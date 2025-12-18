Google introduce ochelari cu inteligență artificială pentru a concura cu Meta
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 12:50
Google lansează două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență artificială în 2026, pentru a concura cu Meta. Primul model va avea ecrane, iar al doilea se va concentra pe funcționalități audio. Colaborări cu Samsung și alți parteneri promit experiențe imersive și îmbunătățiri semnificative în domeniu. Google va lansa două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență … Articolul Google introduce ochelari cu inteligență artificială pentru a concura cu Meta apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
13:00
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul decisiv cu AEK Atena în Conference League, joi la ora 20:00. Antrenorul Filipe Coelho subliniază că echipa vizează victoria pentru a asigura calificarea în play-off-ul pentru optimi. Oltenii au 7 puncte și depind exclusiv de propriile forțe. Universitatea Craiova se pregătește să înfrunte AEK Atena în Conference League, având … Articolul AEK Atena vs Universitatea Craiova: Oltenii, pe cale de calificare! apare prima dată în Main News.
13:00
Un nou proiect de lege propus de deputatul PNL Alina Gorghiu vizează modificarea Codului penal pentru a permite urmărirea penală din oficiu în cazurile de neplată a pensiei de întreținere, eliminând plângerea prealabilă. Scopul este protejarea copiilor și combaterea violenței economice. Proiect de lege propus de deputatul PNL Alina Gorghiu pentru modificarea Codului penal Urmărirea … Articolul Urmărire penală automată pentru neplata pensiei de întreținere apare prima dată în Main News.
12:50
Google lansează două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență artificială în 2026, pentru a concura cu Meta. Primul model va avea ecrane, iar al doilea se va concentra pe funcționalități audio. Colaborări cu Samsung și alți parteneri promit experiențe imersive și îmbunătățiri semnificative în domeniu. Google va lansa două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență … Articolul Google introduce ochelari cu inteligență artificială pentru a concura cu Meta apare prima dată în Main News.
12:50
Cunoști drepturile tale ca pasager CFR? Află când și cum poți fi despăgubit pentru întârzierile trenurilor în România. De la compensații financiare la rambursări, articolul detaliază reglementările UE, excepțiile privind trenurile interne și procedurile pentru solicitarea despăgubirilor. Fii informat înainte de călătorie! Drepturile călătorilor în transportul feroviar sunt reglementate de legislația UE Despagubirile sunt oferite … Articolul Cum să obții despăgubiri de la CFR pentru întârzieri ale trenului apare prima dată în Main News.
Acum o oră
12:40
Rusia a lansat un atac devastator asupra orașului Zaporojie, rănind zeci de civili, inclusiv un copil. Cel puțin 32 de persoane au fost afectate, cu clădiri rezidențiale și unități de învățământ avariate. Acest incident subliniază intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ciuda eforturilor de pace internaționale. Rusia a atacat orașul Zaporojie, rănind zeci de civili … Articolul Zeci de răniți într-un incident dramatic: detalii despre eveniment apare prima dată în Main News.
12:40
Cât de bogat este Vladimir Putin? Deși declarațiile de avere sugerează un lider modest, investigațiile indică o avere ascunsă posibilă de miliarde. Acesta ar controla 200 de miliarde de dolari prin oligarhi loiali. Vom explora discrepanțele dintre declarații și realitate. Vladimir Putin a declarat o avere modestă de aproximativ 753.000 de dolari în ultimii șase … Articolul Cât de bogat este Vladimir Putin? Suspiciuni și declarații surprinzătoare apare prima dată în Main News.
12:40
Nicușor Dan a declarat că România va doborî dronele, dar cu condiția verificării prealabile pentru a evita riscurile asupra populației din Ucraina și România. El a subliniat dificultățile interceptării dronelor zburând la altitudini scăzute și importanța unei infrastructuri adecvate pentru apărare. Nicușor Dan a declarat că dronele care zboară neautorizat în România vor fi doborâte, … Articolul Nicușor Dan impune condiții pentru doborârea dronelor în România apare prima dată în Main News.
