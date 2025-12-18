Diana Șoșoacă vrea pace cu George Simion și cere unificarea suveraniștilor: pol politic comun pentru preluarea puterii

11:20

Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute, el declarând că avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opiniile sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească, ci îl primeşte doar cineva care a muncit, pentru că se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp.