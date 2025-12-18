Pacientul unui spital din Sebeș a publicat imagini cu insecte pe pereți. Managerul unității: „A fost vorba despre un singur gândac, un pui”
18 decembrie 2025
Un pacient care a primit îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Sebeş din judeţul Alba a filmat şi postat public imagini în care se vede cum mai multe insecte se plimbă pe pereţii şi pe uşa unui grup sanitar, internautul susţinând că gândacii au fost filmaţi în spital.
Acum 10 minute
15:15
Pijamale pentru copii de Crăciun 2025 – cozy și hazlii, la ofertă, majoritatea sub 100 lei, cadouri de la Moșu’ pentru dimineți pline de magie # Adevarul.ro
Descoperă pijamale cozy și hazlii pentru copii de Crăciun 2025, la ofertă, majoritatea sub 100 lei. Cadouri de la Moșu’ pentru dimineți pline de magie și zâmbete, ideale pentru un Crăciun vesel în familie.
15:15
Guvernul a adoptat în ședința de astăzi Ordonanța de Urgență prin care Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) trece din subordinea Executivului în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).
Acum 30 minute
15:00
„Cea mai detestată femeie din Rusia”. Cântăreața preferată a lui Putin, pusă la zid după ce a fost înșelată de escroci # Adevarul.ro
Un site web a scris despre Larisa Dolina, în vârstă de 70 de ani, supranumită cântăreața preferată a lui Vladimir Putin, că „este cea mai detestată femeie din Rusia” după ce, înșelată de escroci, aceasta a refuzat să predea apartamentul din Moscova pe care îl vânduse unei femei.
15:00
Pacientul unui spital din Sebeș a publicat imagini cu insecte pe pereți. Managerul unității: „A fost vorba despre un singur gândac, un pui” # Adevarul.ro
Un pacient care a primit îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Sebeş din judeţul Alba a filmat şi postat public imagini în care se vede cum mai multe insecte se plimbă pe pereţii şi pe uşa unui grup sanitar, internautul susţinând că gândacii au fost filmaţi în spital.
Acum o oră
14:45
Ministerul Energiei explorează posibilitatea dezvoltării unor proiecte noi tip SMR în România # Adevarul.ro
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat în Faza 2 a Studiilor de Design și Fezabilitate. După discuții aplicate cu acționarii companiei de proiect, a fost identificată soluția finanțării integrale a etapei actuale de dezvoltare.
14:45
Un bărbat a închiriat o pensiune pentru Revelion fără să dețină unitatea de cazare. Câți bani a primit de la cei care au rezervat-o # Adevarul.ro
Un bărbat dintr-o comună din judeţul Prahova este anchetat pentru înşelăciune, după ce a obţinut mii de lei în urma unui anunţ conform căruia închiria o pensiune la munte, în perioada Revelionului, fără a deţine, în fapt, unitatea de cazare.
14:45
Violențe la Bruxelles în ziua summitului liderilor UE. Poliția intervine cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva fermierilor care protestează # Adevarul.ro
Bruxellesul se confruntă cu confruntări violente între fermierii din mai multe ţări care protestează în centrul oraşului și forțele de ordine, chiar în ziua în care liderii UE se întâlnesc în cadrul Consiliului European.
14:30
Premii în bani pentru excelență. Ce sume va acorda Guvernul absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat # Adevarul.ro
Guvernul a decis acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut rezultate de excepție la examenele naționale din acest an.
14:30
Sindicatele critică decizia Guvernului de creștere a salariului minim de la 1 iulie, în loc de 1 ianuarie # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical consideră că decizia coaliției de guvernare de a majora salariul minim brut la 4.325 lei începând cu 1 iulie este incorectă, abuzivă, lipsită de fundament economic și social, și contrară legislației în vigoare.
Acum 2 ore
14:15
Grindeanu a reacționat la propunerile USR pentru Apărare și Economie: „Să nu-și facă specializarea la locul de muncă” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a reacționat joi, 18 decembrie, după ce USR a propus noi miniștri pentru portofoliile de la Apărare și Economie.
