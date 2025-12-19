Nicuşor Dan: Ţara noastră susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur
Bursa, 19 decembrie 2025 08:50
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că ţara noastră susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii, conform news.ro.
• • •
Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs vineri în regiunea Hindu Kush din Afganistan, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters.
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat joi Ucraina să 'se mişte rapid' în negocierile privind un plan de încheiere a conflictului cu Rusia, notează AFP.
Bonusurile în valoare de 1.776 de dolari promise de preşedintele Donald Trump militarilor americani vor proveni din fonduri deja alocate de Congres pentru a finanţa alocaţia de locuinţă pentru forţele armate, au afirmat joi mai mulţi membri ai Congresului SUA, citaţi de AFP.
Nicuşor Dan: and #8222;În numirea şefului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat, vineri dimineaţă, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie and #8222;preşedintele nu are absolut niciun rol and #8221;, fiind and #8222;spectator and #8221;, conform news.ro.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al formaţiunii pentru vineri, ora 12:00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru Ministerul Apărării şi cel al Economiei, potrivit Agerpres.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi 'din nou util' pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri dimineaţă, soluţia agreată de liderii europeni pentru finanţarea Ucrainei, precizând că UE ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar ţara aflată în război va rambursa banii la finalizarea conflictului. Dombânzile vor fi plătite din bugetul Uniunii, chiar dacă Ungaria, Slovacia, Cehia au exprimat rezerve cu privire la achitarea acestora, ceea ce şeful statului a catalogat mai mult ca o poziţionare politic
Pieţele bursiere europene au încheiat şedinţa de joi în teritoriu pozitiv, investitorii reacţionând la un val de decizii de politică monetară ale principalelor bănci centrale din Europa, transmite CNBC.
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC, de la care relatăm cele ce urmează.
Vincent Ibrahimovic, fiul de 17 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat joi primul să contract de jucător profesionist, cu AC Milan.
Echipa naţională a Marocului a câştigat joi seara Cupa Arabă, la Doha, după ce a învins în finală, scor 3-2, după prelungiri, echipa naţională a Iordaniei.
Echipa Universitatea Craiova a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-3, cu formaţia greacă AEK Atena, în etapa a şasea din Conference League. Craiova a condus cu 2-0, dar a sfârşit eliminată din cupele europene.Filipe Coelho, antrenorul echipe Universitatea Craiova, ştie că după marea dezamăgire de la Atena, elevii săi trebuie să îşi revină şi să lupte în campionat.
Sportivii români au obţinut două medalii la Campionatele Mondiale FIDE de Şah Rapid U9-U17, desfăşurate în Antalya, Turcia.
Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a anunţat joi seara că s-a despărţit de antrenorul venezuelean Daniel Vallverdu, tehnicianul care l-a pregătit timp de mai bine de opt ani.
Sarajevo impune restricţii de trafic după ce a fost clasat drept cel mai poluat oraş din lume # Bursa
Autorităţile din Sarajevo au emis o avertizare privind calitatea aerului şi au impus restricţii de circulaţie pentru anumite autovehicule şi camioane, după ce capitala Bosniei şi Herţegovinei a fost desemnată, în ultimele două seri, drept cel mai poluat oraş din lume, potrivit clasamentului realizat de compania elveţiană de monitorizare a calităţii aerului IQAir, informează Reuters.
Hidrogenul, considerat una dintre soluţiile-cheie pentru un viitor energetic decarbonizat, poate contribui, la scară redusă, la încălzirea planetei, avertizează oamenii de ştiinţă într-un studiu publicat în revista Nature, care solicită o mai bună înţelegere şi control al acestui fenomen înainte de extinderea utilizărilor sale, informează AFP.
Comisia Europeană a aprobat 60 de milioane de euro pentru bursele sociale ale studenţilor din ţara noastră # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a anunţat că Comisia Europeană a aprobat finanţarea suplimentară solicitată, în valoare de 60 de milioane de euro, prin Programul Educaţie şi Ocupare (PEO), destinată plăţii burselor sociale pentru studenţi.
Rezultatele din trimestrul al treilea raportate de Chewy Inc., comerciant online american de hrană pentru animale de companie, au crescut, susţinute de un avans cu 4,9% al numărului de clienţi activi şi al veniturilor per client, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,70%.
Prognoza pentru RomâniaValorile de temperatură vor fi în general peste mediile multianuale specifice perioadei.
Salariul minim trebuie menţinut la valoarea actuală şi în anul 2026, chiar dacă miercuri seara coaliţia de guvernare a decis ca, de la 1 iulie anul viitor, venitul respectiv să urce la 4325 lei, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România, în cadrul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o ieri la sediul confederaţiei patronale.
* Economia mondială atinge 117 trilioane de dolari
Acum, a devenit oficial. Doctrina de securitate a Statelor Unite, sub semnătura lui Donald Trump, prevede explicit obiectivul distrugerii Uniunii Europene, prin fragmentare.
Bursele europene au crescut ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să menţină dobânda de politică monetară neschimbată, la 2%.
Numărul băncilor de la noi a scăzut cu 30%, de la debutul crizei financiare; Cum va continua restructurarea sectorului bancar # Bursa
* (Interviu cu Gabriela Folcuţ, Directorul Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor)
* Causeway Capital Management: Acţiunile din pieţele emergente par încă relativ ieftine, ceea ce susţine premisele pentru continuarea raliului* Invesco: Oamenii vor urmări foarte atent evoluţia dolarului; acesta va fi probabil un element-cheie al tranzacţiilor pe pieţele emergente
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
Euro a scăzut, ieri, cu 0,04 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0911 lei/euro.
18 decembrie 2025
Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE.
