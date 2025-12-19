Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului

17:20

Meta limitează numărul de link-uri pe care le pot posta utilizatorii pe Facebook, cu excepția celor cu abonament Meta Verified, în cadrul perioadelor de testare. La momentul actual, utilizatorii pot avea doar două link-uri active, dacă nu au un abonament Meta Verified, care costă minimum 9,99 de lire sterline pe lună. Test limitat sau o schimbare […]