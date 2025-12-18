După Spania și Marea Britanie, valul de gripă lovește Franța. „Toate regiunile sunt pe roșu, impactul puternic e așteptat de Crăciun”
Digi24.ro, 18 decembrie 2025 13:20
De la începutul lunii decembrie, epidemia de gripă s-a instalat durabil în toate regiunile metropolitane franceze, care se află acum la un nivel maxim de alertă, vârful fiind aşteptat în perioada sărbătorilor, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
13:40
Grindeanu, avertisment pentru Miruță și Darău, propuși la Apărare și Economie: „Să nu-și facă specializarea la locul de muncă” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a reacționat joi, 18 decembrie, la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Liderul PSD a susținut că și-ar dori ca cei propuși „să nu-și facă specializarea la locul de muncă”, dând drept exemplu situația de la Ministerul Mediului.
13:40
O femeie din Japonia și-a ținut fiica moartă în congelator timp de 20 de ani: „Avea probleme comportamentale” # Digi24.ro
Un tribunal japonez a condamnat, joi, o femeie în vârstă de 76 de ani la un an de închisoare, cu suspendare pe trei ani, pentru că a abandonat şi ascuns cadavrul fiicei sale timp de aproximativ 20 de ani într-un dulap şi apoi într-un congelator, în locuinţa sa din Ami, prefectura Ibaraki, transmite agenţia Kyodo.
13:40
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%, așa cum a decis Coaliția. În prezent, primesc peste 7 mii de euro # Digi24.ro
Coaliția de guvernare a decis să reducă sumele forfetare ale aleșilor, adică banii pe care îi au la dispoziție pentru cheltuielile cu birourile parlamentare și plata angajaților, cu 10%. Tăierea înseamnă circa 3.500 de lei pe lună, dar veniturile rămân peste nivelul din 2023, an în care senatorii și deputații și-au majorat singuri sumele cu încă 7.500 de lei.
13:40
Românii vor ști ce clasă de risc seismic are imobilul pe care urmează să îl cumpere. Măsura adoptată de Guvern # Digi24.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care adoptă mai multe măsuri legate de consolidarea seismică a clădirilor. Principala măsură este cea prin care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va expune în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în care se încadrează clădirea.
Acum 30 minute
13:20
13:20
Proteste violente la Bruxelles: fermierii au ieșit în stradă. Haos în capitala Belgiei, în ziua summitului UE. Circulație blocată # Digi24.ro
Traficul în capitala Belgiei este perturbat de o manifestație a fermierilor, care coincide cu summitul UE de joi, 18 decembrie. Aproximativ 10 000 de fermieri din peste 40 de grupuri din toate statele membre ale UE au ieșit în stradă la Bruxelles pentru a denunța impactul politicii agricole a UE și controversatul acord comercial al UE cu țările Mercosur, anunță The Brussels Times. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă în momentul în care manifestanții au încercat să forțeze, cu ajutorul mai multor utilaje agricole, baricada poliției. Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale.
Acum o oră
13:10
„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat, au simulat execuția, m-au violat”. Povestea sfâșietoare a unei ucrainence reținută de FSB # Digi24.ro
La sfârșitul lunii octombrie 2025, Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat mărturia Olenei Yagupova, o locuitoare a orașului Kamianka-Dniprovska, în regiunea Zaporojie. Ucraineanca a povestit publicației The Insider cum a fost răpită de soldații ruși, a îndurat torturi și abuzuri și a ajuns în sclavie.
13:00
Legea pensiilor private a fost adoptată de Senat. Expert: „Statul se asigură că banii vor finanța datoria publică” # Digi24.ro
Senatul a adoptat miercuri, 17 decembrie, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, care elimină excepția ce permitea bolnavilor oncologici să retragă integral sumele din Pilonul 2. Potrivit noii reglementări, beneficiarii pot încasa inițial maximum 30% din bani, restul de 70% urmând să fie plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani, după ce Curtea Constituțională a decis că vechea prevedere era discriminatorie. George Moț, expert în pensii private, a explicat pentru Digi24.ro că CCR nu a cerut explicit eliminarea excepțiilor, ci doar corectarea discriminării: „Aceasta putea fi rezolvată fie prin extinderea excepțiilor, fie prin eliminarea lor. Parlamentul a ales să nu mai acorde nicio excepție”.
13:00
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei: senator la al doilea mandat, deține o firmă în Franța # Digi24.ro
USR a decis să îl propună la Ministerul Economiei pe Irineu Darău pentru că actualul ministru, Radu Miruță, ar urma să preia Ministerul Apărării. De profesie informatician, Darău este senator de Brașov, la al doilea mandat, și deține o firmă în Franța.
