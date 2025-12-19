Cutremur cu magnitudinea 5,7 în regiunea Hindu Kush din Afganistan

18:30

Piaţa de curierat din România evoluează odată cu schimbările din comportamentul de consum, şi este influenţată atât de creşterea comerţului online, cât şi de numărul tot mai mare al persoanelor care trimit colete ocazional, fără a avea volume constante de livrări. Această dinamică a generat o cerere crescută pentru servicii de curierat mai flexibile, mai transparente şi mai uşor de utilizat.