicușor Dan a discutat înainte de summit-ul de la Bruxelles despre scandalul scandalul din coaliție pe tema moțiunilor simple la adresa miniștrilor USR. În ciuda tensiunilor evidente de pe scena politică din România, Nicușor Dan este de părere că alianța PSD-PNL-USR-UDMR „funcționează”. „Nu este blocat totul. Ați avut un acord pe impozitul pe cifra […]
11:50
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA # Gândul
În timp ce oficialii Uniunii Europene s-au strâns la Bruxelles pentru a discuta problema acoperirii nevoilor financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, Reuters relatează că negociatorii de pace ucraineni se îndreaptă spre Statele Unite, unde intenționează să se întâlnească vineri și sâmbătă cu reprezentanții americani. Volodimir Zelenski le-a declarat reporterilor, într-o conversație pe […]
11:50
Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor # Gândul
Membrii Biroului Naţional al Partidului Naţional Liberal se întâlnesc joi la Vila Lac. De la ora 12.00, liberalii vor intra în şedinţa pe a cărei ordine de zi se află foarte multe subiecte fierbinţi. Potrivit surselor Gândul, colegii de partid ai ministrului Educaţiei, Daniel David, vor decide dacă acesta va rămâne în funcţia pe care […]
11:40
Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a spus ce relație are cu fiica sa, Elena. De asemenea, artista a dezvăluit și cu ce se ocupă fata ei. Loredana Groza s-a căsătorit cu Andrei Boncea din anul 1998. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Elena. De multă vreme, Loredana Groza nu s-a mai […]
11:40
Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor” # Gândul
Dinamo caută soluții pentru întărirea compartimentului ofensiv, iar unul dintre numele aduse în discuție este al unui jucător cu multe meciuri în echipa națională. Mai mult, atacantul a fost dorit, în trecut, și de Rapid, dar pretențiile financiare au blocat orice negociere. George Pușcaș are 29 de ani și este liber de contract din toamnă, […]
11:40
Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre # Gândul
„La inițiativa și sub directa îndrumare a Emiliei Șercan, o jurnalistă care suferă de sindromul victimizării, s-a plans și la Poliție că este ținta unei campanii de compromitere, că persooane dubioase o filează, o urmăresc inclusiv în magazinele de lenjerie intimă, deci s-a inițiat de către Emilia Șercan o petiție, semnată, printre altele, și de […]
11:20
Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America # Gândul
O vietate unică a fost descoperită în apele Marelui Lac Sărat, în statul american Utah. Este cel mai mare lac cu apă sărată din SUA, iar cercetătorii continuă să studieze lacul chiar și în ziua de astăzi. Într-un studiu recent, ei au anunțat că a fost descoperită o nouă creatură misterioasă în adâncuri. Experții de […]
11:20
Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii” # Gândul
Siyabonga Ngezana ar putea pleca de la FCSB mult mai repede decât se anticipa. De fundașul central sud-african se interesează multe cluburi din Europa, iar șansele ca el să rămână la formația lui Gigi Becali sunt minime, la momentul actual. Astfel, după două sezoane excelente în tricoul „roș-albaștrilor”, în care a cucerit două titluri și […]
Acum 4 ore
11:10
Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei, principalul punct de pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine” # Gândul
Liderii europeni trebuie să decidă, astăzi, dacă vor folosi activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța apărarea Ucrainei. La un summit care va avea loc la Bruxelles, oficialii UE vor fi rugați să își respecte promisiunea de a găsi fonduri urgente pentru Ucraina, în contextul în care Kievul este presat să cedeze teritoriu, iar Rusia […]
11:10
Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum # Gândul
Într-o perioadă complicată unde tot mai mulți români își pierd locul de muncă, una dintre cele mai puternice țări din Europa atrage tot mai mulți candidați datorită salariilor care pot depăși 3.000 de euro net pe lună, fără a fi necesară o diplomă universitară. Tot ce ai nevoie este să-ți placă sezonul de iarnă, întrucât […]
11:10
Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o analiză incisivă asupra poziției Europei în contextul războiului din Ucraina și al revenirii lui Donald Trump la Casa Albă. Urmărește aici, integral emisiunea Mrius Tucă Show. Analistul Dan Dungaciu a folosit o metaforă puternică, Europa ca un „boxer care se trage din pumni” […]
11:10
Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere” # Gândul
Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă înainte de summit-ul de la Bruxelles, că USR l-a consultat înainte de a-l propune pe Radu Miruță ca ministru al Apărării și pe Irinel Darău la Economie. „Da, sunt oameni în care am încredere”, adeclarat Nicușor Dan. Nicușor Dan a refuzat să comenteze propunerea lui […]
11:10
Gripa te poate surprinde atunci când te aștepți mai puțin și adesea aduce disconfort serios sau chiar complicații pentru cei vulnerabili. În fiecare sezon rece, mulți oameni își pun întrebări despre ce provoacă gripa, cum se manifestă, ce opțiuni de tratament există și ce pot face ca să evite contactul cu virusul. Mai jos vei […]
11:00
Nicușor Dan se concentrează pe finanțarea Ucrainei, la summit-ul de la Bruxelles / Susține că magistrații sunt intimidați prin metode „subtile” # Gândul
Nicușor Dan a susținut declarații de presă înaintea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Acesta a declarat că întâlnirea cu liderii europeni se axează pe finanțarea Ucrainei. Liderul de la Cotroceni a precizat că va aduce în discuție și bugetul României pentru perioada 2028-2034. „Subiectul cel mai important pt România este bugetul UE […]
11:00
Cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde dai „o avere” pentru a ieși în oraș și unde plătești cel mai puțin # Gândul
Care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde dai „o avere” pentru a ieși în oraș și unde plătești cel mai puțin. Potrivit unei analize în baza unui sondaj, realizat în rândul a peste 18.000 de persoane din mai mult de 100 de orașe din întreaga lume care analizează costul […]
10:50
Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei și folosirea activelor rusești, primele puncte de pe agendă # Gândul
Liderii europeni trebuie să decidă, astăzi, dacă vor folosi activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța apărarea Ucrainei. La un summit care va avea loc la Bruxelles, oficialii UE vor fi rugați să își respecte promisiunea de a găsi fonduri urgente pentru Ucraina, în contextul în care Kievul este presat să cedeze teritoriu, iar Rusia […]
10:50
Eficiența energetică a devenit un criteriu esențial în proiectarea și modernizarea locuințelor. Creșterea costurilor la energie, schimbările climatice și nevoia de confort pe termen lung îi determină pe tot mai mulți proprietari să analizeze cu atenție modul în care își încălzesc casa. În acest context, sistemul de încălzire nu este doar o componentă tehnică, ci […]
10:50
Președintele Nicușor Dan se focusează pe finanțarea Ucrainei, în cadrul summit-ului de la Bruxelles # Gândul
Nicușor Dan a susținut declarații de presă înaintea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Subiectul cel mai important pt România este bugetul UE pentru 2028-2034. Este prima discuție, va continua pe parcursul lui 2026. Toate celelalte subiecte sunt finanțarea Ucrainei. Pe extindere la ce discuții vă așteptați Ieri a avut loc un summit […]
10:40
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ” # Gândul
Sunt dimineți reci în București și în țară. Totuși, iarna nu și-a intrat, încă, pe deplin în drepturi. Ceața este deja o realitate matinală încă de la începutul lunii decembrie, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit, zilnic, coduri galbene prin care avertizează că vizibilitatea este redusă în multe localități din România. Cum va […]
10:30
Prăjitura „Albă ca Zăpada” este un desert românesc, care le aminteștește oamenilor de gustul copilăriei. Este ușor de preparat, are foi fragede și cremă fină, numai bun pentru întreaga familie. Pentru foile prăjiturii vei avea nevoie de: 10 linguri de lapte 10 linguri de zahăr 10 linguri de ulei 2 ouă 1 linguriță rasă de amoniac […]
10:20
Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat de INML, atunci când a vrut să ridice trupul fostului ministru. Care este motivul invocat # Gândul
Iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat la INML pentru a ridica trupul neînsuflețit al fostei demnitare, cu intenția de a o îngropa din nou, însă, medicii nu i-au dat permisiunea, transmite CANCAN.RO. Reprezentanții INML nu i-au permis iubitului cu 50 de ani mai tânăr să ridice trupul fostei ministre a Justiției pe motiv că „nu are […]
10:20
Sute de americani născuți în străinătate riscă să-și piardă cetățenia în 2026. Cum vrea Trump să restabilească integritatea sistemului de imigrare # Gândul
Administrația Trump intenționează să retragă cetățenia unui număr mai mare de americani născuți în străinătate, arată un ghid intern obținut de The New York Times. Potrivit sursei citate, un oficial din cadrul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA a declarat că vor acorda prioritate „celor care au obținut ilegal cetățenia americană”, adică au mințit […]
10:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a spus că Daniel Bîrligea va putea juca în derby-ul cu Rapid din etapa 21 a Superligii, care are loc duminică, de la ora 20:00. Bîrligea, accidentat, nu a jucat în ultimele cinci meciuri ale formației roș-albastre. FCSB e pe locul nouă în clasament, 28 de puncte, […]
10:10
Dan Dungaciu: „Protestele din zilele acestea sunt doar jocuri de putere. Singura soluție este ca justiția să fie lăsată în pace” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a explicat de ce partidul AUR nu participă la protestele legate de presupusa capturare a justiției românești. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit analistului Dan Dungaciu, aceste manifestații fac parte dintr-un „joc de putere” intern al coaliției de guvernare, nu […]
10:10
„Pacostea regională”. Lukașenko vrea să joace „politica de mare putere” pe axa Belarus – SUA – Rusia. „Mila atent calibrată poate epuiza speranța” # Gândul
Edward Lucas – cercetător senior și consilier senior la Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA) – explică modul în care poți juca politica de mare putere „atunci când ești dictatorul unei țări cu o populație de 9 milioane”. Subiectul analizei este liderul din Belarus, Alexandr Lukașenko. În primul rând, continuă Lucas, „închide o mulțime […]
10:10
Gigi Becali a anunțat că vrea ca FCSB să câștige campionatul, dar și Europa League, obiectivul său fiind milioanele de euro ce ar intra în club datorită acestor performanțe. Dar, în campionat FCSB se zbate să prindă play-off-ul, fiind pe locul nouă, 28 de puncte, la patru de locul șase, ultimul care poate califica echipa […]
10:10
Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat de INML, atunci când a vrut să ridice trupul Rodicăi Stănoiu. Care este motivul invocat # Gândul
Iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat la INML pentru a ridica trupul neînsuflețit al fostei demnitare, cu intenția de a o îngropa din nou, însă, medicii nu i-au dat permisiunea, transmite CANCAN.RO. Reprezentanții INML nu i-au permis iubitului cu 50 de ani mai tânăr să ridice trupul fostei ministre a Justiției pe motiv că „nu are […]
10:00
Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius # Gândul
Hotelurile de gheață au devenit una dintre cele mai neobișnuite și exclusiviste experiențe turistice din lume. Construite în fiecare iarnă și lăsate să se topească primăvara, aceste structuri spectaculoase combină arhitectura efemeră cu luxul, iar prețurile piperate pe noapte nu nu sunt chiar pentru toate buzunarele, însă experiența este cu adevărat una desprinsă din cărțile […]
10:00
Atunci când ai ajuns aproape de limita de puncte, trebuie să știi exact unde te afli. Mulți șoferi conduc fără să știe câte puncte au acumulat, iar când primesc o nouă sancțiune, ei descoperă că sunt deja în zona de suspendare. Problema este că aceste puncte nu sunt o simplă statistică: acestea declanșează automat suspendarea, […]
09:40
Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda # Gândul
Președintele Nicușor Dan a publicat un video pe contul său de TikTok, ce prezintă momentul în care liderul de la Cotroceni a fost întâmpinat de Moș Crăciun, în cadrul vizitei din Finlanda. Filmarea respectivă inlcude o retrospectivă a activităților de pe agenda prezidențială, în care șeful statului transmite și un mesaj românilor din diaspora. Nicușor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.