13:00
Haos în primării: până pe 31 decembrie, trebuie să fie adoptate hotărârile pentru noile taxe și impozite locale # Digi24.ro
Primăriile intră în ședințe, pentru că trebuie să adopte cel târziu până pe 31 decembrie hotărârile pentru noile taxe și impozite locale care se aplică de la începutul anului viitor. De la 1 ianuarie, sunt majorate taxele pentru locuințe, pentru mașini, pentru terenuri. Inclusiv proprietarii de autoturisme electrice vor plăti impozit, deși până acum erau scutiți de taxe.
12:50
Familia Regală a României petrece Crăciunul și Anul Nou la Săvârșin. Când va fi deschis pentru public Târgul de Crăciun din Satul regal # Digi24.ro
Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Radu se vor afla la Castelul Regal de la Săvârşin de Crăciun şi Anul Nou, alături de Alteţele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia şi Principesa Maria.
12:50
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță că-și trimite echipa să discute iar cu oamenii lui Trump # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a vorbit cu presa ucraineană despre procesul care ar trebui să ducă la încheierea unui acord de pace. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu va face concesii teritoriale, iar discuțiile privind controlul centralei de la Zaporojie sau despăgubirile pe care ar trebui să le plătească Rusia duc discuțiile în blocaj.
Acum 2 ore
12:40
Primarul Mangaliei, acuzat că ar fi cumpărat un hotel și haine de lux din mită, a fost trimis în judecată de procurorii DNA # Digi24.ro
Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar în care este acuzat că ar fi luat mită peste 600.000 de euro. Reamintim că procurorii l-au acuzat pe edil că, din acești bani, ar fi cumpărat un hotel și haine de lux. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Constanța.
12:40
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn: Au părăsit teritoriul după 20 de minute # Digi24.ro
Trei grăniceri ruși au pătruns fără permisiune pe teritoriul Estoniei în dimineața zilei de 17 decembrie, a raportat postul de televiziune ERR, citând Ministerul de Interne al Estoniei, relatează Kyiv Independent.
12:30
Grupul DIGI, contribuție de peste 1,5 miliarde de lei la bugetul de stat, pe parcursul anului 2025 # Digi24.ro
În perioada ianuarie-decembrie 2025 Grupul DIGI a plătit peste 1,5 miliarde de lei către bugetul de stat cu titlu de taxe, contribuții, impozite și alte obligații bugetare aferente operațiunilor DIGI Romania și ale entităților Grupului, active pe piața locală.
12:30
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el” # Digi24.ro
Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE - Balcanii de Vest, a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles, relatează agenţia slovacă TASR.
12:30
Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a unor magistraţi sunt mult mai subtile. Orice voce care spune lucruri esenţiale trebuie protejată # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la Bruxelles, că metodele de intimidare a unor magistraţi sunt mult mai subtile decât nişte chestiuni directe de intimidare şi a explicat că orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată.
12:10
Opinia oficialilor americani despre Vladimir Putin, contrazisă de Volodimir Zelenski: „Nu dorește să pună capăt războiului” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a declarat joi, 18 decembrie, că președintele rus Vladimir Putin nu are intenția sinceră de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, în ciuda afirmațiilor oficialilor americani că Moscova ar putea fi pregătită pentru negocieri de pace, relatează Kyiv Post.
12:10
(P) Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social # Digi24.ro
12:10
Trump ar fi discutat cu un avocat despre posibilitatea de a candida pentru al treilea mandat. „Prevederile Constituţiei sunt neclare” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat despre o versiune preliminară a unei cărţi scrise de avocatul Alan Dershowitz care examinează dacă Trump ar putea fi, constituţional, îndreptăţit la un al treilea mandat de preşedinte, a relatat miercuri Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters.
12:00
ANAF a amendat cu aproape 18 milioane de lei comercianţi care nu au plafonat preţurile la alimentele de bazǎ, inclusiv hipermarketuri # Digi24.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat, între august-noiembrie, o serie de acţiuni operative de control în cadrul unui demers national, privind modul de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023. În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situaţii de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 17,8 milioane de lei, din care zece amenzi aplicate la hipermarketuri. ANAF nu precizează care sunt companiile amendate, afirmând doar că sunt hypermarketuri din mai multe reţele.
12:00
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți # Digi24.ro
Un fost medic anestezist din Franţa, Frédéric Péchier, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru otrăvirea intenţionată a 30 de pacienţi, dintre care 12 au decedat.
Acum 4 ore
11:30
Intervenţie spectaculoasă a poliţiştilor bucureşteni pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuinţă # Digi24.ro
O echipă complexă de asalt coordonată de Poliţia Capitalei a intervenit, miercuri, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuinţă, din cauza unor probleme personale. Potrivit Poliţiei Capitalei, la faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpinişti salvatori, care au acţionat în rapel, în sprijinul poliţiştilor.
