Afacerea în care Andrei Raţiu investeşte banii din fotbal: “Sunt deschis la idei”

19:10

Alexandru Dobre a oferit declarații după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Scouterii celor de la Utrecht vor fi prezenți pe Arena Națională pentru a-l urmări pe căpitanul giuleștenilor. Alexandru Dobre ar putea pleca de la Rapid încă din această iarnă. Utrecht e dispusă să-i ofere […] The post Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB appeared first on Antena Sport.