14:15
Clasa de risc seismic a imobilelor va fi trecută în cartea funciară. Ce prevede Ordonanța de Urgență adoptată de guvern # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care adoptă mai multe măsuri legate de consolidarea seismică a clădirilor.
14:00
Divorț declanșat de un videoclip postat pe Facebook. O femeie și-a prins soțul cu amanta într-un restaurant # Adevarul.ro
Un videoclip de promovare realizat de un restaurant a dus la destrămarea unei căsnicii, după ce soția unui bărbat a descoperit, din întâmplare, că soțul ei avea o relație extraconjugală.
14:00
Dominic Fritz a depus jurământul de credință față de țară. „Mulţumesc, România, pentru braţele tale deschise” # Adevarul.ro
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de România, devenind cetăţean al ţării, el mulţumind României pentru braţele deschise şi Timişoarei, ca îi este acasă.
13:45
România, buricul luptelor în sportul mondial. Țara noastră a primit găzduirea unei competiții importante # Adevarul.ro
Patru competiții internaționale de lupte vin în țara noastră, între 2027 și 2030.
13:45
Eroare costisitoare la Spitalul Județean Botoșani. Paturi noi de 6 milioane de lei, imposibil de folosit deoarece nu încap pe ușile saloanelor # Adevarul.ro
Spitalul Județean Botoșani se confruntă cu o situație cel puțin absurdă, după ce o investiție de aproximativ 6 milioane de lei, destinată îmbunătățirii condițiilor pentru pacienți, s-a transformat într-un blocaj.
13:45
Cine este Irineu Darău, propus de USR ministru al Economiei. Are 15 ani de experienţă internaţională în IT şi antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franţa # Adevarul.ro
Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
13:45
Diana Șoșoacă cere pace cu George Simion și unirea „suveraniștilor” pentru dărâmarea Guvernului. Măsurile pe care le propunere # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. România, le-a transmis joi o scrisoare deschisă lui George Simion și Anei-Maria Gavrilă, în care cere unirea forțelor „suveraniste”.
13:30
Epidemie de gripă în Franţa. Spitalele se așteaptă la un asalt al pacienților în perioada sărbătorilor de Crăciun # Adevarul.ro
De la începutul lunii decembrie, epidemia de gripă s-a instalat în toate regiunile metropolitane franceze, care se află acum la un nivel maxim de alertă, vârful fiind aşteptat în perioada sărbătorilor, relatează AFP.
13:30
Medic anestezist, condamnat pe viață pentru otrăvirea a 30 de pacienți. „Cel mai mare criminal din istoria franceză” # Adevarul.ro
O instanță franceză l-a condamnat joi pe un medic la închisoare pe viață pentru că a otrăvit 30 de pacienți, copii și adulți, dintre care 12 au murit, într-o presupusă tentativă de a-și discredita colegii.
13:30
Fermierii au venit miercuri, 17 decembrie, cu utilaje agricole și tractoare în fața Parlamentului European din Strasbourg. În timp ce manifestațiile continuă și joi, în toată Franța, blocând mai multe autostrăzi, fermierii din întreaga Europă, inclusiv din România, protestează și în Belgia.
Acum 4 ore
13:00
Audieri pe bandă rulantă după moartea Rodicăi Stănoiu: șoferul și bucătăreasa au vorbit cu anchetatorii. Următorul pe listă este partenerul fostei ministre # Adevarul.ro
Ancheta privind moartea suspectă a fostei ministre a Justiției Rodica Stănoiu continuă. Au avut loc audieri pe bandă rulantă în acest caz. În fața anchetatorilor au ajuns mai multe persoane din anturajul acesteia.
13:00
Avionul premierului slovac, grav avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el” # Adevarul.ro
Avionul guvernamental cu care premierul Slovaciei, Robert Fico, a sosit miercuri la summitul de la Bruxelles a fost implicat într-un accident pe aeroportul din capitala Belgiei și a suferit avarii serioase.
13:00
Primarul din Mangalia a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Radu Cristian se află în arest preventiv # Adevarul.ro
Primarul din Mangalia, Radu Cristian, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru luare de mită și spălare de bani, a anunțat joi DNA.