12:30
Florin Mitroi și-a dat demisia după 415 zile în funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, invocând dorința de a respecta cetățenii și nevoia de dezvoltare. Acesta a subliniat indiferența din administrație și a anunțat că va căuta alte căi pentru a contribui la binele județului. Florin Mitroi a demisionat după 415 zile ca președinte … Articolul Florin Mitroi demisionează din funcția de președinte al CJ Constanța după 415 zile apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
12:00
Cătălin Rădulescu a fost achitat de Curtea de Apel București într-un dosar de fals în declarații și abuz în serviciu. Achitarea a venit după 19 amânări, instanța hotărând că fapta nu există. Rădulescu a obținut titlul de „Luptător cu Rol Determinant”, însă a fost acuzat că nu îndeplinea condițiile legale. Cătălin Rădulescu a fost achitat … Articolul Cătălin Rădulescu, achitat în dosarul titlului „Luptător cu Rol Determinant” apare prima dată în Main News.
11:50
Tragedie în Baza 3: o femeie de 41 de ani a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni de un șofer cu viteză excesivă. Semaforul nefuncțional a contribuit la accident, iar autoritățile nu au luat măsuri pentru prevenirea unor incidente similare. Mărturiile pietonilor subliniază pericolul din zonă. O femeie de 41 de ani a fost … Articolul Am traversat de șase ori: o expediție care îți va da fiori apare prima dată în Main News.
11:50
Bogdan Matei a anunțat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport, începând cu 28 decembrie 2025. Plecarea sa intervine într-o perioadă complicată, după un raport alarmant de la Curtea de Conturi. Matei își îndreaptă atenția către familie, apreciind contribuția celor care sprijină sportul românesc. Bogdan Matei își anunță demisia din funcția de … Articolul Sportul românesc, fără lider: Bogdan Matei pleacă de la ANS înainte de Crăciun apare prima dată în Main News.
11:40
Bill Gates a ieșit din top 10 cei mai bogați miliardari pentru prima dată în decenii, ocupând locul 19 cu 104,7 miliarde de dolari. Clasamentul Forbes din 1 decembrie 2025 îl menține pe Elon Musk ca lider, urmat de Larry Page și Larry Ellison. Miliardarii reflectă creșteerea industriei tehnologice și filantropia lui Gates. Bill Gates … Articolul Bill Gates iese din top 10 cei mai importanți miliardari ai lumii apare prima dată în Main News.
11:40
Rovaniemi, orașul lui Moș Crăciun din Finlanda, găzduiește mii de soldați NATO care participă la exerciții militare în contextul tensiunilor cu Rusia. Turiștii observă avioane militare în timpul vacanțelor, iar Santa Park servește şi ca adăpost antiaerian. Finlanda își intensifică cooperarea militară internațională. Rovaniemi, orașul lui Moș Crăciun din Finlanda, găzduiește mii de soldați NATO … Articolul Soldați NATO în orașul lui Moș Crăciun: motivele din spatele prezenței lor apare prima dată în Main News.
11:40
Intellexa, companie de software spion, este acuzată de Amnesty International că dezvoltă spyware-ul Aladdin, care infectează telefoane mobile prin reclame online. Investigația „Intellexa Leaks” explorează utilizarea ilegală a spyware-ului Predator pentru supravegherea activiștilor și jurnaliștilor din întreaga lume. Investigarea Intellexa dezvăluie utilizarea software-ului spion Predator pentru încălcarea drepturilor omului Noul spyware Aladdin poate infecta telefoanele … Articolul Reclamele pot sparge telefonul tău: noi detalii despre scandalul Intellexa apare prima dată în Main News.
11:30
Ladislau Boloni, antrenor român, își amintește emoționat de promisiunea făcută mamei sale înainte de a pleca în Franța. La 41 de ani, Boloni a decis să-și urmeze cariera, dar angajamentul față de familia sa a rămas esențial. Relația specială dintre el și mama sa, Ilona, a fost întotdeauna o sursă de inspirație. Ladislau Boloni a … Articolul Promisiunea emoționantă a lui Boloni către mama sa la plecarea din România apare prima dată în Main News.
11:30
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, și Cătălin Daniel Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar DNA ce vizează dare de mită. Ancheta se concentrează pe un acord-cadru cu Registrul Auto Român, în care Bușe ar fi promis 6% din valoarea contractului. Detalii despre faptele incriminate sunt în curs de investigare. … Articolul Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, arestați preventiv 30 de zile în dosarul DNA apare prima dată în Main News.
11:30
Ilie Bolojan convoacă o ședință secretă la Snagov pentru a aborda nemulțumirile din PNL. Se discută despre posibile decapitări și transferuri de putere, cu Orban și susținătorii săi pe agenda întâlnirii. Tensiunile cresc, iar Bolojan își pune în aplicare planurile pentru reorganizarea partidului. Ilie Bolojan convoacă o ședință secretă la Snagov pentru a gestiona nemulțumirile … Articolul Bolojan pregătește schimbări decisive la PNL în cadrul întâlnirii de la Snagov apare prima dată în Main News.
11:30
Aflați care sunt cele mai curate țări din lume conform Indexului EPI 2024. Europa conduce clasamentul cu Danemarca, Regatul Unit și Finlanda, evidențiind politici de mediu eficiente și energii regenerabile. Descoperiți factorii care contribuie la curățenia acestor națiuni și importanța gestionării ecosistemelor. Europa domină topul celor mai curate țări din lume în 2024 Danemarca se … Articolul Cele mai curate țări din lume: Europa în fruntea clasamentului apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
10:50
ANM a anunțat două scenarii diferite pentru vremea de Crăciun. Începând cu 24 decembrie, prognozele sugerează fie precipitații slabe, fie o vreme mai rece fără precipitații. Meteorologii avertizează asupra incertitudinii, iar românii pot aștepta surprize meteorologice în perioada sărbătorilor. Până pe 20-21 decembrie, vreme stabilă și inversiuni termice în România Începând cu 22 decembrie, se … Articolul ANM: Prognoza vremei de Crăciun și cele două scenarii posibile apare prima dată în Main News.
10:40
Shein, renumita platformă chineză de comerț electronic, deschide un centru logistic imens în Polonia, cu o suprafață de 740.000 mp și 5.000 de locuri de muncă. Această investiție răspunde noilor taxe de import din UE și va îmbunătăți livrările rapide pentru clienți, devenind un hub european pentru branduri locale. Shein deschide un centru logistic în … Articolul Shein deschide centru în Polonia pentru a evita taxele UE apare prima dată în Main News.
10:40
Ucraina se află în pragul falimentului, având nevoie de 160 miliarde de dolari pentru a supraviețui în următorii doi ani. FMI estimează că ajutoarele sunt esențiale, iar UE consideră utilizarea activelor rusești înghețate. Liderii europeni se întâlnesc pentru a discuta finanțarea economică și militară a țării. Ucraina se apropie de faliment, având nevoie de 160 … Articolul Ucraina aproape de faliment: FMI prognozează nevoie de 160 miliarde $ în 2 ani apare prima dată în Main News.
10:40
Legea intră oficial în vigoare: ce trebuie să știi despre {processed_articles_keywords} # MainNews.ro
Australia a implementat o lege care obligă platformele de social media să blocheze conturile utilizatorilor sub 16 ani, începând cu 10 decembrie. Companiile riscă amenzi substanțiale dacă nu se conformează. Măsura a generat controverse, dar este apreciată de părinți și susținătorii drepturilor copiilor. Australia a adoptat o nouă lege care obligă platformele sociale să blocheze … Articolul Legea intră oficial în vigoare: ce trebuie să știi despre {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
10:30
Iubita lui Sorin Oprescu, dr. Adriana Nica, denunță nereguli în dosarul fostului primar, acuzând judecătoarea Daniela Panioglu de încălcarea procedurilor legale și ignorarea apărării. Nica contestă imaginea de „martir” a judecătoarei și susține că deciziile au fost dictate, cu condamnări exagerate pentru toți inculpații. Iubita lui Sorin Oprescu, dr. Adriana Nica, acuză nereguli în procesul … Articolul Iubita lui Sorin Oprescu acuză nereguli în dosarul fostului primar apare prima dată în Main News.
10:30
Nicușor Dan, președintele României, a comis o gafă la conferința din Franța, afirmând că o înfrângere ar fi să nu intrăm în OSCE, deși România este membră din anii ’70. În conferință, a comentat despre înfrângerea lui Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria București, subliniind importanța mandatului. Nicușor Dan a făcut o gafă la conferința … Articolul Nicușor Dan, gafă la conferința din Franța: „OSCE, o victorie esențială” apare prima dată în Main News.
10:30
Volodimir Zelenski le transmite liderilor europeni un mesaj urgent înaintea summitului UE, avertizând că Rusia nu intenționează să oprească războiul. Trei morți au fost raportate după atacuri cu drone în Rostov. Zelenski subliniază necesitatea sprijinului constant pentru Ucraina și folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțare. Trei persoane au murit în urma atacurilor cu drone ucrainene … Articolul Zelenski avertizează liderii europeni despre planurile Rusiei pentru 2026 apare prima dată în Main News.