11:30
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban # Digi24.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”, în contextul în care liderii blocului comunitar se reunesc pentru a vota utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, relatează Independent.
11:30
Parchetul ICCJ: 37 percheziţii domiciliare într-o investigaţie vizând dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române # Digi24.ro
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare.
11:20
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e de ce nu reușim să rezolvăm o faptă de corupție în 15 ani” # Digi24.ro
Nicușor Dan, care a făcut declarații înaintea Consiliului European de la Bruxelles, a fost întrebat dacă împărtășește opinia premierului Ilie Bolojan privind prescripția în cazul faptelor grave de corupție. Președintele a remarcat că problema fundamentală este de ce România nu reușește să rezolve o faptă de corupție în 15 ani, termenul actual de prescripție.
11:20
Ministrul Muncii nu e de acord cu scăderea ajutorului de şomaj propusă de Ilie Bolojan: Şomajul nu e o formă de lene # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute, el declarând că avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opiniile sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească, ci îl primeşte doar cineva care a muncit, pentru că se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp.
11:10
„Nu plecăm fără o soluție”. Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev # Digi24.ro
Opțiunea principală a UE pentru sprijinirea Ucrainei se lovește de o rezistență acerbă din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești necesare pentru finanțarea acesteia, în timp ce opțiunea de rezervă a datoriei comune necesită unanimitate – iar Ungaria a spus deja nu.
11:00
Pentru prima dată în peste trei decenii. Polonia își minează frontiera cu Rusia și Belarus # Digi24.ro
Autoritățile poloneze au decis, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, să înceapă producția în masă de mine antipersonal pentru minarea frontierei sale estice, precum și să ia în considerare posibilitatea exportului acestora în Ucraina. Acest lucru a fost declarat de către viceministrul apărării al țării, Pavel Zalevski, într-un interviu acordat agenției Reuters. Potrivit acestuia, Varșovia este interesată să primească loturi mari de astfel de produse în cel mai scurt timp posibil.
11:00
O companie rusă începe producţia în masă a unei uniforme de camuflaj împotriva dronelor cu camere cu infraroşu # Digi24.ro
Compania rusă ZaVOZ, specializată în proiectarea de echipamente militare, a anunţat joi că începe producţia în masă a unei noi uniforme de camuflaj care va permite soldaţilor să treacă nedetectaţi de dronele inamice, chiar şi de cele echipate cu camere cu infraroşu, informează EFE.
11:00
China își exprimă sprijinul pentru Venezuela în contextul blocadei impuse de SUA, dar fără să promită vreun ajutor # Digi24.ro
China acuză o „intimidare unilaterală” după ce Washingtonul a ordonat blocarea petrolierelor sancționate care intrau și ieșeau din Venezuela, dar nu a precizat exact cum va veni în ajutorul țării sud-americane sau dacă va oferi refugiu liderului său aflat în dificultate, Nicolas Maduro. La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a ordonat blocarea completă a tuturor petrolierelor sancționate care încearcă să părăsească apele teritoriale venezuelene, precum și a celor care sosesc, în timp ce Washingtonul a mobilizat trupe și nave de război în regiune, anunță Reuters.
10:50
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției # Digi24.ro
La trei zile de la deshumare, trupul Rodicăi Stănoiu urmează să fie preluat de familie. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții acesteia, iar la audieri au ajuns mai mulți apropiați ai fostului ministru al Justiției. Din verificările făcute până acum rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale.
10:40
Estimări pesimiste: euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026. Avertismentul economiștilor privind impozitul minim pe cifra de afaceri # Digi24.ro
Analiștii economici au estimări pesimiste privind devalorizarea leului în fața monedei europene, în condițiile în care anul acesta, în luna mai, a fost depășit pragul istoric de 5 lei pentru 1 euro, anunță Digi24. Experții cred că deprecierea leului va continua și anul viitor și nu este exclus ca un euro să ajungă anul viitor să coste 5 lei și 20 de bani. Miercuri, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 10 bani pentru un euro. Una dintre explicațiile oferite de analiștii economici este aceea a inflației din România, care a ajuns la aproximativ 10%, în timp ce inflația din zona euro este de 2%.
10:30
Sezon gripal timpuriu şi intens în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină gripală A(H3N2) # Digi24.ro
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa.
10:00
Fertilizarea in vitro ajută cuplurile cu infertilitate să obțină o sarcină atunci când alte metode nu au dat rezultate. Aflați ce presupune procedura FIV și în ce situații este recomandată de la Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie și expert în infertilitatea cuplului.
10:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 18 decembrie
09:50
„O noapte dificilă”. Rusia a atacat cu drone Ucraina: șase răniți și pană de curent în orașul Cerkasî # Digi24.ro
Regiunea ucraineană Cerkasî a fost vizată de un atac masiv cu drone al Rusiei. 6 oameni au fost răniți, iar bombardamentul a provocat și o pană de curent într-o zonă din orașul Cerkasî, a anunțat joi guvernatorul local, relatează Reuters, conform News.ro.
