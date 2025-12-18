România are cea mai mare inflație din UE, de 8,6% în noiembrie. Economist: „Oamenii cumpără mai puțin, deși câștigă mai mult”

14:00

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, și-a anunţat, joi, demisia din această funcţie, printr-un comunicat de presă. El susţine că la baza deciziei sale stă o dezamăgire profundă şi a adăugat că este „siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte”. Mitroi consideră că dacă ar fi continuat mandatul ar fi dezamăgit cetăţenii pentru că nu ar fi putut realiza ce îşi propusese şi speră ca oamenii să vadă această retragere ca pe o decizie voluntară şi nu o slăbiciune.