09:50
Tragedia a lovit-o pe Vitinha, atacantul echipei Genoa, după pierderea nepoților săi în urma unei explozții devastatoare din Trévoux, Franța. Aceștia aveau vârste de 3 și 5 ani și au murit din cauza sinuciderii unei chiriașe care a deschis robinetele de gaz. Explozia a rănit și alte 12 persoane. Vitinha, atacantul de la Genoa, este … Articolul Tragedie la Genoa: Nepoții fotbalistului Vitinha mor în urma unei explozii apare prima dată în Main News.
09:40
România se confruntă cu o creștere a importurilor de energie electrică, fiind dependentă de acestea în iarna 2025-2026. Autoritățile estimează un consum total de peste 20 milioane MWh, din care o parte semnificativă va proveni din importuri, în condițiile unei producții interne insuficiente. Adaptarea sistemului energetic este esențială. România va importa energie electrică pentru a-și … Articolul Importurile de energie în România rămân esențiale și în această iarnă apare prima dată în Main News.
09:40
Un atac ucrainean cu drone a provocat explozii în portul Rostov-pe-Don, Rusia, în noaptea de 18 decembrie. O navă a fost lovită, provocând un incendiu major. Trei persoane au murit, iar mai multe au fost rănite. Imagini surprinse de localnici arată flăcări puternice, iar autoritățile examinează pagubele. Noapte de foc în Rostov-pe-Don după un atac … Articolul Explozie devastatoare în Rostov-pe-Don: atac cu drone ucrainene, 3 morți apare prima dată în Main News.
09:40
Evita greșelile comune în utilizarea inteligenței artificiale pentru a proteja datele personale. Fii atent la introducerea informațiilor sensibile,ori de câte ori folosești AI în mediul de afaceri. Nu te baza pe răspunsurile AI fără verificare și gestionează cu atenție setările de confidențialitate pentru a asigura securitatea datelor tale. Utilizarea neglijentă a inteligenței artificiale poate compromite … Articolul Evită aceste greșeli când folosești AI pentru titluri SEO optime apare prima dată în Main News.
09:40
Dosarul penal privind moartea stewardesei Ecaterina Emacu a dispărut după patru ani, provocând neliniște în rândul familiei. Ancheta inițială, deschisă pentru omor, a fost reîncadrată în ucidere din culpă. Spitalul Bagdasar-Arseni a fost implicat în cazul medicilor care nu au operat-o. Concluziile expertizei sugerează că intervenția chirurgicală ar fi putut salva viața tinerei. Dosarul penal … Articolul Parchetul a pierdut dosarul penal în cazul morții stewardesei Ecaterina Emacu apare prima dată în Main News.
09:30
CTP critică declarațiile lui Nicușor Dan privind incapacitatea României de a doborî dronele, subliniind erori de logică și pregătire. Președintele a afirmat că dronele sunt greu de interceptat din cauza vitezei avioanelor, generând indignare. România se confruntă cu provocări în protecția aeriană în contextul războiului din Ucraina. CTP critică declarațiile lui Nicușor Dan privind incapacitatea … Articolul Nicușor Dan în Le Monde: De ce România nu distruge dronele rusești? apare prima dată în Main News.
09:30
Medicii legiști au stabilit cauza morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele Reiner, ca fiind omucidere. Fiul lor, Nick Reiner, este acuzat de înjunghierea mortală a părinților. Tragedia a fost descoperită de fiica lor, Romy, care a solicitat ajutorul autorităților. Detalii despre motivul crimei rămân neclare. Rob Reiner și soția sa au fost … Articolul Cauza morții lui Rob Reiner și a soției, descoperită de medicii legiști apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
09:00
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a clarificat că nu intenționează să candideze pentru funcții politice, punând accent pe prioritățile mandatului său actual. Ea afirmă că discuțiile despre candidaturi distrag atenția de la problemele reale din sistemul judicial și că rămâne dedicată justiției europene. Kovesi a aflat din spațiul public despre speculațiile legate de posibile … Articolul Kovesi clarifică relația dintre DNA și SRI în fața Parchetului European apare prima dată în Main News.