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de joi, cu un rulaj total de 59,46 milioane de lei (11,68 milioane de euro), conform Agerpres.
Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE.
Kremlinul se îndoieşte că liderii europeni au contribuit cu ceva pozitiv la planul de pace american pentru Ucraina # Bursa
Kremlinul şi-a exprimat îndoieli cu privire la contribuţia liderilor europeni la planul Statelor Unite privind soluţionarea războiului din Ucraina, informează EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE.
Belgia menţine solicitări maximale privind împrumutul garantat de activele ruseşti îngheţate # Bursa
Delegaţia belgiană a prezentat un document de două pagini în care enumeră cerinţele pentru a susţine împrumutul garantat de activele ruseşti îngheţate, menit să menţină Ucraina pe linia de plutire în următorii ani, a declarat un diplomat UE pentru Politico.
Evenimentul AGRINNOVATOR Hackathon 2025, care a avut loc la Centrul de Inovare şi Formare al Clubului Fermierilor Români, a evidenţiat un decalaj major de digitalizare în agricultura ţării noastre, conform unui comunicat de presă remis redacţiei
Liceul Teoretic and #8222;Little London and #8221;, instituţia de învăţământ privat din ţara noastră, care valorizează sistemul educaţional românesc, ia în calcul extinderea cu un nou sediu în Bucureşti, în următorii trei ani, conform unui comunicat de presă.
Racheta balistică rusească cu capacitate nucleară Oreşnik este desfăşurată şi în Belarus începând de miercuri, a anunţat joi preşedintele acestei ţări, Aleksandr Lukaşenko, la conferinţa sa anuală de presă la Minsk, transmit agenţiile AFP şi EFE.
Administraţia Naţională Apele Române: Precizări privind alimentarea cu apă a localităţilor din judeţul Prahova # Bursa
Având în vedere informaţiile recente apărute în spaţiul public, care pot crea îngrijorare în rândul populaţiei, Administraţia Naţională and #8222;Apele Române and #8221; face următoarele precizări privind situaţia alimentării cu apă a localităţilor din judeţul Prahova, în contextul evenimentelor de la Barajul Paltinu, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
Eurostat a publicat o serie de date privind părăsirea educaţiei formale şi participarea tinerilor pe piaţa muncii, care au fost reflectate şi de presa din ţara noastră, conform unui comunicat de presă remis redacţiei
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanţii de securitate puternice pentru Kiev # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, dar a afirmat că garanţiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune rusă să ducă la un răspuns and #8222;devastator and #8221;, relatează EFE.
Trezoreria SUA a anunţat sancţiuni împotriva a 29 de nave din and #8222;flota fantomă and #8221; a Iranului # Bursa
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a 29 de nave şi a companiilor care le administrează, a anunţat Departamentul Trezoreriei SUA, în condiţiile în care Washingtonul continuă să vizeze and #8222;flota fantomă and #8221; a Teheranului, despre care susţine că exportă petrol şi produse petroliere iraniene supuse sancţiunilor, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Ucraina se confruntă cu un deficit de finanţare externă de 45-50 miliarde de euro pentru anul 2026, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE. Şeful statului a avertizat că, dacă Kievul nu va primi cel puţin o primă tranşă din activele ruseşti îngheţate în UE - utilizarea cărora pentru un împrumut destinat Ucrainei este discutată de liderii europeni - ţara va fi nevoită să reducă semnificativ producţia dronelor necesare în războiul cu Rusia.
lululemon a anunţat astăzi că îşi va extinde prezenţa internaţională în 2026 prin intrarea pe şase pieţe noi, un număr record pentru brand într-un singur an, prin intermediul noului său model de parteneriate de franciză, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Ucraina se confruntă cu un deficit de finanţare externă de 45-50 miliarde de euro pentru anul 2026, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE. Şeful statului a avertizat că, dacă Kievul nu va primi cel puţin o primă tranşă din activele ruseşti îngheţate în UE - utilizarea cărora pentru un împrumut destinat Ucrainei este discutată de liderii europeni - ţara va fi nevoită să reducă semnificativ producţia dronelor necesare în războiul cu Rusia.
Reciclarea deşeurilor organice devine tot mai importantă într-un context în care sustenabilitatea este o prioritate globală. Afacerile, indiferent de dimensiune sau industrie, produc zilnic cantităţi mari de resturi alimentare, reziduuri vegetale sau alte tipuri de deşeuri biodegradabile. În loc să fie aruncate la groapa de gunoi, aceste resurse pot fi transformate în compost, energie verde sau alte produse utile. Implementarea unor practici de reciclare nu înseamnă doar protejarea mediului, ci şi reducerea costurilor, creşterea eficienţei şi consolidarea imaginii companiei.
Prim-ministrul din Qatar a transmis că nerespectarea armistiţiului din partea Israelului and #8222;înrăutăţeşte and #8221; situaţia din Gaza # Bursa
Prim-ministrul din Qatar a avertizat că nerespectarea armistiţiului din partea Israelului pune în pericol întreaga înţelegere de a aduce pacea în Gaza, potrivit Al-Jazeera.
Bogo Express: o platforma digitală care simplifică serviciile de curierat dar şi de logistică # Bursa
Piaţa de curierat din România evoluează odată cu schimbările din comportamentul de consum, şi este influenţată atât de creşterea comerţului online, cât şi de numărul tot mai mare al persoanelor care trimit colete ocazional, fără a avea volume constante de livrări. Această dinamică a generat o cerere crescută pentru servicii de curierat mai flexibile, mai transparente şi mai uşor de utilizat.
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, joi, prin vot, acordul din coaliţia de guvernare care vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice, reducerea cu 10% a subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor, creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 şi eliminarea lui în 2027, conform Agerpres.