12:45
25 ani de IULIUS: proiecte de 1,8 miliarde euro în 4 mari orașe din țară și planuri de investiții de 1,3 miliarde euro la Constanța și Cluj # Adevarul.ro
După 25 de ani de implicare și investiții în atractivitatea și modernizarea marilor orașe din România, prin ample proiecte dezvoltate în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava, compania IULIUS și-a propus să facă primul pas către Dobrogea și să contribuie astfel la transformarea Constanței...
12:45
Războiul împotriva petrolierelor. Cum plănuiește Occidentul să sufoce comerțul cu petrol al Rusiei pe mare # Adevarul.ro
Țările din G7 și Uniunea Europeană, au deschis discuții privind noi sancțiuni care să vizeze exporturile de petrol ale Rusiei. De pildă, au în vedere privarea petrolierelor rusești de accesarea asigurărilor și alte servicii maritime, relatează RBC Ucraina.
12:45
Orașul din România unde impozitul pe locuinţă va crește si cu 90%: consiliul local urmează să aprobe noile taxe. „Nu este o situaţie plăcută” # Adevarul.ro
Taxele şi impozitele locale pe anul 2026 nu vor creşte, excepţie făcând doar taxele legiferate prin Codul Fiscal, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş.
12:30
Judecătorii au timp până pe 21 decembrie să completeze chestionarul CSM privind problemele din justiție # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat, joi, 18 decembrie, că a prelungit termenul pentru completarea chestionarului online de către judecători până pe 21 decembrie 2025.
12:30
Nicușor Dan despre folosirea activelor Rusiei pentru finanțarea Ucrainei: „Noi susținem orice variantă” # Adevarul.ro
Șeful statului a vorbit înainte de participarea la Consiliul European, organizat în perioada 18-19 decembrie, la Bruxelles, despre principalele subiecte de pe agenda, dar și despre problemele semnalate în țară.
12:30
Procurorii au făcut 37 de percheziții în dosarul privind acordarea de documente românești false pentru oligarhi ruși sau ucraineni # Adevarul.ro
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare în două cauze vizând modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale.
12:30
Sănătatea este cel mai important cadou pe care ți-l poți oferi, așa că bifează la final de an sau cel mai târziu la începutului noului an analizele medicale pe care nu ai apucat să le faci.
12:30
Nicușor Dan, despre propunerile USR pentru Apărare și Economie: „Sunt oameni în care am încredere” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că are încredere în Radu Miruță și Irineu Darău, propuși de USR pentru portofoliile Apărării și Economiei.
12:15
Putin respinge un compromis în privința Ucrainei și îi face pe liderii europeni „purceluși” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnalat clar miercuri că nu va face compromisuri în ceea ce privește cerințele sale ca Ucraina să cedeze teritorii, în pofida eforturilor accelerate ale președintelui american Donald Trump de a media încheierea unui acord de pace, relatează CNN.
12:15
Nicușor Dan, despre problema majoră în combaterea corupției: „De ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă?” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, înaintea participării la Consiliul European de la Bruxelles, că problema majoră în combaterea corupției nu este termenul de prescripție, ci durata excesivă a soluționării dosarelor penale.
12:15
Președintele Consiliului Județean Constanța a demisionat: „o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a demisionat astăzi din funcție, invocând o „dezamăgire profundă” față de modul în care este administrat județul.
12:00
Majorarea tarifelor reglementate de transport şi distribuţie a energiei electrice, valabilă din 2026, este legată inclusiv de introducerea impozitului pe construcţii speciale, cunoscut drept „taxa de stâlp”, a declarat șeful ANRE, explicând noile scumpiri de la 1 ianuarie.
12:00
Ministrul Muncii respinge ideea reducerii ajutorului de șomaj: „Nu e o formă de lene, este un moment dificil” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că nu este de acord cu propunerea premierului Ilie Bolojan privind reducerea ajutoarelor de șomaj.