08:50
Divorțul de final de an: Alcaraz, Ferrero, criza de la Wimbledon și rivalitatea cu Sinner # MainNews.ro
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero s-au despărțit după peste șapte ani, generând speculații înainte de Australian Open. Cauzele crizei sunt discutabile, incluzând rivalitatea cu Jannik Sinner și divergențele asupra eticii muncii. Alcaraz, acum pe mâna antrenorului Samuel López, caută schimbări în cariera sa. Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero s-au despărțit după mai bine … Articolul Divorțul de final de an: Alcaraz, Ferrero, criza de la Wimbledon și rivalitatea cu Sinner apare prima dată în Main News.
08:40
Explozii în apropiere de Moscova după un atac cu drone ucrainene, la câteva ore după negocierile de pace dintre Zelenski, emisarul lui Trump și liderii europeni. Primarul Moscovei a raportat restricții pe aeroporturi, în timp ce Ministerul Apărării a declarat că 130 de drone au fost interceptate. Atacurile au reacționat după negocierile de pace esențiale. … Articolul Explozii lângă Moscova după atacul cu drone ucrainene și negocierile de pace apare prima dată în Main News.
08:40
Eliberează spațiu în Gmail fără să plătești! Află trei trucuri simple pentru a gestiona stocarea. Șterge e-mailuri inutile, scapi de promoții nedorite și curăță conturile de pe site-uri nefolosite. Găsește soluții eficiente pentru a menține inboxul organizat și liber de aglomerări în doar câteva minute. Gmail oferă 15 GB de stocare gratuită, dar acesta se … Articolul Descoperă trei trucuri simple pentru a elibera spațiu în Gmail gratuit apare prima dată în Main News.
08:40
Rezultatele Loto 6/49 din 18 decembrie 2025 arată un report de peste 6,91 milioane de lei la categoria I. La Joker, reportul a depășit 43 milioane de lei, iar la Noroc este un report de peste 4,62 milioane de lei. Descoperă ultimele câștiguri și informații despre loterie pe site-ul nostru. Abonează-te pentru ȘTIRILE ZILEI. Rezultatele … Articolul Numerele câștigătoare Loto 6/49 din 18 decembrie 2025 apare prima dată în Main News.
08:30
Curtea Constituțională a amânat decizia privind a doua lege a pensiilor speciale pentru magistrați pentru 28 decembrie 2025. Proiectul, asumat de Guvernul Bolojan, prevede pensionarea la 65 de ani și un cuantum maxim de 70% din ultimul salariu net. Problema afectează 231 milioane de euro din PNRR. CCR a amânat decizia privind al doilea proiect … Articolul CCR amână verdictul pentru pensiile speciale ale magistraților până în 2025 apare prima dată în Main News.
08:30
Tripleții identici născuți la Dresda sunt un fenomen rar, cu șanse de 1 la 200 de milioane. Medicii au intervenit cu o echipă de 20 de specialiști pentru a asigura nașterea prematură a celor trei băieți. Hardy, Levi și Bernie se află acum într-o stare bună, cântărind peste 2.200 de grame fiecare. Tripleți identici născuți … Articolul Tripleți identici născuți la Dresda, raritate mai mare decât la loto apare prima dată în Main News.
08:30
Fostul proprietar al Pornhub, Bergmair, manifestă interes pentru activele Lukoil, în contextul sancțiunilor impuse de SUA asupra gigantului petrolier rus. Cu active estimate la 22 miliarde de dolari, Lukoil caută cumpărători, inclusiv giganți precum Exxon Mobil și Chevron. Bergmair a refuzat să comenteze detalii despre negocieri. Sancțiunile impuse de SUA au forțat Lukoil să-și vândă … Articolul Fostul proprietar Pornhub vizează activele Lukoil pentru un nou început apare prima dată în Main News.
07:50
AEK Atena a impresionat printr-o victorie categorică de 5-0 împotriva lui Panetolikos, pregătindu-se astfel pentru duelul cu Universitatea Craiova în Conference League. Craiova se zbate să obțină o victorie crucială pentru calificare, în timp ce grecii aspiră la poziții de vârf în competiție. Meciul se anunță a fi unul extrem de important pentru ambele echipe. … Articolul AEK Atena domină Craiova: grecii vin cu moralul ridicat în Bănie apare prima dată în Main News.
07:40
De ce este important să oprești conexiunea Wi-Fi la telefonul tău înainte de a pleca de acasă? Rețelele Wi-Fi publice sunt adesea nesecurizate, permițând hackerilor să acceseze datele tale personale. Protejează-ți informațiile activând un VPN și dezactivând conectarea automată la rețele nesigure. Alege internetul mobil pentru siguranță maximă. Rețelele Wi-Fi publice sunt adesea nesigure și … Articolul Beneficiile de a dezactiva Wi-Fi pe telefon când părăsești casa apare prima dată în Main News.
