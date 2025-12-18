Cum vă puteți înfrumuseța camera de oaspeți. Sfaturile experților în design interior

23:15

Ca multe alte victime ale violenței domestice, o femeie de 41 de ani, din Iași, trăiește o adevărată dramă. Vânătăile cu care s-a ales după ce a fost bătură cu ranga de soțul gelos sunt doar mărturia celui mai recent episod din seria violențelor pe care le-a îndurat de la partenerul de viață.