Acum 6 ore
09:40
O bătaie a avut loc miercuri în Parlamentul de la Sofia, în timpul dezbaterilor bugetului de stat, relatează Digi24.
09:30
Administrația Trump a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din 2025. Ce valoare are contractul și care a fost reacția la Taipei # Digi24.ro
Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la ameninţarea chineză, a anunţat joi Taipei. Este cea mai importantă vânzare din 2001, când George W. Bush a aprobat livrarea de arme în valoare de 18 miliarde de dolari către Taiwan, scriu jurnaliștii Reuters.
09:30
Campania de sabotaj a Rusiei în Europa devine tot mai periculoasă și epuizează resursele de investigație ale statelor # Digi24.ro
Associated Press a urmărit o campanie de sabotaj în Europa pe care oficialii occidentali au asociat-o cu Rusia încă de la invadarea Ucrainei. Au fost înregistrate 145 de incidente pe continent. Pe parcursul anului, AP a discutat cu peste 40 de oficiali europeni şi NATO din 13 ţări pentru a documenta amploarea acestui război hibrid, incluzând pe hartă doar incidentele legate de Rusia, agenţii săi sau aliatul său Belarus, conform oficialilor occidentali. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru AP că Rusia nu are „nicio legătură” cu această campanie.
09:20
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, potrivit informațiilor Digi24. Irineu Darău va trece la ministerul Economiei.
09:20
Numărul 2 din FBI, numit chiar de Donald Trump, părăsește agenția după mai puțin de un an. „Un mandat controversat” # Digi24.ro
Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, o personalitate de rang înalt numită de Trump, va părăsi funcția în ianuarie, punând capăt mandatului său scurt și controversat.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 18 decembrie 2025: Report la 6/49 de peste 1,35 milioane de euro. Premiu uriaș la Joker # Digi24.ro
Joi, 18 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei.
09:10
Proiectul sălii de bal de la Casa Albă, inițiat de Donald Trump, poate continua, a decis un judecător federal american # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump poate continua pentru moment construcţia unei săli de bal pe locul Aripii de Est demolate, a decis miercuri un judecător federal, respingând solicitarea unui grup de conservare de a suspenda imediat lucrările, relatează Reuters.
09:10
Finanțarea Ucrainei din active rusești, pe agenda de astăzi a liderilor UE. Volodimir Zelenski: Nu vom putea rămâne puternici economic # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene urmează să analizeze joi propunerile privind utilizarea veniturilor provenite din activele suverane rusești imobilizate, deținute în mare parte în Belgia, pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei în următorii ani - așa-numitul „împrumut de reparații”, relatează Reuters.
09:00
Dispute în Senatul SUA pentru a eticheta Rusia stat sponsor al terorismului: „Dacă asta nu te face stat terorist, atunci ce te face?” # Digi24.ro
Legiuitorii americani se ceartă pe tema moralității și strategiei, în timp ce eforturile bipartizane de a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului se împotmolesc din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului și deraierea diplomației.
09:00
Cresc tensiunile în Pacific. SUA au lovit o nouă ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri: 4 morți # Digi24.ro
Statele Unite au efectuat miercuri o nouă lovitură care a vizat o ambarcaţiune despre care au considerat că este legată de traficul de droguri în estul Pacificului, ucigând „patru narco-terorişti”, a anunţat armata americană, conform The Guardian.
08:40
Despăgubiri cerute ilegal după inundații. Rudele unui primar din Bihor ar fi primit bani, deși nu au fost afectate de revărsarea apelor # Digi24.ro
Rude ale primarului și viceprimarului unei comune din Bihor ar fi primit despăgubiri după inundațiile din urmă cu doi ani, deși nu s-ar fi aflat printre oamenii afectați de revărsarea apelor. Procurorii spun că sumele ar depăși un milion de lei, anunță Digi24.
08:40
Protest la Palatul Cotroceni. Sindicaliști din patru confederații cer medierea Președinției, în contextul politicilor de austeritate # Digi24.ro
Sindicalişti din patru confederaţii protestează, joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze o mediere între Guvern şi partenerii sociali, în contextul nemulţumirilor legate de politicile de austeritate şi de salariul minim pe economie.
08:30
Negocieri Rusia - SUA la Miami. Kirill Dmitriev se întâlnește cu Steve Witkoff și Jared Kushner în weekend # Digi24.ro
Trimisul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, este așteptat să viziteze Miami în acest weekend pentru discuții cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și consilierul și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat un oficial al Casei Albe și o sursă bine informată, relatează Axios.