07:40
Operațiunea „Trandafirul” din 18 decembrie 1989 a avut scopul de a ascunde crimele de la Timișoara, unde zeci de eroi au fost omorâți în timpul represiunii. Cadavrele au fost furate și incinerate la crematoriul „Cenușa” din București, pentru a șterge urmele masacrului. Detalii despre evenimentele revoluției din Timișoara. Sute de persoane dispărute după masacrul din … Articolul Operațiunea „Trandafirul”: Cadavrele eroilor de la Timișoara, ascunse și distruse apare prima dată în Main News.
07:30
Protest în fața CSM pentru o justiție independentă pe 10 decembrie. Câteva sute de oameni au cerut demisia președintei Înaltei Curți, Lia Savonea, și au acuzat corupția din sistemul judiciar. Activitățile abuzive și deciziile controversate ale magistraților sunt motivele principale ale manifestației. Protest în fața CSM pentru o justiție independentă, cu câteva sute de participanți … Articolul Proteste la CSM pentru justiție independentă și demisia șefei Înaltei Curți apare prima dată în Main News.
07:30
Înalta Curte din Madrid a anulat concedierea unui angajat care a părăsit locul de muncă pentru a merge la medic, iar ulterior a susținut un concert. Instanța a decis că absența sa medicală era justificată, subliniind că activitățile artistice nu sunt incompatibile cu sănătatea mentală, protejând astfel drepturile salariatului. Înalta Curte din Madrid a anulat … Articolul Concediere anulată: angajat cerut voie la medic, dar a susținut un concert apare prima dată în Main News.
07:30
Alphabet, compania mamă a Google, a realizat un profit net de 124,3 miliarde de dolari în 2025, echivalent cu peste 27% din PIB-ul României. Pe lista celor mai profitabile companii se află și Apple, Microsoft și Nvidia, demonstrând dominația tehnologiei în economie. Află mai multe detalii despre giganții IT. Alphabet, compania mamă a Google, a … Articolul Companiile cu cele mai mari profituri în 2025: Google valorează zece Românii apare prima dată în Main News.
07:30
Kaja Kallas a declarat că utilizarea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei devine din ce în ce mai dificilă, pe fondul opoziției din partea mai multor țări, inclusiv Belgia. Liderii UE lucrează la un împrumut de 210 miliarde de euro, dar Belgia este esențială pentru succesul negocierilor. Kaja Kallas afirmă că utilizarea banilor Rusiei pentru finanțarea … Articolul Kaja Kallas: Finanțarea Ucrainei cu bani ruși devine tot mai complicată apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
06:50
Clubul german VfB Stuttgart este implicat într-o anchetă pe tema pariurilor neregulamentare, după meciul din Europa League cu Fenerbahce. Scandalul blaturilor din Turcia a dus la suspendarea a peste 1.000 de jucători și arestarea a 35 de persoane, inclusiv arbitri și oficiali, vizând pariuri pe cartonașe galbene și evenimente specifice. VfB Stuttgart este implicat într-o … Articolul Blaturile din Turcia, scandal exportat în Europa: adversara FCSB-ului implicată apare prima dată în Main News.
06:40
Senatul SUA l-a confirmat pe miliardarul Jared Isaacman ca noul administrator NASA, susținător al misiunilor pe Marte. Isaacman va conduce o agenție cu 14.000 de angajați, vizând explorarea lunară și o prezență pe Marte. Reducerea bugetului și personalului afectează programele spațiale esențiale. Senatul SUA l-a confirmat pe Jared Isaacman ca administrator NASA, un susținător al … Articolul NASA își numește un nou șef dedicat misiunilor pe Marte apare prima dată în Main News.
06:40
Aeroportul Boboc din Buzău are potențialul de a deveni un nou hub aerian, cunoscut sub numele de Otopeni II. Poziția sa strategică și conexiunile rutiere cu Autostrada A7 facilitează transportul, iar proiectul necesită avize de la MApN pentru a evalua impactul asupra siguranței naționale. Aeroportul Boboc din Buzău ar putea deveni un nou hub aerian, … Articolul Aeroportul din România care ar putea deveni Otopeni II are nevoie de aviz MApN apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.