12:00
Conference League: AEK Atena - Universitatea Craiova (joi, ora 20:00). Oltenii sunt la mâna lor pentru calificare # Adevarul.ro
Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește AEK Atena, joi, de la ora 22:00, pe arena AEK Atena din Atena, într-o partidă contând pentru ultima etapă a Conference League.
11:45
Politicieni și directori financiari belgieni, amenințați de serviciile secrete rusești din cauza activelor confiscate # Adevarul.ro
Politicienii belgieni și directorii financiari de rang înalt au fost ținta unei campanii de intimidare orchestrate de serviciile de informații rusești, menită să convingă țara să blocheze utilizarea a 185 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei, potrivit agențiilor europene de informații.
11:45
Momente dramatice în Capitală: alpiniștii salvatori au coborât de pe bloc și au intrat pe geam pentru a salva o femeie # Adevarul.ro
O intervenție complexă coordonată de Poliția Capitalei a avut loc miercuri, 17 decembrie, în Sectorul 3 al Capitalei, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuință, din cauza unor probleme personale. Femeia refuzase orice formă de cooperare.
11:30
Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a surprins pe toată lumea după ce a urcat pe scenă la Gala de excelență "Zece pentru Cluj", unde a făcut flotări alături de sportivi de performanță.
Acum 6 ore
11:15
Sportul românesc a rămas fără șef în prag de Crăciun. Bogdan Matei a rezistat mai puțin de un an la șefia ANS # Adevarul.ro
Bogdan Matei preluase funcția de la Elisabeta Lipă, în ianuarie 2025.
11:15
În urma ședinței Coaliției de ieri, Grindeanu se laudă pe Facebook că „argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară”.
11:15
Senatorii americani presează Belgia să deblocheze fondurile rusești înghețate pentru ajutorarea Ucrainei # Adevarul.ro
Un grup bipartizan de senatori americani intensifică presiunile asupra Europei într-un momentul în care o decizie crucială privind activele rusești înghețate se profilează la Bruxelles.
11:15
Atac cu drone asupra regiunii ucrainene Cerkasî: șase răniți și pene de curent după bombardamentul Rusiei # Adevarul.ro
Regiunea ucraineană Cerkasî a fost lovită de un atac masiv cu drone al Rusiei, soldat cu șase răniți și cu pene de curent.
11:15
Uniunea Europeană, inclusiv România, se află într-o competiție globală care se joacă, tot mai limpede în opinia mea, pe trei fronturi.
11:00
Ajutor în gospodărie de la deținuți: cât plătești pentru o oră de muncă. „Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești?” # Adevarul.ro
Deținuții de la Penitenciarul Mioveni oferă ajutor la treabă în gospodării și afaceri private. Ora de muncă costă aproximativ 27 de lei, iar hrana și paza sunt asigurate gratuit, au informat reprezentanții închisorii.
11:00
Noi trageri loto joi, 18 decembrie. Loteria Română pune în joc reporturi consistente. Marele premiu la Joker depășește 8 milioane de euro # Adevarul.ro
Joi, 18 decembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente puse în joc. Cel mai mare premiu este la Joker, unde reportul la categoria I depășește 8 milioane de euro.
10:45
Familiile cele mai bogate de pe planetă au devenit mai înstărite ca niciodată, iar familia Walton, fondatorul Walmart, rămâne în frunte, cu o avere de 513,4 miliarde de dolari.
10:30
Boala „de sezon” cu risc semnificativ de deces sau complicații grave. Numărul de îmbolnăviri s-a dublat de la un an la altul # Adevarul.ro
În 2024, în România s-au înregistrat 57 de cazuri de boală, un număr aproape dublu față de 2023. Riscul care poate duce până la deces, în formele grave, poate fi eliminat prin respectarea unor măsuri simple.
10:15
Emisarii ruși și americani se întâlnesc la sfârșitul săptămânii pentru discuții privind războiul din Ucraina # Adevarul.ro
O întrevedere între emisari ruși și americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârșit de săptămână la Miami, în Florida, a anunțat miercuri un responsabil al Casei Albe.
